Президентите на България и Унгария ще имат среща „на четири очи“ на "Дондуков" 2

20 Октомври, 2025 07:16 937 27

Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин

Снимка: БГНЕС
Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.

На площад „Св. Александър Невски“ в София от 10,00 часа ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента Тамаш Шуйок, съобщиха от президентската институция.

Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което Румен Радев и Тамаш Шуйок ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София“.

От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 президентите на България и Унгария ще проведат среща „на четири очи“, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. След това Румен Радев и Тамаш Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция.

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ветеран от Протеста

    3 32 Отговор
    Добре че събориха паметника на руския Окупарор .И там щяха да положат венци дрОгарите .

    Коментиран от #6

    07:22 20.10.2025

  • 2 мъкаааа

    7 0 Отговор
    15 служители на НКЖИ, по време на ремонтни дейности, крали плодове от частна ябълкова градина между гарите Дралфа и Търговище.

    07:28 20.10.2025

  • 3 Украинското посолство ли

    3 18 Отговор
    Се грижи за президента им?
    Радев се срина!

    Коментиран от #7, #10

    07:32 20.10.2025

  • 4 Достоен

    22 4 Отговор
    Човек на думата!

    Коментиран от #5

    07:32 20.10.2025

  • 5 Крали Марко

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Достоен":

    Да ,ама първо да плати договора с БОТАШ - шест милиарда лева,заедно с Капитана на яхта ,назначен от него за министър на Енергетиката....Това е Достойнство !!Бегом марш към БОТАШ бе...Бегом марш !!!

    07:37 20.10.2025

  • 6 продавам

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ветеран от Протеста":

    мистрия специална GTI серия за бързо изграждане на паметници от ВЕТЕРАНИ ВАРВАРИ---ОСИГУРЯВА ВАКАНЦИЯ ОЛ ИНКЛУЗИВ в белене

    Коментиран от #8, #12

    07:38 20.10.2025

  • 7 Извинете моя

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Украинското посолство ли":

    Унгарското, а не посолтвото на наркомана!
    Благодаря.

    07:46 20.10.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "продавам":

    НЯКОЙ бе казъл :
    "ДА ИЗГОНИМ ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА" !

    Коментиран от #11

    07:49 20.10.2025

  • 9 МУТРИ ВЪН

    14 0 Отговор
    И бандата на голямото Д полудява.

    07:53 20.10.2025

  • 10 Ще има и още

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Украинското посолство ли":

    След безсмислени разходки, ритуали и празни приказки, сега най после ще си дойдат на думата - един конкретен самолет ще прелети ли над България на път за Будапеща ?

    Коментиран от #21

    07:55 20.10.2025

  • 11 Сигурно вас

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    е Имал в предвид --евтино продадохте БЪЛГАРСКАТА ВЯРА РОД И ИСТОРИЯ

    Коментиран от #26

    07:58 20.10.2025

  • 12 Червената

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "продавам":

    армия на нациста Путлер затъна в калните ниви на Украйна Няма кой да дойде да те освободи .Погачите ви мухлясаха..Преориентирайте се бе!!Учете западни езици и сменяй рубли за Евро ,че наближава....

    Коментиран от #13

    08:02 20.10.2025

  • 13 Сашо тлъстия

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Червената":

    не бързаи толкова (клотессаак)

    08:06 20.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 а за водопада

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ехаааа":

    каква ти и сметката за охраната на лоеният колко е а за чекмеджето каква е

    Коментиран от #20

    08:13 20.10.2025

  • 16 Умен по цялата глава

    0 7 Отговор
    Ще им спираме руската газ по Балкански поток и сега се чудят каква шмекерия пак да спретнат ,за да финансират нацистите в Русия...

    08:14 20.10.2025

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    РАДЕВ,ЗАПОЧНИ ЛОВА НА ЕДЪР ДИВЕЧ! МОЖЕ И ИЗПЕРНАТ ДИВЕЧ!

    08:18 20.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фори

    0 2 Отговор
    И двамата са агенти на КГБ. Ще питат Митрофановная какво да правят та да пречат на всичко.

    08:22 20.10.2025

  • 20 Кукуш

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "а за водопада":

    Водопада е в България,а парите заминават за Турция

    Коментиран от #22

    08:29 20.10.2025

  • 21 чорапът

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ще има и още":

    няма думата по казусът, което е една чудесна новина

    Коментиран от #23, #27

    08:30 20.10.2025

  • 22 ЪЪЪЪЪ НЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кукуш":

    На водопада само се изпират после ТУ ТУУУУУУ ----КАИМАНОВИ ОСТРОВИ

    08:31 20.10.2025

  • 23 Меиби Беиби

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "чорапът":

    важното е тлъстаците да я имат

    Коментиран от #24

    08:33 20.10.2025

  • 24 страхливи са бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Меиби Беиби":

    топките са малки:)

    08:37 20.10.2025

  • 25 С Д€$И НА 4-ри ОЧИ

    1 0 Отговор
    ВЕДНЪЖ СЕ СРЕЩНАХ С Д€ $И, И БЪРЗО МАЗНИЧКО И В Л Е З Е!
    ДНЕС СЪС Д€ $И, УТРЕ ПАК , И СТАНАХ ПЪРВИЙ "БАДЖАНАК"!
    Ж€НИЧКАТА НА ФАТ МА КА, ОБИЧА РЕДОВНО ДА МЕ Ф . К А!
    РАЗКАРВАТ Я ОТ Н$О, НО "мъ жът" И € Л . Й Н О!
    ру м€н $и ПАДА ПО мит ко-$€кр€тарка-$вил€нград$ката Хл€ бар ка!
    двамката ОЩ€ ВЪВ ВВ$€то $и Б Ъ Р К . Л И В Д . П € Т О,
    НАЛИ $А уТЛИЧНИЦИ НА нато-БКПто! :))

    08:41 20.10.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сигурно вас":

    Прав си !
    Още 1944г я продадохте на "господ" Ленин

    08:42 20.10.2025

  • 27 Ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "чорапът":

    Тези, които имат думата в случая предпочитат да не стоят на светло. Стара тактика.

    08:43 20.10.2025

