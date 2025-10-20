Новини
България »
Всички градове »
Румен Гечев: Борисов е унижен от Пеевски. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори

Румен Гечев: Борисов е унижен от Пеевски. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори

20 Октомври, 2025 14:44 1 413 24

  • румен гечев-
  • бойко борисов-
  • унижен-
  • делян пеевски-
  • бсп-
  • следващ парламент-
  • влизане

"В България няма избори за НС, като бит пазар сме, ДПС преди и ДПС-НН, и ГЕРБ са основните купувачи на гласове по села и паланки. Тези, които управляват България, не са избрани от българския народ", коментира още бившият депутат от левицата

Румен Гечев: Борисов е унижен от Пеевски. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП няма да влезе в парламента при следващи избори, Борисов е унижен от Пеевски и ДПС-НН няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи отговорност, а пък и сега управлява. Това каза в интервю пред БНР бившият член на БСП и икономически министър в правителството на Жан Виденов, и бивш депутат от левицата Румен Гечев.

В предаването "12+3" той посочи, че хората са свидетели на задълбочаване на политическия цинизъм:

"В България няма избори за НС, като бит пазар сме, ДПС преди и ДПС-НН, и ГЕРБ са основните купувачи на гласове по села и паланки. Тези, които управляват България, не са избрани от българския народ. Втората причина е, че хората не гласуват".

За бившата си партия – БСП и позицията на ръководството на Столетницата, коментира, че звучат ясно и цинично:

"Означава, че петимата от БСП казват: "искаме да си останем министри по-дълго, каквото и да ни накарат - ще вдигаме ръце и ще гласуваме. Едната им теза беше никога с ГЕРБ и границата е прекрачена. Втората - "никога с Пеевски", сегашното ръководство подписа санитарния кордон".

"Като погледнете ортаците Борисов и Пеевски към днешна дата, Борсов е измаменият, униженият. А той се държа искрено, не е поза, беше искрено ядосан, но реакцията е била предвидена от екипа на Пеевски", каза още Румен Гечев.

Той прогнозира и бъдещето на БСП:

"За съжаление, аз членувах 45 години в БСП - от 4 курс като студент до миналата година, но като разговарям с приятели от БСП, хората на БСП си остават свестни, но за ужас на членовете - ръководството дръпна в друга посока и моите приятели казват, че повече няма да гласуват за БСП. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори".

Според него има достатъчно партии, които са близо до неговите приятели, но сред тях не са тези в настоящото НС.

"Има една - две партии, които привличат избиратели на БСП с програми, но има и нови партии и е възможно да се появят нови политически играчи. Тъжно е, че голяма част от членовете на БСП ще гласуват, но за кого е още рано да кажем, защото не знаем кога ще бъдат изборите", каза Румен Гечев.

Той посочи, че е интересна биографията на феномена Делян Пеевски, който на 23 години стана зам.-министър, а зад успеха му стои екип. Кои са в него, Гечев не знае.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    21 5 Отговор
    БСП вече никога няма да влезе в парламента.

    14:49 20.10.2025

  • 2 честен ционист

    5 13 Отговор
    Момчето трябва да сложи Гечката за Мин на Финансите, за да повтори Виденовата зима.

    Коментиран от #19

    14:49 20.10.2025

  • 3 1488

    8 3 Отговор
    стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна са все избиратели на феномена с голямото Д

    14:49 20.10.2025

  • 4 Читател

    20 2 Отговор
    Това, че БСП няма да влезе в Парламента, няма да е голяма загуба! Това вече не е партия, а кръжок по интереси на самозабравили се персони, които не изрзяват ничии интереси, освен собствените си. Не съм видял да свършат нищо полезно.

    14:50 20.10.2025

  • 5 Зафиров

    11 3 Отговор
    Не ми пука дали БСП ще влезе в парламента.Аз грабя сега като за последно....

    14:51 20.10.2025

  • 6 оня с коня

    3 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    14:51 20.10.2025

  • 7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 4 Отговор
    ДС сътрудник "Икономов", се жалва, че от Кремъл ги заменят с внуците на ДС началници.
    Ами така са действали, действа и ще действат наследниците на Ченгис хан по московието - използват те и после те изгарят.

