Психолог: Агресията при младите е лавина

21 Октомври, 2025 21:38 280 1

Според клиничния психолог Александра Петрова проблемът не е в отделни случаи, а в цялостната среда на омраза

Насилието, извършвано от деца и тийнейджъри, не е поредица от изолирани случаи, а е „малка снежна топка, която се превръща в лавина с всеки изминал ден“. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ клиничният психолог Александра Петрова. Според нея децата са лакмус за света на възрастните и тяхното поведение е отражение на общество, пълно с „радикали и хора, които обичат да мразят“.

В коментар по повод зачестилите прояви на жестокост сред непълнолетни, психологът Александра Петрова заяви, че проблемът ескалира от години. „Още преди 6-10 години децата от втори-трети клас започнаха да се тормозят, но тогава това не беше забележимо, защото някак си родители и учители успяваха да менажират тези проблеми“, обясни тя.

Според нея основната причина се крие в средата, която възрастните създават. „Децата винаги са лакмус за света на възрастните. Това, което виждаме, е, че ние сме се превърнали в едно общество, което е пълно с хора радикали, с хора, които обичат да мразят, които нямат вариативно мислене, нямат подход към култура, към вяра. Всъщност всеки се бори и оцелява“, коментира Петрова.

Решението, според нея, се крие в целенасоченото изграждане на емоционална интелигентност от най-ранна възраст. „Детският и тийнейджърският мозък е много по-чувствителен на стрес и много по-бързо учи. Емоции като тревожност, вълнение, вина или срам могат много бързо да се обърнат към агресия“, обясни тя. Затова е ключово децата да бъдат учени да разпознават собствените си емоции, да проявяват емпатия и да развиват авторефлексия – способността да осмислят собствените си чувства.

„Емоционалната интелигентност не е даденост, тя не е готова. И ние, възрастните, сме отговорни за това“, категорична е Петрова. Тя посочи като пример Сингапур, където децата се учат на дихателни техники за справяне с емоциите, и Швеция, където в училищата има часове, посветени на формирането на уважение към другия.

Друг ключов фактор за справяне с агресията е връщането на масовия спорт и достъпните извънкласни дейности. „Какво стана с масовия спорт? Много родители споделят, че нямат възможност, първо защото имат много работа, и второ - заради динамиката, която имат децата“, каза психологът. Тя обясни, че особено момчетата имат нужда от съревнование и групови занимания, за да се верифицират и да изразходват енергията си по здравословен начин.


  • 1 Сталин

    "Има ли идея по радикална в историята на човешката раса от това да предадете децата си на напълно непознати ,за които не знаете нищо,и тези непознати да работят върху ума на детето ви,далеч от погледа ви,за период от дванайсет години.?"

    Джон Тайлър Гатто

    21:45 21.10.2025

