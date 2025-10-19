Новини
Президентът посрещна в Смолян унгарския си колега Тамаш Шуйок

19 Октомври, 2025 17:50

Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева

Мария Атанасова

Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Държавният глава ще посети Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъде открита изложба и ще има спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    29 1 Отговор
    край пееф е съсипан

    17:51 19.10.2025

  • 2 Сталин

    6 34 Отговор
    Радка Пиратка да каже ще прави ли партия ,че съм кандидат да му купувам гласове ,имам няколко хиляди гласа които при подходяща цена може да гласуват за Радко Пиратко,иначе правя оферта на Прасето

    17:51 19.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Ако трябва ще возя Радев с моята кола.Опел Корса.

    Коментиран от #15, #50

    17:51 19.10.2025

  • 4 Бай Ганьо

    40 4 Отговор
    Това е доста срамно и говори много лошо за нас като държава.

    Коментиран от #7

    17:53 19.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 марксист

    7 5 Отговор
    Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ. Преди 10-ноември-1989г. Младенов и Луканов отиват за инструкции във Вашингтон, а Живков приветства капитализмът и митинговата демокрация и казва, че в Полша и Унгария е станало това което искат от ЦК на БКП - тоест цветните революции там. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    17:55 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Димчо

    26 7 Отговор
    Набутайй го на Герб народа излиза!

    Коментиран от #46

    17:55 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 помаците се сбират

    3 11 Отговор
    де едно фламинго де

    17:56 19.10.2025

  • 11 Двама

    5 10 Отговор
    Шуюци....

    17:56 19.10.2025

  • 12 Кънчо

    3 12 Отговор
    Шкода ама с двигател УАЗ.Има и газово.

    17:56 19.10.2025

  • 13 Бахри

    29 6 Отговор
    Да идва летеца и да приключва тая мъка ние турците и помаците няма да гласуваме за прасетата свинско не ядем!

    Коментиран от #21

    17:57 19.10.2025

  • 14 За размисъл

    24 5 Отговор
    Браво шишогуцита!
    Не е важно кой е президент. Важно е, че намагнитните шишогуцита посегнаха на президентската институция. Като гледам още ще се ошишкавяват.

    17:58 19.10.2025

  • 15 Паси

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    те изпревари!

    17:58 19.10.2025

  • 16 Майна

    10 21 Отговор
    Този е по шоутата..
    ,,А дали такова шоу наистина е опасно???

    Попитайте майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин! Само дето не можете да ги попитате, защото те загинаха (светла им памет!) на 13.09.2024 при подготовка на авиошоу в базата в Граф Игнатиево, поръчано от главнокомандващия българската армия, президента Румен Радев!.
    Прати военни да правят безумия ,без летателен нальот ,
    ..
    Бил отговорен..
    Такова лицемерие ..няма!

    17:58 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сусо

    32 6 Отговор
    Та така де! Дори и с личната си кола Българският Президент е отново е ненадминат авторитет. Браво! А какво да се каже г-дата, които в същото време се обзаведоха с още по-нови коли?! Разбира се за наша сметка!

    17:59 19.10.2025

  • 19 ту-туу

    24 3 Отговор
    Да охраняват и да возят само магнитската с-и-я крадеца на КТБ,Булгартабак

    17:59 19.10.2025

  • 20 Дориана

    30 7 Отговор
    Борисов и Пеевски не могат да стигнат по интелект, начин на изказване морал и етика Президента. И да,страхуват се от негов евентуален проект , защото ще ги помете, особено Борисов, който и без помощта на Радев сам се провали.Вкарвайки Пеевски в управлението на България той казва на целия български народ- След мен потоп. И това разбира се ще предизвика неговото наказание от народа и от НАС.

    18:00 19.10.2025

  • 21 Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бахри":

    Недей да лъжеш всички помаци и турци проядохде свинско,познавам много

    18:00 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко Не

    6 10 Отговор
    Двама шушумиги. Е нашия е по простичък но нали е от село.........

    18:03 19.10.2025

  • 26 Шуйок 1

    2 2 Отговор
    И Шуйок 2....

    18:03 19.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не знам

    10 11 Отговор
    дали е сензация , вироглавство , инфантилност , обидчивост , демонстрация или каквото и да било ! Не , че го е изненадал как ще пристигне , Унгария има посолство в София , а и не малко начини за информация какво правя унгарския Президент в България в момента и изобщо !

