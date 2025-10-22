Антон Станков: Ние губим такъв авторитет, че е непоправимо

ЕП обсъди върховенството на закона в България.

"Наблюдавахме дебат по повод конкретен случай, засягащ съдебната ни власт - арестът на варненския кмет Благомир Коцев. Видяхме оценки, видяхме унижението, което преживя България, поредното. Неприятно е това, което се случи", коментира бившият правосъден министър Антон Станков в предаването "Денят ON AIR".

Сами предизвикахме този дебат - с действията ни в държавата и с изнасянето на дебата в ЕП, подчерта гостът.

"Българинът е свикнал да живее в държавност. Ние губим такъв авторитет, че е непоправимо. Съгласен съм с тезата, че мярката за неотклонение на г-н Коцев е прекомерна. Няма какво да се промени, ако той бъде освободен и разследването продължи", каза Станков пред Bulgaria ON AIR.

"Поставена е на колене от законодателната власт. Некадърно законодателство, то разцепи съдебната власт на становище на съда и съответно на прокуратурата. Страдат хората. Родителите на деца, загинали по пътищата, възроптаха. Парламентът е толкова дискредитиран откъм законодателна дейност, колкото никога досега не е бил", категоричен е бившият правосъден министър.

"Да подадат оставки хората, които са фактори, и да стане ясно, че парламентът не си върши работата. Втората ми теза е, че опозицията има всички правомощия да инициира процедура за избор на ВСС, защо не го прави? Има основен принцип в законодателството, в правото - за случая и за човека", посочи Станков.

Според него държавата ни е непредвидима и това не е добър знак към външните ни партньори.

По повод побоя над бившия зам.-градски прокурор на София Иво Илиев, гостът подчерта, че става въпрос за конкретен случай и дело.

"Съжалявам за колегата. Надявам се да бъде разкрит този случай", допълни Станков.