Д-р Николай Брънзалов: Агресията срещу лекарите е недоволство против здравната ни система

Д-р Николай Брънзалов: Агресията срещу лекарите е недоволство против здравната ни система

6 Октомври, 2025 16:26 615 18

Допитване сред самите лекари показва, че 56 на сто са изпитвали вербална агресия по време на работа

Мария Атанасова

Две национално представителни социологически изследвания, проведени от агенция "Тренд" по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС), показват тревожни данни за мащаба на насилието над медицински специалисти у нас.

20% от анкетираните са наблюдавали случаи на вербална агресия, а 7 на сто - дори на физическа разправа.

Над 2000 лекари, или около 7% от съсловието, са били жертва на насилие по време на работа.

Според 41 на сто от попитаните смятат, че в някои случаи лекарите сами са виновни за проявената към тях агресия.

Допитване сред самите лекари показва, че 56 на сто са изпитвали вербална агресия по време на работа.

"Проблемът е много сериозен – коментира пред БНР-Радио София д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС. – За съжаление през последната година цифрата на случаи на агресия в този сектор е действително много висока. Само за първото тримесечие по прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда над медици.
Тенденцията е ясна, така че нека всеки български гражданин да се замисли дали е редно да проявява агресия, не само срещу лекари, а и срещу наши сътрудници, които се трудят за здравето. След самия медик, към когото е проявена агресия, най-потърпевш е следващият пациент, който ще влезе в кабинета му за медицинска услуга."

От БЛС са решили да се обърнат и към на Министерство на образованието, за да има разговори по темата в часа на класа.

"Въпросът не е колко агресивни пациенти са били осъдени. За нас е важно да не се допускат такива прояви спрямо мои колеги и наши сътрудници на работното им място."

Закон съществува, припомни още д-р Брънзалов. Проявата на агресия срещу медик на работното място е приравнена на агресия спрямо полицаи на работното място. Но явно тези мерки не работят.

"Агресията от пациенти спрямо лекарите не е толкова персонална. Тя е против системата. Хората са недоволни от българската здравна система.
Българския пациент очаква да бъде приет незабавно от лекар, незабавно да му се реши здравният проблем, услугата да е напълно безплатна и да има да има добър ефект. Най-добрият достъп до лекарска медицинска грижа в Европейския съюз е в България."

Попитан за потребителската такса, д-р Брънзалов уточни, че на тоя етап не са водени разговори с институциите за евентуално повишаване на нейния размер, който все още е 2,90 лева.


  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Новите лекари за по USD 500 трябва да правят чудеса и народът няма да ги пердаши.

    16:28 06.10.2025

  • 2 Сила

    17 2 Отговор
    Фотото на доктора предизвиква директна агресия , само като му видиш тлъстата алчната и нагла муцуна ....това е лицето на бялата мафия !!!

    16:32 06.10.2025

  • 3 Лекарите искат пари.

    15 1 Отговор
    И не лекуват. Тия където лекуват са под 5%

    16:35 06.10.2025

  • 4 123

    14 1 Отговор
    Как един сериен убиец може да убива безнаказано - като стане лекар в България

    Коментиран от #8

    16:38 06.10.2025

  • 5 дядото

    11 0 Отговор
    а кой трябва да промени скапаната здравна система ако не лекарите или така ви е удобно- много пари за нищо труд и грижа за здравето на хората.

    16:39 06.10.2025

  • 6 тц тц

    9 0 Отговор
    "Най-добрият достъп до лекарска медицинска грижа в Европейския съюз е в България."...и най-високата смъртност на глава от населението, та се чудя кой е виновен - пациентите ли, Путин ли, ама хич не вярвам да са мафиотите в бели престилки:)

    16:43 06.10.2025

  • 7 Емигрант

    12 2 Отговор
    Агресията срещу лекарите първо идва от здравната рекет-система (прав е докторът) , след това от грубото и невъзпитано отношение на медицинскя персонал, от лошата хигиена в здравните заведения извън София особенно в малките градчета, но никак не е прав, че България имала най-добрият достъп до лекарска грижа, този доктор в Бангладеш ли е бил на специализация, бил ли е в европейско здравно заведение, дори без да в държава извън ЕС ? В държавните болници в ЕС дори самото любезно отношение на лекарите към пациентите ЛЕКУВА, а за нелюбезно има сериозни санкции достигащи и до уволнение ! Никой не бие накого без причина ей така за разнообразие това трябва да се знае от законотворците в България, но не им е изгодно да го знаят !

