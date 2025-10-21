Новини
Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство

Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство

21 Октомври, 2025

В един средносрочен план не е невъзможно двамата генерали да играят една малко по-сложна игра

Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да управляваш и да не отговаряш е най-хубавото в света. Следователно да отговаряш и да не управляваш е най-лошото. И Борисов постепенно осъзна, че е наврян точно в тази форма - той отговаря и не управлява. Други го правят. Това каза социологът Андрей Райчев в ефира на “Здравей, България” по "Нова телевизия".

“Борисов се разбунтува срещу това и по тази причина наблюдаваме как ту затихва, ту избухва. Той се опитваше да направи някаква финална сделка с “ДПС-Ново начало” - да ги пусне в управлението, но той да стане премиер, защото който отговаря, той управлява”, смята социологът.

По думите му мотивът на Борисов не е само вътрешен, но и външен. “Той има огромни геополитически шансове в момента при това разположение на Путин, Тръмп, Зеленски, Мелони - дори в Германия се върнаха неговите хора на власт. На него ужасно му се играе на този терен”.

“Борисов е съгласен да плати нечувана цена - признава ДПС. А вчера му се съобщи, че не може той да е премиер. Сега ще станем свидетели на освободения Борисов, който престава да се съобразява с въпроса и приема войната. Той сам го каза”, коментира Райчев и обясни, че според него думите на лидера на ГЕРБ се отнасят до Пеевски и Радев. “Цената на това скъсване е, че Радев излиза на терена, защото нови избори означават избори с Радев”.

Политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" Росен Стоянов каза, че за него е много важно да следи думите, които политиците използват, защото те все по-рядко са изпуснати случайно в ефир.

“Стената срещу покварата, тази хубава пиарска метафора, бе изречена от Радев по повод Пеевски. Там не бе визиран Борисов”, смята той.

“В един средносрочен план не е невъзможно двамата генерали да играят една малко по-сложна игра, така че да преодолеят онези твърдения за някакъв вид зависимости и да си дадат повече шанс за бъдещо коалиране. Всички сме наясно, че България няма как да бъде управлявана от една политическа партия”, коментира Стоянов.

Според него логиката налага да смятаме, че конфликтът на Радев е с Пеевски, а не с Борисов и поради факта, че ГЕРБ все още водят с достатъчен процент спрямо втория. “Това е политически фактор, с който несъмнено ще се съобразява всеки, дори Радев, ако реши някой ден да прави политически проект”, обясни политологът.

Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" официално в управлението на държавата?

Политологът Милен Любенов каза, че не вижда раздалечаване между Пеевски и Борисов. “Ако имаше изобщо основание за това, то вече щеше да бъде направено, защото имаше и други възможности пред Борисов още в началото на този парламент. Но той пое по пътя, в който е пакетиран заедно с Пеевски”.

“Стигна се до там, че Пеевски се намесва активно във вътрешнополитически процеси в ГЕРБ дори. Виждаме как определени структури или фигури, свързани с ГЕРБ, преминават на страната на “ДПС-Ново начало”, коментира Любенов.

“Аз не бих разграничил Борисов и Пеевски през последните години. Самият Борисов е изпаднал в прекалени зависимости, които Пеевски по всяко време може да активира. И това е основната слабост на Борисов. Очевидно е, че се чувства притиснат - видяхме това нервно избухване пред парламентарната група и министрите на ГЕРБ, с което започна тази политическа криза”, обясни политологът.

Според него белези на открита война ще видим, когато се намеси прокуратурата, защото Пеевски я използва винаги, когато се опитва да атакува свой политически противник. “На този етап мисля, че Борисов и Пеевски все още са партньори”, допълни Любенов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 0 Отговор
    сачма ли съм, гюле ли съм

    Коментиран от #38

    10:13 21.10.2025

  • 2 Една

    14 1 Отговор
    зодия , една майка - БКП , еднакво им е и "лидерството" .

    10:14 21.10.2025

  • 3 честен ционист

    14 0 Отговор
    Дон Вито отстъпва тефтера на Микеле.

    10:14 21.10.2025

  • 4 Банкянски пожарникар

    15 0 Отговор
    Просто още една схема.

    10:15 21.10.2025

  • 5 партньорстват си

    13 0 Отговор
    много електорат си сменя гласа . дават им пари . днес са с пп а утре с герберите .

