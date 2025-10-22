Новини
България »
Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището

22 Октомври, 2025 17:04 671 25

  • елените-
  • бедствие-
  • тиня-
  • фекалии-
  • вода

Протестна подписка ще изпрати сдружението на собствениците до 3-те фирми "Виктория груп", "Сънрайз" и "Холидей вилидж"

Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешно да се пусне тока и да се почисти от тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания ваканционно селище "Елените".

За това призоваха близо 80 собственици на имоти в курорта, които се събраха за да обсъдят ситуацията след бедствието там, посочи БНР.

Протестна подписка ще изпрати сдружението на собствениците до 3-те фирми "Виктория груп", "Сънрайз" и "Холидей вилидж", с която заявяват, че повече няма да плащат такса "поддръжка" и настояват да се осигури техника за разчистване на инфраструктурата. Проблемът е, че никой не знае кои хора представляват тези фирми.

Собствениците на имоти ще открият собствена банкова сметка, в която ще започнат да събират пари за почистване на наводнените сгради. На събранието днес бяха обсъдени организационни въпроси

"Няма ток, няма вода, колекторът е задръстен, не могат да се оттичат отпадни води, защото е разрушена цялата ВиК-инфраструктура, част от улиците още са непроходими", каза Пламен Воденичаров –управител на фирма, която е сред крупните собственици на "Елените".

Спираме да плащаме такса поддръжка, заяви Георги Костадинов съсобственик на апартамент.

Почистването на ваканцинното селище Елените е спряно след отмяната на бедственото положение. Неприятна миризма на отпадни води се разнася в района. Водата, все още не се препоръчва да се ползва за питейни нужди, но тя и без това е спряна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
  • 1 ерп

    0 0 Отговор
    да седнат на стола

    17:06 22.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 1 Отговор
    ИМА 240 НИЩОПРАВЕЩИ , КОИТО СПОКОЙНО МОГАТ ДА ОТИДАТ И ДА ЧИСТЯТ!

    17:07 22.10.2025

  • 3 Да си го

    9 1 Отговор
    направят , щом искат !

    Коментиран от #9

    17:08 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    6 0 Отговор
    Искат ....!!!???!!! От кого , от Вълчо и Маринка предполагам , не от нас ....?!?

    17:10 22.10.2025

  • 6 Рускините от Елените

    8 5 Отговор
     Богатите рускини се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!
    Ще съдят територията!
    Путинофилите ще плащат!

    Коментиран от #11, #18, #19

    17:11 22.10.2025

  • 7 1488

    3 1 Отговор
    а боИ не искат ли ?

    17:11 22.10.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Да се открие сметка за събиране на помощи с които да се подпомогнат бедните собственици на скъпи имоти.
    Успоредно с това да бъдат обещетени с апартаменти и имоти на Малдиви, Бали, или други курорти от техният ранг !

    17:11 22.10.2025

  • 9 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Да си го":

    Като дойдат вежливите зелени човечета, ще разчистят за ден Елените.

    17:11 22.10.2025

  • 10 си дзън

    5 4 Отговор
    Българските слуги да почват да чистят на руските си господари веднага !

    17:12 22.10.2025

  • 11 Тези рускини пишат по форумите

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Рускините от Елените":

    че искат вписване в Конституцията на България с плаво на глас, защото имали 400 000 имота по морето!
    Вероятно Путин ще дойде да ни асвабаждава, ако не им се изпълни това желание!

    Коментиран от #20

    17:15 22.10.2025

  • 12 Там

    7 0 Отговор
    може само някой без мозък и с пари от въздуха да купи нещо ! Сега да запрятат крачолите и да почват да се разчистват и почистват основно първо , после знаят какво се прави за ти пуснат тоците ! Или и това не могат ?

    17:17 22.10.2025

  • 13 Питар

    7 0 Отговор
    Да вземат лопатите и да чистят.
    Или е по лесно някой друг да ти почисти двора .

    17:18 22.10.2025

  • 14 Европейца

    6 3 Отговор
    Прави са си хората. 99% от тези са украинци. Так и така им плащаме сметките в тяхната държавата, с какво право няма да им ги плащаме и тук? ама ха я

    17:18 22.10.2025

  • 15 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Там не е ли частен терен.Да си чистят сами!🍆🍆🍆

    17:19 22.10.2025

  • 16 Любопитен

    2 2 Отговор
    Аз искам булдозера да мине през имотите на тези хитреци. У нас се събарят само незаконни постройки на ромите, но на българите много рядко, дори и да са очевадно незаконни.

    17:25 22.10.2025

  • 17 длъжни сте все пак каза тагаренко

    2 3 Отговор
    държавата е длъжна да помага на руснаците живеещи в българия

    17:28 22.10.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Рускините от Елените":

    разбира се че ще плащаме на руснаците, няма само на зеления накорман да изпращаме всеки месец пари от спестените

    17:29 22.10.2025

  • 19 Кооо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рускините от Елените":

    Не са рускини а украинки ефенди

    17:30 22.10.2025

  • 20 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тези рускини пишат по форумите":

    моля моля, господине, вас са ва асвабадили руснаците от девственноста ви ха ха ха усеща се все пак

    17:30 22.10.2025

  • 21 ама

    1 0 Отговор
    Те спират да плащат такса подръжка, но после Вълчо тъй де Ветко, ще ги осъди, че не са платили по договорите си, а те ще са чистили за собствена сметка, просто така е устроена тази държава?

    17:33 22.10.2025

  • 22 Зеленски

    0 0 Отговор
    Да чисти на своите граждани нали са роднини на бандери и азовци

    17:34 22.10.2025

  • 23 я пак!

    0 0 Отговор
    "Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището"

    Моля?!? А кой трябва да го направи и с чии средства? Всеки може да иска, но защо е важно точно те ккво искат и се тиражира по медиите, а не моето искане всичко строено незаконно или в нарушение на правилата спешно да се събори? Никой не е длъжен да финансира нито изгражданто, нито почистването или поддръжката на окупирана територия от обща собственост инфраструктурата,.

    17:34 22.10.2025

  • 24 коко

    0 0 Отговор
    Община Несебър която е разрешила този незаконен строеж да обезщети собствениците които в случая попадат в категорията добросъвестни купувачи. И да изкопае коритото на реката редом с хотела и да го бетонира.Хората не са виновни че са попаднали в капана на съюзените мошеници от строителните фирми и корумпирани чиновници които сега се правят на ни лук яли ни мирисали!

    17:34 22.10.2025

  • 25 Сталин

    1 0 Отговор
    Да гният милионерите в собствените си л@йна,а най добре е да влязат багерите и да изравнят всичко там в тази клоака

    17:34 22.10.2025

