Румен Гечев: Борисов е унижен от Пеевски. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори

БСП няма да влезе в парламента при следващи избори, Борисов е унижен от Пеевски и ДПС-НН няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи отговорност, а пък и сега управлява. Това каза в интервю пред БНР бившият член на БСП и икономически министър в правителството на Жан Виденов, и бивш депутат от левицата Румен Гечев.

В предаването "12+3" той посочи, че хората са свидетели на задълбочаване на политическия цинизъм:

"В България няма избори за НС, като бит пазар сме, ДПС преди и ДПС-НН, и ГЕРБ са основните купувачи на гласове по села и паланки. Тези, които управляват България, не са избрани от българския народ. Втората причина е, че хората не гласуват".

За бившата си партия – БСП и позицията на ръководството на Столетницата, коментира, че звучат ясно и цинично:

"Означава, че петимата от БСП казват: "искаме да си останем министри по-дълго, каквото и да ни накарат - ще вдигаме ръце и ще гласуваме. Едната им теза беше никога с ГЕРБ и границата е прекрачена. Втората - "никога с Пеевски", сегашното ръководство подписа санитарния кордон".

"Като погледнете ортаците Борисов и Пеевски към днешна дата, Борсов е измаменият, униженият. А той се държа искрено, не е поза, беше искрено ядосан, но реакцията е била предвидена от екипа на Пеевски", каза още Румен Гечев.

Той прогнозира и бъдещето на БСП:

"За съжаление, аз членувах 45 години в БСП - от 4 курс като студент до миналата година, но като разговарям с приятели от БСП, хората на БСП си остават свестни, но за ужас на членовете - ръководството дръпна в друга посока и моите приятели казват, че повече няма да гласуват за БСП. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори".

Според него има достатъчно партии, които са близо до неговите приятели, но сред тях не са тези в настоящото НС.

"Има една - две партии, които привличат избиратели на БСП с програми, но има и нови партии и е възможно да се появят нови политически играчи. Тъжно е, че голяма част от членовете на БСП ще гласуват, но за кого е още рано да кажем, защото не знаем кога ще бъдат изборите", каза Румен Гечев.

Той посочи, че е интересна биографията на феномена Делян Пеевски, който на 23 години стана зам.-министър, а зад успеха му стои екип. Кои са в него, Гечев не знае.