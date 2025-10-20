Новини
Ако бъде поискан - България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща
  Тема: Украйна

Ако бъде поискан - България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща

20 Октомври, 2025 17:54

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев в Люксембург

Ако бъде поискан - България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев в Люксембург, предаде БНР.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

"Наистина се надяваме, че сме по-близо до устойчив мир за Украйна, въпреки че руската страна определено не полага такива усилия и въпреки враждебното настроение, подплатено с дроновите и ракетните удари от последните дни", заяви министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Люксембург, където участва в заседание на своите колеги от ЕС.

Той посочи, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия.

В отговор на въпроси, свързани с обявената среща в Будапеща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин, и възможността руската делегация да прелети над нашата страна напът към Унгария, министър Георгиев настоя първо да се изчака насрочването на срещата.

"Нека първо такава среща бъде насрочена и тогава да влизаме в нейните технически детайли", каза той.

По неговите думи нищо за Украйна не би могло да се реши без Украйна.

"България ще продължи с всички възможни сили и средства да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа", допълни Георгиев.

Министърът отбеляза, че се работи по инфраструктура за гарантиране на сигурността в Черноморския регион.

"Това за нас е критична зона, гранична с войната, за която се изискват специфични действия", отбеляза Георгиев.

"Присъствието на нашите партньори и съюзници от НАТО и ЕС в Черно море е тема, която непрестанно повдигаме", посочи той.

В отговор на въпрос министърът уточни, че нашата страна подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова.

В отговор на въпрос за Република Северна Македония (РСМ) Георгиев заяви, че за съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да валят на повърхността мисли и думи на политиците, от които те вероятно впоследствие се разкайват.

"Не бива да правим заложници на европейската политика и международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства", призова той.

"Надявам се, че след като изборите в РСМ преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни, поети през 2022 г. ангажименти. България няма никаква промяна в позицията си, нито причина за промяна. Конституцията на РСМ трябва да бъде променена във всички нейни части, българите трябва да бъдат включени, като първа стъпка за започване на преговори", поясни Георгиев.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България ще си даде и скалният коридор

    33 5 Отговор
    На всеки който го поиск

    Коментиран от #72

    17:55 20.10.2025

  • 2 Сила

    28 13 Отговор
    Помияри ....

    17:56 20.10.2025

  • 3 с. Говнягово

    25 23 Отговор
    Българите сте два вида: предатели и роби. Понякога комбинация от двете.

    Коментиран от #25, #26, #48

    17:57 20.10.2025

  • 4 България дава и д-пе

    33 4 Отговор
    Щом се налага от свише.

    17:57 20.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    42 3 Отговор
    И ГОЛЯМОТО,,,, Д ДЕМЕК ДИРНИК ,,, ЩЕ ДАДЕТЕ И КРАКАТА ЩЕ МУ ЦЕЛУВАТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ!

    17:58 20.10.2025

  • 6 Каква ли друга опция имаме

    32 1 Отговор
    Ще вдигнем Миговете ли, агахахаха

    Коментиран от #8

    17:58 20.10.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    20 0 Отговор
    Това да го изпратят по официален път на Русия, за да улеснят подготовката за преговори! Проявете малко активност!

    18:01 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един

    49 8 Отговор
    Плюнка, не министър!
    Няма законово основание България да откаже коридор, дори ако Путин отива да си напазарува в Будапеща и да яде гулаш с Орбан! Министъра ни е толкова свит в кръста и така му стърчи д-то, че е чак неприятно да гледаш!

    България не подкрепя санкциите поплюнковец! Ти и приятелите ти СЛУШАТЕ Урсулица и правите каквото тоя евро-сатрап ви каже! Огромна разлика!

    Коментиран от #52

    18:01 20.10.2025

  • 10 Гончар Романенко

    34 3 Отговор
    Баш тебе штъ пита Путин!

    18:01 20.10.2025

  • 11 Поредното навеждане

    23 3 Отговор
    пред Тръмп!

    Нищо добро не доведе до тук сервилното поведение!

    18:03 20.10.2025

  • 12 1488

    36 8 Отговор
    1878 пра дядо посреща руснаците в леб и сол
    1945 дядо посреща руснаците в леб и соль
    2025 сег е мой ред

    Коментиран от #56

    18:03 20.10.2025

  • 13 1488

    12 28 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    Коментиран от #53

    18:03 20.10.2025

  • 14 Бялджип

    34 1 Отговор
    Този низък плъх не може сам да вземе никакво решение. Очевидно е взето от "началството", той го съобщава. Освен това"началството" знае, че нищо не може да направи в този случай, освен да приема фактите и скърца със зъби. Струва ми се, че днес основната му задача е, да се опита да вкара Зеленски в Будапеща.

    18:04 20.10.2025

  • 15 Гръч

    38 10 Отговор
    80% от българския народ дава въздушен коридор на Путин.Тръмп следи числата и подкрепата за сегашните управляващи и знае,каква е корупцията в България и как се купуват избори,всичко знаят.Ванс беше казал на европейските лидери,всичко би изглеждало по-различно,ако имахте подкрепата на своите граждани,но вие я нямате

    Коментиран от #38

    18:04 20.10.2025

  • 16 Имало е

    25 4 Отговор
    голям натиск от посолството на САЩ за коридора!

    Нашите са клекнали!

    Коментиран от #32

    18:05 20.10.2025

  • 17 Може

    7 26 Отговор
    пък самальотът на Пуся да се повреди и падне!

    Господ да свърши работата.

    18:07 20.10.2025

  • 18 Роскосмос

    10 0 Отговор
    От НСО ще си вдигнат изтребителите за ескорт.

    18:07 20.10.2025

  • 19 Луканов

    12 8 Отговор
    Личи си кой командва (оцеляването на правителството ) и политическите процеси в България майка -името му е РУМЕН ПЕТКОВ -наследника на двуличната политика на Луканов ! Собственика на Асет банк и ИТН ,а и съдружникът във Партията на Доган която знаем как бе предадена във владение на Пеевски който няма банка ,я му трябва за да пере парите от митници и …..(Магнитски )
    Мили и скъпи ИСТИНСКИ сънародници ! Румен Овчаров колкото и да ни е противен ,каза една ОГРОМНА ИСТИНА !!! Радев ,Борисов и Пеевски са едно и също нещо!
    Тръмп Господа и госпожи сънародници даде на нашите братя Руски отново България на концесия

    18:07 20.10.2025

  • 20 Главен синдик на Ало-измамниците

    9 2 Отговор
    По тилифона, по тилифона са стига при преговорите...на една слушалка разстояние

    18:10 20.10.2025

  • 21 Да,бе

    18 1 Отговор
    Жоре,смени си памперса,бе мама,че усмърдя министерството...

    18:10 20.10.2025

  • 22 Весел Патиланец

    8 22 Отговор
    Гаден щепсел!
    Какво прелитане какви 5лв - нали трабва да го приземим и арестуваме!
    Единственият град, в който трабва да отиде този е ХАГА!
    Надявам се да е жив като го свалят за да отговря за действията си, а не да му гледаме лицето като на Садам, или Кадафи, а като на Ратко Младич, или Химлер, или... примери много!

    18:11 20.10.2025

  • 23 България ще даде въздушен коридор

    16 1 Отговор
    смеят ли хорицата на магнитски да откажат
    ще си имат разправии с бай дончо и лакеите му

    18:12 20.10.2025

  • 24 нннн

    22 0 Отговор
    Да, ама Ал Йо каза, че ще се опита да свали самолета на Путин. Струята газ, която изпуща отзад била с огромна мощност.

    18:12 20.10.2025

  • 25 предатели и роби от с. Говнягово

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "с. Говнягово":

    от твоето село гнездо
    на русофоборци и дърдоркофци

    18:14 20.10.2025

  • 26 Жълтопаветен кукундрел

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "с. Говнягово":

    Искаш да кажеш евроатлантиците. Евроатлантиците са два вида.

