Водата в Сливен остава негодна за пиене

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръча водата в града временно да не се използва за пиене и готвене, докато не бъдат получени окончателните резултати от лабораторните изследвания, съобщи институцията, цитирана от news.bg.

Препоръката идва след предприети мерки от страна на "ВиК - Сливен" ООД за отстраняване на причините, довели до влошаване на качеството на водата за питейно-битови цели. В резултат на тези действия РЗИ е извършила пробонабиране от няколко пункта на територията на град Сливен.

Според предварителните данни, по показателите "цвят" и "прозрачност" водата вече отговаря на нормативните изисквания. Не са установени отклонения и при останалите химични показатели, уточняват от здравната инспекция.

Въпреки това, до излизането на окончателните лабораторни резултати, свързани с микробиологичните показатели, РЗИ - Сливен препоръчва водата да се използва единствено за битови нужди, а не за пиене и приготвяне на храна.