    Коментиран от #6

    10:15 21.10.2025

  • 6 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "партньорстват си":

    Алоо, ПП са с виртуалните гласоподаватели.

    10:16 21.10.2025

  • 7 ООрана държава

    12 0 Отговор
    На сватба ми мирише на мен па незнам

    10:17 21.10.2025

  • 8 ОСТАВКА! "Омразно Правителство"

    11 2 Отговор
    дошло на власт с купен, етнически, мъртви души, корпоративен и азминистративен 650 000 вотове.
    Преди ПАЗАРДЖИК, фактите потвърди КС с решение, че са открити 46% изборни нарушения, в проверени 2000 секции.
    Ще заробват с милиарди дългове Юрогария. Жалко за заблудените умни хора, които гласуваха за ПП, ДБ, неразбирайки, че ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ и ДПС са трите страни на една и съща монета.
    Жалко за избирателите на БКП, неосъзнали, че след 1997 ги управлява най-алчното крило на БКП, следствие и ИТН.
    Превърнаха ни в Територия без Конституция, без лЪв - собствена парична единица, без граници Шенгеня, унищожени Референдуми, без вода, евтини ток, газ, петро. Плащащи милиарди данък въздух на ЕС..
    Скоро и без народ, за 36 години сме се стопили до 6 милиона българи, според БАН.
    ОСТАВКА на БКП, ИТН, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП.
    Един бюджет не могат да съставят без милиарди заеми, предизвикали от юли 2020 г. с истерията Юрошийт чудовищна инфлация, безумен дефицит, безобразно повишаване на цени.
    Единственото обединяващо това ОПГ е въпиющата им алчност, вкарала Юрогария в Последната Национална Катастрофа.. икономическа, финансова, вероятно и военна "ЕК до 2030 да сме се готвели за война" като дадем процент от 6 трилиона евро, 12 трилиона лева за ВПК-то на ЕС. Всеки европеец ще откъсне от залъка на детето си, от лекарствата на родителите си, за да ги даде на ВПК-то на ЕС.
    Да си купим въжето, с което ще ни бесят, прифронтовата държава на Лайен, Сопот..
    12 трилиона лева, и

    Коментиран от #13

    10:18 21.10.2025

  • 9 Стефко

    9 0 Отговор
    На шахматната дъска в този случай не може да има двама царя с еднакъв цвят. И това се доказва в процеса на пренареждане на фигурите в тази политическа игра. Предстои да видим.

    10:19 21.10.2025

  • 10 Дориана

    11 0 Отговор
    Борисов е провален политик на новите избори ГЕРБ/ СДс падат надолу под 20 % А за Пеевси провала предстои.

    10:22 21.10.2025

  • 11 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Ако някой не знае кои са виновни в държавата всичко да е катастрофа да види снимката на двамата най големи престъпници и нац.предатели в новата история на България.Докато тези дишат ще затъваме и под дъното.

    Коментиран от #40

    10:26 21.10.2025

  • 12 Реалист

    12 0 Отговор
    Двете нагли прасета правят така,че Радев да изскочи догодина с нова партия и ще ги разбие тотално.На хората им писна от крадливи и безскрупулни мутри да се гаврят с тях.

    10:26 21.10.2025

  • 13 Алооо копейка,

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "ОСТАВКА! "Омразно Правителство"":

    като говориш за БЮДЖЕТ, обяснимтук формулата по която жалките "патриоти" на Копейкин има претенции, че разбират от ИКОНОМИКА и кога в жалкото им съществуване за ползване на субсидии са предложили полезен бюджет за България ? Вие сте до един най-долното съсловие на България зависещо само от две думи "патриотизъм" и "героизъм" ! Будалите на Копейкин !

    10:26 21.10.2025

  • 14 И двамата мамути

    10 0 Отговор
    Са аутсайдери!

    10:28 21.10.2025

  • 15 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Съвъкупление

    10:28 21.10.2025

  • 16 дебнат се

    3 0 Отговор
    кой - кого, ама като гледам наглото държане на "голямото Д", май не е оставил без внимание и то "особено" ББ от Банкя и му е подготвил луксозна папка, дали ще има мазни борби по-нататък, ще видим кой-кого.