    18:07 19.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всяка

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "българин":

    руска матрьошка е готина,по своему !

    18:11 19.10.2025

  • 36 Майна

    3 13 Отговор
    Искам да чуя Радев - ние за ЕС ли сме на Урсулата и Мерц
    С НАТО ли сме, която ни готви за война с Русия
    Защо търчи да подписва договори за всякакво сътрудничество( военно ) с Азърбайджан, Казахстан , и тн от Зангезурския коридор ( под британиш влияние) , за това явно има право
    Пак ли държи да даваме колкото трябва( той се изрази така) за въоръжаване в изискванията на НАТО?
    Защо Русия никога не е споменава освен, че - " води агресивна война"- негови твърдения

    18:11 19.10.2025

  • 37 Хмм

    5 3 Отговор
    добре ми е така, като в песента, браво на президента!

    18:14 19.10.2025

  • 38 Фалшив герой

    7 10 Отговор
    ,,Вече месец Радев мълчи за разкошното държавно БМВ 750 Е, което развозва жена му Десислава по родните пътища.

    Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка."

    Коментиран от #41

    18:15 19.10.2025

  • 39 Фалшив герой

    6 8 Отговор
    ,,Скандалът гръмна в разгара на августовските пожари, когато стана ясно, че Радева е настояла да замени мерцедеса S класа, който я обслужва с чисто ново БМВ на стойност почти 500 000 лева. Безобразното пилеене на народна пара дойде в момент, в който пожарните автомобили и линейките са оскъдни, а обикновените хора се чудят как да се оправят в галопиращата инфлация."

    Коментиран от #43

    18:17 19.10.2025

  • 40 Ветеран от Протеста

    7 7 Отговор
    Няма значение с какъв автомобил ще отиде да плаща договора с БОТАШ , Радев...
    Бегом марш към БОТАШ !Бегом марш !!!!

    Коментиран от #45, #51

    18:17 19.10.2025

  • 41 Стига

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Фалшив герой":

    си лъгал, Шиши!

    18:23 19.10.2025

  • 42 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 43 Стига

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Фалшив герой":

    си лъгал, Шиши! При тебе всичко е фалшиво, освен сланините ти.

    18:26 19.10.2025

  • 44 Същият

    3 1 Отговор
    Беше въведен с промотирането му в "шоуто на Слави" , където любовницата му/ вече узаконена,/ , работи 10г.
    Честен , та чак дрънка

    Коментиран от #48

    18:27 19.10.2025

  • 45 Никакъв

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":

    ветеран не си, Дебеляне. Боташ кой го подписа? Яд те е, че няма да можеш крадеш,

    18:33 19.10.2025

  • 46 кат ти го набутват

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай Димчо":

    кефиш ли са

    18:34 19.10.2025

  • 47 !!!?

    1 1 Отговор
    Всеки ден българският данъкоплатец плаща 1 050 000 лева на "Боташ" заради Мистър Кеш...той и магаре не е заслужил за всичките девет години дерибействане в Президенството !
    С такъв темерут нито една държава не може да просперира...!!!?

    18:35 19.10.2025

  • 48 Не е истина просто

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Същият":

    какъв лъжец си!!!

    18:36 19.10.2025

  • 49 Аз съм против сглобените"

    0 1 Отговор
    За БМВ всичко може да се провери.
    За Боташ- също
    За Уестингхаус - също
    Всичко на този мишок показва какво добро направи на българите
    Ала бала, тихомълком

    18:36 19.10.2025

  • 50 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти па де се буташ, нашио през и ден на фашиски трошки се не качи! Па я сум му готвил тротинетката де се бута с крак да посреща сериозни гости. Нема се излагаме я!

    18:37 19.10.2025

  • 51 НАЛИ ИЗКАХТАХТЕ. ДИВИРСИФИКАЦИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":

    ЕМИИИ ПЛАЩАЙТЕ....... ШО КУПУВАТЕ ОЩЕ ОТ БРАТУШКИТЕ ЗИМАЙТЕ ДИВИРСИФИЦИРАН ОТ БОТАШ....

    18:37 19.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

