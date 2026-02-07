Новини
Деница Сачева: Няма ограничаване на правата с намаляването на избирателните секции в чужбина

7 Февруари, 2026 20:26, обновена 7 Февруари, 2026 19:29 1 216 53

  • деница сачева-
  • герб-
  • избори

ПП-ДБ вярват на машините, а ние не вярваме на хората, които ги управляват, заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС

Деница Сачева: Няма ограничаване на правата с намаляването на избирателните секции в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

С намаляването на избирателните секции в чужбина няма ограничаване на права. Така че - не мисля, че критиките и обвиненията са основателни. Единственото, което се ограничава, е възможността за злоупотреба с права.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева, коментирайки основателни ли са обвиненията, че с ограничаването на избирателните секции в чужбина се нарушават правата на избирателите?

Тя подчерта, че в момента организацията на толкова много секции в страните извън Европейския съюз създава изключително много логистични проблеми. 'Трудно се намират членове за секционните избирателни комисии във всички тях. Трудно може да се осъществява контрол. Трудно е да се изпращат застъпници и наблюдатели от страна на политическите партии. Така че единственото, което се ограничава, е злоупотребата с права, но нито едно право не се ограничава", изтъкна тя.

По отношение на предложението на опозицията за 100 процента машинен вот Сачева подчерта, че: "ПП-ДБ не вярват на хората в изборния процес, вярват на машините, а ние не вярваме, че машините се самоуправляват и не вярваме на хората, които управляват машините. Това е простият отговор. Смятам, че запазването на възможността хората да гласуват както на машини, така и на хартия е най-правилното".

Тя коментира и отмененото заседание на парламента в петък с думите: "Мисля, че всички си отдъхнаха от това, че Народното събрание не заседаваше. Вероятно на колегите от ПП-ДБ им липсваше атмосферата, в която те непрекъснато обръщат държавата в сцена и си правят клипчета за социалните мрежи". И напомни, че навлизаме в третия месец след оставката на кабинета и е крайно време да започнат консултации, контрол и мерки върху управлението.

На въпрос има ли нещо, което е натежало на ГЕРБ след съвместната коалиция с БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС Сачева изтъкна, че "докато имаше общата цел - приемането ни в еврозоната, правехме компромиси и различията между нас бяха по-малко видими". "Но при съставянето на бюджета различията станаха явни, най-вече по отношение на бъдещето на страната. Това беше тежестта за всички ни, не само за ГЕРБ", заяви тя пред NOVA NEWS.

И беше категорична. че не "поставя червени линии относно формация, с която ГЕРБ не биха управлявали занапред, защото задачите пред България изискват консенсус и съвместна работа". "Но ГЕРБ няма да прави компромиси, които засягат партийна идентичност и виждания за бъдещето. Надявам се следващото Народно събрание да не бъде толкова фрагментирано. Част от партиите дори не са готови да седнат на масата за разговори. Надявам се да има повече възможност за дебат за политики и модернизация на страната", изрази надежда тя.


  • 1 Майна

    8 18 Отговор
    Като никога- истина е

    Коментиран от #43

    19:31 07.02.2026

  • 2 ЧАЛГАР

    36 1 Отговор
    Такъв овчи поглед , такава харизма...

    Коментиран от #12

    19:31 07.02.2026

  • 3 Проблемът

    28 3 Отговор
    не са нито машините, нито хората.
    Проблемът се нарича фалшив вот, броен за истински от турските секции, защото там никога не е имало честни избори.

    Коментиран от #8, #37

    19:31 07.02.2026

  • 4 Дядо Гъдьо

    16 0 Отговор
    Голяма мацка стана, много се е разкрасила, някой от младежите на ГЕРБ, трябва яко да я обгрижва. Млад здрав и корав мъж, дето фърга по 3 пъти на час в яма дето не хваща е най-хубавото нящо.

