Почина астроложката Светлана Тилкова - Алена

На 70 г. почина астроложката Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Скръбната вест съобщи съпругът ѝ Андрей.
Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз, посочват от bTV, през чийто ефир биваха оповестявани звездните ѝ прогнози през последния четвърт век.
Родена на 26 януари 1955 г. в София, Светлана Тилкова завършва 91-ва Немска езикова гимназия през 1974 г. След това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“. Още в детството ѝ се формира нейният интерес към астрология и нумерология.
През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.
Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 арлингтън
15:45 16.11.2025
2 Не я харесвах!
15:45 16.11.2025
3 мнение
само ни натоварваше
Важното е че 80 годишните са живи.
15:50 16.11.2025
4 матю хари
15:51 16.11.2025
5 ако тая е умрела на 70 години
взимаме поне 10 години пенсия
Коментиран от #22
15:52 16.11.2025
6 беше
15:52 16.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 и тая отлете
15:53 16.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пимпарев
Коментиран от #16, #27
15:53 16.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ивелин Михайлов
15:54 16.11.2025
13 Бойко Българоубиец
15:54 16.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Исторически парк
15:55 16.11.2025
16 матю хари
До коментар #10 от "Пимпарев":За мъртвите - истината или нищо. Това е автентичната поговорка. Алена си беше шарлатанка.
Коментиран от #20
15:55 16.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пълно
15:57 16.11.2025
19 Киро
15:58 16.11.2025
20 по скоро кажи
До коментар #16 от "матю хари":как през 1974 ще започнеш да учиш МИО
На нас ни разрешаваха само
Добив на полезни изкопаеми в ВМГИ
За друго / особено МИО - писмо от партийния секретар на квартала
Коментиран от #23
16:00 16.11.2025
21 Херодот
16:02 16.11.2025
22 Макс
До коментар #5 от "ако тая е умрела на 70 години":Не трябва да взимаме пенсии . Как не го разбра досега ?
16:05 16.11.2025
23 Кьоравия
До коментар #20 от "по скоро кажи":Само с писм(характеристика)в МИО нямаше да те пуснеш да го изместен.Там проучваха родата ти до девето коляно и трябваше да си свързан с много точни хора на ръководни функции в БКП.За простосмъртни като мен открит лист не даваха.
16:07 16.11.2025
24 Юрист
16:07 16.11.2025
25 Българин
16:09 16.11.2025
26 Да,да
16:10 16.11.2025
27 Херодот
До коментар #10 от "Пимпарев":МИО съгласно чл.16 от Наредбата за прием по ЗВО беше специалност с СПЕЦИАЛЕН ПРИЕМ , т.е. бройките се разпределяха по окръзи и приемът ставаше по предложение на ОК на БКП. Имах колеги приети по тоя режим през 1977 г. Аз бях приет Икономика на промишлеността.
16:12 16.11.2025
28 Моят извод
Колкото се може повече да изхарча от това което съм събрал
та към 70та ми година да остана на една гола пенсия.
С оглед на това колко бързо растат пенсиите , ще ми е предостатъчмна и минимална пенсия
16:13 16.11.2025
29 ВЕЛИНСКИ
16:13 16.11.2025
30 Бандеров
16:13 16.11.2025
31 Методиевич
16:14 16.11.2025
32 Нос Традамус
16:15 16.11.2025
33 Шопо
16:16 16.11.2025
34 Бялджип
16:17 16.11.2025
35 Дии
16:18 16.11.2025
36 АЙДЕЕЕ РЕДА НАБОКО ИДВА
16:35 16.11.2025
37 От пресата, без коментар:
16:43 16.11.2025
38 Беше
16:44 16.11.2025
39 Беше
16:45 16.11.2025
40 Гост0
16:49 16.11.2025
41 Име
16:51 16.11.2025
42 ОСА
16:58 16.11.2025
43 ООрана държава
16:59 16.11.2025
44 Селкор
17:06 16.11.2025