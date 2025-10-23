Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 октомври: Слънчево, температурите се повишават

Минималните температури ще са от 6 до 11°, по Черноморието 13-16°, в София – 7°, предаде БНР. Сутринта на места в низините и котловините видимостта ще е намалена заради мъгла или ниска облачност.

През деня облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да се затопля. Максималните температури ще бъдат от 18 до 23°, в столицата – около 20°. През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.



По Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури на въздуха ще са между 19 и 22°. Морската вода е 17-19°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.



В планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 м ще е около 14°, на 2000 м – около 8°.