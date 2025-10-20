Президентите на България и Унгария ще имат среща „на четири очи“ на "Дондуков" 2

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.
На площад „Св. Александър Невски“ в София от 10,00 часа ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента Тамаш Шуйок, съобщиха от президентската институция.
Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което Румен Радев и Тамаш Шуйок ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София“.
От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 президентите на България и Унгария ще проведат среща „на четири очи“, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. След това Румен Радев и Тамаш Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция.
Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
