Агресивна жена напада деца и пенсионери в столичния кв. "Дружба"

Агресивна жена напада ученици и възрастни хора в столичния кв. "Дружба", сигнализираха притеснени родители и очевидци на вандалските ѝ прояви.
След предупреждението на майка, чиито син е бил потърпевш от агресивното поведение на въпросната дружбенка, десетки жители на района потвърдиха с лични разкази, че дамата е особено опасна за обществото.
Местните настояват МВР да вземе мерки и ако се наложи - тя да бъде хоспитализирана и освидетелствана, тъй като поведението ѝ има всички поведенчески наченки на шизофрения, пише Труд.
"Тази жена нападна сина ми (на 11 години) без причина, просто така. Докато той стои и чака на спирката на трамвай 20 по бул. "Цветан Лазаров". Подадохме сигнал в полицията, но тя избяга, докато дойдат. Предупредете децата си да се пазят от нея!", пише Ивелина Василева в групата "Дружба-София" във Facebook.
В публикацията на Василева се включват десетки хора, които описват сблъска си с жената от първо лице.
"Жената се казва Детелина Гавраилова и наистина отключи шизофрения, алкохоличка е, но се предполага, че психическото ѝ състояние се дължи на друг вид субстанции, не толкова от пиенето. Пазете се, пазете много децата си, защото е опасна и може да нарани фатално някого. Често удря хората по главата в гръб с тъпи предмети. Регулярно проси пари за алкохол и напада, ако ѝ се откажат дарения", коментира Мира Севделинова.
"По улиците е пълно с опасни за обществото хора, които не си пият лекарствата и са потенциални убийци, а градският транспорт се превръща в едно от най-опасните места, в които можеш да попаднеш. Най-уязвими са именно учениците и пенсионерите, които ежедневно стават жертви на нападения. И моят син беше нападнат посред бял ден и ограбен- точно в кв. "Дружба" и отново в трамвай 20. Имайте едно наум!", съветва Иван Милков, баща на 14-годишен ученик.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
Коментиран от #11, #14
14:40 01.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #9
14:40 01.12.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКИ ЩЕ ОТКЛЮЧИМ ШИЗОФРЕНИЯ.
14:40 01.12.2025
4 честен ционист
14:42 01.12.2025
5 Феско Мрънкинов
14:42 01.12.2025
6 в кратце
Коментиран от #8
14:45 01.12.2025
7 Такива проблеми
Коментиран от #20
14:46 01.12.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "в кратце":В писходиспансера се вкарват само имотни граждани с цел имотни измами.
14:46 01.12.2025
9 12340
До коментар #2 от "честен ционист":Или "дружбашка" :))
Коментиран от #12
14:46 01.12.2025
10 Те учениците си стоят по спирките
14:49 01.12.2025
11 матю хари
До коментар #1 от "Защото":Напада червени бабички, които са против еурото.
14:51 01.12.2025
12 Шопо
До коментар #9 от "12340":Дружбай е елитен квартал на София.
Почти като Дубай.
14:52 01.12.2025
13 Социалните служби които протестират
Коментиран от #16
14:53 01.12.2025
14 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Защото":Полицията ни няма време да се занимава с престъпници. Полицаите са заети с броене на заплатите си и пачките с пари които получават всеки месец.
Коментиран от #17
14:58 01.12.2025
15 копейкиге
14:58 01.12.2025
16 честен ционист
До коментар #13 от "Социалните служби които протестират":Ако беше имотна щяха да й помогнат по-бързо да стане бездомна.
14:58 01.12.2025
17 после
До коментар #14 от "Да те светна по въпроса:":ги харчат по маати
Коментиран от #18
15:00 01.12.2025
18 Не позна
До коментар #17 от "после":Меки китки са.
15:17 01.12.2025
19 гхф
15:17 01.12.2025
20 ВЕЛИНСКИ
До коментар #7 от "Такива проблеми":РИТОРИЧНО НАЧАЛНИК
ПРОВЕРИ В КОЙ СТРОЙ СА
ПОСТРОЕНИ НАЙ „ЕЛИТНИТЕ”
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ....
15:22 01.12.2025