Новини
България »
Депутатите забраниха частни коли в НСО

Депутатите забраниха частни коли в НСО

13 Ноември, 2025 16:45 1 271 38

  • нсо-
  • автомобили-
  • мерки-
  • закон

Промените се наложиха след решение на парламента от началото на октомври

Депутатите забраниха частни коли в НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се преструктурира транспортното обслужване на държавния глава. С гласовете на 127 народни представители депутатите одобриха предложението на Министерския съвет автомобили на службата да бъдат прехвърлени директно към администрацията на президента.

Промените се наложиха след решение на парламента от началото на октомври, с което бе прекратено транспортното обслужване на президентската администрация от страна на НСО. Приетият днес законопроект на правителството урежда прехвърлянето на движимо имущество (автомобили) и щатни бройки, както и правоотношенията със служителите, които досега са обслужвали администрацията на президента.

От Министерския съвет посочват, че промените няма да натоварят допълнително държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете структури. Целта е администрацията на президента да организира самостоятелно транспортното си обслужване и да контролира разходите си.

Парламентът одобри и втория законопроект, внесен от Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". Той предвижда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и частни коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение (сини лампи и сирени).

"НСО е високоспециализирана структура, която следва да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи", се посочва в мотивите на вносителите, които настояват за законодателна гаранция за професионалното изпълнение на задълженията на службата.

По време на дебатите се разрази остър спор между представителите на "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". Русенският депутат Златан Златанов ("Възраждане"), чийто законопроект за премахване на НСО охраната за депутати бе отхвърлен, определи предложенията като част от институционална война.

"Срещу президентството се води институционална война, в основата на която е ДПС - Ново начало", заяви Златан Златанов, цитиран от БТА. Според него законопроектът на партията на Делян Пеевски е "подигравка с президентството".

В отговор Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало" репликира остро: "Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО, с които отнехме привилегията на президентската администрация да ползва коли на службата". Той попита реторично дали е редно военизирани служители на НСО да обслужват административен персонал.

Предложението на "Възраждане" народните представители да бъдат изключени от кръга на охраняваните лица бе отхвърлено, като събра подкрепата на едва 61 депутати. Златанов аргументира искането си с твърдението, че с привилегиите се злоупотребява и се разходва необоснован ресурс за охрана на партийни лидери.

От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) също критикуваха законодателните инициативи. Николай Радулов прогнозира, че промените ще доведат до напускане на много служители от НСО и заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани така, както се охранява и народът – "лошо".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    38 8 Отговор
    Радев направи мафията в парламента за ДВЕ стотинки ,и ще продължава да ги навира в канализацията ,а те не се усещат ,че стават за ашак.

    Коментиран от #9, #32

    16:48 13.11.2025

  • 2 име

    35 1 Отговор
    Евала на дyпeтатите, много смислена работа кипи в парламента, всичко са оправили в държавата и опряха до колите на президента, че и след първото оправяне намериха време за оправяне на оправянето! И да не забравите да си увеличите заплатите!

    16:50 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    21 1 Отговор
    важното е да има коледни надпабвки за коледа на депутатите

    16:51 13.11.2025

  • 5 Вижда се

    26 2 Отговор
    ТолковА много скрап в този така наречен парламент никога не е имало.

    16:51 13.11.2025

  • 6 Хамид Бабид

    14 1 Отговор
    Ще обясни ли как на колата карана от дядката убил внучката си при Телиш се е снабдил със синя лампа!?
    Иначе съм съгласна сипредложението!

    16:53 13.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 1 Отговор
    ВАС ПЪК ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВИ ОХРАНЯВАТ...
    ОТ КАКВО ВИ Е СТРАХ....????
    ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ...????
    И С ПРАВО .....МНОГО Е СИЛНА....

    16:56 13.11.2025

  • 8 Гост

    9 2 Отговор
    Съсипаха го този човек - президента. Такова погване от всички страни трудно се понася.

    16:59 13.11.2025

  • 9 Другаря

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    Той направи целия народ турски роби ,че 200 души в парламента ли няма да направи на две стотинки....по тревожното е, че ти не се усещаш , че си турски роб

    16:59 13.11.2025

  • 10 ккк

    14 1 Отговор
    то Радев и сам може да си кара шкодата а тези да правят каквото си искат отстрани и тогава пак да преправят малоумните си закони, всичко само вдига рейтинга на Радев

    17:00 13.11.2025

  • 11 Сетих се, че преди години

    10 13 Отговор
    Румен Радев и кортежа му претърпяха ПТП. Имаше репортаж на мястото на произшествие о, както пострали!
    И всичко затихна. Никой нищо повечетне каза за случая!
    Баща му бутна инвалид ка кръгово и пак нищо!
    Деса се движеше в насрещното за да слезе пред магазин за дрешляци и пак тишина!
    Какво се прекрива?

    Коментиран от #17

    17:01 13.11.2025

  • 12 Коня Солтуклиева

    14 1 Отговор
    Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". е Измекяр Измекяр!

