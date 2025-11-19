Михаил Миков: Между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други

Този акт на председателя на НС не подлежи на конституционен контрол. На конституционен контрол подлежи прието решение на НС. Кое е сложното на ситуацията? Рая Назарян да постъпи както гласи Конституцията, тя също е юрист. Не искам да давам съвети. Това заяви Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, пред NovaNews, цитиран от novini.bg
По думите му между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други: „Нещата все повече вървят към политическа целесъобразност, а не към законосъобразност. От политическа съобразност Наталия Киселова взе това решение, може би за да няма дискусия.“
На въпрос как да бъде наказана бившият председател на НС Киселова, Миков коментира: „Боят с пръчки и мазането с катран отдавна са останали в историята. Произнасянето на КС по този начин е достатъчно тежко наказание за човек, който си вади хляба с конституционно право. Ако при тази ситуация тя бъде кандидат за президент, тези, които биха я номинирали, поемат риска от този негатив. Убеден съм, че доц. Киселова си дава сметка в каква сложна ситуация попада. Върху нея е бил упражнен натиск. Може би един ден, когато пише мемоари, ще разкаже.“
Относно делото „Коцев“ той уточни, че има логика в това там, където е извършено престъплението, в което е обвиняван, да се гледа делото.
„Това е бюджет на засилена милитаризация, а това води до разходи, не до приходи. Когато най-голямото увеличение е в отбрана и сигурност, всичко друго може да бъде, но не и ляв бюджет. България става пленник на тази милитаризация, която върви в цяла Европа. Проблемите на Европа ще се задълбочават. Няма за майките и децата увеличение, а в същото време тлъсти парчета се режат от културата. Вместо правителството да помисли как да има ученици, войници, работници, клиенти, купувачи, мисли как да удължим още малко това, което се случва с България и развитието ни като народ“, коментира той проектобюджета за 2026.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав си Mиков!
19:25 19.11.2025
2 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #6
19:30 19.11.2025
3 ЦНИ
19:37 19.11.2025
4 истина е
19:44 19.11.2025
5 обективен
19:45 19.11.2025
6 Казаха
До коментар #2 от "БЕЗ МАЙТАП":Че мазния на всичко и винаги предлага безсмисленото само и само да се провикне на микрофона. Опитва се да увеличи десетте изречения които повтаря. От това което предлага се пада около 0,20 ст на пенсионер дори и цялата си месечна заплата да оставят всичките 240 изедника. Заплатите им са изключително големи защото са събирани от милиони бедни работещи и пенсионерите които те докараха до просешка тояга. Обратното е капка в океана. Единствено полза ще има ако са намалени на половина и повече ,според намалелия от техните властвания народ или направо да не Работят и парите ще оправят външния им дълг с крадените от тях средства.
19:49 19.11.2025
7 господари и роби
Коментиран от #11
19:56 19.11.2025
8 Ханко
Коментиран от #10
20:07 19.11.2025
9 Смърфиета
Колкото до Киселова, тя бе морално изнасилена, защото няма достатъчно интегритет, и защото само се мисли за умна. Сега КС я кедира, както се казва на юридически жаргон.
Тя е потомка на майстор Киселко от копривщенския папукчийски еснаф. Стоил Цицелков, например, е потомък на майстор Цицелко, а има още един майстор с прякор Гютлия. Дори евреинът Христо Иванов има някаква панагюрска кръв, а те са участвали в априлското възстание. И т.н. Всеки с подобно родословие е свещена крава в нашето общество. Дори актриската Жана Караиванова, роднина на Левски, я сложи Бойко Рашков в Киноцентъра, за да може да го източва и да купи на единственото си дете и жена си от началото на управлението на Борисов къща в с. Антон, и още по два апартамента в затворени комплекси.
Не всеки ще ви даде тези детайли, които са проверени, но сега със съжаление мога да констатирам, че Тиквата бе права, като каза, че матриалът е лош. Не, че материалът ни в чужбина е много добър.
Трябва ново начало, и държава, но без главни букви и голямо Д и за целта трябват умни хора. Трябва ни държава с възможност фирмите да оперират и хората да работят, а корумпираните и престъпниците да са в затвора. Вместо това получаваме един непредвидим и милитаризиран ЕС, който в превъплащението си НАТО е много опасно да имаш за приятел. Все едно да си мислиш, че си опитомил хиена, леопард или нещо п
20:10 19.11.2025
10 Смърфиета
До коментар #8 от "Ханко":Ретроградно е. В Селото на смърфовете за административно нарушение бием с камшик, но на някои им харесва.
20:14 19.11.2025
11 Смърфиета
До коментар #7 от "господари и роби":Изключително точна констатация.
20:15 19.11.2025
12 Факт
21:45 19.11.2025
13 Снежанка Димитрова
Със своята семпла дейност нанасят щети на имича на Партията Ви.
04:24 20.11.2025
14 безпартиен
17:19 20.11.2025