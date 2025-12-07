ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за демонстрации в цялата страна

От “ДПС-Ново Начало” призовават всички членове и симпатизанти на митинг във вторник в защита на стабилността в държавата. Това се случва паралелно с протеста, за който призовават от ПП-ДБ в сряда, съобщава Нова тв.
“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.
“Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг”, добавя се в изявлението.
От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.
Митингът е насрочен за 9 декември в 18,00 часа.
Протестът в сряда е за оставка на правителството. Това е третият митинг, за който призовават от ПП-ДБ.
“Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите”, пишат от коалицията във Facebook.
Протести срещу управлението в няколко български градове у нас
“Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, с които отровиха държавата ни”, допълват от ПП-ДБ.
Протестът ще се проведе на 10 декември в 18,00 часа на пл. “Независимост” в София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 квииик-квииик
18:03 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пешо
18:04 07.12.2025
4 Българин
Коментиран от #8
18:04 07.12.2025
5 Хората ясно заявиха
18:04 07.12.2025
6 Дориана
18:05 07.12.2025
7 Българин
18:05 07.12.2025
8 Братя Роми, братя сестри и братя жени
До коментар #4 от "Българин":БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ... и съдебна ще я носи
18:06 07.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъй,тъй
18:07 07.12.2025
11 ДрайвингПлежър
18:07 07.12.2025
12 Дориана
18:07 07.12.2025
13 Въпрос
18:08 07.12.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!
18:09 07.12.2025
15 Последния Софиянец
Коментиран от #31
18:09 07.12.2025
16 Цвете
18:09 07.12.2025
17 Атлантизма може да съществува
18:09 07.12.2025
18 Горски
От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
Данъци, здравни осигуровки, цени храни повишение до СТО процента, иннфлация храни 41% за 5 години от 2020, ток повишение с 13% миналата година 2025, вода 12% повишение 2026, Данък сграда повешение 40%, и то на основни жилища.
Ето защо унищожихте Валутен Борд, за да теглите СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми до 2028 г.
Депутатите няма ли да си намалят заплатите до 2000 лв. чисто, забравих, ще ги актуализират на всеки 3 месеца, понеже 15 000 лв. на месец са им малко, не плащат наеми, ток, вода, парно, данъци за коли, не плащат за паркиране. Не плащат Здравни, за тях направления има.
Веднъж фалираха България 1997, това ще е последната национална катастрофа. Чака ни сценарият Гърция.
18:10 07.12.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
18:10 07.12.2025
20 Винченцо Андолини
Анадънму?
18:10 07.12.2025
21 Защото
18:10 07.12.2025
22 Майна
Докъде може да стигне страха му
18:10 07.12.2025
23 Горски
18:11 07.12.2025
24 Цвете
18:11 07.12.2025
25 Последния Софиянец
18:11 07.12.2025
26 горски
18:11 07.12.2025
27 витубит
18:11 07.12.2025
28 Искам Борисов ясно да заяви
18:11 07.12.2025
29 Тервел
18:11 07.12.2025
30 ха, ха, ха...
18:12 07.12.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #15 от "Последния Софиянец":ОТ ТЯХ 50 % СА МЪРТВИ ДУШИ,КОИТО МУ СЛУЖАТ ЗА ИЗБОРИ.
18:12 07.12.2025
32 Гедер
18:13 07.12.2025
33 Наивен
Коментиран от #34, #39
18:13 07.12.2025
34 Наивен
До коментар #33 от "Наивен":Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!
18:13 07.12.2025
35 Братя Роми, братя сестри и братя жени
18:14 07.12.2025
36 Опааа
18:14 07.12.2025
37 Абе, хора!
18:14 07.12.2025
38 240
18:15 07.12.2025
39 Майна
До коментар #33 от "Наивен":Глупак
18:15 07.12.2025