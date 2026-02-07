Водата в Сливен остава негодна за пиене

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръча водата в града временно да не се използва за пиене и готвене, докато не бъдат получени окончателните резултати от лабораторните изследвания, съобщи институцията, цитирана от news.bg.
Препоръката идва след предприети мерки от страна на "ВиК - Сливен" ООД за отстраняване на причините, довели до влошаване на качеството на водата за питейно-битови цели. В резултат на тези действия РЗИ е извършила пробонабиране от няколко пункта на територията на град Сливен.
Според предварителните данни, по показателите "цвят" и "прозрачност" водата вече отговаря на нормативните изисквания. Не са установени отклонения и при останалите химични показатели, уточняват от здравната инспекция.
Въпреки това, до излизането на окончателните лабораторни резултати, свързани с микробиологичните показатели, РЗИ - Сливен препоръчва водата да се използва единствено за битови нужди, а не за пиене и приготвяне на храна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а цената в левро
19:10 07.02.2026
2 Клуцохор
Коментиран от #4
19:16 07.02.2026
3 КЕВР
19:17 07.02.2026
4 Надежда
До коментар #2 от "Клуцохор":Безплатна е, а и реката е наблизо, там ще се къпем.
19:18 07.02.2026