Парламентът събра кворум

След като миналата седмица Народното събрание не проведе нито едно пленарно заседание заради липса на кворум, днес се регистрираха 167 народни представители и парламентът започна работа, съобщи БНТ.
Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.
В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.
Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.
Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.
От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.
