Новини
България »
Индексът на обществено напрежение навлиза във фазата „висок, трудно контролирани рискове“

Индексът на обществено напрежение навлиза във фазата „висок, трудно контролирани рискове“

21 Октомври, 2025 14:13 655 5

  • мяра-
  • обществено напрежение-
  • индекс-
  • политика-
  • мерки

Стойността на индекса за периода се дължи на действието на широк комплекс от фактори

Индексът на обществено напрежение навлиза във фазата „висок, трудно контролирани рискове“ - 1
Снимка: Мяра
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

6,09 е индексът на обществено напрежение за трето тримесечие на 2025 г.

Стойността на индекса на обществено напрежение за третото тримесечие на 2025 г. (1 юли – 30 септември) съвсем леко, с 0.9 пункта, навлиза във фазата „висок, трудно контролирани рискове“. Стойността на индекса за периода се дължи на действието на широк комплекс от фактори.

Това съобщиха от социологическа агенция "Мяра".

Общи характеристики, държавност и среда

Обхванатото време е по-наситено с негативни събития от социален и битов характер (катастрофи с жертви, природни катаклизми), отколкото с политически и икономически промени. От вторите, определен значим обществен резонанс има ситуацията около ареста на кмета на Варна, която предизвиква определени обществени вълнения, най-значимо видими като проявления в медиите и в социалните мрежи. Престъпленията и инцидентите обаче остават основен източник на напрежение.

Налице са ниски нива на безработица, без да се влиза в зоната на липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, без да нараства опасно. По равнища на корупция България остава на едно от ниските места в целия Европейски съюз, което също оказва влияние върху индекса. Престъпленията от общ характер на глава от населението не са много, но това може да се дължи на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи).

Благосъстояние и доверие

Социологически, към институциите на оперативната власт (правителство, парламент) се наблюдава устойчив в годините негативизъм, който среща контрапункт единствено в укрепването на по-скоро положителните стойности на отношение към президентството. Настоящият период не носи съществени промени. Преобладават негативните социологически оценки и очаквания за динамиката на икономиката, в последните тримесечия те не показват нито негативна, нито позитивна промяна.

Оценката за личните финанси в последната година е поделена главно между влошаване и липса на промяна. Оценката за подобряване е в очаквано ниски стойности, а при очакванията расте негативното. Регистрира се укрепване на и бездруго стабилно доминиращите очаквания за ръст на цените.

Публичност

В публичната сфера има лек превес на негативното съдържание в медиите и значим превес на това в социалните мрежи, което показва – все още неголям – източник на повишаване на напрежението.

Доминиращите теми са свързани с инцидентите през лятото, пожарите, безводието, политическите битки, повишаването на минималната работна заплата, въвеждането на еврото. Пътната безопасност остава широко дискутирана тема и е нейната публичност може да бъде определена както като резултат от съществуващо напрежение, така и като фактор, който го интензифицира допълнително.

Перспектива

Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да има ръст при напрежението, свързано с политически събития – сигнали за което има още отсега. Има вероятност да се наблюдават и определени вълнения в дните и седмиците непосредствено преди и след въвеждането на еврото, което би могло да се отрази върху степента на обществено напрежение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Фиш на изследването

За стойностите на Индекса на обществено напрежение

Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:

За Центъра за анализ и кризисни комуникации

Центърът за анализ и кризисни комуникации е създаден през месец септември 2018 г. от доц. д-р Александър Христов, Любомир Аламанов и Даниел Киряков. Организацията работи по консултации, създаване на анализи и прогнози за комуникационни кризи, оценка на потенциалните комуникационни рискове, препоръки за създаване на процедури по превенция и реакция в случай на криза.

За агенция Мяра

Агенцията е създадена в навечерието на настоящата година от млад, а в същото време опитен социологически екип, който наследява дългогодишна традиция в обществено-политическите и научните изследвания, в изследванията на младежта, на здравната система, на градската среда и много други сектори. Работи с постоянна и доказана мрежа, както в изследванията лице в лице, така и в телефонните, онлайн и смс изследванията.

Източник: myara.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    2 1 Отговор
    Ако хората си бяха по селата а не скупчени на софията да мизерстват щеше да е по-добре.

    Коментиран от #2

    14:16 21.10.2025

  • 2 Тъпите Селяни

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    За всичко са виновни тъпите селяни - те нямат място в ГРАД София!

    Коментиран от #3

    14:21 21.10.2025

  • 3 Като в Белгия

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъпите Селяни":

    Има решение, по едно министерство в област и толкова.Тогава и софиянци няма да са всичките началници и цялата корупция да е струпана при тях!

    14:30 21.10.2025

  • 4 дядото

    5 0 Отговор
    при мизерията,безхаберието и липсата на ред и законност този индекс ще продължава да расте.и липсват хора,които могат да помислят какво ще стане накрая.нито армия,нито полиция ще могат да овладеят недоволството,ще настъпи хаос и безумие.за виновните ще бъде най-зле,те си го заслужават.

    14:30 21.10.2025

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Индексът и 200 да стане, раята са спокойни, благи, нищо не ги притеснява, щастливи са, заможни са, живота им е песен, за нищо на света не желаят да живеят в друга държава и да имат различен, от собствения си, живот.

    15:08 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове