Новини
България »
Започна ремонт на магистрала „Хемус“

Започна ремонт на магистрала „Хемус“

21 Октомври, 2025 08:04 955 8

  • ремонт-
  • хемус-
  • магистрала-
  • апи

Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. има две ленти за движение в посока Варна

Започна ремонт на магистрала „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 21 октомври започва превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката ще бъде напълно ограничен. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, в което ще са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата, изброи nova.bg.

В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен, ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, попълване на банкети, отводнителни и други дейности. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в отсечката между 23-и и 30-и км е до 15 ноември.

В момента на АМ „Хемус“ се ремонтира и платното за София в отсечката между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/. При ремонта също се организира реверсивно движение в края на работната седмица.

Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

Във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще има две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Тошо

    8 0 Отговор
    А поне ще можете ли да я боядисате един път, ама от край до край?

    08:06 21.10.2025

  • 2 лоза

    4 2 Отговор
    има две ленти за движение в посока Москва

    08:08 21.10.2025

  • 3 мъкаааа

    1 0 Отговор
    магистрала „Дремемус“

    08:14 21.10.2025

  • 4 Споко

    0 0 Отговор
    Нали за вас към Прайда има поне 4,така че не се възбуждай от рано.

    08:34 21.10.2025

  • 5 Георгиев

    3 0 Отговор
    Кога я направиха, кога започнаха ремонти на магистрала Хемус. Вижте колко много се краде. Пътувах по пътя от град Гълъбово на юг. Това меса пътища - разбити, като на война. И по лошо! И съборени части от платна, уж за ремонт, без осветление за през нощта, без временни знаци. Трагедия! Даже сигурно е по зле от Окраина. Няма такава държава, която да няма правачи, а само лапачи на държавни пари.

    Коментиран от #6, #8

    08:39 21.10.2025

  • 6 Хайуейтухел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Още не е по-зле от там, но и това може да стане.

    09:32 21.10.2025

  • 7 Интересно

    0 0 Отговор
    Дали сумата за ремонтите на герберските магистрали вече не надхвърли стойността по строежът им?

    09:53 21.10.2025

  • 8 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Хемус още не е достроена, но се ремонтира редовно. Нема такава държава, но пък има такъв народ. И така ще е, докато ги захранваме с данъци.

    09:55 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове