Румяна Бъчварова: Не знаем за какво са се разбрали ДПС-Ново начало и ГЕРБ

28 Октомври, 2025 11:03 979 9

Хората, които се страхуват от Радев, ще го направят фактор в политиката, каза бившият вътрешен министър

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Основният проблем в момента е липсата на каквато и да е прозрачност в договорките за управлението. Това мнение изрази пред БНР Румяна Бъчварова, социолог, бивш вътрешен министър и вицепремиер, както и бивш посланик в Израел.

Не знаем за какво са се разбрали ДПС-НН и ГЕРБ, освен правителството да бъде подкрепяно, не знаем условията на тази подкрепа, подчерта тя. По думите ѝ, за публиката това остава "в пълна тъмнина".

Според нея в изявленията си за преформатирането на управлението Бойко Борисов е бил искрен, но вече няма силата да промени ситуацията, в която се намираме.

"Борисов, с целия си опит, може да даде обективна картина. Въпросът е дали тази негова оценка води до съответните политически последици."

"Дефектът, който се проявява в момента, беше заложен още при самото договаряне и това предопредели сегашната ситуация. В дружеските снимки не става ясно дали този дефект ще бъде поправен. Ще продължи да се натрупва напрежение", коментира социологът в предаването "Преди всички".

"Не трябва да тълкуваме какво е имал предвид Пеевски и какви са били неговите мотиви, нека тълкуваме неговите действия. Виждаме известна хаотичност в действията. Вижда се припряност."

На този фон се забелязва как дори когато не са лидерски, партиите са на лидерите си и не знаем дали това е колективна воля на съответните политически субекти, отчита Румяна Бъчварова.

"Ние нямаме жизнени партийни субекти. Партиите в България или са лидерски – признато, доказано, но всички останали са партии на лидерите си. Не знаем примерно в МЕЧ, "Възраждане", какво мислят нейните симпатизанти. Това е съществен проблем. Не може една личност да олицетворява обща воля на много хора."

БСП ще приеме всякакви компромиси само заради факта, че е във властта, където не е била много отдавна, но това не е истинската политика, смята тя.

"Няма дебат по политически въпроси. Ние се въртим в сюжет на махленски отношения. А зад политиката стоят решенията за нашия живот и решенията за бъдещето на държавата ни. Това абсолютно отсъства, защото партиите не го произвеждат."

Запитана къде са ИТН и защо мълчат, Бъчварова заяви:

"Всъщност там няма партия. Има група около формалния лидер и всякакви изненади са възможни. Няма никаква политика в това поведение. Ние имаме субект във властта, за когото не знаем нищо и от когото можем да очакваме всичко."

"Хората, които се страхуват от Радев, ще го направят фактор в политиката. Той към момента е виртуална възможност, но дори в този виртуален вариант стои като плашещ фактор за останалите", каза още Бъчварова.

Нов субект, който влиза в политическата система, означава разрушаване на определени зависимости и схеми на управлението в момента и нарушаването на определени интереси, допълни социологът.

Ще видим на живо как през държавния бюджет се купуват определени съсловия, прогнозира още Бъчварова. Според нея това е "продължение на практиката на купуване на електоралната любов".

Във връзка с идеята за ротация на поста председател на Народното събрание социологът отбеляза, че това е промяна на условията на съществуване на властта и на правилата в движение – "нещо, което по средата на пътя не се прави".

"След Рая Назарян кой ще бъде следващият? Това не е политически технология."

"Нямаме белези за нестабилност на управлението, освен мнението на лидера на ГЕРБ, което се видя, че на практика няма значение. Вътрешните фактори гарантират тази стабилност. Външните фактори могат да повлияят. Месеците след Нова година ще бъдат доста политически напрегнати", обобщи Румяна Бъчварова, визирайки и казуса с "Лукойл".


  • 1 Студ

    4 2 Отговор
    Румбата да не е спрял да шепти нежно?

    11:04 28.10.2025

  • 2 Дориана

    11 2 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски са се разбрали как да завладеят институциите и да наложат диктатура за да смачкат демокрацията в България, защото тя им пречи да заличат кражбите и рекетите. Борисов вече е тотално компроментиран и се превръща в заплаха дори за собствената си партия.

    Коментиран от #4

    11:08 28.10.2025

  • 3 Как така не знаем ? Всички

    8 0 Отговор
    знаят за какво са се разбрали - ЗА ПАРИ ЗА МНОГО ПАРИ ! Дори и в САЩ и Великобритания знаят ! А дори Великобритания е разбрала и цифрата която са откраднали тези два ИЛИТЕРАТА , между 30 и 40 МИЛИАРДА ЕВРО ! Будалите български да продължават да им осигуряват безнаказано МИЛИАРДЕРСТВАНЕ !

    11:08 28.10.2025

  • 4 Ама България

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    демократична държава ли е ? Как не съм разбрал ?

    11:10 28.10.2025

  • 5 Хе!

    3 1 Отговор
    Не знаеш или не е за казване!? Вие си вършете мисирската работа по студиата, а двата толупа ще завладеят всичко още по окончателно и ще ви заплатят хонорара! Народа очакваше вие, мисирките от водещите медии да поведете хората срещу Простокрацията, както на времето Нери и Асен, а какво се получава - мисирщина и слугинаж! Сетне питат с издевателски тон опонентите на Тиквата по студиата - ,,Е, какво направихте - нищо!" Ами, включете се и вие и то начело, тогава може да се получи! То и какви ли опоненти имат тиквите - Копейчика е техен човек, Радостин - Ивелин и Лена Бориславова и тя нападната по парапети и подписи...!!!?

    11:17 28.10.2025

  • 6 На Мутрьо

    5 0 Отговор
    министъра на МВР със съветник гелосания селски артист Биков ! Че и "дипломат" я изтипоса в Израел за резил ! И сега пак взе да се показва бабата червена !

    11:18 28.10.2025

  • 7 Дебелян Пейовски

    3 0 Отговор
    Еей тетке, бегай у мола за нови парцали и остави държавните далавери на нас с Банкята

    11:23 28.10.2025

  • 8 То тоя горе на смиката:

    1 0 Отговор
    Румяна Бъчварова: Не знаем за какво са се разбрали ДПС-Ново начало и ГЕРБ?
    Е как да не знаеш?
    Искат да те барат под полата,
    за да си отваряш пред публиката устата!

    11:45 28.10.2025

  • 9 Българин

    0 1 Отговор
    разбрали са се неотлъчно да следват заповедите от ДПС. Както са правили всички други правителства последните 25 години. Другото е просто един хаос и разруха, каквато имахме при кирчо и кокорчо. Някой иска ли те да се върнат?

    11:56 28.10.2025

