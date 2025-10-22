Новини
Дебат в Европарламента: Депутатите обсъждаха върховенството на закона в България

Дебат в Европарламента: Депутатите обсъждаха върховенството на закона в България

22 Октомври, 2025 21:30

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

Дебат в Европарламента: Депутатите обсъждаха върховенството на закона в България - 1
Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“, от чието политическо семейство е "Продължаваме промяната".

Дебатът в ЕП беше доста разгорещен и продължи около час. Именно от партията на Асен Василев отчетоха дебата като успешен. На друго мнение бяха българските евродепутати на управляващите у нас. Те смятат, че случилото се днес е пропаганда.

Заради случая с варненския кмет Благомир Коцев, ръководството на групата на "Обнови Европа", част от която са "Продължаваме промяната", поиска плащанията за България по Плана за възстановяване да бъдат спрени, съобщи Нова тв.

„Нека не се заблуждаваме – това, което се случва в България, не е случайно. Случва се в държава, където правосъдието е в плен на олигарсите и където тези, които искат реформи, биват третирани като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви Валери Айе, председател на групата на "Обнови Европа" в ЕП.

Отговор дойде от евродепутатите на ГЕРБ и БСП, като припомниха ареста на Бойко Борисов от преди три години.

"Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран с единствената цел – да надуе спихналия електорален балон на "Продължаваме промяната". Нека припомним – през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения – чист политически терор”, заяви Андрей Ковачев, ЕНП/ ГЕРБ-СДС.

„Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно до преди година. Заедно нанесоха погром на българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра дотук. Невинни няма”, категоричен беше Кристиан Вигенин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП.

А спорът между депутатите продължи.

„Когато един журналист, кмет или просто гражданин, като всички нас, може да бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор”, подчерта Илхан Кючук, евродепутат от групата на "Обнови Европа"/ ДПС.

„Сходни случаи, когато четирима български граждани бяха арестувани в протести и бяха освободени след 33 дни без обвинения, нямаше политическа реакция”, припомни Станислав Стоянов, евродепутат от групата на "Европа на суверенните нации"/ "Възраждане".

„Този дебат е иницииран само от едно политическо семейство – в този случай от „Обнови Европа“ – или от 1/10 от депутатите в ЕП, и се използва само за политически цели. Поради тази причина виждаме, че нямаше интерес от други колеги. Залата беше полупразна”, подчерта Елена Йончева, независим евродепутат/ ДПС.

Българските представители в ЕП се разминаха и в оценките си.

„Не бих казал, че повдигането на тази тема е действие срещу България. Напротив - всяко действие за изкореняването на проблемите, които България има, е положително”, обясни Никола Минчев, евродепутат от групата на "Обнови Европа"/ ПП-ДБ.

„В крайна сметка в този парламент ще остане усещането, че едни българи говорят срещу други българи. Че плюят държавата си”, заяви Ивайло Вълчев, евродепутат от групата на "Европейски консерватори и реформисти"/ ИТН.


  • 1 припомням

    4 9 Отговор
    всичко тръгна от летеца.

    Сега и €вро щяхме да имаме и магистрали.

    Коментиран от #6

    21:35 22.10.2025

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Що не си Е М. тези гнусни криминални престъпници , които ни убиваха с ваксини заради пари !!! Нищо по различни от наемни убийци и пладнешки разбойници !!!

    21:35 22.10.2025

  • 3 държавник-феномен с голямо Д

    9 1 Отговор
    щом търпят мен и любовника ми толкоз време значи и те са като нас

    21:39 22.10.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    "Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България."

    Че то в България не е ли като в Брюксел? 🤔

    Коментиран от #13

    21:39 22.10.2025

  • 5 Безобразие

    11 0 Отговор
    Освен липсата на достъп до правосъдие. Днес л и х варите в НС са решили да наложат още есин данък "триене на зъби" на първо четене. Такса водомер, без един правен аргумент. Не стига че им плащаме на всеки десет години 500 лева за водомери топла и студена вода, и топломери. Студена вода, която не е питайна. Не стига че мотивите им са м у т ренски, "такса отвеждане на вод"и, която вече е калкулирана един път в крайната цена, Не стига, че нашата Българска вода по Договр с Гърция струва един кубик в Гърция 1.90 лева до 2024 г. А нашата вода в Юрогария е 4-5 лева. Ами искат и такса "водомер", за да хрантутят още едни ПАРАЗИТИ по веригата. Ако този път българският народ не хокаже на олигархиното ОПГ в НС, че правата произтичат от народа. С Територията е свършено. В много общини на Запад, студената вода е бедплатна, Франция, Германия. Ще позволим ли ограбените милиарди от ЕС, и нашите милиарди да потънат в нечий м у т р е н ски джоб.
    ДОКОГА? Гласували ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ИТН, БСП 118 гласа "За".
    Това не са хора, да лишиш от вода Човек. ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО е "достъп до ВОДА". НЕОТМЕНИМО.

    21:43 22.10.2025

  • 6 Така Е Приятел

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "припомням":

    Но тогава Решетников от руското посолство доведе Зелен Чорапков.
    Всичко тръгва от Москвата

    21:51 22.10.2025

  • 7 Некой

    4 2 Отговор
    Всички в затвора са "невинни". За Коцев ясни основания излязоха доста, въпреки че само малка част от делото е публична. Върховенство на закона е делото да продължи, а не да се прекратява по политически причини!

    21:52 22.10.2025

  • 8 Ффф

    6 1 Отговор
    Време за убийства на новоначалници

    21:53 22.10.2025

  • 9 Единия балон към

    1 0 Отговор
    Другия надува се балона !?

    21:57 22.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    КАКВО.. ВЪРХОВЕНСТВО...ЗА ЯБЪЛКИ МОЖЕ, ЗА МИЛИАРДИ..НЕ МОЖЕЕЕ

    22:07 22.10.2025

  • 11 Тити

    1 0 Отговор
    Кво закони кви пет лева всичко се управлява от мафията наречена Боко и Шиши.

    22:11 22.10.2025

  • 12 Хахо

    0 0 Отговор
    Какви Евродепурати? Имало е 20-30човека предимно нашенските. Срам за ПП/ДБ-тата устроиха цирк в европарламента, на който имаше мижав интерес от останалите

    22:15 22.10.2025

  • 13 КолЮ от България

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъ":

    Не, не е. По-добре е!

    22:18 22.10.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    1 0 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
    Май взеха да се усещат!

    22:21 22.10.2025

  • 15 Да,бе

    0 0 Отговор
    При положение,че ръководството на съдебната система е тотално нелигитимно в допълнение към продажно и некадърно за какъв закон иде реч и какво върховенство...

    22:23 22.10.2025

  • 16 Естествено че няма

    0 0 Отговор
    върховенството на закона в България! А пък какви малоумни закони творят съвсем е покъртително. И после с чука по кратуната на прокурора у мазето и 6

    22:24 22.10.2025

