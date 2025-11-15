Новини
Атанас Зафиров: Агресията е навсякъде, а децата копират възрастните и искат да демонстрират превъзходството си

15 Ноември, 2025 17:53 710 24

  • атанас зафиров-
  • детска престъпност-
  • агресия

Ежедневно сме свидетели на клипове, в които деца бият деца. Увеличаването на агресията не е само национален проблем. Тази тендеция се наблюдава и в ред европейски държави

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това, че зачестиха случаите на насилие от деца върху деца скандализира обществото. Имахме случай и за посегателство върху човешки живот. Ежедневно сме свидетели на клипове, в които деца бият деца. Увеличаването на агресията не е само национален проблем. Тази тендеция се наблюдава и в ред европейски държави." Това каза вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалциия “БСП-Обединена левица” Атанас Зафиров, който отговаря и за работата на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ЦКБПМН в Министерския съвет по време на парламентарен контрол в Народното събрание.

Зафиров се позова и на Залцбургският форум с участието на заместник-министър Попов, където са направени същите констатации.

"Агресията е навсякъде - в парка, моловете, видеоигрите, филмите, а децата са отражение на нашето общество. Те копират възрастните и искат да демонстрират превъзходството си в силата над другия. За част от днешните младежи като че ли е модерно да си хулиган, да не спазваш норми и да не зачиташ авторитети", описа тенденциите вицепремиерът.

Според него затова е изключително важно е какъв пример дават и политиците в залата на парламента и какъв тон и език се спазват там. Неограниченото ползване на социалните мрежи от нашите деца също оказва изключително негативно влияние върху тях, бе категоричен вицепремиерът.

"За справяне с тази нарастваща агресия е необходима ефективна политика за превенция срещу асоциалното поведение. Тази превенция е сред приоритетите в работата на ЦКБПМН и на местните комисии. ЦКБПМН е изпратила указание към всички местни комисии за разработване и реализиране на общински програми и планове за действие по превенция срещу насилието", посочи Атанас Зафиров.

Той информира, че от началото на годината са организирани 2 национални и 9 областни срещи с председатели и секретари на местните комисии, с работници, обществени възпитатели, свързани с прилагане на иновативни превантивни методи за противодействие на асоциалното и рисково поведение. Обсъждани са начини за индивидуална и групова превенция. А за лектори на тези срещи са канят водещи специалисти, университетски преподаватели и хора от практиката.

"Само през 2024 година местните комисии за провели общо 784 общински програми, които обхващат 5237 родители и 116 871 деца. В тези програми децата се ангажират със спорт, изкуство, музика, организират се детски спортни лагери за деца от най-слабите семейства. Много успешна практика на местните комисии е привличането на доброволци за работа с деца, както и програмата "Връстници обучават връстници", посочи вицепремиерът.

Работи се в тясна координация със социалните работници от Отдела за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане.

"За деветте месеца от 2025, в които аз съм председател на комисията, работим по стратегически документи за децата в риск. ЦКБПМН работи по Националната програма за превенция на насилието с хоризонт 2026. Предстои да бъде отчетен резултатът от тази програма. ЦКБПМН е партньор и на Държавната агенция за закрила на детето в нейната кампания "Бъди смел, бъди добър", която върви изключително успешно и среща радушен прием в българските училища", каза още Атанас Зафиров.

Той информира, че ЦКБПМН търси подкрепа и от образователните институции и социалните служби, провежда съвместни дейности с НПО, доброволчески организации, БЧК и регионалните РЗИ и работи в тясна връзка и с МВР в борбата срещу киберпрестъпността и фалшивите сигнали на телефон 112.

"По проблема с локалите проведохме и среща с МВР за превантивни мерки, за спазване на вечерните часове и увеличаване на проверките в нощните заведения. Този проблем е междуинституционален, Централната комисия е трудно да превъзпита децата, ако те не са обхванати от цялата система. А и трудно ще мотивираме хора да работят с толкова ниски възнаграждения", очерта картината вицепремиерът Атанас Зафиров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    20 0 Отговор
    Този индвид тотално причлючи ПАРТИЯТА , и на другите избори ще се борят за субсидия . Това ще стане и с чалгарите от ИТН!!

    Коментиран от #5, #10

    17:56 15.11.2025

  • 2 Как така

    6 1 Отговор
    Агресия? Няма никаква агресия, грешите господине, а дано ви мине...

    Коментиран от #19

    17:56 15.11.2025

  • 3 Израснал

    12 0 Отговор
    в дивотиите по границата , тате военен , взел да ми говори за възпитанието на децата ? Уреди по типичен подмолен научен дипломата на дъщеря си да е "първенечка" във випуска , избута я на работа без никаква компетентност при стотици други можещи и много такива типични за него грозни деяния ! И се показва да бълва лъжите си вечни !

    18:04 15.11.2025

  • 4 Мдаа

    11 0 Отговор
    Агресията е навсякъде, защо гладът е по-силен от тока. Неуредена държава, неработещи институции, корупция... Проблемът не е в хората, а в начина на живот който им предоставят управляващите. Българите в чужбина защото не се държат така?

