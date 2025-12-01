Новини
Агресивна жена напада деца и пенсионери в столичния кв. "Дружба"

Агресивна жена напада деца и пенсионери в столичния кв. "Дружба"

1 Декември, 2025 14:37 1 012 20

Жената се казва Детелина Гавраилова и наистина отключи шизофрения, алкохоличка е, но се предполага, че психическото ѝ състояние се дължи на друг вид субстанции, не толкова от пиенето

Агресивна жена напада ученици и възрастни хора в столичния кв. "Дружба", сигнализираха притеснени родители и очевидци на вандалските ѝ прояви.

След предупреждението на майка, чиито син е бил потърпевш от агресивното поведение на въпросната дружбенка, десетки жители на района потвърдиха с лични разкази, че дамата е особено опасна за обществото.

Местните настояват МВР да вземе мерки и ако се наложи - тя да бъде хоспитализирана и освидетелствана, тъй като поведението ѝ има всички поведенчески наченки на шизофрения, пише Труд.

"Тази жена нападна сина ми (на 11 години) без причина, просто така. Докато той стои и чака на спирката на трамвай 20 по бул. "Цветан Лазаров". Подадохме сигнал в полицията, но тя избяга, докато дойдат. Предупредете децата си да се пазят от нея!", пише Ивелина Василева в групата "Дружба-София" във Facebook.

В публикацията на Василева се включват десетки хора, които описват сблъска си с жената от първо лице.

"Жената се казва Детелина Гавраилова и наистина отключи шизофрения, алкохоличка е, но се предполага, че психическото ѝ състояние се дължи на друг вид субстанции, не толкова от пиенето. Пазете се, пазете много децата си, защото е опасна и може да нарани фатално някого. Често удря хората по главата в гръб с тъпи предмети. Регулярно проси пари за алкохол и напада, ако ѝ се откажат дарения", коментира Мира Севделинова.

"По улиците е пълно с опасни за обществото хора, които не си пият лекарствата и са потенциални убийци, а градският транспорт се превръща в едно от най-опасните места, в които можеш да попаднеш. Най-уязвими са именно учениците и пенсионерите, които ежедневно стават жертви на нападения. И моят син беше нападнат посред бял ден и ограбен- точно в кв. "Дружба" и отново в трамвай 20. Имайте едно наум!", съветва Иван Милков, баща на 14-годишен ученик.


  • 1 Защото

    16 3 Отговор
    влизаме в клуба на "богатите" !

    Коментиран от #11, #14

    14:40 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор
    Дружбенка в случая трябва да се изписва като дружбарка.

    Коментиран от #9

    14:40 01.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 1 Отговор
    В ДЪРЖАВАТА НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    ВСИЧКИ ЩЕ ОТКЛЮЧИМ ШИЗОФРЕНИЯ.

    14:40 01.12.2025

  • 4 честен ционист

    4 5 Отговор
    Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, пьяная ругань и запах сортира внешние признаки "русского мира" Тленом и кровью, плешивой мессией... Чуете вонь? Это запах России!" А.С. Пушкин

    14:42 01.12.2025

  • 5 Феско Мрънкинов

    8 0 Отговор
    Към припева на хита "народната милиция ни пази" добавям този куплет : "По улиците е пълно с опасни за обществото хора, които не си пият лекарствата и са потенциални убийци, а градският транспорт се превръща в едно от най-опасните места, в които можеш да попаднеш."

    14:42 01.12.2025

  • 6 в кратце

    10 5 Отговор
    След, като дамата е особенно опасна за обществото,няма ли кой от държавна институция да я вкара в лечебно заведение или в лудница?!?! Пак българска работа!

    Коментиран от #8

    14:45 01.12.2025

  • 7 Такива проблеми

    9 3 Отговор
    Са характерни в демокрацията обаче не знам защо ги нямаше в стария строй и дори преди 2000 г. но след това ескалираха от както дойде либреалната демокрация в ЕС.. Според мен жената е в беда и има нужда от помощ затова е отключила агресия. Мисля че обществото вместо да помага на хората много грубо ги квалифицира и декласира.

    Коментиран от #20

    14:46 01.12.2025

  • 8 честен ционист

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    В писходиспансера се вкарват само имотни граждани с цел имотни измами.

    14:46 01.12.2025

  • 9 12340

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Или "дружбашка" :))

    Коментиран от #12

    14:46 01.12.2025

  • 10 Те учениците си стоят по спирките

    5 4 Отговор
    Тихо и кротко на никого нищо не казват много са добрички едни такива невинни са.

    14:49 01.12.2025

  • 11 матю хари

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Напада червени бабички, които са против еурото.

    14:51 01.12.2025

  • 12 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "12340":

    Дружбай е елитен квартал на София.
    Почти като Дубай.

    14:52 01.12.2025

  • 13 Социалните служби които протестират

    10 1 Отговор
    Защо никога не издирват такива хора и не им помагат да си стъпят на краката да си намерят работа. Поне половината такива хора отритнати от обществото биха могли да се спасят ако им се помагаше адекватно .

    Коментиран от #16

    14:53 01.12.2025

  • 14 Да те светна по въпроса:

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Полицията ни няма време да се занимава с престъпници. Полицаите са заети с броене на заплатите си и пачките с пари които получават всеки месец.

    Коментиран от #17

    14:58 01.12.2025

  • 15 копейкиге

    2 2 Отговор
    иzтрещаа ог ойрото

    14:58 01.12.2025

  • 16 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Социалните служби които протестират":

    Ако беше имотна щяха да й помогнат по-бързо да стане бездомна.

    14:58 01.12.2025

  • 17 после

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да те светна по въпроса:":

    ги харчат по маати

    Коментиран от #18

    15:00 01.12.2025

  • 18 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "после":

    Меки китки са.

    15:17 01.12.2025

  • 19 гхф

    0 0 Отговор
    Жалко е когато стотинките стигат само няква бира тип пиккня , алкохолизма е страшна болест

    15:17 01.12.2025

  • 20 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Такива проблеми":

    РИТОРИЧНО НАЧАЛНИК
    ПРОВЕРИ В КОЙ СТРОЙ СА
    ПОСТРОЕНИ НАЙ „ЕЛИТНИТЕ”
    ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ....

    15:22 01.12.2025

