Контрапротести в подкрепа на кабинета

Контрапротести, организирани от „ДПС – Ново начало” се проведоха в повече от 20 града в страната. Демонстрациите бяха в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“, съобщи Нова тв.

Членове и активисти на партията заявиха, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи ще настояват за оставка на правителството.

Кърджали

Контрапротестът в града започна малко след 18.00 ч. на площад „Освобождение“ с политически речи. На събитието говорят кметовете на всички седем общини, както и областният председател на „ДПС – Ново начало”. Хората дойдоха на протеста със знамена на ДПС и българския трибагреник. Част от тях бяха извозени с автобуси от самите общини.

„Има хора, които искат да хвърлят държавата в криза. Не е момент за разделение”, заяви протестиращ.

Белица

Отново около 18.00 ч. центърът на Белица се препълни с хора, дошли да подкрепят правителството. Полицейското присъствие е засилено. До момента няма напрежение. На събитието е и заместник-председателя на „ДПС – Ново начало” и кмет на Белица Радослав Ревански.

Руен

Контрапротест се организира и в Руен. Демонстрантите вдигнаха плакати с надпис "ДПС е партия на мира". По предварителни данни на митинга присъстват около 3000 души.

Шумен

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало” се събраха и в Шумен. Основните призиви са за пълен мандат на правителстовот и подкрепа на лидера на партията Делян Пеевски.

Стара Загора

На няколко места в страната се провеждат и антиправителствени протести, организирани от „Възраждане”. В Стара Загора има три паралелни прояви - на ДПС, на младежи на ГЕРБ и на „Възраждане”. Всички те са на едно и също място.

По време на събитията мъж излезе на сцената и започна да вика „Оставка”. Събралите се извикаха полиция и мъжът бе изведен от тълпата.

Разград

Представители на „ДПС – Ново начало” се събраха на площад „Възраждане” тази вечер. Те настояват за приемане на еврото и да кажат „Не” на разделението.

Асеновград

В центъра на Асеновград тази вечер едновременно се проведоха протест и контрапротест. Огромен брой полицаи обгради района, за да не се стигне до напрежение между двете групи. Недоволните срещу управлението се събраха пред сградата на общината и поискаха оставката на кабинета, предсрочни избори и смяна на модела на управление.

„Писна ни от цялото това безобразно управление на коалицията на „Наглите“ в България. Постоянно народът бива тъпкан. Теглят се нови огромни дългове и не само с новия бюджет. Тази година вече изтеглиха над 20 милиарда лева - дългове, които ще плащаме не само ние, но и нашите деца и внуци. Жителите на Асеновград живеят в съгласие и в спокойствие. Никому не е нужно да има противопоставяне", заяви Георги Самаров, участник в антиправителствения протест.

„Хората повечето изнемогват и това е истината. То няма нещо, което да кажеш всичко е наред. Просто гардът ни е под всякаква критика, пълен хаос и с трафик и с управление, крадат пари. Надяваме се младите да се вдигнем и да променим нещо тук, защото навън е лесно, но обаче някой го е направил хубаво. Ние сме тези, които трябва да направим хубаво в България", смята Димитър Капсъзов, участник в антиправителствения протест.

Протестиращите в защита на правителството застанаха с плакати „Не на омразата“ и лика на Делян Пеевски пред читалището в центъра на града. Голяма част от тях заявиха, че също са недоволни от бюджета за догодина, но смятат, че сегашното правителство трябва да остане, защото следва европейските ценности.

„Вижда се, че ние от „ДПС Ново начало" с нашия лидер Делян Пеевски имаме електорат. Да не ни вкарват в 10-а глуха. Не на омразата!", обясни Димитрия Маринова, участник в контрапротеста.

„Да направят бюджета да може младите хора да имат стабилност. Да няма хаос, да няма разпад. Искаме управлението да управлява както трябва. Път за младите. Да не мислят само за себе си, да не мислят само за техния си джоб. Да гледат как да оправят България", заяви Гюлтн Ахмед, участник в контрапротеста.