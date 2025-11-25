Прекратиха делото за хулигански действия пред сградата на ЕК в София

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия през февруари в София, съобщи БНР.
Днес се състоя разпоредително заседание по делото. Съдебният състав се съгласи с адвокатите на обвиняемите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство.
На 22 февруари тази година протестиращи хвърлиха червена боя по сградата на ЕК в София. Тогава от СДВР заявиха, че има пострадали полицаи и шестима задържани.
1 БРАВО
Коментиран от #7
20:16 25.11.2025
2 опаа
Коментиран от #17
20:21 25.11.2025
3 Милен
20:29 25.11.2025
4 Никой
Нямаше кръв или насилие.
Коментиран от #13, #14
20:35 25.11.2025
5 Да,бе
20:41 25.11.2025
6 СПОКО!
20:49 25.11.2025
7 Видьо Видев
До коментар #1 от "БРАВО":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката,
ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
Коментиран от #12
20:49 25.11.2025
8 С парцал на очите
20:51 25.11.2025
10 123456
20:59 25.11.2025
12 Коментиращ
До коментар #7 от "Видьо Видев":Как не те е срам да цитираш закона, когато Киселова в прав текст я обявиха от КС, че неправомерно е спряла допитването от президента за референдум?????? Т.е. потъпкала е конституцията, без да й мигне окото???????!!!!!!!
Как не ви е срам бе продали се центьовци, да продавате и народа си за сребърници???
Цитирате некво законче, а че председателят на парламента гази конституцията, изобщо не ви дреме?!
Вие самоопределящите се за демократи, сте против референдумите?!
Леле мале каква справедливост очаква всеки един продажник и предател от вас!!!!!!!
21:04 25.11.2025
13 Някой
До коментар #4 от "Никой":Абе я да бяха хвърлили срещу руското посолство, щеше да видиш съвсем друго решение.
21:07 25.11.2025
14 НЯкой
До коментар #4 от "Никой":При това доене,дето ни дои Урсула,за да наливаме безспирно в бездънната каца-,,Украйна",пак малко поразии са направили...!
Даже трябва да им се даде награда за будна гражданска съвест!
21:12 25.11.2025
15 Крайно време е властите в България
Защото има риск пак да взривят църквата Света Неделя !
Тогава, през 1925 г. тези русофили бяха обесени публично в София!
21:27 25.11.2025
16 Ахааа
Ясноооо
21:31 25.11.2025
17 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "опаа":Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.
21:41 25.11.2025
18 Цвете
21:51 25.11.2025
19 Що бе,
22:58 25.11.2025
20 копейките
23:28 25.11.2025
21 Ами да
23:31 25.11.2025