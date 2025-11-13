Депутатите забраниха частни коли в НСО

Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се преструктурира транспортното обслужване на държавния глава. С гласовете на 127 народни представители депутатите одобриха предложението на Министерския съвет автомобили на службата да бъдат прехвърлени директно към администрацията на президента.
Промените се наложиха след решение на парламента от началото на октомври, с което бе прекратено транспортното обслужване на президентската администрация от страна на НСО. Приетият днес законопроект на правителството урежда прехвърлянето на движимо имущество (автомобили) и щатни бройки, както и правоотношенията със служителите, които досега са обслужвали администрацията на президента.
От Министерския съвет посочват, че промените няма да натоварят допълнително държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете структури. Целта е администрацията на президента да организира самостоятелно транспортното си обслужване и да контролира разходите си.
Парламентът одобри и втория законопроект, внесен от Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". Той предвижда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и частни коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение (сини лампи и сирени).
"НСО е високоспециализирана структура, която следва да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи", се посочва в мотивите на вносителите, които настояват за законодателна гаранция за професионалното изпълнение на задълженията на службата.
По време на дебатите се разрази остър спор между представителите на "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". Русенският депутат Златан Златанов ("Възраждане"), чийто законопроект за премахване на НСО охраната за депутати бе отхвърлен, определи предложенията като част от институционална война.
"Срещу президентството се води институционална война, в основата на която е ДПС - Ново начало", заяви Златан Златанов, цитиран от БТА. Според него законопроектът на партията на Делян Пеевски е "подигравка с президентството".
В отговор Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало" репликира остро: "Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО, с които отнехме привилегията на президентската администрация да ползва коли на службата". Той попита реторично дали е редно военизирани служители на НСО да обслужват административен персонал.
Предложението на "Възраждане" народните представители да бъдат изключени от кръга на охраняваните лица бе отхвърлено, като събра подкрепата на едва 61 депутати. Златанов аргументира искането си с твърдението, че с привилегиите се злоупотребява и се разходва необоснован ресурс за охрана на партийни лидери.
От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) също критикуваха законодателните инициативи. Николай Радулов прогнозира, че промените ще доведат до напускане на много служители от НСО и заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани така, както се охранява и народът – "лошо".
1 Гражданин
Коментиран от #9, #32
16:48 13.11.2025
2 име
16:50 13.11.2025
4 оня с коня
16:51 13.11.2025
5 Вижда се
16:51 13.11.2025
6 Хамид Бабид
Иначе съм съгласна сипредложението!
16:53 13.11.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОТ КАКВО ВИ Е СТРАХ....????
ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ...????
И С ПРАВО .....МНОГО Е СИЛНА....
16:56 13.11.2025
8 Гост
16:59 13.11.2025
9 Другаря
До коментар #1 от "Гражданин":Той направи целия народ турски роби ,че 200 души в парламента ли няма да направи на две стотинки....по тревожното е, че ти не се усещаш , че си турски роб
16:59 13.11.2025
10 ккк
17:00 13.11.2025
11 Сетих се, че преди години
И всичко затихна. Никой нищо повечетне каза за случая!
Баща му бутна инвалид ка кръгово и пак нищо!
Деса се движеше в насрещното за да слезе пред магазин за дрешляци и пак тишина!
Какво се прекрива?
Коментиран от #17
17:01 13.11.2025
12 Коня Солтуклиева
17:02 13.11.2025
13 Само да добавя
17:04 13.11.2025
14 ТЕЗИ ДВЕ БЛИЗНЕТА
17:09 13.11.2025
15 ТИГО
Коментиран от #18
17:12 13.11.2025
16 Хасковски каунь
17:14 13.11.2025
17 Механик
До коментар #11 от "Сетих се, че преди години":Просто си продължават да управляват по комунистически
Коментиран от #25
17:15 13.11.2025
18 елементарно до кокага,
До коментар #15 от "ТИГО":до като минава номера и хората не ги изметат
17:15 13.11.2025
19 М ДА
Той на тях не може да им казва, а пък те го дават загрижени !?
17:15 13.11.2025
20 безсмислена...
17:16 13.11.2025
21 Оправиха
17:18 13.11.2025
25 А сега по демократично му
До коментар #17 от "Механик":Цели кортежи превозват по три служби охраняват доказани престъпници, признати в световен мащаб!
Сега излезе информация, че е починала и съпругата на загиналия викатастрофата при Аксаково, возейки Киро простото!
И това е по демократично , нали!
17:28 13.11.2025
29 Президента може да кара.
17:34 13.11.2025
30 Горски
17:35 13.11.2025
32 Видьо Видев
До коментар #1 от "Гражданин":ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
ако не внесат промени в Избирателният закон!
-Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
-Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
17:38 13.11.2025
33 Неразбрал
17:41 13.11.2025
34 Боко , шиши , пиши......
17:43 13.11.2025
35 Хи хи хи
17:46 13.11.2025
36 123456
17:48 13.11.2025
37 Президента Радев да прави партия
17:48 13.11.2025
38 Гергана Паси
17:49 13.11.2025