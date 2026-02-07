Новини
България »
Васил Пандов: Радев да назове ясно проблемите и хората, които стоят зад корупционния модел, ако иска да получи подкрепа

Васил Пандов: Радев да назове ясно проблемите и хората, които стоят зад корупционния модел, ако иска да получи подкрепа

7 Февруари, 2026 20:35, обновена 7 Февруари, 2026 19:40 1 277 40

  • васил пандов-
  • пп-дб-
  • политика

Новите изборни правила целят да отблъснат българите в чужбина, смята представителят на ПП-ДБ

Васил Пандов: Радев да назове ясно проблемите и хората, които стоят зад корупционния модел, ако иска да получи подкрепа - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мишена на тези промени не сме ние, а българските граждани извън Европейския съюз, които по Конституция имат равни избирателни права. Това, което направи Народното събрание, показа на българите извън България и извън ЕС, че те не са желани.

Това заяви Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Пандов промените не са насочени срещу конкретна политическа формация, а директно засягат правото на вот на българските граждани в чужбина. Той даде пример с Обединеното кралство и САЩ, където драстичното намаляване на секциите ще направи гласуването практически невъзможно за хиляди хора.

„В държава като САЩ може да се наложи хората да пътуват със самолет, за да упражнят правото си на глас. При този брой гласоподаватели дори физически няма да е възможно всички да успеят да гласуват в рамките на изборния ден”, алармира Пандов.

По думите му приетият закон реално отблъсква българите в чужбина от изборния процес и противоречи на Конституцията, която гарантира равни права на всички български граждани, независимо къде се намират.

Васил Пандов коментира още и политическите позиции на ПП-ДБ след изявленията на Асен Василев, че коалицията няма да управлява с ГЕРБ, ДПС-Ново начало и Румен Радев. По думите му в момента пред България стоят три възможни пътя на развитие – силна България в силна Европа, модел на корупция и бедност, и модел на „лакътушене”, при който страната формално е част от ЕС, но го саботира.

„С Борисов и Пеевски многократно сме заявявали, че няма как да управляваме. А що се отнася до Радев – той трябва ясно да назове проблемите и хората, които стоят зад корупционния модел, ако иска да получи подкрепа”, заяви Пандов.
Той добави, че според него е все още рано да се правят изводи дали ПП-ДБ е обречена на опозиционна роля в следващия парламент.

„Ние сме заявили амбиция за мнозинство. Докато няма отговори на ключовите въпроси, е рано да се каже какво ще се случи”, каза Пандов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Замислен

    11 10 Отговор
    При обстановката каквато беше с партиите, всичко беше в безизходица. Трябва нов играч за да промени обстановката. Защо например Сикаджията и Шопара държейки Радев с компромати да не са го изкарали на сцената, за да спечели и той да играе по тяхната свирка. Всеки има тайни, за всеки има компромати, защо да няма и за Радев? Времето ще покаже. 35 години ни лъжат. Вярвате ли че сега ще се предадат? Аз не вярвам.

    19:42 07.02.2026

  • 2 Майна

    9 13 Отговор
    Вие сте логичния му партньор.
    Та той ви роди
    Ала бала през Президента

    19:43 07.02.2026

  • 3 Пич

    9 2 Отговор
    Сичкото рендерас пищенгяс !!!

    19:43 07.02.2026

  • 4 Радев

    9 19 Отговор
    Не мога. Чакам инструкции.

    19:43 07.02.2026

  • 5 Рамбо Силек

    28 0 Отговор
    Проблема сте всички, които управлявахте досега

    19:44 07.02.2026

  • 6 Яшар

    10 19 Отговор
    С влизането на Радев в политиката ,кашата в българската политика е тотал ,няма оправия . Радев има приятели помаци сред мафията от бившата Мултигруп и д-р приватизатори като Вълканов,цоцорков, палата от друга страна онзи Бойко и онази ..с ..я имат општи приятели с Радев ...черва ..народа страда ..цените тотал са Ено към Ено евро лев ...държава йок !

    Коментиран от #14

    19:46 07.02.2026

  • 7 Още един мераклия

    19 0 Отговор
    Със претенции да дава акъл
    Момче Перчемлия, гледай си твоя план да не се обърко

    19:49 07.02.2026

  • 8 Е как да Ги назове!?

    9 13 Отговор
    Като пиарите още не са му ги казали!!

    19:52 07.02.2026

  • 9 пешо

    14 1 Отговор
    той от вас нищо не иска

    19:53 07.02.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 3 Отговор
    Тази мишка от "шарлатаните" трябва да знае,
    че Радев ще каже каквото иска, точно когато реши...

    Коментиран от #17

    19:54 07.02.2026

  • 11 САНДОКАН

    20 1 Отговор
    Васе ти Радев не го мисли . Я кажи вие защо предадохте хората. Или кога ядохте не ревахте...

    19:55 07.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев

    14 2 Отговор
    Сега ще ти ги кажа ... 2 прасета и една свиня,нали се сещате?!!!!

    Коментиран от #16

    19:56 07.02.2026

  • 14 Да знаеш

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Като гледам какво и как си го написал, стигам до извода,
    че проблемът при теб не е от сега и не е от еврото.

    Коментиран от #21

    19:57 07.02.2026

  • 15 БеГемот

    8 2 Отговор
    Скутажиите поставят условия....умно красиви далайлами...

    19:58 07.02.2026

  • 16 Тъпички са жълтопаважите

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Радев":

    затова ще им ги назова - двете прасета са Прокопи и Тиквун, а свинята е Шиши.

    20:04 07.02.2026

  • 17 Питане

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Кога ще го каже ? Преди да пукне пушката ли, или общата ще го прочете след пукота...

    Коментиран от #20

    20:06 07.02.2026

  • 18 1111

    1 0 Отговор
    Васе малко си взел .
    И кво правим утре ?????

    20:07 07.02.2026

  • 19 Сатана Z

    1 7 Отговор
    И как успелите българи в САЩ и УК да се върнат в България,след като им е отнето правото за гласуване както повелява Конституцията ?Пеевският партиен инженеринг “Възбъжданещ не разчита на гласове от чужбина ,но ще удари по гласоподавателите за Радев

    20:10 07.02.2026

  • 20 Отговаряне

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Питане":

    Когато реши.

    20:11 07.02.2026

  • 21 Яшар

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да знаеш":

    Твоят Коментар е неуместен и Не на място и безсмислен във връзка с тази статия . Просто се намираш на приказка ... Приемам критики но

    Коментиран от #22

    20:12 07.02.2026

  • 22 Да знаеш

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Яшар":

    Такива неграмотни същества не трябва да имате право да гласувате.
    Нужно е и малко образователен ценз да имате - не всеки изкопчия или метач по улиците
    да има право на глас, щото са го стимулирали с 50 лв. от някоя партия.

    Коментиран от #25

    20:20 07.02.2026

  • 23 БАЙ Ганьо Балкански

    6 2 Отговор
    Корупцията е залегнала тук още от комунистическо време та до днес ..подмазване рушвети връзки твой мой човек...тва е ШУРОБАДЖАНАЩИНА...НАСЕКАДЕ..

    Коментиран от #24

    20:20 07.02.2026

  • 24 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    Много е важно след поста, веднага да ги чекнеш сам един плюс.

    20:22 07.02.2026

  • 25 Яшар

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да знаеш":

    Ама ти наистина си прст и нагъл а спри се де . Има време да дереш ризи и да заставаш на амбразурата ...ша са изхабиш без бои

    Коментиран от #26

    20:28 07.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Помак

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да знаеш":

    Връщаш ме в 90 ,добрия комунист е .м..я

    Коментиран от #28

    20:45 07.02.2026

  • 28 Да знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Помак":

    Мързеливите и некадърните се оправдават, че сега не е модерно да си грамотен.

    Коментиран от #33

    20:48 07.02.2026

  • 29 Радев

    3 2 Отговор
    Отдавна ги назовах-,,Шарлатаните" от Петрохан!

    20:54 07.02.2026

  • 30 Александър

    6 2 Отговор
    Колкото повече се правите на интересни, толкова повече ще вземе Радев от вашите гласове.

    20:55 07.02.2026

  • 31 Деций

    6 1 Отговор
    Не зная кому е нужно да назове всички тези които са до болка известни на обществото и то не от вчера.

    20:58 07.02.2026

  • 32 Джоко

    9 1 Отговор
    Абе какви сте вие "изпитващите"!? Вие като назовахте, окъкахте ли се!? Гушнахте ли се със Шиши и Барбата!? Каква я свършихте, че заставате от позицията на изискващи!? Нахалници.

    21:06 07.02.2026

  • 33 Яшар

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да знаеш":

    Сигурно ,...разсмя ме:))) ...много ниска топка си ,очаквах по интелигентен человек на амбразурата

    21:12 07.02.2026

  • 34 Горски

    9 0 Отговор
    Не мисля така. Всеки който иска да гласува, отива в консулска служба или посолството на Република България в съответната държава и гласува. Другия вариант е като се приберат за Великден пак имат възможност да гласуват по адрес в България Така че всичко друго е внушение и демагогия. ПП време е да се разкарате! Сринахте държавата от вас нищо не става.Гоните само лични интереси, а някой от вас трябва и да са в затвора! А освен това като искат да гласуват да си платят данъците и осигуровките на своите родители, а не ние да им плащаме пенсиите.

    21:27 07.02.2026

  • 35 Васил Пандов?? Кой е тоя?

    3 1 Отговор
    Той иска нещо от Радев???

    21:46 07.02.2026

  • 36 Анджо

    5 1 Отговор
    Тоя говори врели и некипели. Иска от комунист да си разкрие картите, никога не вярвайте на хора от ДС. Каквото и да ви кажат е 30% истина и другото е лъжа. Истината е за оправдание а лъжата вие знаете. Това са изпечените мошеници. Във всяка лъжа ако не сложиш малко истина няма кой да ти се върже. Но комунягите са безмозъчни и може да има изненади.🙊😜

    22:10 07.02.2026

  • 37 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    И проблемите са ясни и корумпираните управляващи са ясни бе мухльо. Имаш ли покана за откриването на хотел Хаяши?

    23:10 07.02.2026

  • 38 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    Аз пък си мисля ,че е работа на прокуратурата , на ДАНС ,на НАП и на Сметната Палата да разследват и назовават корумпираните.

    00:22 08.02.2026

  • 39 Що за глупости?

    4 0 Отговор
    Повечето Българи са в Чикаго, където има Консулство. Ще отворят и няколко секции около летището където са повечето Българи. Това е напълно достатъчно за мижавата избирателна активност. Ако трябва напълно да забранят гласуването извън България съм съгласен, за да се спрат фалшивите Турски гласове за ДПС, което трови управлението на страната от десетилетия. Естествено ППДП се опасяват за техните мижави гласове които идват от чужбина, затова надават вой.

    02:18 08.02.2026

  • 40 Нещастници

    0 0 Отговор
    радев няма да назове нишо! Той е интелигентния вариант на БМБ , ни резултата ще е съшия, все пак са една зодия! просто ще излъже хората , дори без да го иска

    12:52 08.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове