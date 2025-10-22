Новини
Готов е новият Закон за обществения транспорт

22 Октомври, 2025 18:05 636 5

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият Закон за обществения транспорт е готов. Следващата седмица ще започнем обсъждане на текстовете заедно с Националното сдружение на общините, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на днешната среща с кметове от общините в Русенска област, организирана от областния управител Драгомир Драганов.

„Разбрахме се с кметовете, че първо ще предоставим проекта на закона на сдружението на общините, както и на всички професионални организации. Ще го обсъдим и едва след като сме се разбрали по всички въпроси, ще внесем документа в Министерския съвет и след това в Народното събрание“, заяви министър Караджов.

Новият закон предвижда изграждането на Национална транспортна схема, която ще се базира на реални данни за пътникопотока. Водеща роля ще има железопътният транспорт, а графиците на автобусните линии ще бъдат съобразени с жп разписанията. Другият ключов елемент е въвеждането на единен електронен билет, който ще важи за автобус, влак и градски транспорт в градовете, включени в интегрираната система.

„Ние сме длъжни да осигурим удобен обществен транспорт за всички български граждани, независимо колко малко и отдалечено е населеното място, в което живеят. Ще се въведе принципът за минимум три курса дневно – сутрин, обед и вечер, а при по-голямо натоварване ще се осигуряват допълнителни линии“, посочи Караджов.

От данните към момента става ясно, че в малките населени места все по-често няма желаещи превозвачи да обслужват автобусните линии, а причината е ниската натовареност и липса на икономически интерес. „Това вече е масово явление и показва дефект в сегашната система“, подчерта министър Караджов.

Реформата е планирана за период от три години, като стартира от 1 януари 2026 г. Очакванията са, че с нейното въвеждане ще се гарантира достатъчно и удобно транспортно обслужване в цялата страна, с централна роля на железопътния транспорт.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    Скоро всички влакове ще са направление Кардам.

    Коментиран от #5

    18:09 22.10.2025

  • 2 коко

    6 0 Отговор
    А пише ли в закона за наказание за замърсяващите, чупещите и крадящи човекоподобни?

    18:10 22.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    И кво му беше на стария закон? ПРЕСТЪПНИКА Караджов не можеше да краде ли?!
    Чакам го да ми докара ЖПто?!

    Този я рядко глупав, рядко нагъл и адски крадлив!

    18:15 22.10.2025

  • 4 Коня Солтуклиева

    6 0 Отговор
    Такса "достъп до услугата транспорт" ще допълнят на второ четене...

    18:17 22.10.2025

  • 5 Дядо Гъдьо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Когато осъзнаеш как си натоварваш кармата, ще е късно.

    18:37 22.10.2025

