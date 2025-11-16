Почина астроложката Светлана Тилкова - Алена

На 70 г. почина астроложката Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Скръбната вест съобщи съпругът ѝ Андрей.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз, посочват от bTV, през чийто ефир биваха оповестявани звездните ѝ прогнози през последния четвърт век.

Родена на 26 януари 1955 г. в София, Светлана Тилкова завършва 91-ва Немска езикова гимназия през 1974 г. След това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“. Още в детството ѝ се формира нейният интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология.