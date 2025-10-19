Новини
Даниела Бобева: Увеличаването на заплатите помпа инфлацията, не трябва да продължава

19 Октомври, 2025 21:02, обновена 19 Октомври, 2025 21:06 917 46

  • даниела бобева-
  • заплати-
  • финанси-
  • правителство-
  • политика-
  • реформи

Трябва да има редовно правителство поне до юни 2026 г., заяви бившият вицепремиер

Даниела Бобева: Увеличаването на заплатите помпа инфлацията, не трябва да продължава - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

„България се нуждае от редовно правителство, което да осигури стабилност поне до юни 2026 година“, каза в ефира на bTV Даниела Бобева, икономист и бивш вицепремиер в правителството на Пламен Орешарски.

Според нея политическата нестабилност през последните години вече нанася сериозни щети върху икономиката и фискалната политика на страната.

„Много е трудно да се говори за икономика при тази ужасяваща политическа среда – както вътрешна, така и международна“, подчерта Бобева.

По думите ѝ вече повече от пет години България е в състояние на политическа несигурност, а това води до отказ от реформи.

„На никого не му се правят реформи. Ако нещо се прави, то е временно и без стратегия“, допълни икономистът.

Бобева смята, че редовното правителство е изключително важно за успешното приключване на техническите процеси по въвеждането на еврото.

„До юни 2026 г. ще приключат всички технически етапи по еврото. Хората ще видят, че това не е краят на света, и икономиката ще реагира по-спокойно“, коментира тя.

По отношение на бъдещия Бюджет 2026, който ще бъде първият в евро, Бобева предупреди, че най-големият риск е дебалансирането чрез необмислени разходи.

„България е финансово стабилна, но само ако се поддържат разходите на ниско ниво. Реалистичният бюджет означава реалистична икономическа прогноза и ограничаване на неефективните разходи“, подчерта тя.

Бившият вицепремиер посочи още, че липсата на реформи в разходната част и неизсветляването на икономиката са едни от най-сериозните слабости на фискалната политика.

Според Бобева държавата не може повече да бъде „майка хранилка“, а увеличаването на заплатите би довело до нова инфлационна вълна.

„В момента, в който увеличиш доходите, ти помпаш инфлацията. Ние вече го видяхме през последните години. Трябва да започнем да мислим реалистично“, каза тя.

Даниела Бобева изтъкна, че България трябва да се откаже от автоматичните фиксирани плащания и да насочи ресурсите към реални инвестиции в инфраструктура, ВиК и напоителни системи.

„Ако това направим, няма да плащаме по 6 лева за краставици и домати. Бюджетът не е цел, той е средство за политики“, добави тя.

Бобева смята, че дефицит от 3 до 5% не е проблем, стига средствата да се насочат към инвестиции, а не към заплати, „които не са изработени“.

„Облаците над българската икономика се сгъстяват все повече. Ние сме социална държава, но не можем повече да си го позволим. Необходими са кураж и силна парламентарна подкрепа, за да се спре фискалната безотговорност“, обобщи Даниела Бобева.


  • 1 Красимир Петров

    36 5 Отговор
    Някой да ти напомпа селската мутра

    21:09 19.10.2025

  • 2 Куку

    31 8 Отговор
    Тази е изкукуригала бабичка....толкова и беше и управлението. Дай да стоим с ниски...тя инфлацията си знае.

    21:10 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    30 9 Отговор
    ФАКТ!!! инфлация се мори само с глад! Не просто не трябва да има увеличение, напротив на държавните служители трябва да се намалят заплатите - да започнат да си плащат пълните осигуровки и здравни, което ще им намали заплатите и инфлацията ще спре!

    Коментиран от #24

    21:11 19.10.2025

  • 5 кифла

    22 2 Отговор
    Ние сме социална държава, но не можем повече да си го позволим
    чекмеджетата да не са пълни догоре

    верно ли ма
    а що дълготрайно безработните не получават помощи както в ес

    21:13 19.10.2025

  • 6 Летален

    16 0 Отговор
    България е паянтова икономика ВСИЧКО помпа инфлацията ! Лечение вече няма ... напреднал стадий ..... !

    21:14 19.10.2025

  • 7 Един

    5 10 Отговор
    Първите двама да не сте на държавна хранилка?!
    Това е една от малкото безспорно доказани икономически теории! Само намаляване на парите в обръщение смъква инфлацията - колкото повече пари изливаш, за да я надскочиш - толкова повече я помпаш! Американците 70те години загубиха десетилетие - ние понеже сме умници няма да се поучим от ЗНАНИЕТО, а ще правим кво ни кефне щото е по-удобно... идиотска държава с идиотско население! :(

    Коментиран от #44

    21:14 19.10.2025

  • 8 Глупости!!!

    11 5 Отговор
    Инфлацията в България е заради войната в Украйна! Това за заплатите са пълни глупости от некадърни управляващи! Да изметем тези неможачи!!!

    21:19 19.10.2025

  • 9 Лагард

    12 3 Отговор
    Трябва да продължи увеличението до изравняване на доходите с Германия. Иначе по нормите на ЕС не трябва да плащаме никакви данъци под 6200 лева доход, защото толкова е необлагаемият минимум в Германия.

    Коментиран от #11

    21:19 19.10.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    5 10 Отговор
    Народа иска да получава пари да си клати краката и да си щрака с пръсти!
    По 3 пъти на Гърция на море, по 5 дена празници на софра!

    Народа не иска да мисли и да понесе отговорност - ходете още за гъби вместо да гласувате - то глада дето Един ви говори за него ще дойде искате или не искате!

    21:19 19.10.2025

  • 11 Един

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Лагард":

    Случайно да имаш германската икономика, че да искаш германски заплати?
    Произвеждаш 40% от германеца, а искаш да получаваш колкото него - как точно да стане?!

    Коментиран от #22, #23, #33, #34, #36

    21:21 19.10.2025

  • 12 Тоя боклук

    9 0 Отговор
    Помпане с компресор и тая малоумната във въздуха.

    21:21 19.10.2025

  • 13 олеле

    12 3 Отговор
    Тази тлъста лелка луда ли е?
    Заплата под 1000 евро на тези цени не може да осигури нормално съществуване и на един човек, камо ли на трима.
    Няма как среде н осигурителен доход за страната от 1700 лв / 850 евро бруто/ да "помпа инфлация". не и при тези безумни цени.
    Ако е до заплатите, то с една такава "голяма" заплата не можеш да спестиш за кутийка в София и за 1000 години бачкане и ядене на сухари.
    Очевидно Друг е проблемът.

    Коментиран от #21

    21:25 19.10.2025

  • 14 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Млък ма няма да ви бъхтим безплатно

    21:25 19.10.2025

  • 15 Парадокс БГ

    6 0 Отговор
    Икономика при ГЕРБ не вирее!!
    ГЕРБ са некомпетентни АМАТЬОРИ!
    15 године не се научиха как се управлява държава!
    Неможачи и некъдърници от ГЕРБ!
    При огромната корупция на ГЕРБ икономиката се срива!

    21:25 19.10.2025

  • 16 Кольо Амстердама

    4 5 Отговор
    Не знам какъв ви е проблема с взимането на кредити. Вземете 400 милиарда евро кредит за да оправите държавата и доходите на хората. Американски военен латинос има 16 хил. долара месечна заплата, тукашния редник едвам 2 хиляди лева, как ще воюва с Русия? Какво сте се сирохомилили, на богатите се топят парите, вие пари нямате и деца нямате и няма да ги връщате.

    21:26 19.10.2025

  • 17 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Като сме стабилни ,каква е тази паника пред златарските магазини да се изкупува жълто влачейки чували с пари?

    Коментиран от #25

    21:26 19.10.2025

  • 18 Перо

    2 4 Отговор
    Д. Бобева е една компетентна жена икономист!

    21:27 19.10.2025

  • 19 В "тази ужасяваща политическа среда"

    3 1 Отговор
    Кое и кой не помпа инфлацията?

    еС е в икономическа и политическа криза. еС е във война с Русия, робува себеотдайно на САЩ, а по неволя и на Китай, и напразно се напъва да да победи Русия, която не можаха да победят обединените европейци по времето на Наполеон и на Хитлер...

    еВрозоната е вредна за малките държави, които са донори на фалиралите големи държави като Франция, Италия, Испания. Белгия, Португалия и Гърция също са фалирали.

    В "тази ужасяваща политическа среда" България няма полезен ход. Всяка по-нататъшна евроинтеграционна политика на българските политически подлоги на евро-господарите им е пагубна за българския народ.

