Тежка катастрофа с жертва и ранени в Пазарджишко

Тежка катастрофа с жертва и ранени в Пазарджишко

21 Октомври, 2025 16:16 1 078 10

При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил

Тежка катастрофа с жертва и ранени в Пазарджишко - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, други двама са ранени при произшествието, съобщиха от полицията.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча-Кръстевич е ограничено в района на град Стрелча, при 39-и километър, заради катастрофа.

Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа. При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил.

Ранени са неговият 37-годишен спътник от същия град и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив. Двамата пострадали са транспортирани в болницата в Панагюрище.

Движението в участъка остава ограничено и на място се извършва оглед.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    АвтоРеволюцията на ГМО БГ смартФОНдобитъка продължава.

    16:19 21.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Една твърде добра новина, която ме изпълва с огромно задоволство. 20 пъти повишаваха глобите и наказанията, и така и не разбраха че тези мерки не водят до нищо.

    Коментиран от #5

    16:25 21.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Абе нема значение бе! За Н-ти път ЗА МИЛИЦИЯТА Е ВЖНО ДА ИМ НОСИТЕ СТОТАЧКА мренето по пътищата си е за ваша сметка!

    Вчера ме спира един милиционер, 20 минути ми проверява документите да не би случайно да съм забравил да платя някой милиционерски рекет!

    Ръкопляскайте им на простотиите и мрете! Тва е! Докато не поумнеете ще е така!

    16:29 21.10.2025

  • 4 Е как

    1 1 Отговор
    тъй катастрофират след всички тези големи глоби за бабаитите, джигитите ли беше.... Още да ги увеличат, плюс бой с милиционерски палки на мястото на нарушението. За да е то неизбежно...

    16:29 21.10.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Не си прав колега! ВОДЯТ! Я виж кви убави нови патрулки им доведоха!
    Догодина още по мощни ще им вземем, че тия ги остаряха вече. А колко бонусчета прибраха шефчетата с големите фуражки! Водят те, водят!

    16:31 21.10.2025

  • 6 Сега

    4 1 Отговор
    тепърва започваме да берем плодовете на т.нар. "частни учебни авто-школи".
    И още да свалят минималната възраст. Един човек напълно съзрява на 10 години. Може и да псува. Що да не може да кара автомобил.

    Коментиран от #8

    16:36 21.10.2025

  • 7 Кочо Дъргата

    1 0 Отговор
    Айде, един в затвора (даже и да не е виновен) и един в гроба.

    16:46 21.10.2025

  • 8 Иван Вазов

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Минималната възраст в ЕС по принцип е 16 г. и не пречи на никого. В България е 18 г., но за някои хора е огромен проблем. Може би да вдигнем на 45 г.?!
    Не Ви ли е срам?

    16:48 21.10.2025

  • 9 колю

    1 0 Отговор
    Това чудо КАТ да вземат да го закрият вече. Или да стане траурна агенция

    16:51 21.10.2025

  • 10 Тези

    0 0 Отговор
    Дойде време тези нефелници с телефоните,нищо неизучили и от трости семейства да добарат вече автомобили.
    Един се забил в амтобус,друг карал с 160 също в дърво,трети се правил на Спайдърмен за селфи а две девойки пък скачали от влак в движение.После рев и храна за медиите.

    16:57 21.10.2025

