Новини
България »
Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново

Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново

20 Октомври, 2025 13:49 580 4

  • избори-
  • пазарджик-
  • оик

Общинската избирателна комисия е определила членове на комисията, които да извършат повторно диктуване на данните

Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново, съобщиха Общинска избирателна комисия (ОИК).

В Пазарджик ще се извърши повторно диктуване на данните от протоколи на СИК, се съобщава в решение на ОИК, взето на 19 октомври. В него се посочва още, че в ОИК-Пазарджик е постъпило писмо от "Информационно обслужване" АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите на СИК за резултатите от проведените на 12 октомври нови избори за общински съветници в Пазарджик.

С писмото "Информационно обслужване" съобщава, че във връзка с писмо на ЦИК е извършено повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК, приети от ОИК-Пазарджик и предоставените от ЦИК на 16 октомври. Извършено е компютърно сравнение на разликите от повторното въвеждане на данните от вота за общински съветници, при което се твърди, че е налице промяна в базата данни и персоналния състав на новия Общински съвет, обявен с решение от 13 октомври от ОИК – Пазарджик.

Общинската избирателна комисия е определила членове на комисията, които да извършат повторно диктуване на данните от протоколите на горецитираните СИК с погрешно въведена информация.

Изборите за нов Общински съвет бяха на 12 октомври, а първото заседание ще е на 23 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Генерална репетиция за парламентарните избори.Масова Шишизация.

    13:50 20.10.2025

  • 2 На купувачите

    2 0 Отговор
    на цигански гласове не им излизат гласовете и са ги преброили и голямото Д е заповядало веднага на ЦИК да коригира в полза кочину.

    14:07 20.10.2025

  • 3 А ЦИК, кога ще коригира

    2 0 Отговор
    невалидните преброителни протоколи за народното събрание на кочината и назначи нови избори.

    14:10 20.10.2025

  • 4 Пеевски

    1 0 Отговор
    И сега ако не сте доволни....Таман ще имаме и още един съветник.

    14:10 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове