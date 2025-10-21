Съветът за съвместно управление се събра на заседание в търсене на нова формула за кабинета "Желязков"

Премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”. Заседанието започна в 8 ч., съобщават от Нова телевизия.
Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят – съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.
На масата на преговорите е и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.
В писмена позиция лидерът на „ДПС-Ново начало” обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.
На този фон кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица - веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".
Нанко
До коментар #3 от "От народа":И за какво беше целият този спектакъл?
09:56 21.10.2025
До коментар #1 от "тъй ли":но НУЛА до НУЛА значи нещо----т.е. 00
9 Правилното е
Изгрява от изток и залязва на запад!
А тия цървули, с които днес ще се сдушава се въртят, като слънчогледи!
На Желязков само водопади са у кратунката!
До коментар #7 от "Тони":Никъде не ходи! Крие се като пор
14 "Омразното правителство"
Ще заробват с милиарди дългове Юрогария. Жалко за заблудените умни хора, които гласуваха за ПП, ДБ, неразбирайки, че ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ и ДПС са трите страни на една и съща монета.
Жалко за избирателите на БКП, неосъзнали, че след 1997 ги управлява най-алчното крило на БКП, следствие и ИТН.
Превърнаха ни в Територия без Конституция, без лЪв - собствена парична единица, без граници Шенгеня, унищожени Референдуми, без вода, евтини ток, газ, петро. Плащащи милиарди данък въздух на ЕС..
Скоро и без народ, за 36 години сме се стопили до 6 милиона българи, според БАН.
ОСТАВКА на БКП, ИТН, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП.
Един бюджет не могат да съставят без милиарди заеми, предизвикали от юли 2020 г. с истерията Юрошийт чудовищна инфлация, безумен дефицит, безобразно повишаване на цени.
Единственото обединяващо това ОПГ е въпиющата им алчност, вкарала Юрогария в Последната Национална Катастрофа.. икономическа, финансова, вероятно и военна "ЕК до 2030 да сме се готвели за война" като дадем процент от 6 трилиона евро, 12 трилиона лева за ВПК-то на ЕС. Всеки европеец ще откъсне от залъка на детето си, от лекарствата на родителите си, за да ги даде на ВПК-то на ЕС.
Да си купим въжето, с което ще ни бесят, прифронтовата държава на Лайен, Сопот..
12 трилиона лева, и мълчат колко милиарди трябва да подари на ЕСВПК Юрогария.
Ето защо не могат да съставят бюджет до 15 октомври
