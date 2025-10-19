Почина бившата депутатка от "Атака" и журналист Магдалена Ташева

Почина Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.
С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева. Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост. Това написа във фейсбук Димитър Байрактаров.
Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят.
Почивай в мир, Магдалена!, пише Байрактаров.
Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г. Член е на Централния сбор на ПП АТАКА. Депутат в XLII народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране. Депутат в XLIII народно събрание от ПП Атака.
Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен youtube канал и предаване. От 2022 г. работи в телевизия „България 24“ и води предаването „Срещу течението“, а от 2023 г. – „Полюси“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
Коментиран от #78
17:04 19.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
Коментиран от #28
17:07 19.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Демир Велков
17:08 19.10.2025
20 Голяма силна личност умна жена
17:09 19.10.2025
21 За съжаление
17:09 19.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ПОЧИВАЙ В МИР
Коментиран от #32, #38
17:14 19.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
17:15 19.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Милена
17:22 19.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Снежанка Димитрова
17:32 19.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Бончо М.
17:37 19.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Уриел
17:40 19.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Точно
До коментар #4 от "кУмУнист":Обаче, да се знае, Той не е на ничия страна!
Ако някой си мисли, че Той събира само вересиите на враговете ни, е дълбоко заблуден. Нашите собствени версии също подлежат на събиране!
Бог да прости тази жена!
17:42 19.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Да почива в мир
18:02 19.10.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Умен по цялата глава
До коментар #75 от "Тюпак трол,":По времето на Комунизма,руския Окупатор обучаваше в Москва млади и перспективни кадри от окупираните държави и после ги връщаха обратно ,за да им служат вярно.Захвата на тайните им служби е до живот !!!
Коментиран от #99
18:04 19.10.2025
89 да почива в мир
18:04 19.10.2025
90 Хмм
18:06 19.10.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Когато преди 2 години
На следващия ден, беше на страната на Израел.
За 24 часа се опита да бъде независим журналист, ама не й се получи.
Бог да я прости.
18:06 19.10.2025
93 Иван
18:07 19.10.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 България губи
18:14 19.10.2025
97 сноу
До коментар #55 от "Крали Марко":Напротив...опитваше се да сложи някоя свястна мисла в простата ти кратуна ,но кратуната е като тръбата...
18:15 19.10.2025
98 фен на Сидеров
18:20 19.10.2025
99 Нещо да кажеш
До коментар #88 от "Умен по цялата глава":за Тагарев, Иво Инджев, дори Иван Костов е учил там. Жената е учила физика, а ти едва ли знаеш физика на ниво основно училище.
18:22 19.10.2025
100 Изключително
18:22 19.10.2025
101 БОГ ДА Я ПРОСТИ!
18:31 19.10.2025
102 Скоро и
18:38 19.10.2025