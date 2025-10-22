Новини
Парламентът събра кворум

Парламентът събра кворум

22 Октомври, 2025 09:46 519 10

Регистрираха се 167 народни представители

Парламентът събра кворум - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като миналата седмица Народното събрание не проведе нито едно пленарно заседание заради липса на кворум, днес се регистрираха 167 народни представители и парламентът започна работа, съобщи БНТ.

Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.

В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.

Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.

От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.


  • 1 Ужас безкрай

    7 0 Отговор
    Ще събере, разбира се. Пеевски ги събра, наби им канчетата и всичко си тругва по старо.

    Коментиран от #6

    09:51 22.10.2025

  • 2 тортиля

    4 0 Отговор
    Не думай,бе! Какворум.

    09:53 22.10.2025

  • 3 Трол

    0 3 Отговор
    Браво, най-после България ще се оправи.

    09:55 22.10.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    Е СЕГА ВЕЧЕ СПОКОЙНО МОГАТ ДА СИ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ!

    09:56 22.10.2025

  • 5 А какво

    3 0 Отговор
    произношение на английски показа Кисельова при произнасяне на английски букви , докато сричаше !

    Коментиран от #8

    09:58 22.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас безкрай":

    ПП и ДБ се регистрираха уж са опозиция а Бойко не.

    10:02 22.10.2025

  • 7 161 народни изедници

    3 1 Отговор
    А другите бубулечкм къде се чешат между коаката?
    Я, да питам. Някой , видял ли е от началото на парламента кърджалийската поцинковака кофа да се изказва?
    А има и такива като нея, не са заели нито веднъж никакво становище, но редовно си взимат заплатите!
    Хайде председателя на НС- женището с анцунг с лампазите, да представи справка, кой калко пьти е направил изказване!

    10:02 22.10.2025

  • 8 Тя и на български

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "А какво":

    Срича. Голям резил беше във Велико Търново по повод Съединението.
    Едно измачкано листче с 2-3 изречение не ги беше наизустила поне, а ги изсрича като дете от предучилищна детска градина!

    10:05 22.10.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Разгеле браво на шиши заповяда на 130ти се депутата да си седната на големите Д-та

    10:06 22.10.2025

  • 10 Дебелян Пейовски

    1 0 Отговор
    Казах ви, само подсвирвам и стадото се събира

    10:08 22.10.2025

