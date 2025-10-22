Новини
Нидал Алгафари: Борисов видя, че партията му не е оглозгана, по-спокойно ще работи

22 Октомври, 2025 09:42 611 18

Този формат ще си управлява. Предполагам, че така ще бъде до пролетта на другата година, посочи Мария Пиргова

Нидал Алгафари: Борисов видя, че партията му не е оглозгана, по-спокойно ще работи - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една седмица близо, държавата беше в режим на пауза, след като и Народното събрание не можеше да се събере заради липсата на кворум, нямаше и заседание на Министерския съвет. Във вчерашния ден разбрахме, че никакви или минимални корекции ще има.

„Аз не съм изненадана от това, което се случва, защото това е нивото, това е управлението. Друго в този парламент не може да има. Не знам доколко са адекватни понятията вече „парламент“, „правителство“, „министър-председател“. Те не изпълняват функциите си. Така че засега политиката действително е на пауза. Разпределят се разни средства, чакат се средства. Сега ние чакаме бюджет. Те още не могат да се договорят как ще го направят. И докато не се договорят, ще има и мълчания, ще има и най-различни предложения, които няма да се случват“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ политологът Мария Пиргова.

„Този формат ще си управлява. Предполагам, че така ще бъде до пролетта на другата година“, отбеляза тя.

„Имаше някакъв изблик на емоции в един от лидерите на коалицията. И след това всичко се оправи. Направи си той един голям тур на неговите хора из цялата страна. Видя, че партията му е стабилна, че не е оглозгана, не е изгризана, не е одядена, не е отхапана. И сега вече много по-спокойно може да работи, защото вече знае какво има зад себе си“, заяви политическият пиар експерт за Нидал Алгафари за изявлението от миналата седмица на Бойко Борисов.

„Борисов си преследваше своите цели, те са свързани с политическа партия ГЕРБ. И самият факт, че продължаваме да го коментираме толкова дни, след като се случи, показва, че той е имал своя ефект и е изпълнил своите цели“, отбеляза политическият анализатор Георги Харизанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    3 0 Отговор
    Кой трябва да я оглозга тая партия? Шиши за обяд,ли?

    09:45 22.10.2025

  • 2 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Леле леле колко пара пое за да ги ръси тия глупости по телевизиите. Бойко вече е предал партията на голямото Д

    09:45 22.10.2025

  • 3 Пеевски

    6 0 Отговор
    И боко ми клекна😏

    09:45 22.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Пеевски му забрани да сменя министри хахахах

    09:46 22.10.2025

  • 5 Един

    7 0 Отговор
    Такива като Нидал трябва да си обявяват цените щом влязат в студио.
    Все пак когато си сексуална труженичка е редно да се знае за колко се продаваш! Изключително жалък!

    09:49 22.10.2025

  • 6 ФЕЙК - либераст

    6 0 Отговор
    Сичкото чифте акъллии начело с незаменимия Жоро Тръбата тръгнало да ръси акъл по тАлАвизора!

    09:50 22.10.2025

  • 7 ждесе

    6 0 Отговор
    Жоро тръбата и П идал Алгафари са ги напазарували от ГЕРБ и ДПС заедно със всички "лози" на пазара. Както се купува животно така са ги напазарували. А сирийския циганин П идал Алгафари, оправи Сирия и сега оправя и България??? А е така защото са на свобода още, и не са им начупили гагите до сега. Заради това е. Срам и позор за българите. Крадец и сирийски циганин на акъл учат Българите. Слава на Господ Иисус Христос народния гняв клокочи.

    09:50 22.10.2025

  • 8 Ооооо

    5 0 Отговор
    Споко, както Борисов оглозга държавата, така Шиши ще оглозга Баце. На Шиши сега му е по изгодно Баце да е на амбразурата, а той да си оправя постовете в държавата. После ще го изпързули, като Доганчо и ГЕРБ-Ново начало. Ха Ха

    09:52 22.10.2025

  • 9 Мъка, мъка

    7 0 Отговор
    Не ви ли писна едни и същи манипулатори да задръстват ефира бе - ако е останал и един човек, който да им вярва точно на тия, трябва да отиде да се прегледа...Продажността им цъфна отвсякъде, ама продължават да ги пробутват, така че да не може да излезе и думичка от истината

    09:53 22.10.2025

  • 10 така

    2 0 Отговор
    Страхотна компания коментиращи. Вервайте им, всичко е верно.

    09:55 22.10.2025

  • 11 Нахал Албълхари

    4 0 Отговор
    Миоя те наглецо наколенкин, иди на водопада и се изкъпи с чиста вода!
    Вуниш, ама не знам душицата си как ще изчистиш.
    Чцждите влечуги ги затваряме в терариум!

    09:55 22.10.2025

  • 12 Изкъпете го най после този чужденец!

    6 0 Отговор
    Нагъл ненормалник! Среща на лъжци и крадци!

    09:56 22.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АЗ ДА ПИТАМ,КАКВО ТОЧНО РАБОТИ ТОЗИ!!!???
    ТЯ НЕ ПАРТИЯТА МУ Е ОГЛОЗГАНА,А ПАРТИЯТА МУ ОГЛОЗГА ДЪРЖАВАТА!!!!!
    ОСТАВКА!!!!
    И В ЦСЗ!!!!

    09:59 22.10.2025

  • 14 Оффф ,

    4 0 Отговор
    Агент Наско се закахърил за спокойствието на работаря Боко ! Тоя срама няма ! Агент на ДС ,че и сина си подреди на яка хранилка депутат !

    10:02 22.10.2025

  • 15 Нахал Мангалари

    4 0 Отговор
    С Харизанката чакаме едно дебело момче да ни покани при герба, че дебелия чичко вече не дава стинки.

    10:03 22.10.2025

  • 16 Абе

    2 0 Отговор
    Еш па тоа чичко тарамбук.

    10:03 22.10.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    В тоя тотален цирк,коментар от мини към по плащащия е ненужен...за компетентността на коментаторът - тя е далече от способността му да сменя страни според финикийския му интерес.....опитът да се отвлича интересът на обществото от важните неща е пошъл,артистите са ....мани...мани....

    10:11 22.10.2025

  • 18 Марк

    0 0 Отговор
    Аз не можах да разбера опозицията, защо не се опитаха докато го няма бай Гойко да заседават и да приемат някои неща. Нали Борисов има 66 депутата. Пееф - колко има 25 ли са, че не помня - да кажем, че общо са 91. Значи останалите спокойно можеше да съберат повече от 121 депутата и да гласуват примерно нов закон за изборите, и други важни неща , за които Гойко и Пееф са против.

    10:26 22.10.2025

