"Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището"

Спешно да се пусне тока и да се почисти от тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания ваканционно селище "Елените".
За това призоваха близо 80 собственици на имоти в курорта, които се събраха за да обсъдят ситуацията след бедствието там, посочи БНР.
Протестна подписка ще изпрати сдружението на собствениците до 3-те фирми "Виктория груп", "Сънрайз" и "Холидей вилидж", с която заявяват, че повече няма да плащат такса "поддръжка" и настояват да се осигури техника за разчистване на инфраструктурата. Проблемът е, че никой не знае кои хора представляват тези фирми.
Собствениците на имоти ще открият собствена банкова сметка, в която ще започнат да събират пари за почистване на наводнените сгради. На събранието днес бяха обсъдени организационни въпроси
"Няма ток, няма вода, колекторът е задръстен, не могат да се оттичат отпадни води, защото е разрушена цялата ВиК-инфраструктура, част от улиците още са непроходими", каза Пламен Воденичаров –управител на фирма, която е сред крупните собственици на "Елените".
Спираме да плащаме такса поддръжка, заяви Георги Костадинов съсобственик на апартамент.
Почистването на ваканцинното селище Елените е спряно след отмяната на бедственото положение. Неприятна миризма на отпадни води се разнася в района. Водата, все още не се препоръчва да се ползва за питейни нужди, но тя и без това е спряна.
1 ерп
17:06 22.10.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:07 22.10.2025
3 Да си го
Коментиран от #9
17:08 22.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
17:10 22.10.2025
6 Рускините от Елените
Ще съдят територията!
Путинофилите ще плащат!
Коментиран от #11, #18, #19
17:11 22.10.2025
7 1488
17:11 22.10.2025
8 АГАТ а Кристи
Успоредно с това да бъдат обещетени с апартаменти и имоти на Малдиви, Бали, или други курорти от техният ранг !
17:11 22.10.2025
9 честен ционист
До коментар #3 от "Да си го":Като дойдат вежливите зелени човечета, ще разчистят за ден Елените.
17:11 22.10.2025
10 си дзън
17:12 22.10.2025
11 Тези рускини пишат по форумите
До коментар #6 от "Рускините от Елените":че искат вписване в Конституцията на България с плаво на глас, защото имали 400 000 имота по морето!
Вероятно Путин ще дойде да ни асвабаждава, ако не им се изпълни това желание!
Коментиран от #20
17:15 22.10.2025
12 Там
17:17 22.10.2025
13 Питар
Или е по лесно някой друг да ти почисти двора .
17:18 22.10.2025
14 Европейца
17:18 22.10.2025
15 Бай той Толстой
17:19 22.10.2025
16 Любопитен
17:25 22.10.2025
17 длъжни сте все пак каза тагаренко
17:28 22.10.2025
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Рускините от Елените":разбира се че ще плащаме на руснаците, няма само на зеления накорман да изпращаме всеки месец пари от спестените
17:29 22.10.2025
19 Кооо
До коментар #6 от "Рускините от Елените":Не са рускини а украинки ефенди
17:30 22.10.2025
20 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "Тези рускини пишат по форумите":моля моля, господине, вас са ва асвабадили руснаците от девственноста ви ха ха ха усеща се все пак
17:30 22.10.2025
21 ама
17:33 22.10.2025
22 Зеленски
17:34 22.10.2025
23 я пак!
Моля?!? А кой трябва да го направи и с чии средства? Всеки може да иска, но защо е важно точно те ккво искат и се тиражира по медиите, а не моето искане всичко строено незаконно или в нарушение на правилата спешно да се събори? Никой не е длъжен да финансира нито изгражданто, нито почистването или поддръжката на окупирана територия от обща собственост инфраструктурата,.
17:34 22.10.2025
24 коко
17:34 22.10.2025
25 Сталин
17:34 22.10.2025