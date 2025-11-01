Силви Кирилов за поисканото увеличение на здравната вноска: Не е най-подходящото време

Във връзка с исканото от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че увеличението не зависи от министерството. И че в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото, съобщават от БНТ.
Във връзка с бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването той заяви, че винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:14 01.11.2025
2 Наистина
15:17 01.11.2025
3 чичково червенотиквениче
Особено когато разни интересчии го тикат да се излага и той вземи та си повярва.
Тъжна история.
15:20 01.11.2025
4 Ричард Естес
15:21 01.11.2025
5 Гост
15:28 01.11.2025