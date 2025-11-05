Новини
Нинова: С това правителство всяка година до 2028 г. ще бъде по-лоша от предишната

5 Ноември, 2025 11:08

Колкото по-дълго са на власт ГЕРБ-СДС, БСП ОЛ, ИТН и ДПС Ново начало, толкова повече ще ни заробват с дългове, обясни тя

Нинова: С това правителство всяка година до 2028 г. ще бъде по-лоша от предишната - 1
Снимка: бТВ
“Никой не обръща внимание на един изключително важен факт. Бюджетът за 2026 г. трябва да се гледа заедно с тригодишната рамка към него. Така се вижда какво ни чака в перспектива. Ако това правителство изкара мандата си докрай, всяка следваща година до 2028 ще бъде по-лоша от предишната. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Ето каква тесла са ни подготвили управляващите до 2028 г.:

1. Дългът ще расте всяка следваща година. През 2026 г. той ще бъде 37,6 млрд. евро. През 2027 г. расте на 43,5 млрд. евро, а през 2028 г. вече стига колосалните 49 млрд. евро.
2. Осигуровките ще нарастват с 2 процентни пункта през 2026 и продължават с 1 пункт през 2028 г.
3. Максималният осигурителен доход ще се увеличава всяка следваща година: ще бъде 2352 евро през 2026, 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.
4. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. от 460 евро остава замразено до 2028 г.
5. Всички други социални плащания остават замразени до 2028 г.

Ако обобщим: колкото по-дълго са на власт ГЕРБ-СДС, БСП ОЛ, ИТН и ДПС Ново начало, толкова повече ще ни заробват с дългове. Всяка следваща година върху работещите хора ще се стоварва все по-голяма осигурителна тежест, без гаранции за увеличаване на доходите, тоест ще обедняват. Малкият и среден бизнес ще плаща повече, без никакъв опит за дигитализация, за облекчаване на административната и бюрократичната тежест. Тоест икономиката ще буксува. Младите семейства с деца да не чакат помощ от държавата – остава замразена. Демографската криза остава само предизборна дъвка без реални действия за нейното преборване.

Това правителство не дава никаква перспектива за развитие на България. То е вредно и колкото по-дълго остава, толкова по-зле за народ и държава.”


  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Най-тъмно е преди зазоряване.

    Коментиран от #5

    11:11 05.11.2025

  • 2 Доко

    11 3 Отговор
    На Боко предизборната кампания мина с това, колко лошо ще става, говореше за 18 милиарда дългове, а той и неговите министри точно това правят в момента?!

    11:12 05.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Симитли

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    А вие нещо по темата ще кажете ли, или ви е по-уютно само да хейтите?!
    ... И моля, не крещете, предварително благодаря!

    Коментиран от #12

    11:15 05.11.2025

  • 5 Иван Ефремов

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В часа на бика! :))
    "Ди пхи юи чхоу!"

    Коментиран от #7

    11:17 05.11.2025

  • 6 миме

    6 2 Отговор
    ам чи то тва си е и есенцията на гнусният капитализъм-богатите експлоатират бедните и живеят на техен гръб

    11:18 05.11.2025

  • 7 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Ефремов":

    Сега чета „На Венера си имаме равин“

    11:24 05.11.2025

  • 8 Жан Виденов

    3 0 Отговор
    "Всяко правителство на БСП води до криза." - закон на доц. д-р по икономика Жан Виденов

    Коментиран от #10

    11:24 05.11.2025

  • 9 50/50

    2 2 Отговор
    С това и без това правителство - все тая! Разликата е в бръщоленето и нюансите! И копейчика да стане премиер, натовските бази пак ще стоят, няма да излезете от ЕС, а Цомчо Ганев ще спестява в евро! Както се оказаха ваксинирани преди вас, така и щяха да въведат еврозоната по бързо от закоравелите атлантици! А кака Кора защо се кахъри колко сме задлъжняли - нали нейният син при питомните хора!? Дори да е тук като нас, какво да му пука на човек!? Всеки се стреми да открадне колкото се може повече, а никой няма да плаща, те парите са на изчезване и който е крал, не е сгрешил! А и да се плаща, ще плащате солидарно, ами поне да се накрадем! Един път се живее!

    11:31 05.11.2025

  • 10 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Жан Виденов":

    а я кажи некой закон на ленчето парапетова или на асенката пньоарова

    11:32 05.11.2025

  • 11 Импексовата мутрица

    3 3 Отговор
    Като не беше направена лустрацията на всички ви комунистическо-съветски и московски прислужници. Непокорна България е също разклонение на БКП, произлязло от БСП (БКП). В партията ви има говеда от същата кочина. Не ви беше отрязън достъпа до власт и пари, децата и внуците ви са в държавните институции, чак до върховете. Не виждам как България може да се изчисти от вас, като цялото общество е заразено с корупция. Кой крал и укривал, си накупил апартаменти и хотели, с пари които не може да докаже, си прави селфита с партийните ви лидери. Всичко е един театър. Нека да се въведе закон, всеки български гражданин да докаже доход за придобито имущество в България и извън България за последните 25 години. При невъзможност съд и конфискация и забрана да заема държавна работа, дори като мияч на тоалетни. Да видим кой ще е съгласен?

    Коментиран от #14

    11:32 05.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    5 1 Отговор
    Да ама стадото ги търпи како.

    11:35 05.11.2025

  • 14 50/50

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Импексовата мутрица":

    Подкрепям! Предлагам лустрацията и доказателството на доходите да започне от настоящите управляващи!

    11:36 05.11.2025

  • 15 Нинова

    0 1 Отговор
    кога спи?

    11:48 05.11.2025

  • 16 Реалист

    3 0 Отговор
    Давате думата на г-жа Лъжа?! Не ви ли е срам?! Да продължава да лъже народа тази крадла безскрупулна...вместо да търка наровете в Сливенския затвор!

    Коментиран от #18

    11:50 05.11.2025

  • 17 могат да го пренапишат

    0 0 Отговор
    и да го подкрепят и управляващите мастити партии и размножените и увеличени опозиции . в юса е така . вдигат много пушилка . уж много работят и се дърлят . после променят и нагаждат , напасват и накрая си го приемат . но има недоволни . аксиомата е който е бил недоволен 2024 година да е недоволен и 25 и 26 и 27 и 28 година . Ще видим .

    11:54 05.11.2025

  • 18 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Беевски и Герб откраднаха целия Свинекомплекс, ти търсиш отговорност на Нинджата за някакъв мижав Импекс!!?

    11:57 05.11.2025

Новини по градове:
