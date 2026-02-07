Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Времето днес, прогноза за събота, 7 февруари: Остава облачно, температурите се повишават

7 Февруари, 2026 03:00 929 5

Максималните в Северна България ще са между 5° и 10°, в Южна – от 11° до 14°, а в крайните югозападни райони - до 17°

Снимка: БНТ
През нощта все още ще вали в Западна България. Ще бъде почти тихо, с положителни минимални температури между 1° и 6°, в София – около 4°.

Дневните ще се повишат, но ще останат в широк диапазон – максималните в Северна България ще са между 5° и 10°, в Южна – от 11° до 14°, а в крайните югозападни райони - до 17°. Прогнозата за София е 10°-11°.

Ще остане облачно, но само на отделни места в Западна и в Централна България слабо ще превали дъжд.

По Черноморието облачността ще е съществена. Вятърът ще е западен - слаб до умерен. Максималните температури ще са от 9° до 12°. Вълнението на морето ще се усили до 2-3 бала.

Валежи се очакват и в планините. Границата между дъжд и сняг продължава да се понижава и утре ще е на около 1500-1600 метра. Освен за валежите, се очаква много ветровито време, със силен вятър с посока от запад-северозапад.

И в неделя ще превалява дъжд, но слабо и само на отделни места. Ще бъде все още топло за периода, но ще започне и застудяване, което ще продължи и в началото на новата седмица. Ще се развие нова валежна обстановка, вече по-сериозна, като в Северна България дъждът ще преминава в сняг. В планините и по планинските проходи се очакват снежни виелици и навявания.

Във вторник минималните температури ще са предимно между минус 4° и 1°, а максималните – най-вече от 2° до 7°. Валежите значително ще намалеят, а с обръщане на вятъра от югоизток ще започне ново затопляне.

В сряда вероятността за валежи е малка, ще има сутрешни мъгли, но и слънчеви часове през деня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    1 7 Отговор
    ало на всички евро атлантици розови понита и жълтопаветници да ви го напраскам във насpанияГЪЗ

    целия доМАДЯТА да го поемете ващаМАМАпроста

    Коментиран от #2, #3, #4

    03:21 07.02.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    много сте точен господине

    и ас искам да им го операАНАЛНО на тияБОКЛУЦИ мекия сиГРЕЗДЕЙ и да им сераФОСТИТЕминетчийски

    03:22 07.02.2026

  • 3 П3дал

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Бойко да ти го сложи с 200.

    03:24 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Име

    2 5 Отговор
    Хубав ден!

    05:39 07.02.2026

