Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново, съобщиха Общинска избирателна комисия (ОИК).

В Пазарджик ще се извърши повторно диктуване на данните от протоколи на СИК, се съобщава в решение на ОИК, взето на 19 октомври. В него се посочва още, че в ОИК-Пазарджик е постъпило писмо от "Информационно обслужване" АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите на СИК за резултатите от проведените на 12 октомври нови избори за общински съветници в Пазарджик.

С писмото "Информационно обслужване" съобщава, че във връзка с писмо на ЦИК е извършено повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК, приети от ОИК-Пазарджик и предоставените от ЦИК на 16 октомври. Извършено е компютърно сравнение на разликите от повторното въвеждане на данните от вота за общински съветници, при което се твърди, че е налице промяна в базата данни и персоналния състав на новия Общински съвет, обявен с решение от 13 октомври от ОИК – Пазарджик.

Общинската избирателна комисия е определила членове на комисията, които да извършат повторно диктуване на данните от протоколите на горецитираните СИК с погрешно въведена информация.

Изборите за нов Общински съвет бяха на 12 октомври, а първото заседание ще е на 23 октомври.