    Коментиран от #31

    18:14 20.10.2025

  • 27 ТИР

    13 0 Отговор
    Сашо от Сдс ще бъде разочарован, нали искаше да сваля самолета, но май ще ръкомаха ако му наредят,,,,

    18:18 20.10.2025

  • 28 Горски

    18 2 Отговор
    А Желязков няма ли да ходи? Нали ще затваря кранчето на Орбан уж? И България може много да спечели,ако сама предложи преминаването на Путин през българското въздушно пространство и гарантира безопасността на полета,но откъде такава сила и смелост,а и поглед в бъдещето от нашите мекотели?

    18:18 20.10.2025

  • 29 Гръм и мълнии

    13 2 Отговор
    Путин нарежда,той не поисква

    18:19 20.10.2025

  • 30 Цвете

    3 14 Отговор
    ТОЗИ, КОЙТО НИ НАРЕЧЕ ВРАГОВЕ, ЩЕ ЛЕТИ НАД БЪЛГАРИЯ???? И КОЙ СИ ДАДЕ ДОБРОВОЛНО СЪГЛАСИЕТО???? ПИТАНИ ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ???? УБИЕЦ НА УКРАИНЦИ И РУСНАЦИ, НЯМА МЯСТО ЗА НЕГО ИЗОБЩО ДА ЛЕТИ НАД ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #40

    18:20 20.10.2025

  • 31 Прав си

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Жълтопаветен кукундрел":

    Дупедавци и г ъзо лизци,,,

    18:21 20.10.2025

  • 32 Лека поправка

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Имало е":

    Нашите не са наведени, те са наdyneни отдавна

    18:21 20.10.2025

  • 33 Щеше да е интересно...

    14 0 Отговор
    ...ако трябваше, всяка държава да ескортира самолета на Путин, когато минава през съответната държава...с тези наши самолети, голям смях или жалка картинка

    18:23 20.10.2025

  • 34 Аз се казвам Слави

    4 0 Отговор
    и ще го стрелям с прашката като онази свиня бившият от Европейския парламент депутат смешник.
    Ще го целя вярвайте ми..... Аз съм ненормален.

    18:26 20.10.2025

  • 35 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    3 9 Отговор
    Освен да даде коридор, България трябва да използва момента на прелитането и да тества една руска С300, каквито все още имаме, по аероплана с надпис Рассия.

    Коментиран от #37

    18:26 20.10.2025

  • 36 Дайте снимка на министъра

    10 1 Отговор
    Да му видим циганската физиономия.

    18:26 20.10.2025

  • 37 Нямаме С300

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":

    Харизахме ги на Украйна.

    18:27 20.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Патриот 104

    4 3 Отговор
    чекаме го

    18:29 20.10.2025

  • 40 Биско Чекмеджето

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    Като не знаете руски, не коментирайте. Нарече ни "недружелюбна страна", което не значи автоматично, че сме врагове.

    Коментиран от #54

    18:30 20.10.2025

  • 41 Дадохме коридор

    10 0 Отговор
    САЩ да бомбардира Югославия. Всички други отказаха.

    18:31 20.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 бавноразвиваща копейка

    1 3 Отговор
    Америка ограбва България...

    Коментиран от #51

    18:33 20.10.2025

  • 44 Милите

    7 0 Отговор
    ми герои!? Ще дадете и хорце ще поиграете! Путин няма да поиска а Тръмп ще Ви нареди! Лудогорският шопар АлЙо вчера се перчеше но ще улегне и ще гледа мило към небето!

    18:36 20.10.2025

  • 45 Руски еничарин

    4 1 Отговор
    Много ясно, че ще даде. Тук Пасолството управлява крепостните българи.

    18:39 20.10.2025

  • 46 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Много ясно! Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    18:39 20.10.2025

  • 47 РОСАТОМ

    6 2 Отговор
    Готови сме за всякакви предизвикателства. След две години на АЕЦ КОЗЛОДУЙ изтича гаранцията. Щом сме неприятели, ще купуваме ток от Турция и Румъния, ако ни продадат. Инак свещи.

    18:40 20.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Всеки

    1 3 Отговор
    Да го дебне с джапанка в ръка на балкона,
    А децата по baufeng-а на всички канали
    ЛОШИ ДУМИ !!

    18:41 20.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "бавноразвиваща копейка":

    Путин като прелети ще се изходи точно върху главата ти

    18:42 20.10.2025

  • 52 Руски еничарин

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Прав си - България е руска губерния.

    Виж ако беше независима държава, ако иска ще откаже, ако иска ще даде. България е Задунайска губерния и така е записана в Конституцията на РФ.

    Защо не лети над Румъния? Защото Румъния е държава.

    18:42 20.10.2025

  • 53 Дава, то

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    и крайцера Москва ще извадят но Тебе никога! Ще си останеш на дълбоко в тинята.

    18:42 20.10.2025

  • 54 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Биско Чекмеджето":

    Точно това означава "недружествена" на Кремълски език.

    18:43 20.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Питай ги, как беше секса при руснаците! С вазелин ли предпочитат или каквото изпуснеш.

    18:45 20.10.2025

  • 57 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    логично! Псетата квичат кервана си върви

    18:45 20.10.2025

  • 58 Приличаме си с укрите

    3 2 Отговор
    Неблагодарни сме! СССР ни построи атомна централа, два нефтопреработващи комбината, машиностроене, химическа промишленост, субсидии и техника за селското стопанство, хиляди фабрики и заводи и пазар за продукцията им, изнасяхме горива, сякаш в България извира нефт.
    Ние запретнахме ръкави и почти всичко унищожихме, също като украинците!

    Коментиран от #62

    18:47 20.10.2025

  • 59 слава Росии

    4 3 Отговор
    Велик Путин ,Велик! Навря джендърската европска пасмина там де солнце не огрява!

    18:49 20.10.2025

  • 60 Много ясно че

    6 4 Отговор
    България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща... българите сме за Русия доказано поне на 76%

    Коментиран от #65, #68, #69

    18:49 20.10.2025

  • 61 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Естествено, че информацията идва от Троянския кон на Путлер - филията мас, или зайчара от Банки - на кой както му харесва !
    България - блатоотрускиекстременти !

    18:50 20.10.2025

  • 62 Простор

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Приличаме си с укрите":

    Приличаме си с руснаците - мързеливи, страхливи, подли алкохолици.

    18:50 20.10.2025

  • 63 Преди

    3 1 Отговор
    това, за всеки случай да приберат Тагарчето, че не го слуша главата и може да направи някоя глупост!

    18:51 20.10.2025

  • 64 Ако поиска

    1 0 Отговор
    111000 кв.км. също !

    18:51 20.10.2025

  • 65 Пончо

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Много ясно че":

    Не сте за Русия. Един българин не замина доброволец да се бие в Донбас. Даже рускините вече не се пускат на българи.

    18:52 20.10.2025

  • 66 Чък Норис

    1 1 Отговор
    може да го арестува в самолета!

    18:53 20.10.2025

  • 67 На дуп ен ият

    3 1 Отговор
    ГЕЙргиев никой не го пита. Тва неадекватно ционистче е най позорното човече което за външен министър сме имали

    18:53 20.10.2025

  • 68 Професор Христов

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Много ясно че":

    каза 80 .....

    18:53 20.10.2025

  • 69 Ветеран от Протеста

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Много ясно че":

    Забравил си да сложиш запетаята бе .7,6 сте за Руснаците...Останалите до 76% измряха вече !!!!

    Коментиран от #74

    18:54 20.10.2025

  • 70 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    министъра на външните работи Георг ГЕЙргиев в Люксембург, предаде БНР..... и до кога това нищожество ционистко ще ни излага ? А?

    18:56 20.10.2025

  • 71 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Хахахаха!

    А къде ви останаха принципите и морала???? Толкова за целия четиригодишен рев и тръшкане....

    Нали щяхте да го арестувате???

    Гавра невиждана!
    🤣🤣🤣🤣

    18:59 20.10.2025

  • 72 Ще даде и песни ще пее..

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "България ще си даде и скалният коридор":

    За награда, ЕС спира транзита на руски газ през България.
    Идеа ерата на Боташ.

    18:59 20.10.2025

  • 73 Оператор на С300

    0 1 Отговор
    Дано се падна дежурен...

    Коментиран от #83

    18:59 20.10.2025

  • 74 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ветеран от Протеста":

    Ама всич не сме поне 76% за Русия нали ? И всич не си виждал всички 79 анкети по всички възможни медии за 2 години които категорично го доказват нали? Нали? ... Невидими са ...

