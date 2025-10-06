Д-р Николай Брънзалов: Агресията срещу лекарите е недоволство против здравната ни система

Две национално представителни социологически изследвания, проведени от агенция "Тренд" по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС), показват тревожни данни за мащаба на насилието над медицински специалисти у нас.
20% от анкетираните са наблюдавали случаи на вербална агресия, а 7 на сто - дори на физическа разправа.
Над 2000 лекари, или около 7% от съсловието, са били жертва на насилие по време на работа.
Според 41 на сто от попитаните смятат, че в някои случаи лекарите сами са виновни за проявената към тях агресия.
Допитване сред самите лекари показва, че 56 на сто са изпитвали вербална агресия по време на работа.
"Проблемът е много сериозен – коментира пред БНР-Радио София д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС. – За съжаление през последната година цифрата на случаи на агресия в този сектор е действително много висока. Само за първото тримесечие по прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда над медици.
Тенденцията е ясна, така че нека всеки български гражданин да се замисли дали е редно да проявява агресия, не само срещу лекари, а и срещу наши сътрудници, които се трудят за здравето. След самия медик, към когото е проявена агресия, най-потърпевш е следващият пациент, който ще влезе в кабинета му за медицинска услуга."
От БЛС са решили да се обърнат и към на Министерство на образованието, за да има разговори по темата в часа на класа.
"Въпросът не е колко агресивни пациенти са били осъдени. За нас е важно да не се допускат такива прояви спрямо мои колеги и наши сътрудници на работното им място."
Закон съществува, припомни още д-р Брънзалов. Проявата на агресия срещу медик на работното място е приравнена на агресия спрямо полицаи на работното място. Но явно тези мерки не работят.
"Агресията от пациенти спрямо лекарите не е толкова персонална. Тя е против системата. Хората са недоволни от българската здравна система.
Българския пациент очаква да бъде приет незабавно от лекар, незабавно да му се реши здравният проблем, услугата да е напълно безплатна и да има да има добър ефект. Най-добрият достъп до лекарска медицинска грижа в Европейския съюз е в България."
Попитан за потребителската такса, д-р Брънзалов уточни, че на тоя етап не са водени разговори с институциите за евентуално повишаване на нейния размер, който все още е 2,90 лева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:28 06.10.2025
2 Сила
16:32 06.10.2025
3 Лекарите искат пари.
16:35 06.10.2025
4 123
Коментиран от #8
16:38 06.10.2025
5 дядото
16:39 06.10.2025
6 тц тц
16:43 06.10.2025
7 Емигрант
16:43 06.10.2025
8 честен ционист
До коментар #4 от "123":Социализъмът ви научи да залагате прекалено високи надежди към медицината, а напрактика в нея няма нищо сигурно и всичко е на догадки и експерименти и така и ще си и остане. Просто през Социализъма народът беше по-здрав, с по-калена имунна система и сам се възстановяваше в болничните отделения като дори вътребоничните инфекции не му се отразяваха. Днес разбира се го има елемента със здравните пътеки, които подмамват лекарите да измислят несъществуващи диагнози лекуват пациенти за въображаеми болести, но повечето са с кредити и са от заплата до заплата, по принцип не са лоши хора.
Коментиран от #15
16:48 06.10.2025
9 Дориана
16:51 06.10.2025
10 Тома
16:54 06.10.2025
11 Българин
Тези джипита измориха маса народ без никаква компетентност за да минава лечението през Тях и за това не дават направления , Един личен лекар се е натоварил с хиляди пациенти само и само да точи пари от здр. каса
средно около 200 000лв. на година . Трябва да се премахнат напълно ненужни са!
16:59 06.10.2025
12 Българин
17:02 06.10.2025
13 Тити
17:05 06.10.2025
14 От личен опит
Имам и един въпрос към търгаша Брънзалов - защо родните лекари категорично отказват да носят боди камери по време на дежурство?
17:07 06.10.2025
15 Ти сериозно ли
До коментар #8 от "честен ционист":Лекар може да е от заплата до заплата само ако всеки месец си купува апартамент.
Коментиран от #16
17:12 06.10.2025
16 честен ционист
До коментар #15 от "Ти сериозно ли":Тези с апартаментите и скъпите коли са финансовите директори. Редовият доктор просто изпълнява алгоритъма.
17:23 06.10.2025
17 ясно
17:24 06.10.2025
18 Десет милиарда лева бюджет НЗОК
Последен сканален случай на източване на НЗОК:
25 милиона лева 5-та градска за наеми ПЕТ скенер. Като цената на един ПЕТ скенер е 7 милиона лева.
Изследване ПЕТ скенер 1800 лв. по НЗОК, като 20% са за болница, 80% за частната фирма.
Същото е със слухови апарати, в немска верига по-качествени 25 лева. По НЗОК 800 лева, като 400 лв. покрива НЗОК. Една китайска превръзка за ръка 15 лева, друга превръзка за ръка 80-120 лева. Лекарство купувано от Индия 300 лева, продавано в България за 1500 лева. Да живеят Търговците в Храма. 2024 НКБ, спасили хиляди от инфаркти, писмо до Президента, подкрепено с подписите на 206 работещи в здравното заведение, възмущение от промени, водещи до невъзможност болницита да функционира..
17:26 06.10.2025