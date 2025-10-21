Съветът за съвместно управление се събра на заседание в търсене на нова формула за кабинета "Желязков"

Премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”. Заседанието започна в 8 ч., съобщават от Нова телевизия.

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят – съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

На масата на преговорите е и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

В писмена позиция лидерът на „ДПС-Ново начало” обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

На този фон кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица - веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".