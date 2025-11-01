Новини
Силви Кирилов за поисканото увеличение на здравната вноска: Не е най-подходящото време

1 Ноември, 2025 14:51

Увеличението не зависи от министерството, допълни още министърът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с исканото от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че увеличението не зависи от министерството. И че в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото, съобщават от БНТ.

Във връзка с бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването той заяви, че винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение.


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Като става дума за отговорност от министерството нищо не зависи, ама па за КРАЖБАТА.. ухааааа

    15:14 01.11.2025

  • 2 Наистина

    0 0 Отговор
    Силви Кирило е нещо като Жечо Станко !

    15:17 01.11.2025

  • 3 чичково червенотиквениче

    1 0 Отговор
    Човек когато не се усеща кога да спре става за смях.
    Особено когато разни интересчии го тикат да се излага и той вземи та си повярва.
    Тъжна история.

    15:20 01.11.2025

  • 4 Ричард Естес

    2 0 Отговор
    Логично е поне за Бойко и Делян , вноската да е по-висока. Все пак са по 150-160-170 кг. За такова олято , натежало тяло , не бива да важи обикновената здравна вноска ! Не е честно !

    15:21 01.11.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Данък здраве, кръвен данък.

    15:28 01.11.2025

