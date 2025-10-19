Даниела Бобева: Увеличаването на заплатите помпа инфлацията, не трябва да продължава

„България се нуждае от редовно правителство, което да осигури стабилност поне до юни 2026 година“, каза в ефира на bTV Даниела Бобева, икономист и бивш вицепремиер в правителството на Пламен Орешарски.
Според нея политическата нестабилност през последните години вече нанася сериозни щети върху икономиката и фискалната политика на страната.
„Много е трудно да се говори за икономика при тази ужасяваща политическа среда – както вътрешна, така и международна“, подчерта Бобева.
По думите ѝ вече повече от пет години България е в състояние на политическа несигурност, а това води до отказ от реформи.
„На никого не му се правят реформи. Ако нещо се прави, то е временно и без стратегия“, допълни икономистът.
Бобева смята, че редовното правителство е изключително важно за успешното приключване на техническите процеси по въвеждането на еврото.
„До юни 2026 г. ще приключат всички технически етапи по еврото. Хората ще видят, че това не е краят на света, и икономиката ще реагира по-спокойно“, коментира тя.
По отношение на бъдещия Бюджет 2026, който ще бъде първият в евро, Бобева предупреди, че най-големият риск е дебалансирането чрез необмислени разходи.
„България е финансово стабилна, но само ако се поддържат разходите на ниско ниво. Реалистичният бюджет означава реалистична икономическа прогноза и ограничаване на неефективните разходи“, подчерта тя.
Бившият вицепремиер посочи още, че липсата на реформи в разходната част и неизсветляването на икономиката са едни от най-сериозните слабости на фискалната политика.
Според Бобева държавата не може повече да бъде „майка хранилка“, а увеличаването на заплатите би довело до нова инфлационна вълна.
„В момента, в който увеличиш доходите, ти помпаш инфлацията. Ние вече го видяхме през последните години. Трябва да започнем да мислим реалистично“, каза тя.
Даниела Бобева изтъкна, че България трябва да се откаже от автоматичните фиксирани плащания и да насочи ресурсите към реални инвестиции в инфраструктура, ВиК и напоителни системи.
„Ако това направим, няма да плащаме по 6 лева за краставици и домати. Бюджетът не е цел, той е средство за политики“, добави тя.
Бобева смята, че дефицит от 3 до 5% не е проблем, стига средствата да се насочат към инвестиции, а не към заплати, „които не са изработени“.
„Облаците над българската икономика се сгъстяват все повече. Ние сме социална държава, но не можем повече да си го позволим. Необходими са кураж и силна парламентарна подкрепа, за да се спре фискалната безотговорност“, обобщи Даниела Бобева.
1 Красимир Петров
21:09 19.10.2025
2 Куку
21:10 19.10.2025
4 Един
Коментиран от #24
21:11 19.10.2025
5 кифла
чекмеджетата да не са пълни догоре
верно ли ма
а що дълготрайно безработните не получават помощи както в ес
21:13 19.10.2025
6 Летален
21:14 19.10.2025
7 Един
Това е една от малкото безспорно доказани икономически теории! Само намаляване на парите в обръщение смъква инфлацията - колкото повече пари изливаш, за да я надскочиш - толкова повече я помпаш! Американците 70те години загубиха десетилетие - ние понеже сме умници няма да се поучим от ЗНАНИЕТО, а ще правим кво ни кефне щото е по-удобно... идиотска държава с идиотско население! :(
Коментиран от #44
21:14 19.10.2025
8 Глупости!!!
21:19 19.10.2025
9 Лагард
Коментиран от #11
21:19 19.10.2025
10 ДрайвингПлежър
По 3 пъти на Гърция на море, по 5 дена празници на софра!
Народа не иска да мисли и да понесе отговорност - ходете още за гъби вместо да гласувате - то глада дето Един ви говори за него ще дойде искате или не искате!
21:19 19.10.2025
11 Един
До коментар #9 от "Лагард":Случайно да имаш германската икономика, че да искаш германски заплати?
Произвеждаш 40% от германеца, а искаш да получаваш колкото него - как точно да стане?!
