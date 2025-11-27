Новини
Здравното министерство с остра реакция срещу проявена агресия към негови служители пред НС

Здравното министерство с остра реакция срещу проявена агресия към негови служители пред НС

27 Ноември, 2025 12:16 859 9

Правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия

Здравното министерство с остра реакция срещу проявена агресия към негови служители пред НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност. Това се казва в позиция на Министерството на здравеопазването.

През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност.

Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния, заявяват от здравното министерство.

Обръщаме внимание, че само ден по-рано в София се проведе протест срещу насилието над жени. Но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат.

Министерството на здравеопазването стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения. Категорично осъждаме всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват. Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    21 1 Отговор
    На враждебно здраветъргуване каква да е реакцията...

    12:18 27.11.2025

  • 2 Да де, ама

    21 1 Отговор
    Две чалгави депутатки-балерини от ИТН са се маскирали, като медици, но хората са ги разпознали

    12:18 27.11.2025

  • 3 Търгаши с уж Хипократова клетва.

    15 0 Отговор
    С здравето на българите.

    12:20 27.11.2025

  • 4 Е,защо Шиши не им е дал

    14 0 Отговор
    5-6 души от охраната си?

    12:21 27.11.2025

  • 5 Божеее

    15 0 Отговор
    Вие с ножа кожа след кожа ни сваляте от гърба,а като ви се каже нещо видите ли обида било

    12:23 27.11.2025

  • 6 Всеки Унижава Себе си Сам !

    1 0 Отговор
    Липсата на Интелект !

    Нежеланието да свършщиш Работата си !

    Според Законопостановеното !

    Некадърността да прозреш !

    Истината за Нещата !

    Такива Каквито Са !

    Вън !

    И Независимо от Нашите !

    Желания !

    Са Факторите !

    Чрез Които Един Индивид !

    Сам !

    Унижава !

    Себе Си !

    Ако Тези !

    Китайци !

    Не Разбраха Това !

    Защо се Обиждат ?

    От Истината !

    Коментиран от #7

    12:38 27.11.2025

  • 7 За Всичките Тези Състояния – Заболявания

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всеки Унижава Себе си Сам !":

    За Всичките Тези Състояния – Заболявания !

    Си има Код !

    В Така наречения „МКБ – 10“ или „11“ класификатор !

    Те Би трябвало !

    Най Добре Да Знаят Това !

    Като Специалисти !

    Занимаващи се !

    С Медицина !

    12:49 27.11.2025

  • 8 Нафталинка

    1 0 Отговор
    Тия нечовешки същества за какво протестират , здравното министерство е истинския убиец в България,чантаджии които огабват не парите а здравето и живота на хората превърнаха болниците във фирми и узаконяват печалбите на лекарите убийци това министерство е излишно само грабежи!

    13:05 27.11.2025

  • 9 Много

    5 0 Отговор
    служители , много нещо - много хрантутници ! А работа и качество никакви !

    13:06 27.11.2025