    Бобева го знае, но не е готова да падне от счупения евро-клон, на който се е наместила.

    21:27 19.10.2025

  • 20 Сталин

    8 1 Отговор
    Здравейте клети бедняци, съдрани голтаци и нещастни скъсаняци! И бъдещи роби! Днес финансовият експерт и 2 пъти вицепремиер ( в правителството на НДСВ и тройната коалиция) Николай Василев заяви че тази година държавата е на червено с 15 милиарда. Плюс изтеглените 20 милиарда за 6 месеца! Страната е в необратим фалит и изпада в неплатежоспособност. И докато увеличиха заплатите на полицаи,военни ,даскали и държавна администрация за да ходят на почивки по Турция и Гърция , мафията на власт опоскаха държавата като термити. Скоро ще се разделите и с вашите домове защото повечето са построени върху държавна земя. Бъдещи роби и вашите деца- ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ. И както казва бившия финансов министър Бобева увеличаването шоково на заплатите на полицаите, военните, даскалите и държавната администрация вдига инфлацията и затова ви е скъпо в магазините и блъскате само за храна,ток,вода и битови консумативи. За търтеите с увеличени драстично заплати не е скъпо защото увеличените цени при тях са компенсирани но за бачкаторите е ад. Това заслужавате! Никаква жал за простото племе.

    21:27 19.10.2025

  • 21 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "олеле":

    Ами няма да спестяваш за кутийка в СФ бе пич!
    Като спрете да наливате пари в тия кутийки и да теглите кредити като побъркани и цените им ще паднат до нивата до които трябват - до реалните около 1000 евро квадрата! Докато се надскачате като побъркани да давате по 5 хил евро за панелка не се оплаквай от цени!

    Коментиран от #29

    21:28 19.10.2025

  • 22 ти си един де бил

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Логиката не ти е силната тсрана явно.
    Никой не иска да получава нещо което НЕ е изработено.
    Шофьора който върти геврека по цял ден, 40% отг германеца ли изработва?
    Детската учителка която се занимава с 2 пъти повече деца и м,еждувременно покрива 2-3 други незаети щатни бройки с по-дълго работно време, и тя ли 40% изработва?
    Сервитьора с 12 часова смяна?
    Кой изработва 40%, бе клоун, Дай пример за професия.
    Проблемът НЕ е в работещите а в крадящите.
    Мискинин злаблуден или заблуждаващ!

    Коментиран от #26

    21:29 19.10.2025

  • 23 Лагард

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Нищо не произвеждам, както и 80% от Германците. Ти вероятно също нищо не произвеждаш. Икономиката в България е каквото са докарали от Германия плюс малко туризъм.

    21:29 19.10.2025

  • 24 Не може, защото

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    държавните служители/вредители крепат фашисткия евро-атлантически режим в България.

    21:30 19.10.2025

  • 25 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Приемат еврото, демек ти взимат парите и ти дават френска тоалетна хартия

    21:31 19.10.2025

  • 26 Един

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "ти си един де бил":

    Леле колко си смешен!
    Колко ти е бензина и колко е той в Германия?!
    Колко са данъците в германия и колко са твоите?!

    Дерзай! Прави горивото 2 евро и взимай заплата на бензинджия колкото швабата!
    Дерзай! Плащай 60% данъци и плащай на даскаличка да ти се гаври с детето! Избора е твой!
    Искате да сринете държавата - ДАВАЙТЕ!!! Раздавайте си още пари и ще стане!

    Коментиран от #30

    21:35 19.10.2025

  • 27 тъй ами

    6 1 Отговор
    Нека цените растат колкото искат търговците, но заплатите да се замразят, за да не помпаме инфлацията. Брилянта мисъл, просто гениална. Не растежът на цените помпа инфлацията, а заплатите я вършат тази работа. Браво, Бобева, никога не бих се сетил за това.

    Коментиран от #28

    21:35 19.10.2025

  • 28 ахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "тъй ами":

    Ей взехте да стопляте

    21:38 19.10.2025

  • 29 Да, но евро-атлантиците развратиха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    народа и всеки циганин, помак и потурнак иска да получава софийска заплата, най-малкото!