Коментиран от #22, #23, #33, #34, #36
21:21 19.10.2025
12 Тоя боклук
21:21 19.10.2025
13 олеле
Заплата под 1000 евро на тези цени не може да осигури нормално съществуване и на един човек, камо ли на трима.
Няма как среде н осигурителен доход за страната от 1700 лв / 850 евро бруто/ да "помпа инфлация". не и при тези безумни цени.
Ако е до заплатите, то с една такава "голяма" заплата не можеш да спестиш за кутийка в София и за 1000 години бачкане и ядене на сухари.
Очевидно Друг е проблемът.
Коментиран от #21
21:25 19.10.2025
14 ООрана държава
21:25 19.10.2025
15 Парадокс БГ
ГЕРБ са некомпетентни АМАТЬОРИ!
15 године не се научиха как се управлява държава!
Неможачи и некъдърници от ГЕРБ!
При огромната корупция на ГЕРБ икономиката се срива!
21:25 19.10.2025
16 Кольо Амстердама
21:26 19.10.2025
17 Сатана Z
Коментиран от #25
21:26 19.10.2025
18 Перо
21:27 19.10.2025
19 В "тази ужасяваща политическа среда"
еС е в икономическа и политическа криза. еС е във война с Русия, робува себеотдайно на САЩ, а по неволя и на Китай, и напразно се напъва да да победи Русия, която не можаха да победят обединените европейци по времето на Наполеон и на Хитлер...
еВрозоната е вредна за малките държави, които са донори на фалиралите големи държави като Франция, Италия, Испания. Белгия, Португалия и Гърция също са фалирали.
В "тази ужасяваща политическа среда" България няма полезен ход. Всяка по-нататъшна евроинтеграционна политика на българските политически подлоги на евро-господарите им е пагубна за българския народ.
Бобева го знае, но не е готова да падне от счупения евро-клон, на който се е наместила.
21:27 19.10.2025
20 Сталин
21:27 19.10.2025
21 Един
До коментар #13 от "олеле":Ами няма да спестяваш за кутийка в СФ бе пич!
Като спрете да наливате пари в тия кутийки и да теглите кредити като побъркани и цените им ще паднат до нивата до които трябват - до реалните около 1000 евро квадрата! Докато се надскачате като побъркани да давате по 5 хил евро за панелка не се оплаквай от цени!
Коментиран от #29
21:28 19.10.2025
22 ти си един де бил
До коментар #11 от "Един":Логиката не ти е силната тсрана явно.
Никой не иска да получава нещо което НЕ е изработено.
Шофьора който върти геврека по цял ден, 40% отг германеца ли изработва?
Детската учителка която се занимава с 2 пъти повече деца и м,еждувременно покрива 2-3 други незаети щатни бройки с по-дълго работно време, и тя ли 40% изработва?
Сервитьора с 12 часова смяна?
Кой изработва 40%, бе клоун, Дай пример за професия.
Проблемът НЕ е в работещите а в крадящите.
Мискинин злаблуден или заблуждаващ!
Коментиран от #26
21:29 19.10.2025
23 Лагард
До коментар #11 от "Един":Нищо не произвеждам, както и 80% от Германците. Ти вероятно също нищо не произвеждаш. Икономиката в България е каквото са докарали от Германия плюс малко туризъм.
21:29 19.10.2025
24 Не може, защото
До коментар #4 от "Един":държавните служители/вредители крепат фашисткия евро-атлантически режим в България.
21:30 19.10.2025
25 Ами
До коментар #17 от "Сатана Z":Приемат еврото, демек ти взимат парите и ти дават френска тоалетна хартия
21:31 19.10.2025
26 Един
До коментар #22 от "ти си един де бил":Леле колко си смешен!
Колко ти е бензина и колко е той в Германия?!
Колко са данъците в германия и колко са твоите?!
Дерзай! Прави горивото 2 евро и взимай заплата на бензинджия колкото швабата!
Дерзай! Плащай 60% данъци и плащай на даскаличка да ти се гаври с детето! Избора е твой!
