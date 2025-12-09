Новини
Контрапротести в подкрепа на кабинета

Контрапротести в подкрепа на кабинета

9 Декември, 2025 20:55

Демонстрации имаше в повече от 20 града в страната

Контрапротести, организирани от „ДПС – Ново начало” се проведоха в повече от 20 града в страната. Демонстрациите бяха в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“, съобщи Нова тв.

Членове и активисти на партията заявиха, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи ще настояват за оставка на правителството.

Кърджали

Контрапротестът в града започна малко след 18.00 ч. на площад „Освобождение“ с политически речи. На събитието говорят кметовете на всички седем общини, както и областният председател на „ДПС – Ново начало”. Хората дойдоха на протеста със знамена на ДПС и българския трибагреник. Част от тях бяха извозени с автобуси от самите общини.

„Има хора, които искат да хвърлят държавата в криза. Не е момент за разделение”, заяви протестиращ.

Белица

Отново около 18.00 ч. центърът на Белица се препълни с хора, дошли да подкрепят правителството. Полицейското присъствие е засилено. До момента няма напрежение. На събитието е и заместник-председателя на „ДПС – Ново начало” и кмет на Белица Радослав Ревански.

Руен

Контрапротест се организира и в Руен. Демонстрантите вдигнаха плакати с надпис "ДПС е партия на мира". По предварителни данни на митинга присъстват около 3000 души.

Шумен

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало” се събраха и в Шумен. Основните призиви са за пълен мандат на правителстовот и подкрепа на лидера на партията Делян Пеевски.

Стара Загора

На няколко места в страната се провеждат и антиправителствени протести, организирани от „Възраждане”. В Стара Загора има три паралелни прояви - на ДПС, на младежи на ГЕРБ и на „Възраждане”. Всички те са на едно и също място.

По време на събитията мъж излезе на сцената и започна да вика „Оставка”. Събралите се извикаха полиция и мъжът бе изведен от тълпата.

Разград

Представители на „ДПС – Ново начало” се събраха на площад „Възраждане” тази вечер. Те настояват за приемане на еврото и да кажат „Не” на разделението.

Асеновград

В центъра на Асеновград тази вечер едновременно се проведоха протест и контрапротест. Огромен брой полицаи обгради района, за да не се стигне до напрежение между двете групи. Недоволните срещу управлението се събраха пред сградата на общината и поискаха оставката на кабинета, предсрочни избори и смяна на модела на управление.

„Писна ни от цялото това безобразно управление на коалицията на „Наглите“ в България. Постоянно народът бива тъпкан. Теглят се нови огромни дългове и не само с новия бюджет. Тази година вече изтеглиха над 20 милиарда лева - дългове, които ще плащаме не само ние, но и нашите деца и внуци. Жителите на Асеновград живеят в съгласие и в спокойствие. Никому не е нужно да има противопоставяне", заяви Георги Самаров, участник в антиправителствения протест.

„Хората повечето изнемогват и това е истината. То няма нещо, което да кажеш всичко е наред. Просто гардът ни е под всякаква критика, пълен хаос и с трафик и с управление, крадат пари. Надяваме се младите да се вдигнем и да променим нещо тук, защото навън е лесно, но обаче някой го е направил хубаво. Ние сме тези, които трябва да направим хубаво в България", смята Димитър Капсъзов, участник в антиправителствения протест.

Протестиращите в защита на правителството застанаха с плакати „Не на омразата“ и лика на Делян Пеевски пред читалището в центъра на града. Голяма част от тях заявиха, че също са недоволни от бюджета за догодина, но смятат, че сегашното правителство трябва да остане, защото следва европейските ценности.

„Вижда се, че ние от „ДПС Ново начало" с нашия лидер Делян Пеевски имаме електорат. Да не ни вкарват в 10-а глуха. Не на омразата!", обясни Димитрия Маринова, участник в контрапротеста.

„Да направят бюджета да може младите хора да имат стабилност. Да няма хаос, да няма разпад. Искаме управлението да управлява както трябва. Път за младите. Да не мислят само за себе си, да не мислят само за техния си джоб. Да гледат как да оправят България", заяви Гюлтн Ахмед, участник в контрапротеста.


  • 1 Ужас безкрай

    23 6 Отговор
    Пет човека на кръст. Някои от тях не знаеха, за какво са там.

    Коментиран от #7, #26

    20:59 09.12.2025

  • 2 На бас 👍

    5 14 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    Коментиран от #12

    21:00 09.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Това е все едно робите в Египет да излязат в защита на Фараона . Абсурд!

    21:00 09.12.2025

  • 4 На бас 👍

    5 11 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    Коментиран от #32

    21:01 09.12.2025

  • 5 гражданин

    18 4 Отговор
    Докато тикви и свине са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна

    21:01 09.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    9 8 Отговор
    Шишко става все по могъщ. Благодарение на жълтокопитните.

    Коментиран от #15

    21:01 09.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас безкрай":

    Неграмотни роми държат табели наобратно и друсат кючеци.Ако Шиши победи децата ви ще приличат на тях

    Коментиран от #21

    21:02 09.12.2025

  • 8 Истината

    11 2 Отговор
    Личната политоложка на Пее...вски,Цветанка Андреева през 2018 год. го описва като маф...иот номер 1,за фалита на КТБ,и го описва като депутат,който получава 44 хиляди лева,без да ходи на работа.Андреева сравнява своя шеф,като фигура,подобна на италиянската мафия.

    21:02 09.12.2025

  • 9 В Кърджали бяха

    14 4 Отговор
    50 човека .

    21:02 09.12.2025

  • 10 Реалист

    10 4 Отговор
    Нарочно снимано в гръб, да не се види "протестиращите" от кой етнос са..

    21:03 09.12.2025

  • 11 Докато

    5 4 Отговор
    Подкрепяте този корупционер Магнитски и съдружника му Тиквун, Вие създавате "Да на омразата". Достатъчно бяхме мачкани, лъгани, заблуждавани и ограбвани. И човек като осъзнае това, не може да подкрепя платените Ви протести. Стига!

    Коментиран от #17

    21:05 09.12.2025

  • 12 На бас

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Че простата и крадлива герберска Тиква Борисов ще влезе в затвора скоро. Ние сме търпеливи и ще дочакаме времето да го видим зад решетките.

    Коментиран от #13, #16

    21:05 09.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бихлюл

    7 3 Отговор
    В шумен в 7 часа имаше двама младежи ядяха дюнер ама май не знаеха ,че ще има протест

    21:09 09.12.2025

  • 15 Истината

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Ши..ши става по-силен заради ени....чарите ..За някой лев прода...ват всич...ко,никакво достойнство.Жалко,че най-големият престъпник в страната е ....вместо в затвора,на последният етаж,в апартамента на бай Тошо,и оттам коли и беси. Жалко и за Баце,който става все по-смешен.

    Коментиран от #19

    21:10 09.12.2025

  • 16 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "На бас":

    Tичай да си купиш стартов комплект евро монети от пощата! 🤣

    21:10 09.12.2025

  • 17 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Докато":

    А ТИ ЗАЩО ПОДКРЕПЯШ ШАРЛАТАНИТЕ САБОТЬОРИ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПИТЕ ЗАЩО

    Коментиран от #29

    21:11 09.12.2025

  • 18 хахаха

    3 3 Отговор
    Ти му викаш ,спри да крадеш, то ти вика ,не на омразата !?.

    Коментиран от #20, #23

    21:11 09.12.2025

  • 19 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    15 ТИ ЛИ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАКЪВ Е В ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #35

    21:12 09.12.2025

  • 20 .......

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    Такива протести, на които не се веят външнокенефни знамена и георгиевски лентички - не ми ги хвали!

    21:12 09.12.2025

  • 21 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А ОНЕЗИ ПОДПАЛВАЧИТЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ САБОТЬОРИТЕ КАКВИ СА А

    21:13 09.12.2025

  • 22 На бас 👍

    2 2 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са втори. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    21:14 09.12.2025

  • 23 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    А ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ КОЙ ТЕБ ЛИЧНО КАКВО КРАДЕ ОТ ТЕБ КОГА ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА А АЗ ЩЕ КАЖА СПРИ ДА РАЗДЕЛЯШ БЪЛГАРИТЕ

    21:14 09.12.2025

  • 24 алхимик

    2 2 Отговор
    Не чухте ли Президента .Каза ,че хората от службите петнят честа на пагона и непременно ще понесат отговорност за това

    21:15 09.12.2025

  • 25 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    Путлеровите русоблизачи са само в форумите!!!

    21:15 09.12.2025

  • 26 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас безкрай":

    100 ХИЛЯДИ ЗАЩИТАВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО 100 ХИЛЯДИ ЗАЩИТАВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

    21:16 09.12.2025

  • 27 Промяна

    0 2 Отговор
    Питайте за протеста личната пома...киня,пардон ,политоложка на Деля...н Пее...ски ,която 2018 година по описва като мафи..от.имайки предвид фалита на КТБ..ДИДО ФАЛИТА и ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА двойка гълъби.

    21:17 09.12.2025

  • 28 Промяна

    3 2 Отговор
    100 ХИЛЯДИ ЗАЩИТАВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО 100 ХИЛЯДИ ЗАЩИТАВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

    Коментиран от #33

    21:17 09.12.2025

  • 29 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Имам мозък, останал в главата. И я използвам, не само за красота и npocтотии, като ТEБ. Затова.

    21:18 09.12.2025

  • 30 Голям

    2 0 Отговор
    Няма лошо нека се покаже, че има хора с друго мислене, които искат да съхранят България и да въведат еврото от януари 2026, щото копейките се самозабравиха, а ПП ДБ се съюзиха с дявола за да провалят България... то не бяха доноси и мизерии очернящи България от тяхна страна, че ме е гнус за тези политици, които си мислят, че след тях и потоп... какво ги бърка... в крайна сметка ще се върнат в Канада и какво толкова, за бъдещето на България не помислили.

    21:18 09.12.2025

  • 31 наблюдател

    1 0 Отговор
    Не ми е приятно мюсулманите да стават заложници на една партия .Те са свободни хора и могат да има леви,десни, националистически и всякакви други предпочитания и е редно да имат право като всички останли да гласуват свободно .Бутафорните протести да подреди някакви хора за да ги снимат претърпяха фиаско .

    21:19 09.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи,хи,хи...

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Мечтите са безплатни. 100 000? Стига бе! Смех! Дори заедно с безпризорните кучета не ставате 1000.

    21:22 09.12.2025

  • 34 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    У Кюстендил имаше ли калайсани на площадо да се дерат? Я не сам одил. Я не мо а го трупа тоа дебелио тумбак.

    21:22 09.12.2025

  • 35 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    19,ти ли определяш,най-вероятно,за някой лев,кой какъв е в държавата,ени...чар про...дажен.

    21:23 09.12.2025

