Почина астроложката Светлана Тилкова - Алена

16 Ноември, 2025 15:43 3 418 44

  • светлана тилкова - алена-
  • починала

Почина астроложката Светлана Тилкова - Алена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 70 г. почина астроложката Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Скръбната вест съобщи съпругът ѝ Андрей.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз, посочват от bTV, през чийто ефир биваха оповестявани звездните ѝ прогнози през последния четвърт век.

Родена на 26 януари 1955 г. в София, Светлана Тилкова завършва 91-ва Немска езикова гимназия през 1974 г. След това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“. Още в детството ѝ се формира нейният интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
  • 1 арлингтън

    53 3 Отговор
    Лека й пръст на жената!

    15:45 16.11.2025

  • 2 Не я харесвах!

    35 10 Отговор
    То тия не са ли вечни лъжци?

    15:45 16.11.2025

  • 3 мнение

    25 7 Отговор
    няма загуба
    само ни натоварваше

    Важното е че 80 годишните са живи.

    15:50 16.11.2025

  • 4 матю хари

    38 8 Отговор
    Хубави парички припечели от наивниците. Ама на онзи свят не отнесе нито левче.

    15:51 16.11.2025

  • 5 ако тая е умрела на 70 години

    38 3 Отговор
    наколко трябва да се пенсионираме за да
    взимаме поне 10 години пенсия

    Коментиран от #22

    15:52 16.11.2025

  • 6 беше

    35 4 Отговор
    бетонирана в турската телевизия...... продаваше лъжи на килограм

    15:52 16.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 и тая отлете

    28 0 Отговор
    а на НОИ все не им стигат парите и ще дигат данъците

    15:53 16.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пимпарев

    44 0 Отговор
    А бе за мъртвите или добро или нищо,но пък как да кажеш "нищо"?Като се сетя кой бяха тези дето ги приемаха в международни икономически отношения и си джиткаха по Япония и Тибет във времето на развития соц...и найстина по добре да спра до тук.

    Коментиран от #16, #27

    15:53 16.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ивелин Михайлов

    29 3 Отговор
    РАЗГЕЛЕ! ТАЯ ВЕЩИЦА ЩЕ СПРЕ ДА ОБЛЪЧВА ХОРАТА!

    15:54 16.11.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    36 2 Отговор
    Сега кой ще ми гледа Меркурий

    15:54 16.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Исторически парк

    24 2 Отговор
    Таа проми мозъците на милиони българи да се мразят спрямо датата на раждане

    15:55 16.11.2025

  • 16 матю хари

    36 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пимпарев":

    За мъртвите - истината или нищо. Това е автентичната поговорка. Алена си беше шарлатанка.

    Коментиран от #20

    15:55 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пълно

    14 3 Отговор
    куку.

    15:57 16.11.2025

  • 19 Киро

    29 2 Отговор
    За 36 година подменихме работливите хора-специалисти в безброй области на народното стопанство със всевъзможни шарлатани,врачки,шамани и всевъзможни хайдуци.

    15:58 16.11.2025

  • 20 по скоро кажи

    27 2 Отговор

    До коментар #16 от "матю хари":

    как през 1974 ще започнеш да учиш МИО


    На нас ни разрешаваха само
    Добив на полезни изкопаеми в ВМГИ

    За друго / особено МИО - писмо от партийния секретар на квартала

    Коментиран от #23

    16:00 16.11.2025

  • 21 Херодот

    18 1 Отговор
    Дали е предрекла датата на края си като е толкова велика

    16:02 16.11.2025

  • 22 Макс

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "ако тая е умрела на 70 години":

    Не трябва да взимаме пенсии . Как не го разбра досега ?

    16:05 16.11.2025

  • 23 Кьоравия

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "по скоро кажи":

    Само с писм(характеристика)в МИО нямаше да те пуснеш да го изместен.Там проучваха родата ти до девето коляно и трябваше да си свързан с много точни хора на ръководни функции в БКП.За простосмъртни като мен открит лист не даваха.

    16:07 16.11.2025

  • 24 Юрист

    17 4 Отговор
    Според Библията, звездобройците са противни на Бога!

    16:07 16.11.2025

  • 25 Българин

    18 1 Отговор
    Всеки с малко фантазия може да стане автор на хороскопи 😉

    16:09 16.11.2025

  • 26 Да,да

    8 1 Отговор
    Няма начин. Звездите ми говореха друго!