    17:02 13.11.2025

  • 13 Само да добавя

    5 1 Отговор
    Депутатите да се излапат заради безумните си решения. Мозък колкото на Лена и Йоана? Позор!

    17:04 13.11.2025

  • 14 ТЕЗИ ДВЕ БЛИЗНЕТА

    4 1 Отговор
    Яко се искаха. И слаф и заф също са жълтеникави от заде. Сами си набутаха авто гола сега пък се опитват да скъсат мрежата с простотии. По не АДЕКВАТНИ ТРЪПИ ЗАВИСИМИ АЛЧНИ ПРОДАЖНИ ЛЮДЕ ОТ ТЯХ НЯМА. ЩО СМЕХ ПОДИГРАВКИ И ПСУВНИ ОТНЕСОХА ТИЯ ОТ НАРОДА. И НЕ ИМ ПУКА ПАК СИ ПЛЕТАТ КОШНИЧКАТА. ПОНЕ ДА СЕ ЗАСРАМЯТ МАЛКО ДА СЕ ИЗВИНЯТ. НЕ ХИЧ НЕ ИМ ПУКА.

    17:09 13.11.2025

  • 15 ТИГО

    6 1 Отговор
    Затриваме се като държава щото ни управляват некадърници. НО ТЕ решили да подлеят вода на Радев ! А да му забранат да си избира и официални дрехи и обувки та ептен да се куртолисаме ! МА тия са малоумни бе хора ,те не знаят кво да правят и въртят колелото на късмета ! Тия са шизофреници ,все едно гледам филма за "МИНьОНИТЕ" некъв хаос се спретва !И боце пак говори глупости ! ДО кога ще ни разиграват???

    Коментиран от #18

    17:12 13.11.2025

  • 16 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Колко ли лева излезе тая малоумна инициатива на Шопарко Ко

    17:14 13.11.2025

  • 17 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сетих се, че преди години":

    Просто си продължават да управляват по комунистически

    Коментиран от #25

    17:15 13.11.2025

  • 18 елементарно до кокага,

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТИГО":

    до като минава номера и хората не ги изметат

    17:15 13.11.2025

  • 19 М ДА

    10 1 Отговор
    Президента да не са го избирали депутатите, че ще му казват на каква кола да се вози !?
    Той на тях не може да им казва, а пък те го дават загрижени !?

    17:15 13.11.2025

  • 20 безсмислена...

    5 1 Отговор
    ...държавна такси компания, с бюджет от 100 милиона, за разходки до бутици и на кучета, никого не пазят само застрашават обикновените хора!

    17:16 13.11.2025

  • 21 Оправиха

    5 0 Отговор
    Се калин стоянов и магнитският с-и-чуг ще се возят само с НСО

    17:18 13.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А сега по демократично му

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Цели кортежи превозват по три служби охраняват доказани престъпници, признати в световен мащаб!
    Сега излезе информация, че е починала и съпругата на загиналия викатастрофата при Аксаково, возейки Киро простото!
    И това е по демократично , нали!

    17:28 13.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Президента може да кара.

    2 0 Отговор
    И да ходи с колело на работа. В Европа премиери и президенти го правят.

    17:34 13.11.2025

  • 30 Горски

    2 0 Отговор
    Като сме парламентарна република и в парламента си правят каквото си искат и изобщо не им пука за разделението на властите, що с едно квалифицирано мнозинство да вземат да го закрият това президентство, че да мирясат. Започвам да се съмнявам, че в НС има нормални хора. Днес измислят едно, утре друго, зависи на коя страна са спали Боко и Шиши. В някои северни страни това е нормална практика, даже си ходят и пеш.Толкова закони и толкова работа заради Деса простакеса която обезумя затова че и взеха Скъпото возило.

    17:35 13.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
    ако не внесат промени в Избирателният закон!
    -Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
    -Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    17:38 13.11.2025

  • 33 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни , защо на най - големите прасета в парламента , най - много им е мил живота и искат да ги охраняват , да не би някой да ги урочаса на улицата !!!!!!!!!

    17:41 13.11.2025

  • 34 Боко , шиши , пиши......

    1 0 Отговор
    Да отиват със колелета до парламента , полезно е за здравето им !

    17:43 13.11.2025

  • 35 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Управляващите сега са като кобри , мразят Президента и се чудят как да го ухапят ....падат още по ниско в очите на НАРОДА !!!!

    17:46 13.11.2025

  • 36 123456

    0 0 Отговор
    Позволете на убийиците от НСО да могат да стрелят по коли , които им пречат в насрещното и не се изпаряват веднага от платното!

    17:48 13.11.2025

  • 37 Президента Радев да прави партия

    0 0 Отговор
    И да омита тая паплач която се е настанила в парламента и която е пълна скръб !!!

    17:48 13.11.2025

  • 38 Гергана Паси

    0 0 Отговор
    Аллооуу! С личния автомобил на съпруга ми влязохте в НАТО! Тук е момента да ви призная, че се впечатлих от Соломон, когато натовари генералния секретар на НАТО в Трабанта си! Трабант 601! Защо Радев да не натовари краля на Ливан в Шкода 120 L?!

    17:49 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове