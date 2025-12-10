В парламента: Дебати по шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков, съобщават от Dariknews.bg.
Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.
Припомняме, че последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.
Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.
ВСЯКО НЕЩО В ЖИВОТА Е ВРЕМЕННО, ТАКА И ,ТИ, И ТВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА !!
