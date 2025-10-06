Д-р Николай Брънзалов: Агресията срещу лекарите е недоволство против здравната ни система

Две национално представителни социологически изследвания, проведени от агенция "Тренд" по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС), показват тревожни данни за мащаба на насилието над медицински специалисти у нас.

20% от анкетираните са наблюдавали случаи на вербална агресия, а 7 на сто - дори на физическа разправа.

Над 2000 лекари, или около 7% от съсловието, са били жертва на насилие по време на работа.

Според 41 на сто от попитаните смятат, че в някои случаи лекарите сами са виновни за проявената към тях агресия.

Допитване сред самите лекари показва, че 56 на сто са изпитвали вербална агресия по време на работа.

"Проблемът е много сериозен – коментира пред БНР-Радио София д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС. – За съжаление през последната година цифрата на случаи на агресия в този сектор е действително много висока. Само за първото тримесечие по прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда над медици.

Тенденцията е ясна, така че нека всеки български гражданин да се замисли дали е редно да проявява агресия, не само срещу лекари, а и срещу наши сътрудници, които се трудят за здравето. След самия медик, към когото е проявена агресия, най-потърпевш е следващият пациент, който ще влезе в кабинета му за медицинска услуга."

От БЛС са решили да се обърнат и към на Министерство на образованието, за да има разговори по темата в часа на класа.

"Въпросът не е колко агресивни пациенти са били осъдени. За нас е важно да не се допускат такива прояви спрямо мои колеги и наши сътрудници на работното им място."

Закон съществува, припомни още д-р Брънзалов. Проявата на агресия срещу медик на работното място е приравнена на агресия спрямо полицаи на работното място. Но явно тези мерки не работят.

"Агресията от пациенти спрямо лекарите не е толкова персонална. Тя е против системата. Хората са недоволни от българската здравна система.

Българския пациент очаква да бъде приет незабавно от лекар, незабавно да му се реши здравният проблем, услугата да е напълно безплатна и да има да има добър ефект. Най-добрият достъп до лекарска медицинска грижа в Европейския съюз е в България."

Попитан за потребителската такса, д-р Брънзалов уточни, че на тоя етап не са водени разговори с институциите за евентуално повишаване на нейния размер, който все още е 2,90 лева.