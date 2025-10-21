Новини
Майката на Красимир: „Чухме се в четири. Каза ми: "Мамо, идвам си"

21 Октомври, 2025 09:37 749 22

Мария Атанасова

„Той е много добро дете. Красимир е най-доброто дете на света. На мравката път правеше, на никого не е посягал. Детето ми беше ангелче“, разказва през сълзи майката на момчето Надежда Асенова.

Тя си спомня последния разговор с него: „Чухме се в четири. Каза ми: ‘Мамо, идвам си.’ Повече не ми вдигна телефона. После ми звъннаха, че с детето ми е станало нещо в мола – било е наръгано. Когато отидох, след два часа ми казаха, че е починал. Не успях да го спася. Искаме най-тежката присъда“.

Първият братовчед е покрусен и от реакцията на свидетелите на инцидента: „Сто човека само гледат. Той е на земята, а никой не се опита да даде първа помощ. Когато се сбиха, не видях, че имаше нож. Аз си чупя краката да стигна до него, а хората просто гледат. Изведнъж Красимир падна. Трепереше, не можеше да диша. Никой не разбра веднага, че е намушкан. Фаталният удар беше в гърдите“.

Семейството на жертвата настоява за доживотен затвор за нападателя. „Искаме правосъдието да е с нас. Детето си няма да върнем, но искаме неговите родители да почувстват това, което ние чувстваме сега – загубата на едно невинно създание“, казва майката.

„Ако му дадат пет години, той ще излезе и ще убие друго дете. Това не е справедливо. Един човешки живот не може да струва толкова малко. Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб. Искаме максимална присъда – до живот или поне 30 години затвор“, настоява семейството.

Близките на Красимир твърдят, че убиецът е имал предишни конфликти с момчето.

„Имаше напрежение между тях. Преди няколко месеца се видяха на светофара, нападателят се беше заканил на брат му, Красимир го ударил тогава, и оттогава имаше вражда“, обясняват близките.

„Заплахите продължиха по „Месинджър“ – това момче го заплашваше, че ще му отмъсти. Аз лично съм чела чатове. 2-3 седмици продължи всичко. После се срещнаха отново, нападателят пак се заяде и Красимир се защити. Но това не оправдава никого да извади нож“, добавя близка на семейството.

„Има лоши деца и несправедливи родители, които не възпитават децата си правилно. Според мен ги възпитават да убиват други деца“, казва майката.

Близките на Красимир отправят апел към институциите: „Молим властите и прокуратурата – свършете си работата като хората. Ако не го накажете справедливо, утре това може да е вашето дете. Той ще знае, че ще мине с лека присъда и пак ще убие – и нашето, и вашето, и чужди деца“.

Семейството на 15-годишния Красимир живее с непоносима болка, но с ясна мисия – да не позволи тази трагедия да се повтори. „Детето ми няма да се върне, но искам справедливост. Само това ми остана“, завършва майката.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния Гоги, заподозрян, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа, а след това бъде поискан постоянен арест.

Заподозреният за убийството може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години, каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 туман

    7 0 Отговор
    На 15 и вече убиец, новите тимуровци, какви времена

    09:40 21.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Ако циганинът не беше налетял на бой, сега щеше да е жив. При другото циганче, дето е в кауша е самозащита.

    Коментиран от #10

    09:41 21.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    По цял ден ни занимават с цигански работи. Цяла тумба цигани и никой не ги е спрял да се не бият.

    Коментиран от #12

    09:43 21.10.2025

  • 4 1488

    4 0 Отговор
    егати иронията

    09:43 21.10.2025

  • 5 Евроджендър

    4 0 Отговор
    Ма те лилави ма!

    09:44 21.10.2025

  • 6 1488

    7 1 Отговор
    не ви ли стигат стоичков, карлос, стораро и бащата на сияна, че ни занимавате с цигански драми ?

    09:44 21.10.2025

  • 7 ФЕЙК

    5 0 Отговор
    Децата си играли на Сандокан и Рамбо, но "играта" се оказала фатална! Очаква се "играта" да прерастне между Монтеки и Капулети!

    09:44 21.10.2025

  • 8 говори български

    1 0 Отговор
    в транспорта много заработват . ако се возят без билети нищо не им правят . но там си говорят на роден език . бързо се размножават . но измират млади . нямат здравни осигуровки . касата все издиша . издъхва . и за 9 милиона население е зле . за 6,5 е пак зле касата . поне да има затвор 8-9 години за убиеца . може да го пишат тероризам . в мола с нож . мешаретата уреждат споровете между клановете . карамански така с черния кат шмръкне и решава споровете . по европейски .

    09:46 21.10.2025

  • 9 1488

    7 0 Отговор
    важното е че убитият е от същото племе

    Коментиран от #15

    09:46 21.10.2025

  • 10 отец Мадурков

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Красимир е най-доброто дете на света. На мравката път правеше, на никого не е посягал......... каза мама

    09:46 21.10.2025

  • 11 1488

    4 1 Отговор
    два мангуали се заклали
    голяма работа

    09:46 21.10.2025

  • 12 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, па кой ше спира циганье да се не бият? Он да не е луд? Она и охранката са е скрила.

    Коментиран от #18

    09:49 21.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Едно време циганите се колеха в кръчмите из махалите и не припарваха до центъра на селото. Сега се колят из моловете. Модерни времена.

    09:50 21.10.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ножче с острие до 10см не се води хладно оръжие.

    09:52 21.10.2025

  • 15 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    След някоя и друга година няма да е.

    09:52 21.10.2025

  • 16 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    ЩО. ЗА ИДИOTИ3ЪМ ?!
    ЗАЩО ГО ДИСКУТИРАТ ТОЧНО ТОВА?!
    ЯСНО Е ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ НЕ ИСКАТ ПРАВОСЪДИЕ А ОТМЪЩЕНИЕ. ОСОБЕНО МАЙКИТЕ И ОСОБЕНО ПРИ ЦИГAHИTЕ
    😡

    09:53 21.10.2025

  • 17 1488

    1 0 Отговор
    добрата новина е че убитият е от същото племе

    09:53 21.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Тумбата циганье, дето сега мрънкат по телевизията е трябвало да ги спре. А команчите са гледали сеир, а сега друг им е виновен.

    09:56 21.10.2025

  • 19 Сила

    1 0 Отговор
    Само за инфо , братчето на Красимир е на 14 годинки и вече е женен ....!!!???!!!🙀👊

    09:58 21.10.2025

  • 20 Рангел

    0 0 Отговор
    Само с цигани ни занимават.Тримата в созополско,катастрофата на подбалканския път,сега това в мола.Отдавна този етнос трябваше да бъде накаран да учи,да работи,да не раждат по на 14-15..

    09:59 21.10.2025

  • 21 ХИПОКРАТ ОТ КАРНОБАТ

    0 0 Отговор
    ТОВА „ДЕТЕ„ СИ Е ГОТОВ ...КАРДИО ХИРУРГ

    10:00 21.10.2025

  • 22 Едеее

    0 0 Отговор
    Треньорката на убиеца твърди че бил много добър и винаги помагал! Той с три обира и един грабеж на 15г!

    10:00 21.10.2025

