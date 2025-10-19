Президентът посрещна в Смолян унгарския си колега Тамаш Шуйок

Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.
Президентът на Унгария Тамаш Шуйок пристига на посещение в България
Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
Държавният глава ще посети Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъде открита изложба и ще има спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.
Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева.
1 Георги
17:51 19.10.2025
2 Сталин
17:51 19.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #50
17:51 19.10.2025
4 Бай Ганьо
Коментиран от #7
17:53 19.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 марксист
17:55 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Димчо
Коментиран от #46
17:55 19.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 помаците се сбират
17:56 19.10.2025
11 Двама
17:56 19.10.2025
12 Кънчо
17:56 19.10.2025
13 Бахри
Коментиран от #21
17:57 19.10.2025
14 За размисъл
Не е важно кой е президент. Важно е, че намагнитните шишогуцита посегнаха на президентската институция. Като гледам още ще се ошишкавяват.
17:58 19.10.2025
15 Паси
До коментар #3 от "Последния Софиянец":те изпревари!
17:58 19.10.2025
16 Майна
,,А дали такова шоу наистина е опасно???
Попитайте майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин! Само дето не можете да ги попитате, защото те загинаха (светла им памет!) на 13.09.2024 при подготовка на авиошоу в базата в Граф Игнатиево, поръчано от главнокомандващия българската армия, президента Румен Радев!.
Прати военни да правят безумия ,без летателен нальот ,
..
Бил отговорен..
Такова лицемерие ..няма!
17:58 19.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сусо
17:59 19.10.2025
19 ту-туу
17:59 19.10.2025
20 Дориана
18:00 19.10.2025
21 Сталин
До коментар #13 от "Бахри":Недей да лъжеш всички помаци и турци проядохде свинско,познавам много
18:00 19.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ко Не
18:03 19.10.2025
26 Шуйок 1
18:03 19.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не знам
18:07 19.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Всяка
До коментар #33 от "българин":руска матрьошка е готина,по своему !
18:11 19.10.2025
36 Майна
С НАТО ли сме, която ни готви за война с Русия
Защо търчи да подписва договори за всякакво сътрудничество( военно ) с Азърбайджан, Казахстан , и тн от Зангезурския коридор ( под британиш влияние) , за това явно има право
Пак ли държи да даваме колкото трябва( той се изрази така) за въоръжаване в изискванията на НАТО?
Защо Русия никога не е споменава освен, че - " води агресивна война"- негови твърдения
18:11 19.10.2025
37 Хмм
18:14 19.10.2025
38 Фалшив герой
Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка."
Коментиран от #41
18:15 19.10.2025
39 Фалшив герой
Коментиран от #43
18:17 19.10.2025
40 Ветеран от Протеста
Бегом марш към БОТАШ !Бегом марш !!!!
Коментиран от #45, #51
18:17 19.10.2025
41 Стига
До коментар #38 от "Фалшив герой":си лъгал, Шиши!
18:23 19.10.2025
42 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
43 Стига
До коментар #39 от "Фалшив герой":си лъгал, Шиши! При тебе всичко е фалшиво, освен сланините ти.
18:26 19.10.2025
44 Същият
Честен , та чак дрънка
Коментиран от #48
18:27 19.10.2025
45 Никакъв
До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":ветеран не си, Дебеляне. Боташ кой го подписа? Яд те е, че няма да можеш крадеш,
18:33 19.10.2025
46 кат ти го набутват
До коментар #8 от "бай Димчо":кефиш ли са
18:34 19.10.2025
47 !!!?
С такъв темерут нито една държава не може да просперира...!!!?
18:35 19.10.2025
48 Не е истина просто
До коментар #44 от "Същият":какъв лъжец си!!!
18:36 19.10.2025
49 Аз съм против сглобените"
За Боташ- също
За Уестингхаус - също
Всичко на този мишок показва какво добро направи на българите
Ала бала, тихомълком
18:36 19.10.2025
50 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти па де се буташ, нашио през и ден на фашиски трошки се не качи! Па я сум му готвил тротинетката де се бута с крак да посреща сериозни гости. Нема се излагаме я!
18:37 19.10.2025
51 НАЛИ ИЗКАХТАХТЕ. ДИВИРСИФИКАЦИЯ
До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":ЕМИИИ ПЛАЩАЙТЕ....... ШО КУПУВАТЕ ОЩЕ ОТ БРАТУШКИТЕ ЗИМАЙТЕ ДИВИРСИФИЦИРАН ОТ БОТАШ....
18:37 19.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.