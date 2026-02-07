Деница Сачева: Няма ограничаване на правата с намаляването на избирателните секции в чужбина

С намаляването на избирателните секции в чужбина няма ограничаване на права. Така че - не мисля, че критиките и обвиненията са основателни. Единственото, което се ограничава, е възможността за злоупотреба с права.
Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева, коментирайки основателни ли са обвиненията, че с ограничаването на избирателните секции в чужбина се нарушават правата на избирателите?
Тя подчерта, че в момента организацията на толкова много секции в страните извън Европейския съюз създава изключително много логистични проблеми. 'Трудно се намират членове за секционните избирателни комисии във всички тях. Трудно може да се осъществява контрол. Трудно е да се изпращат застъпници и наблюдатели от страна на политическите партии. Така че единственото, което се ограничава, е злоупотребата с права, но нито едно право не се ограничава", изтъкна тя.
По отношение на предложението на опозицията за 100 процента машинен вот Сачева подчерта, че: "ПП-ДБ не вярват на хората в изборния процес, вярват на машините, а ние не вярваме, че машините се самоуправляват и не вярваме на хората, които управляват машините. Това е простият отговор. Смятам, че запазването на възможността хората да гласуват както на машини, така и на хартия е най-правилното".
Тя коментира и отмененото заседание на парламента в петък с думите: "Мисля, че всички си отдъхнаха от това, че Народното събрание не заседаваше. Вероятно на колегите от ПП-ДБ им липсваше атмосферата, в която те непрекъснато обръщат държавата в сцена и си правят клипчета за социалните мрежи". И напомни, че навлизаме в третия месец след оставката на кабинета и е крайно време да започнат консултации, контрол и мерки върху управлението.
На въпрос има ли нещо, което е натежало на ГЕРБ след съвместната коалиция с БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС Сачева изтъкна, че "докато имаше общата цел - приемането ни в еврозоната, правехме компромиси и различията между нас бяха по-малко видими". "Но при съставянето на бюджета различията станаха явни, най-вече по отношение на бъдещето на страната. Това беше тежестта за всички ни, не само за ГЕРБ", заяви тя пред NOVA NEWS.
И беше категорична. че не "поставя червени линии относно формация, с която ГЕРБ не биха управлявали занапред, защото задачите пред България изискват консенсус и съвместна работа". "Но ГЕРБ няма да прави компромиси, които засягат партийна идентичност и виждания за бъдещето. Надявам се следващото Народно събрание да не бъде толкова фрагментирано. Част от партиите дори не са готови да седнат на масата за разговори. Надявам се да има повече възможност за дебат за политики и модернизация на страната", изрази надежда тя.
1 Майна
Коментиран от #43
19:31 07.02.2026
2 ЧАЛГАР
Коментиран от #12
19:31 07.02.2026
3 Проблемът
Проблемът се нарича фалшив вот, броен за истински от турските секции, защото там никога не е имало честни избори.
Коментиран от #8, #37
19:31 07.02.2026
4 Дядо Гъдьо
19:33 07.02.2026
5 Ох тази женичка
Навярно яде сухоежбина и по кръчмите
Парите за нея не са проблем
На лесното бързо се свиква
Трудно се отвиква
Тя няма вина че все я бутат отпред може би защото е мощна и разчитат за всява страх вместо респект
19:33 07.02.2026
6 Питане
Коментиран от #10
19:33 07.02.2026
7 Каквото
19:35 07.02.2026
8 Осведомителен бюлетин
До коментар #3 от "Проблемът":В България турци няма,това са османски роми за Е бани тук от империята когато онези от Шипка са ги гонили като бити пийраси.
Коментиран от #38
19:35 07.02.2026
9 НРБ
19:36 07.02.2026
10 Със сигурност,
До коментар #6 от "Питане":че няма да си измие косата.
19:36 07.02.2026
11 ТОЙ
19:36 07.02.2026
12 Ужас!
До коментар #2 от "ЧАЛГАР":Страх! Дано не я срещам по тъмно! Грозен таласъм.