    14:56 20.10.2025

  • 8 Адолф

    8 5 Отговор
    Професоре, по-важното е ти никога повече да не влизаш в парламента или да се докосваш до властта, че влезнеш ли пак във властта и жална ни майка!

    15:01 20.10.2025

  • 9 Далаверата върви

    7 2 Отговор
    БСП и ИТН не влизат, но Герб и Пеевски ще си купят необходимите гласове.

    15:04 20.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ПРАВ СИ! БСП И ИТН. НА БОКЛУКА У ЛЮЛИН!

    15:05 20.10.2025

  • 11 Видьо Видев

    9 1 Отговор
    Пеевски се подиграва с Борисов, с ГЕРБ и с коалиционните им партньори!

    15:06 20.10.2025

  • 12 Определено

    6 1 Отговор
    БСП няма да влезе в парламента при следващи избори ! Аз бях един от тези които се излъгах да гласувам за тях. Няма да се повтори

    15:06 20.10.2025

  • 13 На Дедо

    5 4 Отговор
    Гечев!? Когато бе министър на Икономическото развитие!? По времето на Жан Виденов. България одари дъното. Ти като какъв се изказваш сега!!! Срам нямаш ли.

    15:20 20.10.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Светът се ТРЕСЕ от проблеми нашто политикан ни занинава с любовните отношение на две прасета.

    15:25 20.10.2025

  • 15 Цвете

    4 1 Отговор
    Това ме връща години назад, когато беше финансов министър. Жална ни майка, ако се повтори, тогава долара беше на върха на " елхата " ,а гладуващите стигнаха рекорд за Българите. Каквото и да каже Гечев, това се случи по неговото управление?!?. Каквито бяха, такива са до ден днешен, жалки лицемери и неистово Крадливи. Угоени от Власт и нахално продължават да се тътрят за по- високи постове. НАГЛОСТ, НО НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАТЕ ОТ ГОЛЕМИЯ ЕКРАН ВАШЕТО ПАДЕНИЕ. 🙃🤑🫡🫡🫡🤔🤑🤑🫡

    15:25 20.10.2025

  • 16 Естествено че бсп и итн

    2 0 Отговор
    Няма да влязат това беше

    15:33 20.10.2025

  • 17 Иван Вазов

    4 1 Отговор
    БСП може да влезе в следващия парламент само ако Пеевски им отпусне гласове. И те точно на това разчитат.
    Толкова за демокрацията в България. Бог да прости!

    15:37 20.10.2025

  • 18 Тончо88

    2 0 Отговор
    Защо се канят хора които докараха България до фалит през 1996/1997г.
    Не разбирам!

    15:39 20.10.2025

  • 19 12340

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Гечката не беше минфин на Виденов!
    Минфин му беше Димитър Костов, сега човек на бат Шишчо

    Коментиран от #20

    15:39 20.10.2025

  • 20 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "12340":

    Точно Гечката забърка хиперинфлацията след стипендията от Клинтън.

    15:41 20.10.2025

  • 21 Някой

    1 2 Отговор
    Все коментирате при Виденов, но пропускате неща. Как СДС тогава правеше всичко възможно държавата да се срине, че да има избори. И нещата бяха на спекула. БСП готвеше да приеме валутният борд, а това ужасяваше тези в СДС. Те искаха да си припишат това. Не че нямат вина, но не забравяйте тази и на костовистите.

    15:43 20.10.2025

  • 22 Някой

    1 2 Отговор
    А за БСП, още като предаде лева, когото защитаваше, казвах че ще се отрази на избори и примерно ще имат 4-6%. Сега ако се хванат и официално с Пеевски, съвсем ще се сринат.

    15:45 20.10.2025

  • 23 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    И този запя песента на ПП-йците.

    15:45 20.10.2025

  • 24 Реалист

    1 0 Отговор
    Защо ли му завате думата на този дърт комунягаааа???!!!

    15:56 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол