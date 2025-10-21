Части на столичния ж.к. "Дружба 2" и в село Локорско - без вода

Подмяна на спирателен кран по бул. "Копенхаген" в ж.к. "Дружба" налага спиране на водоподаването на 21 октомври от 10:00 до 22:00 часа, съобщават от "Софийска вода", цитирана от БНР.

Ограничението се отнася за ж.к. "Дружба 2" – 2-ра, 3-та, 4-та и 5-а част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“, в.з. Враня - Триъгълника.

Във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. "Георги Палев", с. Локорско се налага спиране на водоподаването от 08:00 до 16:00 часа на:

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноски в засегнатите райони.