Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство

Да управляваш и да не отговаряш е най-хубавото в света. Следователно да отговаряш и да не управляваш е най-лошото. И Борисов постепенно осъзна, че е наврян точно в тази форма - той отговаря и не управлява. Други го правят. Това каза социологът Андрей Райчев в ефира на “Здравей, България” по "Нова телевизия".
“Борисов се разбунтува срещу това и по тази причина наблюдаваме как ту затихва, ту избухва. Той се опитваше да направи някаква финална сделка с “ДПС-Ново начало” - да ги пусне в управлението, но той да стане премиер, защото който отговаря, той управлява”, смята социологът.
По думите му мотивът на Борисов не е само вътрешен, но и външен. “Той има огромни геополитически шансове в момента при това разположение на Путин, Тръмп, Зеленски, Мелони - дори в Германия се върнаха неговите хора на власт. На него ужасно му се играе на този терен”.
“Борисов е съгласен да плати нечувана цена - признава ДПС. А вчера му се съобщи, че не може той да е премиер. Сега ще станем свидетели на освободения Борисов, който престава да се съобразява с въпроса и приема войната. Той сам го каза”, коментира Райчев и обясни, че според него думите на лидера на ГЕРБ се отнасят до Пеевски и Радев. “Цената на това скъсване е, че Радев излиза на терена, защото нови избори означават избори с Радев”.
Политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" Росен Стоянов каза, че за него е много важно да следи думите, които политиците използват, защото те все по-рядко са изпуснати случайно в ефир.
“Стената срещу покварата, тази хубава пиарска метафора, бе изречена от Радев по повод Пеевски. Там не бе визиран Борисов”, смята той.
“В един средносрочен план не е невъзможно двамата генерали да играят една малко по-сложна игра, така че да преодолеят онези твърдения за някакъв вид зависимости и да си дадат повече шанс за бъдещо коалиране. Всички сме наясно, че България няма как да бъде управлявана от една политическа партия”, коментира Стоянов.
Според него логиката налага да смятаме, че конфликтът на Радев е с Пеевски, а не с Борисов и поради факта, че ГЕРБ все още водят с достатъчен процент спрямо втория. “Това е политически фактор, с който несъмнено ще се съобразява всеки, дори Радев, ако реши някой ден да прави политически проект”, обясни политологът.
Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" официално в управлението на държавата?
Политологът Милен Любенов каза, че не вижда раздалечаване между Пеевски и Борисов. “Ако имаше изобщо основание за това, то вече щеше да бъде направено, защото имаше и други възможности пред Борисов още в началото на този парламент. Но той пое по пътя, в който е пакетиран заедно с Пеевски”.
“Стигна се до там, че Пеевски се намесва активно във вътрешнополитически процеси в ГЕРБ дори. Виждаме как определени структури или фигури, свързани с ГЕРБ, преминават на страната на “ДПС-Ново начало”, коментира Любенов.
“Аз не бих разграничил Борисов и Пеевски през последните години. Самият Борисов е изпаднал в прекалени зависимости, които Пеевски по всяко време може да активира. И това е основната слабост на Борисов. Очевидно е, че се чувства притиснат - видяхме това нервно избухване пред парламентарната група и министрите на ГЕРБ, с което започна тази политическа криза”, обясни политологът.
Според него белези на открита война ще видим, когато се намеси прокуратурата, защото Пеевски я използва винаги, когато се опитва да атакува свой политически противник. “На този етап мисля, че Борисов и Пеевски все още са партньори”, допълни Любенов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #38
10:13 21.10.2025
2 Една
10:14 21.10.2025
3 честен ционист
10:14 21.10.2025
4 Банкянски пожарникар
10:15 21.10.2025
5 партньорстват си
Коментиран от #6
10:15 21.10.2025
6 честен ционист
До коментар #5 от "партньорстват си":Алоо, ПП са с виртуалните гласоподаватели.
10:16 21.10.2025
7 ООрана държава
10:17 21.10.2025
8 ОСТАВКА! "Омразно Правителство"
Преди ПАЗАРДЖИК, фактите потвърди КС с решение, че са открити 46% изборни нарушения, в проверени 2000 секции.
Ще заробват с милиарди дългове Юрогария. Жалко за заблудените умни хора, които гласуваха за ПП, ДБ, неразбирайки, че ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ и ДПС са трите страни на една и съща монета.
Жалко за избирателите на БКП, неосъзнали, че след 1997 ги управлява най-алчното крило на БКП, следствие и ИТН.
Превърнаха ни в Територия без Конституция, без лЪв - собствена парична единица, без граници Шенгеня, унищожени Референдуми, без вода, евтини ток, газ, петро. Плащащи милиарди данък въздух на ЕС..
Скоро и без народ, за 36 години сме се стопили до 6 милиона българи, според БАН.
ОСТАВКА на БКП, ИТН, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП.
Един бюджет не могат да съставят без милиарди заеми, предизвикали от юли 2020 г. с истерията Юрошийт чудовищна инфлация, безумен дефицит, безобразно повишаване на цени.
Единственото обединяващо това ОПГ е въпиющата им алчност, вкарала Юрогария в Последната Национална Катастрофа.. икономическа, финансова, вероятно и военна "ЕК до 2030 да сме се готвели за война" като дадем процент от 6 трилиона евро, 12 трилиона лева за ВПК-то на ЕС. Всеки европеец ще откъсне от залъка на детето си, от лекарствата на родителите си, за да ги даде на ВПК-то на ЕС.
Да си купим въжето, с което ще ни бесят, прифронтовата държава на Лайен, Сопот..