    18:08 15.11.2025

  • 5 И се прави на ударен

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Днес оная герберска грозница заяви, че няма да има коледни добавки за пенсионерите, но този Мазен и Охранен бесепари, се прави на ударен, че не знае нищо.

    18:08 15.11.2025

  • 6 Отчел

    6 1 Отговор
    "Програма" е процес на усвояване средства по дадена тема, без да е нужно да има резултат. Политикавите са най-добри в тази дейност, а комунягите, с най-дълъг опит от тях.

    18:08 15.11.2025

  • 7 ОВЧАРОВ

    11 0 Отговор
    СКЪПИ ДЕЦА ОТ КОМУНИСТИ АКЪЛ НЕ ВЗЕМАИТЕ ТЕ ЩЕ ВИ НАУЧАТ САМО ДА КРАДЕТЕ

    18:09 15.11.2025

  • 8 1488

    5 0 Отговор
    агресия има
    корупция нема

    18:09 15.11.2025

  • 9 Това поколение 25-30 годишните

    12 0 Отговор
    е тотал щета!
    Върнете ТВУ /Трудово-възпитателните училища/ и тухларните, иначе Господ да пази България!
    Университетите третират студентите като "свещенни крави" заради пари! Тотално сбъркана стратегия!
    Върнете строгото възпитание в средните училища!

    Коментиран от #18

    18:11 15.11.2025

  • 10 ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    АКО ОТКРАДНАТ ДОСТАТАЧНО ПАРИ ОТ СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ С ГЕРБ МОЖЕ ДА СИ КУПЯТ ПАК 10/ 20 ДЕПУТАТИ

    18:11 15.11.2025

  • 11 дебелите гуши на власт

    8 0 Отговор
    искат да демонстрират превъзходството си

    а децата схващат че закони не ги ловят и копират безхаберието и лапачеството на държавниците

    18:24 15.11.2025

  • 12 ти ли бе

    6 0 Отговор
    Търпалаков ?!На теб Вот-на три ката....

    18:26 15.11.2025

  • 13 ДА КОПИРАТ НО

    8 0 Отговор
    Най вече вас. Вие давате порочен пример и със поведение и със телом. Вие сте арогантни без морал говорите ЛЪЖИ И СЕ ДУЕТЕ И В ГЛАВИТЕ И В ТЕЛАТА СИ.

    18:26 15.11.2025

  • 14 Смехоран

    9 1 Отговор
    Танасееее,смешко,първи сте вие,240 смешници.Те децата копират вас бе.

    18:26 15.11.2025

  • 15 Гений

    6 0 Отговор
    Малей, колко е умен Флинтстоун! Големо заключение. Как му го роди главата? Сигурно е от многото изпечени кебапчета по панаирите или от подарената му диплома.

    18:27 15.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И най вече

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това поколение 25-30 годишните":

    КАЗАРМАТА ДВЕ ГОДИНИ И СЛЕД ТЯХ ТРИ МЕСЕЦА ЗАДРЪЖКА. ТАКА БЕШЕ ПО СОЦА СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ.

    18:29 15.11.2025

  • 19 БЕЗ МАЙТАП

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как така":

    Агресията е нещо отвратително.Украйна нападна Русия това е агресия Правителството нападна пенсионерите защото ощетяват бюджета. Работещите нападат правителството защото им вдигат осигуровките. Много агресия в този свят.

    18:32 15.11.2025

  • 20 Ясно

    3 0 Отговор
    тригушев ?!,Метла да миеш мазната визия....

    18:35 15.11.2025

  • 21 Мяза

    5 0 Отговор
    на преял фит !

    18:35 15.11.2025

  • 22 Състояние на обществото

    1 0 Отговор
    Лишено от морални ценности
    Без морални норми- всичко е допустимо и позволено
    деградация на държавността и на нейните представители, които открито разрушават моралните норми

    19:18 15.11.2025

  • 23 ГОСТ

    2 0 Отговор
    е тая партия канибал да ми твърди това е нищожно поклонничество на всичко да сме във власта.желкари съжалявам от дъното на душата си че съм гласувал за вас над двадесет години.причината е била че всички други са били родени Ко.....та от вас все още кичести се получени по ваше време с звания и титли. вълка козината си мени но не и нрава. след 35 години още ни управляват БКП кадри получили звания и титли от миналото и ги използват и сега. един ми твърдеше че дядото му бил репресиран и ял филии с мас и червен пипер и аз съм ги ял но не съм станал генерал дядоми също са го посочили за кулак.нещо не се връзва в тезите на управниците ни били демократи социалдемократи либерали и тем подобни. всички са бивши бекабе кадри но сега с по големи правомощия за кражби. продължаващите да гласувате за бившите кадри на БКП и след 50 години пак ще е същото.

    19:20 15.11.2025

  • 24 ?????

    3 0 Отговор
    Тоя е толкова неинтересен, че не зная кой ви плаща да напомняте за него.

    19:22 15.11.2025

