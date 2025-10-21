Новини
Съветът за съвместно управление се събра на заседание в търсене на нова формула за кабинета "Желязков"

Съветът за съвместно управление се събра на заседание в търсене на нова формула за кабинета "Желязков"

21 Октомври, 2025 09:47

На масата на преговорите е и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

Съветът за съвместно управление се събра на заседание в търсене на нова формула за кабинета "Желязков" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”. Заседанието започна в 8 ч., съобщават от Нова телевизия.

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят – съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

На масата на преговорите е и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

В писмена позиция лидерът на „ДПС-Ново начало” обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

На този фон кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица - веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тъй ли

    11 0 Отговор
    новата формула за кабинетът Жиляскуф: 0 х нищо = 0.

    Коментиран от #8

    09:52 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 От народа

    9 0 Отговор
    Формула няма. Не стават и за чеп.

    Коментиран от #5

    09:53 21.10.2025

  • 4 ккк

    11 0 Отговор
    дали са съгласни с официалното или неофициалмото участие на Шиши е едно и също , то е шсно че парада го командва момчето

    09:55 21.10.2025

  • 5 Нанко

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "От народа":

    И за какво беше целият този спектакъл?

    09:56 21.10.2025

  • 6 Тъп Глупънсбъркър

    6 0 Отговор
    Ами да се обърнат към БАН. Те там са добри с формулите. Нали са учени.

    09:56 21.10.2025

  • 7 Тони

    12 0 Отговор
    Киселова ходела по села и фестивали, а Боко ходи да пуска осветление, голям майтап с тези индивиди.... Само ШиШи се спотайва къде ходи...

    Коментиран от #11

    09:56 21.10.2025

  • 8 така е

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли":

    но НУЛА до НУЛА значи нещо----т.е. 00

    10:02 21.10.2025

  • 9 Правилното е

    10 0 Отговор
    Да се следи посоката на слънцето!
    Изгрява от изток и залязва на запад!
    А тия цървули, с които днес ще се сдушава се въртят, като слънчогледи!
    На Желязков само водопади са у кратунката!

    10:03 21.10.2025

  • 10 Събират се

    10 0 Отговор
    на раздумка и да ударят по едно питие. Циркаджии!!!

    10:03 21.10.2025

  • 11 Шопара

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тони":

    Никъде не ходи! Крие се като пор

    10:05 21.10.2025

  • 12 Дидо VT

    5 0 Отговор
    ССУ е незаконен "орган ". Чл. 205 от НПК

    10:05 21.10.2025

  • 13 Дедо

    6 0 Отговор
    Чакаме измамниците от ИТН да гласуват влизане на Пеевски официално в Правителството. Оня гологлавия ще запази пълно мълчние. Няма комични песни за Пеевски , както за Лена, няма и Македонияяяяяя вече.

    10:07 21.10.2025

  • 14 "Омразното правителство"

    4 1 Отговор
    дошло на власт с купен, етнически, мъртви души, корпоративен и азминистративен 650 000 вотове.
    Ще заробват с милиарди дългове Юрогария. Жалко за заблудените умни хора, които гласуваха за ПП, ДБ, неразбирайки, че ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ и ДПС са трите страни на една и съща монета.
    Жалко за избирателите на БКП, неосъзнали, че след 1997 ги управлява най-алчното крило на БКП, следствие и ИТН.
    Превърнаха ни в Територия без Конституция, без лЪв - собствена парична единица, без граници Шенгеня, унищожени Референдуми, без вода, евтини ток, газ, петро. Плащащи милиарди данък въздух на ЕС..
    Скоро и без народ, за 36 години сме се стопили до 6 милиона българи, според БАН.
    ОСТАВКА на БКП, ИТН, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП.
    Един бюджет не могат да съставят без милиарди заеми, предизвикали от юли 2020 г. с истерията Юрошийт чудовищна инфлация, безумен дефицит, безобразно повишаване на цени.
    Единственото обединяващо това ОПГ е въпиющата им алчност, вкарала Юрогария в Последната Национална Катастрофа.. икономическа, финансова, вероятно и военна "ЕК до 2030 да сме се готвели за война" като дадем процент от 6 трилиона евро, 12 трилиона лева за ВПК-то на ЕС. Всеки европеец ще откъсне от залъка на детето си, от лекарствата на родителите си, за да ги даде на ВПК-то на ЕС.
    Да си купим въжето, с което ще ни бесят, прифронтовата държава на Лайен, Сопот..
    12 трилиона лева, и мълчат колко милиарди трябва да подари на ЕСВПК Юрогария.
    Ето защо не могат да съставят бюджет до 15 октомври

    10:12 21.10.2025

  • 15 Изборите бяха фалшифицирани и

    8 0 Отговор
    Медиите показаха това безспорно и очевидно. Парламент и съвет и кабинет са недействителни. Незабавно трябва да се разтурят и кой от където е.

    10:13 21.10.2025

  • 16 Ано

    4 0 Отговор
    От заглавието излиза, че тоя ялов съвет вече се е « СЪБРА»?! Вярно ли е или си измисляш!? Ма

    10:14 21.10.2025

  • 17 Всеки ден на власт

    5 0 Отговор
    На правителство и парламент дошли след нечестни избори си е престъпление.

    10:20 21.10.2025

  • 18 Дориана

    3 0 Отговор
    Кабинета Желязков пада. Този кабинет е корумпиран , крадлив и зависим носи само вреди и негативи но България.Борисов вече отдавна е провален и зависим и той носи най- голямата вина за състоянието на бюджета и икономиката на страната.С кражби, рекети, диктатура до никъде не се стига. А, това правителство носи точно това.

    10:34 21.10.2025

  • 19 ШЕФА

    2 1 Отговор
    На вниманието на полицията.Днес на Дондуков 1 се събира най опасната за българския народ ОПГ.Молим компетентните органи да си свършат работата и да арестуват престъпниците и нац.предатели.

    10:36 21.10.2025

