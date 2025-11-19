Новини
Михаил Миков: Между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други

19 Ноември, 2025 19:04

Произнасянето на КС по този начин е достатъчно тежко наказание за човек, който си вади хляба с конституционно право. Ако при тази ситуация тя бъде кандидат за президент, тези, които биха я номинирали, поемат риска от този негатив, коментира още Миков решението на КС за референдума за еврото

Този акт на председателя на НС не подлежи на конституционен контрол. На конституционен контрол подлежи прието решение на НС. Кое е сложното на ситуацията? Рая Назарян да постъпи както гласи Конституцията, тя също е юрист. Не искам да давам съвети. Това заяви Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, пред NovaNews, цитиран от novini.bg

По думите му между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други: „Нещата все повече вървят към политическа целесъобразност, а не към законосъобразност. От политическа съобразност Наталия Киселова взе това решение, може би за да няма дискусия.“

На въпрос как да бъде наказана бившият председател на НС Киселова, Миков коментира: „Боят с пръчки и мазането с катран отдавна са останали в историята. Произнасянето на КС по този начин е достатъчно тежко наказание за човек, който си вади хляба с конституционно право. Ако при тази ситуация тя бъде кандидат за президент, тези, които биха я номинирали, поемат риска от този негатив. Убеден съм, че доц. Киселова си дава сметка в каква сложна ситуация попада. Върху нея е бил упражнен натиск. Може би един ден, когато пише мемоари, ще разкаже.“

Относно делото „Коцев“ той уточни, че има логика в това там, където е извършено престъплението, в което е обвиняван, да се гледа делото.

„Това е бюджет на засилена милитаризация, а това води до разходи, не до приходи. Когато най-голямото увеличение е в отбрана и сигурност, всичко друго може да бъде, но не и ляв бюджет. България става пленник на тази милитаризация, която върви в цяла Европа. Проблемите на Европа ще се задълбочават. Няма за майките и децата увеличение, а в същото време тлъсти парчета се режат от културата. Вместо правителството да помисли как да има ученици, войници, работници, клиенти, купувачи, мисли как да удължим още малко това, което се случва с България и развитието ни като народ“, коментира той проектобюджета за 2026.


  • 1 Прав си Mиков!

    30 0 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски не бъдат изправени на подсъдимата скамейка, нищо и никога в България няма да е наред.

    19:25 19.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    17 1 Отговор
    Пеевски ще дава пари за коледа на българските пенсионери.Но парите дадени от Пеевски не са само мазни до отвращение те са и прокълнати.Извинявам се на българските пенсионери ако съм ги засегнал но според мен има пари и пари.

    Коментиран от #6

    19:30 19.11.2025

  • 3 ЦНИ

    0 0 Отговор
    2009

    19:37 19.11.2025

  • 4 истина е

    20 0 Отговор
    Парите под масата определят решенията на всички институции ! Корупцията е овладяла целата държава !

    19:44 19.11.2025

  • 5 обективен

    17 0 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свини ,в тази тт нищо няма да се промени !

    19:45 19.11.2025

  • 6 Казаха

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Че мазния на всичко и винаги предлага безсмисленото само и само да се провикне на микрофона. Опитва се да увеличи десетте изречения които повтаря. От това което предлага се пада около 0,20 ст на пенсионер дори и цялата си месечна заплата да оставят всичките 240 изедника. Заплатите им са изключително големи защото са събирани от милиони бедни работещи и пенсионерите които те докараха до просешка тояга. Обратното е капка в океана. Единствено полза ще има ако са намалени на половина и повече ,според намалелия от техните властвания народ или направо да не Работят и парите ще оправят външния им дълг с крадените от тях средства.

    19:49 19.11.2025

  • 7 господари и роби

    13 2 Отговор
    Eee Мимо, винаги е било така, релацията господари и роби е откак свят светува. Преди беше ,кой не е член на БКП не е човек, а сега кой не е евроатлант с ценности, не е човек. Няма как, ще мине времето на измамата европайски съюз ,която е по страшна и грозна от измамата съветски съюз. разликата е все пак, че при съветския съюз се разминахме от срив и военен колапс, но при срива на Европейския съюз ще бъде ужасно. Там вече ще дойде адът.Няма да има шанс за спасение. Така е Мимо, лъжата няма граници. А простотията е сила ,която убива.

    Коментиран от #11

    19:56 19.11.2025

  • 8 Ханко

    12 0 Отговор
    Според мен пък, боят с пръчки би имал оздравителен ефект при взематето на решения от цялата политическа клика която в момента се е самозабравила.

    Коментиран от #10

    20:07 19.11.2025

  • 9 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Ако не разрешат нъркотиците и не ги вкарат в аптеката, младите няма да се мбат и да правят достатъчно деца.
    Колкото до Киселова, тя бе морално изнасилена, защото няма достатъчно интегритет, и защото само се мисли за умна. Сега КС я кедира, както се казва на юридически жаргон.

    Тя е потомка на майстор Киселко от копривщенския папукчийски еснаф. Стоил Цицелков, например, е потомък на майстор Цицелко, а има още един майстор с прякор Гютлия. Дори евреинът Христо Иванов има някаква панагюрска кръв, а те са участвали в априлското възстание. И т.н. Всеки с подобно родословие е свещена крава в нашето общество. Дори актриската Жана Караиванова, роднина на Левски, я сложи Бойко Рашков в Киноцентъра, за да може да го източва и да купи на единственото си дете и жена си от началото на управлението на Борисов къща в с. Антон, и още по два апартамента в затворени комплекси.

    Не всеки ще ви даде тези детайли, които са проверени, но сега със съжаление мога да констатирам, че Тиквата бе права, като каза, че матриалът е лош. Не, че материалът ни в чужбина е много добър.

    Трябва ново начало, и държава, но без главни букви и голямо Д и за целта трябват умни хора. Трябва ни държава с възможност фирмите да оперират и хората да работят, а корумпираните и престъпниците да са в затвора. Вместо това получаваме един непредвидим и милитаризиран ЕС, който в превъплащението си НАТО е много опасно да имаш за приятел. Все едно да си мислиш, че си опитомил хиена, леопард или нещо п

    20:10 19.11.2025

  • 10 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ханко":

    Ретроградно е. В Селото на смърфовете за административно нарушение бием с камшик, но на някои им харесва.

    20:14 19.11.2025

  • 11 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "господари и роби":

    Изключително точна констатация.

    20:15 19.11.2025

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Милитаризацията е в ход!

    21:45 19.11.2025

  • 13 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Много сте прав в оценките. Не разбрах обаче за вашата оценка за работата на министрите от БСП.
    Със своята семпла дейност нанасят щети на имича на Партията Ви.

    04:24 20.11.2025

  • 14 безпартиен

    0 0 Отговор
    Проблемът е че тези които не са внесли и един лев в бюджета,разпределят първо за себе си и ако остане,за населението!В територия без високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност да повишават заплащания на всички в бюджетната сфера,си е направо престъпление!Ако някой успее да убеди населението ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ПАРИТЕ,направо да започва да изпълнява!Защо ли всички "известни" политици мълчат по този въпрос? Защото единствено РЕАЛНО ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ И ДОО само и единствено работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Всички останали от бюджетната сфера НЕ плащат а взимат от това което е внесено!Не виждате ли,че еднокнижника е прав за това,че "НЯМА МАТРЯЛ"!Като брой има,но качеството.....?Решения има но ако ги напиша ще премахнат коментара!

    17:19 20.11.2025

