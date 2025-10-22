Новини
Зафиров даде старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност

22 Октомври, 2025 16:36 483 8

  • атанас зафиров-
  • швейцарско-българска програма за сътрудничество

В рамките на събитието бе дадено началото на дейностите по проектите, реализирани с финансовата подкрепа по механизма

Зафиров даде старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Атанас Зафиров участва в откриващо събитие за старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност. Механизмът е част от Швейцарско-българска програма за сътрудничество. Вицепремиерът Зафиров, който е председател на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) заяви, че помощта от 10 млн. швейцарски франка е изключително значим принос и катализатор за вътрешна промяна – за по-ефективно управление, по-отговорни институции и по-активно гражданско участие.

„Механизмът, който стартира, има именно тази цел – да осигури по-широко участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процеса на вземане на решения, да насърчи прозрачността и отчетността на публичните институции, и да укрепи доверието между държавата и обществото“, посочи Зафиров.

В рамките на събитието бе дадено началото на дейностите по проектите, реализирани с финансовата подкрепа по механизма. Механизмът е с времеви хоризонт 1 август 2024 г. - 31 юли 2029 г.

Финансиране получават три обществено значими проекта в областта на биологичното разнообразие, гражданското участие и образование и десетки други регионални проекти и проекти за финансова устойчивост.

Механизмът за гражданско участие и прозрачност е част от Швейцарско-българската програма за сътрудничество, която включва общо 11 програми на обща стойност 92,5 млн. швейцарски франка.


България
  • 1 Облизва

    4 0 Отговор
    се доволно за швейцарски милиони !

    16:41 22.10.2025

  • 2 И тази хубава

    4 0 Отговор
    Смятай баце швейцарците са готови да помогнат с едни 10 млн да подобрим нещо по работата на администрацията ни, а нашите само мислят как да отклонят едни 17-20 млрд в чекмеджета и чували без следа ... Що за народ сме?

    16:41 22.10.2025

  • 3 Честита баня и наздраве

    5 0 Отговор
    Този кога ще ходи на браснар?

    16:45 22.10.2025

  • 4 Честита баня и наздраве

    2 0 Отговор
    Този кога ще ходи на бръснар?

    16:46 22.10.2025

  • 5 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    За стартове става..

    16:53 22.10.2025

  • 6 от как Свят

    0 0 Отговор
    светува мазното ла но отгоре плува

    17:07 22.10.2025

  • 7 Гражданско участие ?!

    0 0 Отговор
    Показахте ли на Цвейцарците фокусите как се замита Реверендум …

    17:10 22.10.2025

  • 8 Тоя свинар

    0 0 Отговор
    Е много противен.

    17:12 22.10.2025

