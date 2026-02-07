Новини
България »
Кирил Добрев от конгреса на БСП: Отдавна избрах моя кандидат

7 Февруари, 2026 19:44, обновена 7 Февруари, 2026 18:47 899 21

Той не е лице, а посока, заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица”

Кирил Добрев от конгреса на БСП: Отдавна избрах моя кандидат - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аз своя кандидат съм го избрал много отдавна. И той не е физическо лице - той е посока. Пътят, по който новият председател трябва да води БСП.

Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” зам.-председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица” Кирил Добрев, коментирайки въпроса избрал ли е за кой от тримата претенденти за лидер на БСП - Крум Зарков, Борислав Гуцанов или Руси Статков еще гласува на конгреса на партията.

Той обясни, че познава Руси Статков от около 35 години. "Той беше колега на баща ми, знам какво мисли и как разсъждава. С Борислав Гуцанов премина целият ми политически път през последните над 20 години. А Крум Зарков е от новите ми колеги - от 2017 г. Мога да кажа, че и тримата са ми добри приятели. Те дадоха различни тенденции за развитие и посока на БСП", подчерта Добрев.

По думите му изборът, който самият той е направил е за "една силна БСП, за една обединена БСП и за партия, която да има активно присъствие в следващия парламент'.

По отношение на това какво трябва да промени новият лидер на БСП и кой от тримата може да направи партията по-силна Добрев изтъкна, че: "Първо, трябва да разбере, че лидерът не е само харизма. Това са председатели - „първи сред равни“. Това са хора, които трябва да създават екипи и да познават поименно общинските си председатели, с техните проблеми и трудности. Това трябва да се промени в БСП. Партията отново трябва да заживее като семейство, каквото е била повече от 30 години".

Кирил Добрев изтъкна няколко грешки на партията си в последните месеци. "Първата е така наречената техническа грешка. Цялото ръководство на БСП беше част или от парламентарната група или от правителството, с което се откъснаха от членската маса и от своите избиратели. Не бяха в течение на това, какво ги вълнува, какво ги смущава и какви реакции имат те", подчерта той.

И допълни: "Втората, по-важна, е политическата грешка, която е вродена в БСП - винаги е поставяла държавните интереси над партийните".

И даде пример, когато преди една година, след няколко предсрочни избори, имало обществен натиск БСП да подкрепи правителство и да помогне за рестартирането на държавата. "Тогава помогнахме за плана за усвояване на европейски средства, успяхме да осигурим заплатите и пенсиите с всички актуализации и завършихме европейската интеграция на България и членството ни в еврозоната. Този мандат е исторически, и БСП ще остане в него. Но изборът на държавния интерес пред партийния е причина за сегашния конгрес", категоричен е Кирил Добрев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отвратен

    18 0 Отговор
    Да, на всички е изведтно кой е пътят на този! Мястото му не е в БСП€

    Коментиран от #7, #9

    18:49 07.02.2026

  • 2 Хмм

    15 0 Отговор
    безплатни екскурзии по света с правителствения самолет, каквото и да правят, с такива като този БСП няма бъдеще

    18:50 07.02.2026

  • 3 Ами

    15 0 Отговор
    щом и тримата кандидати са му приятели, всичко е ясно

    18:52 07.02.2026

  • 4 Този е предател и измамник -

    18 1 Отговор
    също като баща си.

    Капиталист и срам за БСП са Кирил Добрев и мега-предателят - баща му.

    18:52 07.02.2026

  • 5 Погребаха българсдкия лев

    15 1 Отговор
    И техния ред ще дойде! Н бунището на исдторията!

    18:52 07.02.2026

  • 6 Гост

    10 0 Отговор
    Твоя кандидат го знаят и децата бе, селски бек! Господаря пеефски. Глупак!

    18:55 07.02.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия на т. н. "СОЦИАЛИСТИ", НАЛИ?

    18:56 07.02.2026

  • 8 КОЙ СИ ТИ БРЕ

    7 0 Отговор
    Мушико. Ти трябва да си никой. и да си сляп без право на глас. Слепи са некои ваши избиратели. И ако пак влезете в парламата значи сте МУШИКИ.

    18:58 07.02.2026

  • 9 Още един отвратен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Добрев, мястото ти е в затвора. Срам си за България и БСП!

    18:58 07.02.2026

  • 10 Хмм

    5 0 Отговор
    впил се е като пиявица в БСП и докато не ѝ изпие кръвчицата докрай няма да миряса

    19:00 07.02.2026

  • 11 Лед

    6 0 Отговор
    Защо е този трепет за бъдещето на БСП, като всичко закостеняло и спиращо развитието на държавата и най-вече на лявото в България, е свързано с тях. Те са сянката на смъртта, която е надвиснала над България и ако още ги има, само ще я ускорят.

    19:02 07.02.2026

  • 12 До Добрев

    6 0 Отговор
    Ти не си избрал кандидат по посоката, а по превода от Дънката. Ако не гласуваш за Борето няма кражба, а всички знаем че това ти е спорта.

    19:02 07.02.2026

  • 13 Бесепето

    3 0 Отговор
    никога не е поставяло държавните интереси над каквото и да е. Партийните интереси са личните интереси на гергевите дружки. Вие сте позорници

    19:05 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    4 0 Отговор
    Само унтерменши! Събрали са всички членове на БСП от страната и не могат да напълнят една зала! Нагаждачи, интересчии, службогонци, корумпета и всяка измет останаха в тая партия! Убеден съм, че авторите на плоския данък /за олигарсите/, ортаците на царя, Доган, тиквата и Киро-тъпиро няма да прескочат изборната бариера!

    19:08 07.02.2026

  • 16 Змей

    3 0 Отговор
    Червени Бок Луци, не се накрадохте, признавате си грешките и ви ги опрощават. Да ама не, отивате във историята слуги прасешки.

    19:08 07.02.2026

  • 17 соикояс

    1 0 Отговор
    БСП боклуци, лъжливи и крадливи, нямате индианци вече. Индианци няма. Ядохте и пихте с крадците от ГЕРБ и ДПС и сега си мислите че ще излъжете някои??? Ами вече никои не иска и да ви чува, банда лъжливи боклуци. И защо да гласуват за вас като могат да пуснат за крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя. И без друго гласуват за вас а получават ГЕРБ и още една свиня бонус. Слава на Господ Иисус Христос идват избори, да видите как се лъже. Търсете глупави индианци че иначе само с конгресите си ще останете.

    19:08 07.02.2026

  • 18 Този

    3 0 Отговор
    РЪБ на снимката прилича на Пеевски, разликата е 50кила надолу и побеляла коса. Но си е същия боклук като ШОПАРА.

    19:12 07.02.2026

  • 19 Петрич

    3 1 Отговор
    Ти ли бе,избирай в герб и най-вече при Дебелян.

    19:14 07.02.2026

  • 20 Нинова

    0 1 Отговор
    Изгони Свинаров и Добрев.
    Направи БСП с най демократичен избор на Председателя.. От всички членове, а не както е във всички други партии..от Управителния съвет

    19:15 07.02.2026

  • 21 Пепи

    0 0 Отговор
    Отдавна избрах еврото!

    19:18 07.02.2026