    16:43 06.10.2025

  • 8 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Социализъмът ви научи да залагате прекалено високи надежди към медицината, а напрактика в нея няма нищо сигурно и всичко е на догадки и експерименти и така и ще си и остане. Просто през Социализъма народът беше по-здрав, с по-калена имунна система и сам се възстановяваше в болничните отделения като дори вътребоничните инфекции не му се отразяваха. Днес разбира се го има елемента със здравните пътеки, които подмамват лекарите да измислят несъществуващи диагнози лекуват пациенти за въображаеми болести, но повечето са с кредити и са от заплата до заплата, по принцип не са лоши хора.

    Коментиран от #15

    16:48 06.10.2025

  • 9 Дориана

    4 1 Отговор
    Днешните лекари не са лекари, а регистратори. Алчността така ги е завладяла , че гледат на пациентите като каса, от която да източат пари. Да не говорим, че много от тях не могат да сложат и една точна диагноза, защото не са добри професионалисти. На тях колкото и пари да им се дадат все им са малко и искат още и още. За това пациентите не гледат с добро око на тях.

    16:51 06.10.2025

  • 10 Тома

    3 1 Отговор
    Този да каже защо когато ти се наложи да влезеш в болница те питат имаш ли пари и ако нямаш ще трябва да чакаш

    16:54 06.10.2025

  • 11 Българин

    5 1 Отговор
    Я обеснете , защо ми е Личен лекар след като имам здравни осигуровки !?
    Тези джипита измориха маса народ без никаква компетентност за да минава лечението през Тях и за това не дават направления , Един личен лекар се е натоварил с хиляди пациенти само и само да точи пари от здр. каса
    средно около 200 000лв. на година . Трябва да се премахнат напълно ненужни са!

    16:59 06.10.2025

  • 12 Българин

    2 1 Отговор
    Тоя същия иска и ако извикаш линейка, но се окаже, че живота ти не е застрашен да те глобяват, та се сетих за една моя позната, която обикаляше с месеци от болница на болница и получаваше все различни диагнози от родните "специалисти", накрая се обади на Университетската болница в Истанбул, от там пратиха линейка до дома и, взеха я нея и сестра и, за един ден установиха какво и е и на следващия я оперираха. Сестра и я настаниха в хотел за пет дни. Всичко това струваше 4 200 лева, в България беше дала само за изследвания над 1 500 лева и то за нищо, а за влизане в наша болница и искаха 900 лева за избор на екип и 300 лева на ден ако иска да е сама в стая, а и всички знаем каква е вероятността да излезеш жив от българска болница ако си с тежко заболяване.

    17:02 06.10.2025

  • 13 Тити

    2 0 Отговор
    А. не са ли се запитвали защо при положение че всяка година се им се увеличават парите а населението намалява което е парадокс.

    17:05 06.10.2025

  • 14 От личен опит

    3 1 Отговор
    Отивам на лекар и ми се казва, че трябва операция, но ако искам да ме приемат веднага трябва да си платя хилядарка за избор на екип + още толкова за консумативи, ако не искам ще трябва да чакам над половин година.
    Имам и един въпрос към търгаша Брънзалов - защо родните лекари категорично отказват да носят боди камери по време на дежурство?

    17:07 06.10.2025

  • 15 Ти сериозно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Лекар може да е от заплата до заплата само ако всеки месец си купува апартамент.

    Коментиран от #16

    17:12 06.10.2025

  • 16 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти сериозно ли":

    Тези с апартаментите и скъпите коли са финансовите директори. Редовият доктор просто изпълнява алгоритъма.

    17:23 06.10.2025

  • 17 ясно

    0 0 Отговор
    Виновно е ЕГН-то.

    17:24 06.10.2025

  • 18 Десет милиарда лева бюджет НЗОК

    0 0 Отговор
    кацата без дъно. В същото време българите са единствените в ЕС, които доплащат 50% за лечение. Или бюджетът на НЗОК реално е 19 милиарда лева годишно. При 6 милиона население. За сранение при 9 милиона население бюджет НЗОК 250 милиона лева.
    Последен сканален случай на източване на НЗОК:
    25 милиона лева 5-та градска за наеми ПЕТ скенер. Като цената на един ПЕТ скенер е 7 милиона лева.
    Изследване ПЕТ скенер 1800 лв. по НЗОК, като 20% са за болница, 80% за частната фирма.
    Същото е със слухови апарати, в немска верига по-качествени 25 лева. По НЗОК 800 лева, като 400 лв. покрива НЗОК. Една китайска превръзка за ръка 15 лева, друга превръзка за ръка 80-120 лева. Лекарство купувано от Индия 300 лева, продавано в България за 1500 лева. Да живеят Търговците в Храма. 2024 НКБ, спасили хиляди от инфаркти, писмо до Президента, подкрепено с подписите на 206 работещи в здравното заведение, възмущение от промени, водещи до невъзможност болницита да функционира..

    17:26 06.10.2025

