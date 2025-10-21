Тежка катастрофа с жертва и ранени в Пазарджишко

39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, други двама са ранени при произшествието, съобщиха от полицията.
По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча-Кръстевич е ограничено в района на град Стрелча, при 39-и километър, заради катастрофа.
Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа. При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил.
Ранени са неговият 37-годишен спътник от същия град и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив. Двамата пострадали са транспортирани в болницата в Панагюрище.
Движението в участъка остава ограничено и на място се извършва оглед.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:19 21.10.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
16:25 21.10.2025
3 ДрайвингПлежър
Вчера ме спира един милиционер, 20 минути ми проверява документите да не би случайно да съм забравил да платя някой милиционерски рекет!
Ръкопляскайте им на простотиите и мрете! Тва е! Докато не поумнеете ще е така!
16:29 21.10.2025
4 Е как
16:29 21.10.2025
5 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Не си прав колега! ВОДЯТ! Я виж кви убави нови патрулки им доведоха!
Догодина още по мощни ще им вземем, че тия ги остаряха вече. А колко бонусчета прибраха шефчетата с големите фуражки! Водят те, водят!
16:31 21.10.2025
6 Сега
И още да свалят минималната възраст. Един човек напълно съзрява на 10 години. Може и да псува. Що да не може да кара автомобил.
Коментиран от #8
16:36 21.10.2025
7 Кочо Дъргата
16:46 21.10.2025
8 Иван Вазов
До коментар #6 от "Сега":Минималната възраст в ЕС по принцип е 16 г. и не пречи на никого. В България е 18 г., но за някои хора е огромен проблем. Може би да вдигнем на 45 г.?!
Не Ви ли е срам?
16:48 21.10.2025
9 колю
16:51 21.10.2025
10 Тези
Един се забил в амтобус,друг карал с 160 също в дърво,трети се правил на Спайдърмен за селфи а две девойки пък скачали от влак в движение.После рев и храна за медиите.
16:57 21.10.2025