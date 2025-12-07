Новини
ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за демонстрации в цялата страна

7 Декември, 2025 18:00 879 39

Протестите са планирани за 9 и 10 декември

ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за демонстрации в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От “ДПС-Ново Начало” призовават всички членове и симпатизанти на митинг във вторник в защита на стабилността в държавата. Това се случва паралелно с протеста, за който призовават от ПП-ДБ в сряда, съобщава Нова тв.

“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.

“Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг”, добавя се в изявлението.

От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.

Митингът е насрочен за 9 декември в 18,00 часа.

Протестът в сряда е за оставка на правителството. Това е третият митинг, за който призовават от ПП-ДБ.

“Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите”, пишат от коалицията във Facebook.

Протести срещу управлението в няколко български градове у нас

“Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, с които отровиха държавата ни”, допълват от ПП-ДБ.

Протестът ще се проведе на 10 декември в 18,00 часа на пл. “Независимост” в София.


  • 1 квииик-квииик

    11 8 Отговор
    ела кукорчо в скута МИ

    18:03 07.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    10 8 Отговор
    тия ПП-ДБ пак ли са в скута на свинята

    18:04 07.12.2025

  • 4 Българин

    21 5 Отговор
    Братя мюсюлмани - турци, помаци, роми, защо се оставяте един 2-Д /ДЕБЕЛ ДОМУЗ/ да ви лъже, изнудва и ограбва! Грехота е! Аллах гледа! С най-добри чувства към Вас трудови хора!

    Коментиран от #8

    18:04 07.12.2025

  • 5 Хората ясно заявиха

    9 5 Отговор
    Че повече с този престъпен атлантизъм не може да се продължава

    18:04 07.12.2025

  • 6 Дориана

    13 4 Отговор
    Ако Пеевски се отъждествява–„Аз съм държавата”,”Аз няма да позволя анархия” визирайки многохилядния протест превърнал се в революция срещу него и Борисов , ако си мисли, че ще смачка народния гняв като направи контра протест за да предизвика умишлено хаос и безредици жестоко се лъже. Няма да му се получи. Да излезе при протестиращите за да чуе причината за техния гняв, не да прави контра протест и по този начин да ескалира напрежението.

    18:05 07.12.2025

  • 7 Българин

    7 5 Отговор
    Жълтопаветните най-накрай проумяха, че ако искат да са във властта, трябва открито да служат на ДПС! Съвсем скоро ще видим благо и асенка пред герба в кабинета на господин Пеевски!

    18:05 07.12.2025

  • 8 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ... и съдебна ще я носи

    18:06 07.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъй,тъй

    6 3 Отговор
    Във вторник ще има преброяване на прасчова дружина.Българите не да поканени.

    18:07 07.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Ха така - накарайте дебелата мутра да харчи пари за платени протести!

    18:07 07.12.2025

  • 12 Дориана

    3 2 Отговор
    Пеевски говори с типично просташки език , който е недопустим за депутат. Просташкия му език винаги е смесица от полуистина и лъжа.Нанася само вреди на България . Превърнаха държавата в мафиотска олигархия. Изобщо няма място в Парламента и в политиката. Този човек не е достоен за политик още повече няма място в парламента.

    18:07 07.12.2025

  • 13 Въпрос

    3 2 Отговор
    Дебелия ли ще ги поведе? Той не смее да мръдненот Народното събрание.

    18:08 07.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    ВИЕ И БОРИСОВ СТЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМЕТ
    В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!

    18:09 07.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Дали фантомите на Шиши са готови да умрат за 50 лв?Не вярвам?

    Коментиран от #31

    18:09 07.12.2025

  • 16 Цвете

    1 1 Отговор
    ОТ КЪДЕ МАГНИТСКИ ЩЕ ВЗЕМЕШ ПАРИ ЗА ДА ДОКАРАШ " НЯКОИ " ,КОИТО ТИ НЯМАТ ДОВЕРИЕ? ВИДЯ ЛИ КЛИПА НА ЧОВЕКА, КОЙТО КАЗА ЧЕ НЯМАШЕ СЮНЕТ?! ТАКА ЧЕ ТВОИТЕ " БРАТЯ " ТЕ ПРАТИХА В ТРЕТА ГЛУХА.

    18:09 07.12.2025

  • 17 Атлантизма може да съществува

    2 0 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР.... Оставка на атлантическото престъпно правителство дошло с измама на власт

    18:09 07.12.2025

  • 18 Горски

    2 0 Отговор
    От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг
    От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
    Данъци, здравни осигуровки, цени храни повишение до СТО процента, иннфлация храни 41% за 5 години от 2020, ток повишение с 13% миналата година 2025, вода 12% повишение 2026, Данък сграда повешение 40%, и то на основни жилища.
    Ето защо унищожихте Валутен Борд, за да теглите СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми до 2028 г.
    Депутатите няма ли да си намалят заплатите до 2000 лв. чисто, забравих, ще ги актуализират на всеки 3 месеца, понеже 15 000 лв. на месец са им малко, не плащат наеми, ток, вода, парно, данъци за коли, не плащат за паркиране. Не плащат Здравни, за тях направления има.
    Веднъж фалираха България 1997, това ще е последната национална катастрофа. Чака ни сценарият Гърция.