12 трилиона лева, и
Коментиран от #13
10:18 21.10.2025
9 Стефко
10:19 21.10.2025
10 Дориана
10:22 21.10.2025
11 ШЕФА
Коментиран от #40
10:26 21.10.2025
12 Реалист
10:26 21.10.2025
13 Алооо копейка,
До коментар #8 от "ОСТАВКА! "Омразно Правителство"":като говориш за БЮДЖЕТ, обяснимтук формулата по която жалките "патриоти" на Копейкин има претенции, че разбират от ИКОНОМИКА и кога в жалкото им съществуване за ползване на субсидии са предложили полезен бюджет за България ? Вие сте до един най-долното съсловие на България зависещо само от две думи "патриотизъм" и "героизъм" ! Будалите на Копейкин !
10:26 21.10.2025
14 И двамата мамути
10:28 21.10.2025
15 Хасковски каунь
10:28 21.10.2025
16 дебнат се
10:29 21.10.2025
17 Лошото е,
Такава безизходност и отчаяние, сходна с най-тежката диагноза, т у м о р.
Дълго, продължително, болезнено, а изходът е само един.
10:30 21.10.2025
18 Явор
Коментиран от #30
10:34 21.10.2025
19 Явор
10:37 21.10.2025
20 Гост
10:38 21.10.2025
21 Безпартиен съм, никой
Коментиран от #25, #29
10:44 21.10.2025
22 Буха ха
Коментиран от #28
10:46 21.10.2025
23 закривай парламента
10:48 21.10.2025
24 рецепта на деня
10:48 21.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:51 21.10.2025
27 Хубава работа
10:51 21.10.2025
28 Явор
До коментар #22 от "Буха ха":Естествено. Това се очакваше отдавна. Пеевски бавно, малко-помалко унищожава ГЕРБ. В Пазарджик на изборите за общински съветници и в някое село, мисля, четох новина вчера, ДПС-Ново Начало е първа политическа сила. Пеевски победи много бандити и грандомани като Гешев, Цветан Василев, Божков и Доган. С това не му давам положителна оценка, знам какъв, но знам какви са и тия, които унищожи и победи. Не харесвам думата „изяде“, макар че понякога мога да я употребя. Хубава, точна метафора, ама не е човекоядец. Сега ще ликвидира, ако вече не го е направил, и Борисов като политик. А той беше премиер толкова дълго време, та и 3-годишните знаят какво представлява. Но ако ние сме пасивни, той ще унищожи нашата родина и държава, следователно и нас. Протести, мащабни протести са нужни, за оставката на това продажно, навън, и „намагнитено“ правителство.
10:51 21.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #18 от "Явор":АМИ ОТ КЪДЕ ИНТЕЛЕКТ И ГРАМОТНОСТ!!!???
ЕДИНИЯ ПРОЧЕЛ ЕДНА ИНДИАНСКА КНИГА,А ДРУГИЯ САМО ЦЕНАТА НА ЗАДНАТА КОРИЦА.
10:56 21.10.2025
31 Какви убеждения бе
До коментар #25 от "Ти си като някаква цветарка да ге":НЕцветарке, моите "убеждения" така да се каже са, че аз "казък" няюа да забивам в този живот и се боря за него, не ме интересува животът на някой който ме е измамил, за мен той вече не ми е нужен, след като ме прави на глупак и ме лъже само с обещания, аз не съм риба която кълве на всичко когато е гладна, не съм и патриот, нито пък искам да съм герой, единственото за което съществувам на тази територия е да живея по-добре, но разбирам, че до сега не улучвам с "тотото" ! А ти си стискай един и същ букет и се надявай да не изсъхне глупако !
11:00 21.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 бай Димчо
11:10 21.10.2025
34 Статистика
11:11 21.10.2025
35 Цветанов
11:15 21.10.2025
36 БАБА ДОРА
11:17 21.10.2025
37 Малиии
11:20 21.10.2025
38 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "1488":Какво партньорство и лидерство? Пеевски се гаври с Борисов и с коалиционните му партньори!
11:28 21.10.2025
39 Бъдеще за Българите
Номерът на китайката!
ГОВОРИ СЕ, ЧЕ:
На Боко са му поставили две задачки
1. Да спре транзитирането на руски газ!
2. Да се извърши превалутирането на спестяванията!
И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
никакви предсрочни избори няма да има.
И понеже Боко е спецполитик се опитва да
"сподели" в отговорностите и ... еефски.
Няма само той да обира (-) "лаврите" я.
Спасението за Борисов са избори сега.
Народа ще поеме глътка живот още поне 1 година
без да се заличава Българския лев и да се въвежда еврото.
Това е Спасението и за България.
НАШИ РАБОТЕЩИ СЕЗОННО ВЪВ ФРАНЦИЯ
разказват, че във Франция вече няма пари!
Какво да се убеждаваме повече в НЕвъвеждането
на еврото от 1 януари 2026 г.?!
И последно - много неподготвена Кр.Лагард пред БНТ1
вчера обясняваше ползите от еврото за българите -
КАТО СИГУРНОСТ ЗА ВАЛУТНИЯ КУРС лев-евро??? Моля?
България е във валутен борд от 1997 г. и нямаме проблеми
с никакъв валутен курс!!!
Това е почтеност към България и българите
и към българското бъдеще ли?!
11:32 21.10.2025
40 Дориана
До коментар #11 от "ШЕФА":Спокойно, провала на Борисов е заложен както и на неговата партия. Борисов е провален отвсякъде и той сам се провали.. А , за Пеевски неговия провал предстои.
11:49 21.10.2025