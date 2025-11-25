Прекратиха делото за хулигански действия пред сградата на ЕК в София

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия през февруари в София, съобщи БНР.

Днес се състоя разпоредително заседание по делото. Съдебният състав се съгласи с адвокатите на обвиняемите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство.

На 22 февруари тази година протестиращи хвърлиха червена боя по сградата на ЕК в София. Тогава от СДВР заявиха, че има пострадали полицаи и шестима задържани.