    10:29 21.10.2025

  • 17 Лошото е,

    8 0 Отговор
    че дори да има избори, те отново ще ги фалшифицират. Както фалшифицираха Референдум за Белене. Както унищожиха Референдум за лЪв и запазване на ВБорд..
    Такава безизходност и отчаяние, сходна с най-тежката диагноза, т у м о р.
    Дълго, продължително, болезнено, а изходът е само един.

    10:30 21.10.2025

  • 18 Явор

    8 1 Отговор
    Цитираните в статията са анализатори и си вършат работата. Говорят банално и отегчително, защото картината е такава. Ако ние сме народ, довечера трябва да излезем на протест. Голямото „Д“ от вчера е напълно в управлението на държавата на всички нива. Това вчера бяха шикалкавения. Слушам радио в момента, новините, „заседават в Министерски съвет“, това гласеше новината, която току-що мина, след нея са си другите. Заседават как да се закрепят и какво да заграбят под контрола и диктата на Пеевски. И не искам някой, който ме чете, да си мисли как ме пита или други като мен „А кой ще дойде после?“. Все ми е едно на този етап. Най-важната задача на българина сега е да ликвидира мафиотщината, която е завладява държавата на всички нива. Между другото е обидно и срамно хора с „интелекта“ и „грамотността“ на Борисов и Пеевски да управляват България. За всяка държава е позор нискоинтелигетни хора да са в управлението.

    Коментиран от #30

    10:34 21.10.2025

  • 19 Явор

    4 1 Отговор
    Ще идват нови, много ще са посредствени и ще се провалят, но поне мафията няма да е част от управлението. Царя не се справи с нищо, министрите му бяха слагачи и кариеристи, поне повечето, но тогава се доказа, че иванкостовщината може да бъде премахната; с неговото идване се доказа това. И Костов щеше да векува, ако Царя не се беше появил. Мафията в политиката започва именно от Костов.

    10:37 21.10.2025

  • 20 Гост

    9 0 Отговор
    Брак по сметка! Отляво, на снимката, е жената, отдясно е мъжа. Жената първоначално не го харесвала, но впоследствие се влюбила в него и сега не може без него. Чака го всяка вечер нетърпеливо, за да обсъдят как да затрият безвъзвратно територията.

    10:38 21.10.2025

  • 21 Безпартиен съм, никой

    7 4 Отговор
    не искам да ме прави на балък, гласувах за Слави излъга ме - шутирах го, гласувах за ПП излъгаха ме, сглобиха се с ГЕРБ -шутирах ги, гласувах за Костадинов измами ме, обеща да върне субсидията, прибра си я - шутирах го моментално, аз гласувам за "себе си" за човек който да не ме прави на балък, измами ли ме заминава си за мен, гласувам редовно, сега ще гласувам за друг, но няма да бъде за онази свиня за която ни предупредиха от САЩ, все някога може и да спечеля, малко вероятно сред тази тълпа от измамници, но надеждата "умира последна" ! Аз не мрънкам и не се оплаквам от грешките си, просто ги шутирам една след друга !

    Коментиран от #25, #29

    10:44 21.10.2025

  • 22 Буха ха

    7 0 Отговор
    Кметове масово напускат Баце и се присламчват към Шиши, защото при него очакват по-голям келепир. Това е причината за тази нервност у Тулупа, страх го е че изпуска контрола над държавата и парите, а и помощ отвън вече не получава, ще вземе да направи някой инфаркт.

    Коментиран от #28

    10:46 21.10.2025

  • 23 закривай парламента

    4 1 Отговор
    Двамата шИпари на България. Стават за родопа.

    10:48 21.10.2025

  • 24 рецепта на деня

    5 0 Отговор
    Тиквеник със свинско!

    10:48 21.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    И ДВЕТЕ ПРАСЕТА НА БЕСИЛКАТА

    10:51 21.10.2025

  • 27 Хубава работа

    5 0 Отговор
    Ама циганска.

    10:51 21.10.2025

  • 28 Явор

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Буха ха":

    Естествено. Това се очакваше отдавна. Пеевски бавно, малко-помалко унищожава ГЕРБ. В Пазарджик на изборите за общински съветници и в някое село, мисля, четох новина вчера, ДПС-Ново Начало е първа политическа сила. Пеевски победи много бандити и грандомани като Гешев, Цветан Василев, Божков и Доган. С това не му давам положителна оценка, знам какъв, но знам какви са и тия, които унищожи и победи. Не харесвам думата „изяде“, макар че понякога мога да я употребя. Хубава, точна метафора, ама не е човекоядец. Сега ще ликвидира, ако вече не го е направил, и Борисов като политик. А той беше премиер толкова дълго време, та и 3-годишните знаят какво представлява. Но ако ние сме пасивни, той ще унищожи нашата родина и държава, следователно и нас. Протести, мащабни протести са нужни, за оставката на това продажно, навън, и „намагнитено“ правителство.