    21:39 19.10.2025

  • 30 смешен сди ти клоун

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Доходите ги срваняваме НЕТО.
    Освен това по покупателна способност, а не в абсолютна стойност.
    И пак не се получава.
    И още нещо - ние сме дъравата в Европа с най=голямо неравенство. Приличаме на бананова република.
    И не, не заплатите са проблемът, а крадците. Хората не купуват имоти със заплати. 90% от сделките без ипотека са направени от шепа проценти отнаселението. И то хоеа които не са се разработили кой знае кллко, ако някога саработили въобще.

    Коментиран от #41

    21:39 19.10.2025

  • 31 анти

    3 0 Отговор
    Тази неадекватна, комунистическа снаха, докога ще я тургате пред очите на нормалните хора?

    21:41 19.10.2025

  • 32 Един

    1 1 Отговор
    Като чета коментарите ми е ясно - КАТАСТРОФАТА Е НЕИЗБЕЖНА!
    Щом искате да занулите държавата още веднъж като 97та - ДАВАЙТЕ!
    По-добър учител от глада няма! Рязко ще поумнеете като дойде!

    Коментиран от #35

    21:41 19.10.2025

  • 33 Ко речи?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Ако си пропуснал, сме в един наднационален държавен съюз с Германия. Каквото там, това и тук.

    21:41 19.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Продължавай да четеш

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Един":

    Коя държава бе госпудине? Ние сме окупирана територия. Окупаторът да се оправя. Дано ви изгорят награбените

    21:43 19.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ще има Бурята Невада

    1 1 Отговор
    Кой колкото може да издържи с евро а когато не може ще продава недвижими имущество

    Коментиран от #40

    21:44 19.10.2025

  • 39 "а що дълготрайно безработните

    2 0 Отговор
    не получават помощи както в ес?"

    Е, нали сме в ес, бре аланкоопу!?

    Коментиран от #42

    21:45 19.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "смешен сди ти клоун":

    АМИ ПЪРВО СПРИ ДА СИ БАНАНОВА РЕПУБЛИКА!
    Повиши си производителността на труда - тогава искай заплати! И заплатите ги давай на работещи в частната сфера, не на раздутата администрация!
    Изливайте пари в бетон и чакайте заплати - няма да стане! Банките, които са все чужди ви благодарят! Ставате им роби за няколко десетилетия! Оправяйте се - той глада ще ви научи на елементарна икономика и ще спрете да скачате като ви кажат, че трябва да стегнете колана!

    21:46 19.10.2025

  • 42 ахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от ""а що дълготрайно безработните":

    Получават помощи ама украинците и сирийците. За тях теглят кредити, а ти ги връщаш, ахахахаа

    21:47 19.10.2025

  • 43 ха ха

    2 0 Отговор
    тогава защо си увеличавате вашите заплати ? хората трябва да пазаруват , да ремонтират жилища или да купуват , и ако им останат пари да инвестират , а вие искате всичко във вашите джобове за създаване на още мафиотски фамилии

    21:47 19.10.2025

  • 44 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Средни месечни заплати след данъци (по данни към края на 2024 г.):
    Словения (население: 2 млн.): 1580 евро
    Германия: 2880 евро
    България (население: 5 млн.): 951 евро
    Съотношение на средните заплати:
    Заплатите в Словения са 55% от тези в Германия (1580 / 2880 = 0.55).
    Заплатите в Словения са 1.66 пъти по-високи от тези в България (1580 / 951 = 1.66).
    Производителност (годишен ръст към края на 2024 г.):
    Словения: ръст от 1.88% годишно.
    Германия: спад от -0.38% годишно.
    България: спад от -0.2% годишно.
    Обобщение:
    Словения отбелязва ръст в производителността, докато заплатите й са 55% от германските и 1.66 пъти по-високи от българските. Германия има по-високи заплати, но лек спад в производителността. България регистрира най-ниски заплати и лек спад в производителността.

    21:48 19.10.2025

  • 45 Гошо

    0 1 Отговор
    Точно така...трябва даже драстично да се намаляват!....Докато всички не почнат да си късат ризите и да скандират..."Слава на Урсулите"!....Та да разберат къде се намират!

    21:48 19.10.2025

  • 46 Лев евро Левро

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гощо":

    Кой колкото спастрил ще издържи който няма ще продава земя апартамент къща
    Пренареждане перестройка

    21:50 19.10.2025

