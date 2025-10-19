Новини
Почина бившата депутатка от "Атака" и журналист Магдалена Ташева

19 Октомври, 2025

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.

С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева. Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост. Това написа във фейсбук Димитър Байрактаров.

Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят.

Почивай в мир, Магдалена!, пише Байрактаров.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г. Член е на Централния сбор на ПП АТАКА. Депутат в XLII народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране. Депутат в XLIII народно събрание от ПП Атака.

Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен youtube канал и предаване. От 2022 г. работи в телевизия „България 24“ и води предаването „Срещу течението“, а от 2023 г. – „Полюси“.


  • 9 Европеец

    76 12 Отговор
    Господ да е прости..... Светла и памет... Напоследък и ги гледах предаванията...

    Коментиран от #78

    17:04 19.10.2025

  • 17 Анонимен

    101 9 Отговор
    Магдалена Ташева нямаше грешка и като журналист и като оратор. Винаги беше точна, винаги право в целта. Искрени съболезнования на нейното семейство и всички нейни близки. Да почива в мир!

    Коментиран от #28

    17:07 19.10.2025

  • 19 Демир Велков

    84 5 Отговор
    Магдалена Ташева е помагала на много хора включително на немощни и нуждаещи се. Давала е многократно пари на нуждаещи се хора, дори и на такива в общежитията за слепи хора. Възхищавах и се. Поклон!

    17:08 19.10.2025

  • 20 Голяма силна личност умна жена

    83 10 Отговор
    Една достойна българка. Много съжалявам за нея. Не мога да повярвам че е починала но добрите и умните хора никога не умират. ...

    17:09 19.10.2025

  • 21 За съжаление

    12 19 Отговор
    Не дават статистика за ваксинираните...

    17:09 19.10.2025

  • 27 ПОЧИВАЙ В МИР

    53 11 Отговор
    ГОСПОЖО ТАШЕВА БЯХТЕ ИСТЕНСКИ ПАТРИОТ БОГ ДА Я ПРОСТИ ВЕЧНА И ПАМЕТ.

    Коментиран от #32, #38

    17:14 19.10.2025

  • 30 Анонимен

    36 3 Отговор
    Мир на праха й!

    17:15 19.10.2025

  • 44 Милена

    21 7 Отговор
    Бог да те прости Магдалена! За става ти небесно!

    17:22 19.10.2025

  • 59 Снежанка Димитрова

    19 8 Отговор
    Да почива в мир. Светла и памет.

    17:32 19.10.2025

  • 62 Бончо М.

    23 7 Отговор
    Просто не мога да повярвам.Понякога новините за нечия смърт са твърде преувеличени. Преди няколко дни имаше предаване. Ако е вярно, мир и светлина на душата и.

    17:37 19.10.2025

  • 66 Уриел

    15 6 Отговор
    Почивай в мир.

    17:40 19.10.2025

  • 71 Точно

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "кУмУнист":

    Обаче, да се знае, Той не е на ничия страна!
    Ако някой си мисли, че Той събира само вересиите на враговете ни, е дълбоко заблуден. Нашите собствени версии също подлежат на събиране!
    Бог да прости тази жена!

    17:42 19.10.2025

  • 84 Да почива в мир

    26 6 Отговор
    Една от малкото достойни журналисти , за разлика от поръчковия планктон.

    18:02 19.10.2025

  • 88 Умен по цялата глава

    6 17 Отговор

    До коментар #75 от "Тюпак трол,":

    По времето на Комунизма,руския Окупатор обучаваше в Москва млади и перспективни кадри от окупираните държави и после ги връщаха обратно ,за да им служат вярно.Захвата на тайните им служби е до живот !!!

    Коментиран от #99

    18:04 19.10.2025

  • 89 да почива в мир

    29 3 Отговор
    Изключителна ерудирана личност,образована с прекрасен изказ.Гледах и предаванията.Завършила физика в Москва,ползваше отличен английски.Не успя да пробие в политиката защото там умни личности не им са нужни.Въпреки възрастта си стоеше добре на екран.Дори наскоро имаше предаване.

    18:04 19.10.2025

  • 90 Хмм

    10 3 Отговор
    на 72 години

    18:06 19.10.2025

  • 92 Когато преди 2 години

    7 8 Отговор
    Израел удари Газа, "журналистката" зае позицията на палестинците.
    На следващия ден, беше на страната на Израел.
    За 24 часа се опита да бъде независим журналист, ама не й се получи.
    Бог да я прости.

    18:06 19.10.2025

  • 93 Иван

    1 7 Отговор
    Повлече крак.

    18:07 19.10.2025

  • 96 България губи

    11 2 Отговор
    " В окото на бурята" беше много силно предаване , с дълбочина, много знания, факти и анализи. Жалко, България загуби умен, разумен и аналитичен човек и родолюбец.

    18:14 19.10.2025

  • 97 сноу

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Крали Марко":

    Напротив...опитваше се да сложи някоя свястна мисла в простата ти кратуна ,но кратуната е като тръбата...

    18:15 19.10.2025

  • 98 фен на Сидеров

    5 3 Отговор
    мир на праха й ! 😥😥😥

    18:20 19.10.2025

  • 99 Нещо да кажеш

    13 4 Отговор

    До коментар #88 от "Умен по цялата глава":

    за Тагарев, Иво Инджев, дори Иван Костов е учил там. Жената е учила физика, а ти едва ли знаеш физика на ниво основно училище.

    18:22 19.10.2025

  • 100 Изключително

    12 1 Отговор
    Ерудирана личност. Почивай в мир! Ще ни липсваш с прекрасните си коментари. Мир на прахта й.

    18:22 19.10.2025

  • 101 БОГ ДА Я ПРОСТИ!

    4 1 Отговор
    ИСТИНСКИ ПАТРИОТ И БЪЛГАРИН! МИР НА ПРАХТА Й

    18:31 19.10.2025

  • 102 Скоро и

    0 0 Отговор
    Списквателите на Възраждане ,но по бавно да мрът

    18:38 19.10.2025