Искате да сринете държавата - ДАВАЙТЕ!!! Раздавайте си още пари и ще стане!
Коментиран от #30
21:35 19.10.2025
27 тъй ами
Коментиран от #28
21:35 19.10.2025
28 ахахаха
До коментар #27 от "тъй ами":Ей взехте да стопляте
21:38 19.10.2025
29 Да, но евро-атлантиците развратиха
До коментар #21 от "Един":народа и всеки циганин, помак и потурнак иска да получава софийска заплата, най-малкото!
21:39 19.10.2025
30 смешен сди ти клоун
До коментар #26 от "Един":Доходите ги срваняваме НЕТО.
Освен това по покупателна способност, а не в абсолютна стойност.
И пак не се получава.
И още нещо - ние сме дъравата в Европа с най=голямо неравенство. Приличаме на бананова република.
И не, не заплатите са проблемът, а крадците. Хората не купуват имоти със заплати. 90% от сделките без ипотека са направени от шепа проценти отнаселението. И то хоеа които не са се разработили кой знае кллко, ако някога саработили въобще.
Коментиран от #41
21:39 19.10.2025
31 анти
21:41 19.10.2025
32 Един
Щом искате да занулите държавата още веднъж като 97та - ДАВАЙТЕ!
По-добър учител от глада няма! Рязко ще поумнеете като дойде!
Коментиран от #35
21:41 19.10.2025
33 Ко речи?
До коментар #11 от "Един":Ако си пропуснал, сме в един наднационален държавен съюз с Германия. Каквото там, това и тук.
21:41 19.10.2025
35 Продължавай да четеш
До коментар #32 от "Един":Коя държава бе госпудине? Ние сме окупирана територия. Окупаторът да се оправя. Дано ви изгорят награбените
21:43 19.10.2025
38 Ще има Бурята Невада
Коментиран от #40
21:44 19.10.2025
39 "а що дълготрайно безработните
Е, нали сме в ес, бре аланкоопу!?
Коментиран от #42
21:45 19.10.2025
41 Един
До коментар #30 от "смешен сди ти клоун":АМИ ПЪРВО СПРИ ДА СИ БАНАНОВА РЕПУБЛИКА!
Повиши си производителността на труда - тогава искай заплати! И заплатите ги давай на работещи в частната сфера, не на раздутата администрация!
Изливайте пари в бетон и чакайте заплати - няма да стане! Банките, които са все чужди ви благодарят! Ставате им роби за няколко десетилетия! Оправяйте се - той глада ще ви научи на елементарна икономика и ще спрете да скачате като ви кажат, че трябва да стегнете колана!
21:46 19.10.2025
42 ахахаха
До коментар #39 от ""а що дълготрайно безработните":Получават помощи ама украинците и сирийците. За тях теглят кредити, а ти ги връщаш, ахахахаа
21:47 19.10.2025
43 ха ха
21:47 19.10.2025
44 Добре
До коментар #7 от "Един":Средни месечни заплати след данъци (по данни към края на 2024 г.):
Словения (население: 2 млн.): 1580 евро
Германия: 2880 евро
България (население: 5 млн.): 951 евро
Съотношение на средните заплати:
Заплатите в Словения са 55% от тези в Германия (1580 / 2880 = 0.55).
Заплатите в Словения са 1.66 пъти по-високи от тези в България (1580 / 951 = 1.66).
Производителност (годишен ръст към края на 2024 г.):
Словения: ръст от 1.88% годишно.
Германия: спад от -0.38% годишно.
България: спад от -0.2% годишно.
Обобщение:
Словения отбелязва ръст в производителността, докато заплатите й са 55% от германските и 1.66 пъти по-високи от българските. Германия има по-високи заплати, но лек спад в производителността. България регистрира най-ниски заплати и лек спад в производителността.
21:48 19.10.2025
45 Гошо
21:48 19.10.2025
46 Лев евро Левро
До коментар #40 от "Гощо":Кой колкото спастрил ще издържи който няма ще продава земя апартамент къща
Пренареждане перестройка
21:50 19.10.2025