Михаил Миков: Между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други

Този акт на председателя на НС не подлежи на конституционен контрол. На конституционен контрол подлежи прието решение на НС. Кое е сложното на ситуацията? Рая Назарян да постъпи както гласи Конституцията, тя също е юрист. Не искам да давам съвети. Това заяви Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, пред NovaNews, цитиран от novini.bg

По думите му между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други: „Нещата все повече вървят към политическа целесъобразност, а не към законосъобразност. От политическа съобразност Наталия Киселова взе това решение, може би за да няма дискусия.“

На въпрос как да бъде наказана бившият председател на НС Киселова, Миков коментира: „Боят с пръчки и мазането с катран отдавна са останали в историята. Произнасянето на КС по този начин е достатъчно тежко наказание за човек, който си вади хляба с конституционно право. Ако при тази ситуация тя бъде кандидат за президент, тези, които биха я номинирали, поемат риска от този негатив. Убеден съм, че доц. Киселова си дава сметка в каква сложна ситуация попада. Върху нея е бил упражнен натиск. Може би един ден, когато пише мемоари, ще разкаже.“

Относно делото „Коцев“ той уточни, че има логика в това там, където е извършено престъплението, в което е обвиняван, да се гледа делото.

„Това е бюджет на засилена милитаризация, а това води до разходи, не до приходи. Когато най-голямото увеличение е в отбрана и сигурност, всичко друго може да бъде, но не и ляв бюджет. България става пленник на тази милитаризация, която върви в цяла Европа. Проблемите на Европа ще се задълбочават. Няма за майките и децата увеличение, а в същото време тлъсти парчета се режат от културата. Вместо правителството да помисли как да има ученици, войници, работници, клиенти, купувачи, мисли как да удължим още малко това, което се случва с България и развитието ни като народ“, коментира той проектобюджета за 2026.