    16:10 16.11.2025

  • 27 Херодот

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пимпарев":

    МИО съгласно чл.16 от Наредбата за прием по ЗВО беше специалност с СПЕЦИАЛЕН ПРИЕМ , т.е. бройките се разпределяха по окръзи и приемът ставаше по предложение на ОК на БКП. Имах колеги приети по тоя режим през 1977 г. Аз бях приет Икономика на промишлеността.

    16:12 16.11.2025

  • 28 Моят извод

    7 3 Отговор
    Колкото се може по малко да внасям пари за данъци.


    Колкото се може повече да изхарча от това което съм събрал
    та към 70та ми година да остана на една гола пенсия.

    С оглед на това колко бързо растат пенсиите , ще ми е предостатъчмна и минимална пенсия

    16:13 16.11.2025

  • 29 ВЕЛИНСКИ

    9 1 Отговор
    Е САМО ЗА ТОВА НЕ ПОЗНА,МАЙ.....

    16:13 16.11.2025

  • 30 Бандеров

    6 7 Отговор
    Още едно съвеЦко ченге се пресели в отвъдното. Братята тамплиери и масони дали ще я изпратят в последният и път? А може и другарката Мутрифанова!

    16:13 16.11.2025

  • 31 Методиевич

    17 0 Отговор
    Оф, най-накрая се отървахме от тая!

    16:14 16.11.2025

  • 32 Нос Традамус

    8 0 Отговор
    Да си разплете чорапите от мъка човек!

    16:15 16.11.2025

  • 33 Шопо

    10 1 Отговор
    Сега вече и некролози ли ще публикувате ?

    16:16 16.11.2025

  • 34 Бялджип

    14 0 Отговор
    Сега ще дава отчет пред Бог за лъжите си.

    16:17 16.11.2025

  • 35 Дии

    19 0 Отговор
    Цял живот мекото на хляба. Потна не е пила вода. Нищо не е създала в живота си, само лъжи и заблуди. Как през социализма е ходила в Япония и Тибет и никой не я е закачал за Нетрудовите доходи.

    16:18 16.11.2025

  • 36 АЙДЕЕЕ РЕДА НАБОКО ИДВА

    3 2 Отговор
    НА СОКОЛА СЪЩО И НА КОСТОВИ СЪЩО. НСЙ СР ИЗКЕВИХ ГА БОЖКОВ МИНИСТЪР ДЕСЕТТЕ ПРОЦЕНТА ГО ФЪРЛИХА В ТРАПА.БАКЪРДЖИЯТА И НЕГО ГО МИСЛЯ...

    16:35 16.11.2025

  • 37 От пресата, без коментар:

    3 0 Отговор
    въпрос "- Как виждате себе си след 10 години?", отговор "- Все същото, работеща и на 80 години". Светлана Тилкова - "Съществува планета на стоножките"

    16:43 16.11.2025

  • 38 Беше

    3 0 Отговор
    гетберски папагал, Бог да я прости !

    16:44 16.11.2025

  • 39 Беше

    6 0 Отговор
    герберски папагал, Бог да я прости !

    16:45 16.11.2025

  • 40 Гост0

    2 0 Отговор
    Елхамдулиллях!

    16:49 16.11.2025

  • 41 Име

    3 0 Отговор
    От 280 000 хороскопа колко пъти успя за познае по случайност?

    16:51 16.11.2025

  • 42 ОСА

    3 0 Отговор
    В християнската България е пълно във ФБ, телевизии, кабеларки, преса с астролози, врачки, гледачки !!!!???? Всеки християнин знае какво пише за тях в Библията.....те са мердзост за Бога, тоест слуги на дявола !

    16:58 16.11.2025

  • 43 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Най после

    16:59 16.11.2025

  • 44 Селкор

    4 0 Отговор
    Само ще припомня кого пускаха другарите да се развява по света през 70-те години.Тогава и на птиците беше забранено да минават границата.По-голям съм от другарката,и добре помня онези години.Да те пуснат в Япония граничеше с чудо.Но пък след промените и уцелила джакпота да заеме тази ниша с вярващите в чудеса.Астрологията е ниша за психопати и хора с лабилна душевна система.Та кой нормален ще дава луди пари да го замайват с глупости?На такива им викат шарлатани.И не е виновна тя,а телевизиите,че и даваха платформа.

    17:06 16.11.2025

