"Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището"

Спешно да се пусне тока и да се почисти от тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания ваканционно селище "Елените".

За това призоваха близо 80 собственици на имоти в курорта, които се събраха за да обсъдят ситуацията след бедствието там, посочи БНР.

Протестна подписка ще изпрати сдружението на собствениците до 3-те фирми "Виктория груп", "Сънрайз" и "Холидей вилидж", с която заявяват, че повече няма да плащат такса "поддръжка" и настояват да се осигури техника за разчистване на инфраструктурата. Проблемът е, че никой не знае кои хора представляват тези фирми.

Собствениците на имоти ще открият собствена банкова сметка, в която ще започнат да събират пари за почистване на наводнените сгради. На събранието днес бяха обсъдени организационни въпроси

"Няма ток, няма вода, колекторът е задръстен, не могат да се оттичат отпадни води, защото е разрушена цялата ВиК-инфраструктура, част от улиците още са непроходими", каза Пламен Воденичаров –управител на фирма, която е сред крупните собственици на "Елените".

Спираме да плащаме такса поддръжка, заяви Георги Костадинов съсобственик на апартамент.

Почистването на ваканцинното селище Елените е спряно след отмяната на бедственото положение. Неприятна миризма на отпадни води се разнася в района. Водата, все още не се препоръчва да се ползва за питейни нужди, но тя и без това е спряна.