    19:33 07.02.2026

  • 5 Ох тази женичка

    31 1 Отговор
    Що не миряса и да си гледа кухнята и детето
    Навярно яде сухоежбина и по кръчмите
    Парите за нея не са проблем
    На лесното бързо се свиква
    Трудно се отвиква
    Тя няма вина че все я бутат отпред може би защото е мощна и разчитат за всява страх вместо респект

    19:33 07.02.2026

  • 6 Питане

    22 0 Отговор
    Оня с мръсната дълга коса кокво би казал?

    Коментиран от #10

    19:33 07.02.2026

  • 7 Каквото

    20 2 Отговор
    и да каже тая злоба , няма нито значение , нито стойност , нито измиване !

    19:35 07.02.2026

  • 8 Осведомителен бюлетин

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "Проблемът":

    В България турци няма,това са османски роми за Е бани тук от империята когато онези от Шипка са ги гонили като бити пийраси.

    Коментиран от #38

    19:35 07.02.2026

  • 9 НРБ

    20 2 Отговор
    Наказателен вот на гробарите и сглобката !!!

    19:36 07.02.2026

  • 10 Със сигурност,

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    че няма да си измие косата.

    19:36 07.02.2026

  • 11 ТОЙ

    25 0 Отговор
    Всичко така ще ви се върне, че идея си нямате...

    19:36 07.02.2026

  • 12 Ужас!

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧАЛГАР":

    Страх! Дано не я срещам по тъмно! Грозен таласъм.

    Коментиран от #40

    19:37 07.02.2026

  • 13 ШЕФА

    20 1 Отговор
    Молиме ви,не плашете населението с този мутант.

    19:38 07.02.2026

  • 14 Перо

    7 12 Отговор
    Естествено е, че няма ограничение за гласуване! Никой не е вързан! Гърците ги карат да гласуват задължително в Гърция, независимо къде се намират, а тук са им малко 20 секции, плюс консулства и посолства, извън ЕС. В САЩ са гласували последния път общо 8000 души от 250,000. Даже 20 секции са предостатъчни!

    19:38 07.02.2026

  • 15 Сачи

    12 1 Отговор
    дебеле

    19:39 07.02.2026

  • 16 В процентно изражение

    6 10 Отговор
    вотът от чужбина не е решаващ за победата на нечия партия, спрямо вота в страната.
    Решаващ е фалшивия вот от турция, където секциите се ползват като бухалка за нечия партия, но винаги в полза на дпс, апс и други турски партии.
    Проблемът още е, че толкова години и толкова правителства не направиха нищо за тази лъжа.

    Коментиран от #46

    19:39 07.02.2026

  • 17 Даниел Немитов

    17 2 Отговор
    Тая Деница е станала като любеница! И това все от кахъри как по-добре да живеят хората и колко по-честни да направят изборите.

    19:42 07.02.2026

  • 18 Васил

    13 2 Отговор
    Даже и си вярвате? Кога убеждавате себе си или нас?

    19:42 07.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Политиката на фалшив вот

    6 4 Отговор
    на турците е намеса във вътрешните дела на Р България.
    Време е ЕС да вземе становище по темата и да се прекрати тази измама.

    19:45 07.02.2026

  • 21 дядото

    14 1 Отговор
    тази ако се погледне в огледалото ще се стресне и ще спре да се появява на екраните.пфу.

    19:49 07.02.2026

  • 22 Смях

    5 5 Отговор
    Протестирам! Правата на ,,гъбарите" са силно ограничени. В горите няма изборни секции и ,,гъбарите" не могат да упражнят законното си право да гласуват.

    19:49 07.02.2026

  • 23 В България сме свидетели

    9 5 Отговор
    на официална лъжа и подмяна на нашия вот.
    Това се случва пред очите на всички ни.
    Не е имало и веднъж честни и справедливи избори в турските секции.
    Докато има тумори като дпс, апс и други, никакви честни избори не може да има.

    19:53 07.02.2026

  • 24 Мария Силвестер

    2 1 Отговор
    Тая Деница Сачева, каква порода е, от Чернодрешковците или Белодрешковците? Каква е разликата между ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ и БЕЛОДРЕШКОВЦИ? Интересното е че тези хора все още живеят там. Херодот ги е забелязал. Те все още носят същите костюми, и наричат себе си на своя език ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ, В близост до тях ние откриваме друга - огромна група хора, които очевидно отглеждат повече бели овце, и затова произвеждат повече бяла вълна и носят бели вълнени дрехи. Те наричат себе си БЕЛОДРЕШКОВЦИ. Именно Данайците използуваха ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ и БЕЛОДРЕШКОВЦИ за да разделят Българите живеещи по Балканите на различни народностни групи по цвета на кожата на овцете които отглеждат за да няма Велик и Славен Български Народ, но и сега се появи нов наш братски народ - Северно Македонци! Макетата за какви се смятат - за ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ или БЕЛОДРЕШКОВЦИ? Каква им е разликата в цвета на кожите в Северна и Южна Македония? Не съвпада ли тя с нашата порода овце, като нас Българите - БЕЛОДРЕШКОВЦИ?

    19:58 07.02.2026

  • 25 Василковски

    6 2 Отговор
    Колко секции ще има в Гренландия?

    Коментиран от #27

    19:59 07.02.2026

  • 26 Да ! Няма !

    3 2 Отговор
    Да ! Няма !

    Само се Налага !

    Финансов Критерий !

    Дали гласоподавателя !

    Е В Състояние Да плати Разходите за пътуване !

    До !

    Съответната !

    Секция !

    И Не е ли това Ограничение !

    Което да му ограничава Правото !

    На Глас !

    20:04 07.02.2026

  • 27 А В Арктика ?

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Василковски":

    Или Някъде сред Северния !

    Ледовит !

    Океан ?

    Коментиран от #28

    20:06 07.02.2026

  • 28 Селска !

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "А В Арктика ?":

    Маймуна !

    20:07 07.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Тая вече на кара.конджул е замязала. Не, че е била някаква красавица, де, но сега е пълен л.е.ш.

    20:08 07.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 борсучка секирова

    3 2 Отговор
    Няма ограничаване на правата
    ви дето само ще пътувате повече
    ако ще гласувате за нас

    20:29 07.02.2026

  • 33 Наденица Сачева

    10 1 Отговор
    Тлъстатапача, дето много знае, някой юрист да вземе да и обясни, че дори и по сега действащото законодателство и конституция, на герпдъпъсъновоначало би трябвало да се откаже регистрация в ЦИК, поради сериозни изборни нарушения.

    20:39 07.02.2026

  • 34 Горски

    7 1 Отговор
    Как не ограничавате,ако човек трябва да пътува 50 км дали ще отиде да гласува

    21:15 07.02.2026

  • 35 Алибега

    4 1 Отговор
    Само двуцевка иска да й правя😀

    21:18 07.02.2026

  • 36 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор
    Какво мислиш за ГЕРБ те чухме още 2017 г. когато беше в ДСБ......И сега те чуваме вече продала душата си на същите....досъщо като Биков.....И как си мислиш,че някой ти има доверие????Продажна ду.ица.......

    21:38 07.02.2026

  • 37 Дааа

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Проблемът":

    Тях ще ги извозят с автобуси но ГЕРБ няма да види един глас от турците

    21:48 07.02.2026

  • 38 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Осведомителен бюлетин":

    Ти след 180 години византийско,след 500 години турско за българин ли се вземаш ромлянин

    Коментиран от #45, #48

    21:51 07.02.2026

  • 39 Само лъжи и празноглавци

    1 0 Отговор
    в повечето коментари.
    Проблемът с фалшивите гласове от турция остава.

    21:53 07.02.2026

  • 40 Що, по светло да не е

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас!":

    по-убава?

    21:54 07.02.2026

  • 41 Повече от наглост!

    4 0 Отговор
    Повече от наглост! Повече от цинизъм е казаното днес от банкянската слугиня ГЕРБачева, пардон - Сачева! Безочлива, отвартителна и мръсна банкянска слугиня! "Ограничаването на избирателните секции не било ограничаване на правата"! Българи, чували ли сте по-голяма цинизъм? Не, нали?! Но наглостта, коварството, простащината, кражбите на милиарди, измамите и лъжите са запазена марка на ГЕРБерастите! Особено на тази толкова грозна леля, която някога беше върла "костовистка" и пълзеше в краката на Иван Костов, но не я слогжили на избираемо място и ГЕРБачева, пардон - Сачева се разсърди и запълзя като змия към двора в Банкя! То пък, нали Тиквата от СИК много обича да дава път и да издига политически номади, особено бивши "костовисти", веднага я назначи за депутат! Нито един глас, българи, нито един глас за престъпната ГЕРБерастка шайка, за неграмотната СИКаджийска мутра, която ограби, съсипа и срути държавата ни! Нито един глас за тези мерзавци! Този път наистина да спасим България от банкянското иго на селяндурина Боко тиквата!

    22:48 07.02.2026

  • 42 !!!

    3 0 Отговор
    На тая жрица от политическото Околовръстно, която лижеше з.....а на Иван Костов и плюеше мутрата от СИК, физиономията й прилича на тепсия! Толкова е грозна!

    22:51 07.02.2026

  • 43 Добре де

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Що не рремахвате двойното гражданство и решите от корена проблема.. но като им издаване експрес паспорти прибирате им парите. Прибирате на бройка евро пари и други благодаря.. Йок проблема... ама като трябва да гласуват не са говорили български.. на това се вика хай сектор от тука

    23:44 07.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Яна ба

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе":

    Точно казано.. 666

    23:49 07.02.2026

  • 46 Да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "В процентно изражение":

    И какво решава от там 3 депутата.. хайде.. й ли.. ти не гласувай после Турци и Роман ти са виновни ... сектор

    23:52 07.02.2026

  • 47 Отпадък

    3 0 Отговор
    Желая и, тя и такива като нея никога повече в политиката!

    23:55 07.02.2026

  • 48 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абе":

    Ми очевадно се взема за българин, а не за турчин като нашите тъмнозелени. Кьорав ли си?

    01:31 08.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Защо

    1 0 Отговор
    Не се скрият завинаги тези токсични гербави лъжци?Тая ако си мисли,че някой я брои за чов.... Много се лъже С всяко появяване пада вота за ОПГГЕРБ.Така е и като видим Тиквуний,Роско Водопада,Делян фактурата,Томислав високопарния речник.И общо взето цялата гърбава шайка.Ппдледният им хит беше един от правната комисия,който еволюцията го беше подминала.Голям смях!

    03:55 08.02.2026

  • 51 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    направили са си сметка за тия гласуват под 1% от матреала в чужбина

    08:52 08.02.2026

  • 52 какво я показвате тази

    0 0 Отговор
    А това гнусно същество трябва да бъде затворено някъде, докато е живо в този живот. Да не се вижда ни светлина, ни свеж въздух. Не се сещам за друга личност с такова подло, гнусно изражение, и действия. Тази се е родила специално за тази роля.

    10:46 08.02.2026

  • 53 Джоро Джоров

    0 0 Отговор
    ДРУГАРКАТА. САЧЕВА. ПЪРВА. ЩЕ. НАДИГНЕ. ГЪЛЪБИТЕ. ОТ. ГЕРБ. КАТО. ВИДИ. РЕЗУЛТАТИТЕ. ОТ. ПРЕДСТОЯЩИТЕ. ИЗБОРИ. И. НАЙ. ВЕЧЕ. ОТ. ВЕЧНАТА. ДРУЖБА. НА. БАНКЯТА. И. ШИШИ.

    11:43 08.02.2026

