Почина бившата депутатка от "Атака" и журналист Магдалена Ташева

Почина Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.

С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева. Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост. Това написа във фейсбук Димитър Байрактаров.

Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят.

Почивай в мир, Магдалена!, пише Байрактаров.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г. Член е на Централния сбор на ПП АТАКА. Депутат в XLII народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране. Депутат в XLIII народно събрание от ПП Атака.

Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен youtube канал и предаване. От 2022 г. работи в телевизия „България 24“ и води предаването „Срещу течението“, а от 2023 г. – „Полюси“.