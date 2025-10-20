Новини
Силви Кирилов: Не зная да има решение относно нов кабинет

20 Октомври, 2025 12:16

  • силви кирилов-
  • нов кабинет-
  • дпс - ново начало

Аз се съгласих да поема длъжността, защото имаше конкретни програми и действия, които трябваше да бъдат започнати, допълни министърът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов коментира актуалната политическа ситуация и бъдещето на правителството в контекста на възможни промени в кабинета. Той подчерта, че решението за структурата на нов кабинет е политическо и не зависи от него лично, но увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си в интерес на здравната система и гражданите.

Аз все още не зная да има решение относно нов кабинет или участие на други партии в него“, каза министър Кирилов в отговор на въпрос дали „Има такъв народ“ ще се включи в бъдещо преформатирано правителство. „Разбира се, министър е професия, но политиката не е само професия — тя е и отговорност. Аз се съгласих да поема тази длъжност, защото имаше конкретни програми и действия, които трябваше да бъдат започнати и организирани“, поясни той.

Министърът посочи, че дългогодишният му опит в здравеопазването му позволява ясно да вижда проблемите и неравновесието в системата.

„Аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм целия си живот в здравеопазването и сега, чрез действията си, се стремя да бъда в полза на хората. Още повече, че хората се обръщат към здравната система, когато имат сериозен проблем. За това обаче е нужно време — не може всичко да стане с магическа пръчка“, каза Кирилов.

На въпрос дали би останал на поста си, ако в новото правителство участват партии като „ДПС-Ново начало“, министър Кирилов отговори, че това е политическо решение, което се взема „на друго ниво“.

„Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и смятам, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати. Ако тази програма продължи, не виждам причина да не продължа и аз“, уточни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър ден, боб бера

    4 0 Отговор
    Е това са му министрите на Роската, хабер си нямат, какво става в държавата, а уж я управляват.

    12:19 20.10.2025

  • 2 Покрихте се

    6 0 Отговор
    Да влачите като за последно.

    12:22 20.10.2025

  • 3 Силвия

    5 0 Отговор
    Пълен провал си!
    Режеш трастиката.
    Алчно нещастие!

    12:24 20.10.2025

  • 4 Дърт комунист

    3 0 Отговор
    И заплата взема и пенЦия влачи.

    12:33 20.10.2025

  • 5 Ами Трябва Да Изхвърлите Всички !

    2 0 Отговор
    Ами Трябва Да Изхвърлите Всички !

    Включително и Този С !

    Хотела с Фонтана !

    Коментиран от #6

    12:34 20.10.2025

  • 6 С Бодра Песен !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами Трябва Да Изхвърлите Всички !":

    С Бодра Песен !

    Към Затвора !6628

    12:35 20.10.2025

  • 7 помощ

    1 0 Отговор
    Добре бе др.Силви,до кога ще работиш?Млади кадри няма ли?Дайте възможност млади лекари да се развиват.Не може така.От страни знаеш ли колко грозно изглеждаш.Имаш пенсия отдавна.Пътувай по света.От Генуа тръгват прекрасни круизи.И по корабите има болници.Ако ти е скучно ще лекуваш бабите от препиване и преяждане.

    12:35 20.10.2025

  • 8 Дедо ви...

    0 0 Отговор
    Борисов каза на депутатите си да се разотиват, а Пеевски каза на Борисов да се разотива. Безславен край...Сега започва агонията, но така е винаги, когато на раменете се носи его вместо глава.

    12:37 20.10.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Ти, въобще, какво знаеш? Знаеш само да вдигаш на пеефски

    12:39 20.10.2025