Коментиран от #40
19:37 07.02.2026
13 ШЕФА
19:38 07.02.2026
14 Перо
19:38 07.02.2026
15 Сачи
19:39 07.02.2026
16 В процентно изражение
Решаващ е фалшивия вот от турция, където секциите се ползват като бухалка за нечия партия, но винаги в полза на дпс, апс и други турски партии.
Проблемът още е, че толкова години и толкова правителства не направиха нищо за тази лъжа.
Коментиран от #46
19:39 07.02.2026
17 Даниел Немитов
19:42 07.02.2026
18 Васил
19:42 07.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Политиката на фалшив вот
Време е ЕС да вземе становище по темата и да се прекрати тази измама.
19:45 07.02.2026
21 дядото
19:49 07.02.2026
22 Смях
19:49 07.02.2026
23 В България сме свидетели
Това се случва пред очите на всички ни.
Не е имало и веднъж честни и справедливи избори в турските секции.
Докато има тумори като дпс, апс и други, никакви честни избори не може да има.
19:53 07.02.2026
24 Мария Силвестер
19:58 07.02.2026
25 Василковски
Коментиран от #27
19:59 07.02.2026
26 Да ! Няма !
Само се Налага !
Финансов Критерий !
Дали гласоподавателя !
Е В Състояние Да плати Разходите за пътуване !
До !
Съответната !
Секция !
И Не е ли това Ограничение !
Което да му ограничава Правото !
На Глас !
20:04 07.02.2026
27 А В Арктика ?
До коментар #25 от "Василковски":Или Някъде сред Северния !
Ледовит !
Океан ?
Коментиран от #28
20:06 07.02.2026
28 Селска !
До коментар #27 от "А В Арктика ?":Маймуна !
20:07 07.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Евгени от Алфапласт
20:08 07.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 борсучка секирова
ви дето само ще пътувате повече
ако ще гласувате за нас
20:29 07.02.2026
33 Наденица Сачева
20:39 07.02.2026
34 Горски
21:15 07.02.2026
35 Алибега
21:18 07.02.2026
36 Наивник на средна възраст
21:38 07.02.2026
37 Дааа
До коментар #3 от "Проблемът":Тях ще ги извозят с автобуси но ГЕРБ няма да види един глас от турците
21:48 07.02.2026
38 Абе
До коментар #8 от "Осведомителен бюлетин":Ти след 180 години византийско,след 500 години турско за българин ли се вземаш ромлянин
Коментиран от #45, #48
21:51 07.02.2026
39 Само лъжи и празноглавци
Проблемът с фалшивите гласове от турция остава.
21:53 07.02.2026
40 Що, по светло да не е
До коментар #12 от "Ужас!":по-убава?
21:54 07.02.2026
41 Повече от наглост!
22:48 07.02.2026
42 !!!
22:51 07.02.2026
43 Добре де
До коментар #1 от "Майна":Що не рремахвате двойното гражданство и решите от корена проблема.. но като им издаване експрес паспорти прибирате им парите. Прибирате на бройка евро пари и други благодаря.. Йок проблема... ама като трябва да гласуват не са говорили български.. на това се вика хай сектор от тука
23:44 07.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Яна ба
До коментар #38 от "Абе":Точно казано.. 666
23:49 07.02.2026
46 Да бе
До коментар #16 от "В процентно изражение":И какво решава от там 3 депутата.. хайде.. й ли.. ти не гласувай после Турци и Роман ти са виновни ... сектор
23:52 07.02.2026
47 Отпадък
23:55 07.02.2026
48 Пилотът Гошу
До коментар #38 от "Абе":Ми очевадно се взема за българин, а не за турчин като нашите тъмнозелени. Кьорав ли си?
01:31 08.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Защо
03:55 08.02.2026
51 Ний ша Ва упрайм
08:52 08.02.2026
52 какво я показвате тази
10:46 08.02.2026
53 Джоро Джоров
11:43 08.02.2026