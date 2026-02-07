Кирил Добрев от конгреса на БСП: Отдавна избрах моя кандидат

Аз своя кандидат съм го избрал много отдавна. И той не е физическо лице - той е посока. Пътят, по който новият председател трябва да води БСП.

Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” зам.-председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица” Кирил Добрев, коментирайки въпроса избрал ли е за кой от тримата претенденти за лидер на БСП - Крум Зарков, Борислав Гуцанов или Руси Статков еще гласува на конгреса на партията.

Той обясни, че познава Руси Статков от около 35 години. "Той беше колега на баща ми, знам какво мисли и как разсъждава. С Борислав Гуцанов премина целият ми политически път през последните над 20 години. А Крум Зарков е от новите ми колеги - от 2017 г. Мога да кажа, че и тримата са ми добри приятели. Те дадоха различни тенденции за развитие и посока на БСП", подчерта Добрев.

По думите му изборът, който самият той е направил е за "една силна БСП, за една обединена БСП и за партия, която да има активно присъствие в следващия парламент'.

По отношение на това какво трябва да промени новият лидер на БСП и кой от тримата може да направи партията по-силна Добрев изтъкна, че: "Първо, трябва да разбере, че лидерът не е само харизма. Това са председатели - „първи сред равни“. Това са хора, които трябва да създават екипи и да познават поименно общинските си председатели, с техните проблеми и трудности. Това трябва да се промени в БСП. Партията отново трябва да заживее като семейство, каквото е била повече от 30 години".

Кирил Добрев изтъкна няколко грешки на партията си в последните месеци. "Първата е така наречената техническа грешка. Цялото ръководство на БСП беше част или от парламентарната група или от правителството, с което се откъснаха от членската маса и от своите избиратели. Не бяха в течение на това, какво ги вълнува, какво ги смущава и какви реакции имат те", подчерта той.

И допълни: "Втората, по-важна, е политическата грешка, която е вродена в БСП - винаги е поставяла държавните интереси над партийните".

И даде пример, когато преди една година, след няколко предсрочни избори, имало обществен натиск БСП да подкрепи правителство и да помогне за рестартирането на държавата. "Тогава помогнахме за плана за усвояване на европейски средства, успяхме да осигурим заплатите и пенсиите с всички актуализации и завършихме европейската интеграция на България и членството ни в еврозоната. Този мандат е исторически, и БСП ще остане в него. Но изборът на държавния интерес пред партийния е причина за сегашния конгрес", категоричен е Кирил Добрев.