В парламента: Дебати по шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

В парламента: Дебати по шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

10 Декември, 2025 07:08 640 10

Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков, съобщават от Dariknews.bg.

Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

Припомняме, че последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макето

    12 1 Отговор
    240 отвратителни същества!

    07:30 10.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    ДОМАТА ДА СЕ СМАЧКА И ДА СЕ НАПРАВИ НА КЕТЧУП!

    07:34 10.12.2025

  • 3 Ботоксът

    7 1 Отговор
    мазния крадец и Райка , психопат , куха и злобна . Абсолютни вредители и срам за България и обществото ни . Оставка !

    07:35 10.12.2025

  • 4 Възмездието за свинщините на Цацаров

    2 2 Отговор
    БСП ще гласуват ЗА и Сламен Желязков ще стане министър на водопадите. След седмица парламентарно представените партии ще направят нова коалиция анти Пеевски Борисов, премиер Киселова, мин на финансите Асена, министър на вътрешните работи -Бойко (ама Рашков) и започва облъчването на метастазите на тумора Пеевски -Борисов в прокуратура, ДАНС манс, даже до кокаинозависимия алигбегов ще стигнем

    07:35 10.12.2025

  • 5 Корозия

    2 0 Отговор
    След мавзолея, същата съдба може да сполети и партийния дом на БКП.

    07:37 10.12.2025

  • 6 Миро

    1 1 Отговор
    Според мен държавата е въвлечена в един НЕУДЪРЖИМ ХАОС И ПЪЛНО БЕЗРЕДИЕ !!! Радев и правителствата му задължават още този процес,който отдавна се чуства във всяка една сфера на живота ни!!! ГРЯХ и самота за Радев !!! Той с нищо полезно остава в БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ , също с ред български политици, които ще се обичат с името- ПРЕДАТЕЛИ !!!

    07:52 10.12.2025

  • 7 Миро

    1 1 Отговор
    Според мен държавата е въвлечена в един НЕУДЪРЖИМ ХАОС И ПЪЛНО БЕЗРЕДИЕ !!! Радев и правителствата му задължават още този процес,който отдавна се чуства във всяка една сфера на живота ни!!! ГРЯХ и самота за Радев !!! Той с нищо полезно не остава в БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ , също с ред български политици, които ще се обичат с името- ПРЕДАТЕЛИ !!!

    07:53 10.12.2025

  • 8 Миро

    1 0 Отговор
    РАДЕВ, ЗАПОМНИ :

    ВСЯКО НЕЩО В ЖИВОТА Е ВРЕМЕННО, ТАКА И ,ТИ, И ТВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА !!

    07:57 10.12.2025

  • 9 Забравиха

    0 0 Отговор
    Кой ги е пратил там и защо . Иначе говорят от наше име … Ами Оставка .

    08:02 10.12.2025

  • 10 Бяла Мечка

    0 0 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    08:07 10.12.2025

