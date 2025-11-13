Депутатите забраниха частни коли в НСО

Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се преструктурира транспортното обслужване на държавния глава. С гласовете на 127 народни представители депутатите одобриха предложението на Министерския съвет автомобили на службата да бъдат прехвърлени директно към администрацията на президента.

Промените се наложиха след решение на парламента от началото на октомври, с което бе прекратено транспортното обслужване на президентската администрация от страна на НСО. Приетият днес законопроект на правителството урежда прехвърлянето на движимо имущество (автомобили) и щатни бройки, както и правоотношенията със служителите, които досега са обслужвали администрацията на президента.

От Министерския съвет посочват, че промените няма да натоварят допълнително държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете структури. Целта е администрацията на президента да организира самостоятелно транспортното си обслужване и да контролира разходите си.

Парламентът одобри и втория законопроект, внесен от Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". Той предвижда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и частни коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение (сини лампи и сирени).

"НСО е високоспециализирана структура, която следва да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи", се посочва в мотивите на вносителите, които настояват за законодателна гаранция за професионалното изпълнение на задълженията на службата.

По време на дебатите се разрази остър спор между представителите на "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". Русенският депутат Златан Златанов ("Възраждане"), чийто законопроект за премахване на НСО охраната за депутати бе отхвърлен, определи предложенията като част от институционална война.

"Срещу президентството се води институционална война, в основата на която е ДПС - Ново начало", заяви Златан Златанов, цитиран от БТА. Според него законопроектът на партията на Делян Пеевски е "подигравка с президентството".

В отговор Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало" репликира остро: "Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО, с които отнехме привилегията на президентската администрация да ползва коли на службата". Той попита реторично дали е редно военизирани служители на НСО да обслужват административен персонал.

Предложението на "Възраждане" народните представители да бъдат изключени от кръга на охраняваните лица бе отхвърлено, като събра подкрепата на едва 61 депутати. Златанов аргументира искането си с твърдението, че с привилегиите се злоупотребява и се разходва необоснован ресурс за охрана на партийни лидери.

От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) също критикуваха законодателните инициативи. Николай Радулов прогнозира, че промените ще доведат до напускане на много служители от НСО и заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани така, както се охранява и народът – "лошо".