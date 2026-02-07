Деница Сачева: Няма ограничаване на правата с намаляването на избирателните секции в чужбина

С намаляването на избирателните секции в чужбина няма ограничаване на права. Така че - не мисля, че критиките и обвиненията са основателни. Единственото, което се ограничава, е възможността за злоупотреба с права.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева, коментирайки основателни ли са обвиненията, че с ограничаването на избирателните секции в чужбина се нарушават правата на избирателите?

Тя подчерта, че в момента организацията на толкова много секции в страните извън Европейския съюз създава изключително много логистични проблеми. 'Трудно се намират членове за секционните избирателни комисии във всички тях. Трудно може да се осъществява контрол. Трудно е да се изпращат застъпници и наблюдатели от страна на политическите партии. Така че единственото, което се ограничава, е злоупотребата с права, но нито едно право не се ограничава", изтъкна тя.

По отношение на предложението на опозицията за 100 процента машинен вот Сачева подчерта, че: "ПП-ДБ не вярват на хората в изборния процес, вярват на машините, а ние не вярваме, че машините се самоуправляват и не вярваме на хората, които управляват машините. Това е простият отговор. Смятам, че запазването на възможността хората да гласуват както на машини, така и на хартия е най-правилното".

Тя коментира и отмененото заседание на парламента в петък с думите: "Мисля, че всички си отдъхнаха от това, че Народното събрание не заседаваше. Вероятно на колегите от ПП-ДБ им липсваше атмосферата, в която те непрекъснато обръщат държавата в сцена и си правят клипчета за социалните мрежи". И напомни, че навлизаме в третия месец след оставката на кабинета и е крайно време да започнат консултации, контрол и мерки върху управлението.

На въпрос има ли нещо, което е натежало на ГЕРБ след съвместната коалиция с БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС Сачева изтъкна, че "докато имаше общата цел - приемането ни в еврозоната, правехме компромиси и различията между нас бяха по-малко видими". "Но при съставянето на бюджета различията станаха явни, най-вече по отношение на бъдещето на страната. Това беше тежестта за всички ни, не само за ГЕРБ", заяви тя пред NOVA NEWS.

И беше категорична. че не "поставя червени линии относно формация, с която ГЕРБ не биха управлявали занапред, защото задачите пред България изискват консенсус и съвместна работа". "Но ГЕРБ няма да прави компромиси, които засягат партийна идентичност и виждания за бъдещето. Надявам се следващото Народно събрание да не бъде толкова фрагментирано. Част от партиите дори не са готови да седнат на масата за разговори. Надявам се да има повече възможност за дебат за политики и модернизация на страната", изрази надежда тя.