    18:10 07.12.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    И Е ВРЕМЕ СВИНЯТА ДА СЛИЗА ОТ КОЛИТЕ НА НСО, ЧЕ МНОГО СКЪПО НИ СТРУВА!

    18:10 07.12.2025

  • 20 Винченцо Андолини

    2 1 Отговор
    И на двата митинга трябва да се вика и против дъпъсъ и против гърбъ и против пъпъдъбъ.
    Анадънму?

    18:10 07.12.2025

  • 21 Защото

    3 1 Отговор
    ПП -ДБ ще протестират тогава и Началото и то ще събира братята на шефа си ! Оставка !

    18:10 07.12.2025

  • 22 Майна

    1 2 Отговор
    Този нагъл ,тлъст , гражданска война ли иска?
    Докъде може да стигне страха му

    18:10 07.12.2025

  • 23 Горски

    1 0 Отговор
    Прасетата ще бъдат изритани от държавата.е бягате корумпирани безделници и шопари.

    18:11 07.12.2025

  • 24 Цвете

    2 0 Отговор
    ОТ КЪДЕ МАГНИТСКИ ЩЕ ВЗЕМЕШ ПАРИ ЗА ДА ДОКАРАШ " НЯКОИ " ,КОИТО ТИ НЯМАТ ДОВЕРИЕ? ВИДЯ ЛИ КЛИПА НА ЧОВЕКА, КОЙТО КАЗА ЧЕ НЯМАШЕ СЮНЕТ?! ТАКА ЧЕ ТВОИТЕ " БРАТЯ " ТЕ ПРАТИХА В ТРЕТА ГЛУХА.

    18:11 07.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Това все едно робите в Египет да излязат в защита на Фараона

    18:11 07.12.2025

  • 26 горски

    0 0 Отговор
    Е сега Зевс трябва да си спомни как се гвърлят гръмотевици и да затрие и двата протеста.Там само дегенерати ще пълзят...../най дълбоки уважения към българите с турски произход-не визирам тези дето ще са в къщи/

    18:11 07.12.2025

  • 27 витубит

    1 1 Отговор
    Демек Кокорчо и Шиши ще си мерят електората.

    18:11 07.12.2025

  • 28 Искам Борисов ясно да заяви

    1 0 Отговор
    Дали ще подкрепи протеста на Шопара?

    18:11 07.12.2025

  • 29 Тервел

    1 0 Отговор
    Правителството от ГЕРБ , БСП и ИТН мълчи , а ще протестира да ги пази ДПС Пеевски които уж не са част от правителството. Интересно ......Слави Зулуса нещо няма ли да кажеш

    18:11 07.12.2025

  • 30 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    Хан Делян призовавал за демонстрации в цялата страна. И кого по точно призовава, всички тези дето им ограби изградената от самите тях обществена държавна собственост или само тези на които предложи по едно кебапче и по една бира за да стане лидер а партия? Аман от партии и от лидери!

    18:12 07.12.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    ОТ ТЯХ 50 % СА МЪРТВИ ДУШИ,КОИТО МУ СЛУЖАТ ЗА ИЗБОРИ.

    18:12 07.12.2025

  • 32 Гедер

    0 0 Отговор
    Най деен в защита на правителството е Пеевски и партията му ДПС НН. Защо тогава официално не станат част от Правителството и сглобката ?

    18:13 07.12.2025

  • 33 Наивен

    0 1 Отговор
    В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав

    Коментиран от #34, #39

    18:13 07.12.2025

  • 34 Наивен

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наивен":

    Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!

    18:13 07.12.2025

  • 35 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    0 0 Отговор
    За НАТЮ, тенекии и пръдни пари има, и за Украйна има а за вас няма. На палестинци искат да ви правят атлантическите нацисти. На палестинци

    18:14 07.12.2025

  • 36 Опааа

    1 0 Отговор
    Не трябва никой да ходи и на двата протеста! Мошеници са всички настоящи политици! Всички трябва веднага в Белене и минимум 30г.каторга!

    18:14 07.12.2025

  • 37 Абе, хора!

    0 0 Отговор
    Каква омраза на етническа основа??? Няма такова нещо категорично! Мислете! Не позволявайте да ви въвличат в такава изкривена реалност. Чиста манипулация е това "Не на омразата". Никой в случая не е срещу турци и други. Толкова изтъркана плоча е този рефрен, дето голямотоД го плещи от няколко дни. Що за безумие?

    18:14 07.12.2025

  • 38 240

    0 0 Отговор
    Тутманици милионера,а за нас евростотинки.тала са давали манисто на туз те мците ,за да им ограбват богатствата.пи една котка и да отиват да възстановяват всичко което унищожиха

    18:15 07.12.2025

  • 39 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наивен":

    Глупак

    18:15 07.12.2025