    19:00 20.10.2025

  • 75 Механик

    2 0 Отговор
    А какво стана с нашата "евро-атлантическа" солидарност? Нали щехме да арестуваме Путин и да го пращаме у Хага?
    Аз предлагам когато самолета на Путин мине в наше въздушно пространство, да пратим "всичките" си F16-ки да го заловят.
    п.п.
    Забравих, че "всичките " са само две и не летят.

    19:01 20.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Оня

    1 0 Отговор
    Добро заглавия имате fakti,oba4e ste golemi pedersi,cenzurirate.

    19:05 20.10.2025

  • 78 Абе оууууу

    2 0 Отговор
    Ако верно мислите, че това нищожество Георг Георгиев трябва да ви представлява, вие определено не сте на ред с кратуните ...Покъртително е пичове ако е истина. Събудете се ейй ..

    19:05 20.10.2025

  • 79 коко

    2 0 Отговор
    Празни приказки!Който не е поискал,той не е летял над България, ние нямаме никаква защита за съжаление.

    19:05 20.10.2025

  • 80 Аз съм веган

    0 2 Отговор
    Самолет трябва да бъде свален.

    Коментиран от #87

    19:05 20.10.2025

  • 81 Гориил

    3 0 Отговор
    Обявяването на въздушен коридор за руския лидер под натиск би било изключително срамно и унизително. От България се очакваше да реагира незабавно и да демонстрира своята лоялност и преданост към руския си приятел.

    19:06 20.10.2025

  • 82 Горд се чувствам

    2 0 Отговор
    И преливам от гордост че подобен олигофрен ни е външен министър ...

    19:07 20.10.2025

  • 83 Свети Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Оператор на С300":

    Нашите С300 бяха там, но руснаците веднага ги издумкаха. Ти от оня свят ли коментираш? Кой ти даде компютър?

    19:08 20.10.2025

  • 84 Кот

    0 0 Отговор
    кажи началствуту

    19:09 20.10.2025

  • 85 Дупедавеца ГЕЙргиев

    1 0 Отговор
    Дали въобще има думата? Как мислите ? А?

    19:10 20.10.2025

  • 86 Никой

    0 0 Отговор
    Путин можа и сухоземен коридор да си спечели - както навремето.

    19:11 20.10.2025

  • 87 Доктор Зорге

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Аз съм веган":

    Веган дълголетник няма и всички са малоумни, защото страдат от недостиг на холестерол, а той е нужен за невроните.

    19:11 20.10.2025

  • 88 ккк

    1 0 Отговор
    Къде ще ходи даже и кетъринг и гориво ще даде ако се наложи да кацат

    19:11 20.10.2025

  • 89 Иван

    1 2 Отговор
    Аз пък предлагам ,ако Путин не подпише незабавно прекратяване на войната и изтегляне от всички окупирани територии да бъде арестуван в залата за преговори и изведен с белезници.

    Коментиран от #96

    19:15 20.10.2025

  • 90 Неподписан

    0 0 Отговор
    Ама не при вас(в ДАНС)го набутахте да папка и щрака с пръсти цял живот,Юлиан де...

    19:16 20.10.2025

  • 91 Влизам вчера в скапаният сайт

    2 0 Отговор
    На Външно, който струва впрочем 365 000 лева и ми скача едно Антисемитизъм.. веднага отивам да ги напсувам на контакти и представете си ...и не работи...

    19:17 20.10.2025

  • 92 Шебеков

    0 0 Отговор
    А "Бащата на Сияна " какво ще каже?

    19:19 20.10.2025

  • 93 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Кой те пита теб бе борсук ?

    19:20 20.10.2025

  • 94 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    1 0 Отговор
    Не само коридор ще дадете. И Д ще дадете.

    19:20 20.10.2025

  • 95 Невероятно нищожество

    1 0 Отговор
    Някой отново ни е сложил за Външен министър

    19:21 20.10.2025

  • 96 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    Иване,Иван да те трамбова кой те хване.
    Тъп си отвсякъде

    19:22 20.10.2025

