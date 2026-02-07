Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Водата в Сливен остава негодна за пиене

Водата в Сливен остава негодна за пиене

7 Февруари, 2026 19:50

РЗИ предупреди местните жители

Водата в Сливен остава негодна за пиене - 1
Снимка: glasnews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръча водата в града временно да не се използва за пиене и готвене, докато не бъдат получени окончателните резултати от лабораторните изследвания, съобщи институцията, цитирана от news.bg.

Препоръката идва след предприети мерки от страна на "ВиК - Сливен" ООД за отстраняване на причините, довели до влошаване на качеството на водата за питейно-битови цели. В резултат на тези действия РЗИ е извършила пробонабиране от няколко пункта на територията на град Сливен.

Според предварителните данни, по показателите "цвят" и "прозрачност" водата вече отговаря на нормативните изисквания. Не са установени отклонения и при останалите химични показатели, уточняват от здравната инспекция.

Въпреки това, до излизането на окончателните лабораторни резултати, свързани с микробиологичните показатели, РЗИ - Сливен препоръчва водата да се използва единствено за битови нужди, а не за пиене и приготвяне на храна.


Сливен / България
  • 1 а цената в левро

    3 0 Отговор
    добре ли е?

    19:10 07.02.2026

  • 2 Клуцохор

    1 0 Отговор
    Проблем от години,но циганията селска все харесва ГЕРБ?

    Коментиран от #4

    19:16 07.02.2026

  • 3 КЕВР

    0 0 Отговор
    какво ще каже по въпроса, че ни продават питейна вода, която не става за пиене и се налага да купуваме бутилирана вода? Това не е само в Сливен, в цяла България е така. Цената е за питейна вода, но тя не е питейна, затова пък е златна. Омбудсманът и той да се заеме с този въпрос. Честите спирания са друг проблем - след спиране водата трябва дълго да се източва - т.е. парите за нея отиват на вятъра, да не говорим за въздуха, който минава през тръбите и върти водомерите залудо. Пишете масово до КЕВР и омбудсмана, ние не сме овце за стрижене!!!

    19:17 07.02.2026

  • 4 Надежда

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Клуцохор":

    Безплатна е, а и реката е наблизо, там ще се къпем.

    19:18 07.02.2026