    10:51 21.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Явор":

    АМИ ОТ КЪДЕ ИНТЕЛЕКТ И ГРАМОТНОСТ!!!???
    ЕДИНИЯ ПРОЧЕЛ ЕДНА ИНДИАНСКА КНИГА,А ДРУГИЯ САМО ЦЕНАТА НА ЗАДНАТА КОРИЦА.

    10:56 21.10.2025

  • 31 Какви убеждения бе

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ти си като някаква цветарка да ге":

    НЕцветарке, моите "убеждения" така да се каже са, че аз "казък" няюа да забивам в този живот и се боря за него, не ме интересува животът на някой който ме е измамил, за мен той вече не ми е нужен, след като ме прави на глупак и ме лъже само с обещания, аз не съм риба която кълве на всичко когато е гладна, не съм и патриот, нито пък искам да съм герой, единственото за което съществувам на тази територия е да живея по-добре, но разбирам, че до сега не улучвам с "тотото" ! А ти си стискай един и същ букет и се надявай да не изсъхне глупако !

    11:00 21.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 бай Димчо

    3 0 Отговор
    Българино,щом тия двамата неграмотници те управляват да те зааееба у Българина

    11:10 21.10.2025

  • 34 Статистика

    3 0 Отговор
    Колко хорица гласуват за тези двамцата в Бългапия

    11:11 21.10.2025

  • 35 Цветанов

    0 0 Отговор
    Боче пробутай ми Рая да я поуклесам един път

    11:15 21.10.2025

  • 36 БАБА ДОРА

    2 0 Отговор
    ЩОМ ДВАМАТА СЕ ОБИЧАТ НЕКА СЕ ВЗЕМАТ И ДА ВДИГНЕМ ЕДНА ВСЕНАРОДНА СВАДБА НАРОДА ДА СЕ ВЕСЕЛИ!

    11:17 21.10.2025

  • 37 Малиии

    1 0 Отговор
    Баце е изпята песен. Скоро ще е като Доган. Пеевски ще си го ползва за параван, докато му е изгодно. Превземе ли всички и всичко, ще гледаме ГЕРБ-Ново начало и България на гробището.

    11:20 21.10.2025

  • 38 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Какво партньорство и лидерство? Пеевски се гаври с Борисов и с коалиционните му партньори!

    11:28 21.10.2025

  • 39 Бъдеще за Българите

    3 0 Отговор
    Комент от вчера:

    Номерът на китайката!
    ГОВОРИ СЕ, ЧЕ:
    На Боко са му поставили две задачки
    1. Да спре транзитирането на руски газ!
    2. Да се извърши превалутирането на спестяванията!
    И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
    Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
    никакви предсрочни избори няма да има.
    И понеже Боко е спецполитик се опитва да
    "сподели" в отговорностите и ... еефски.
    Няма само той да обира (-) "лаврите" я.

    Спасението за Борисов са избори сега.
    Народа ще поеме глътка живот още поне 1 година
    без да се заличава Българския лев и да се въвежда еврото.

    Това е Спасението и за България.
    НАШИ РАБОТЕЩИ СЕЗОННО ВЪВ ФРАНЦИЯ
    разказват, че във Франция вече няма пари!
    Какво да се убеждаваме повече в НЕвъвеждането
    на еврото от 1 януари 2026 г.?!

    И последно - много неподготвена Кр.Лагард пред БНТ1
    вчера обясняваше ползите от еврото за българите -
    КАТО СИГУРНОСТ ЗА ВАЛУТНИЯ КУРС лев-евро??? Моля?
    България е във валутен борд от 1997 г. и нямаме проблеми
    с никакъв валутен курс!!!
    Това е почтеност към България и българите
    и към българското бъдеще ли?!

    11:32 21.10.2025

  • 40 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    Спокойно, провала на Борисов е заложен както и на неговата партия. Борисов е провален отвсякъде и той сам се провали.. А , за Пеевски неговия провал предстои.

    11:49 21.10.2025

