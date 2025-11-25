Новини
Прекратиха делото за хулигански действия пред сградата на ЕК в София

25 Ноември, 2025 20:12 1 399 21

Съдебният състав се съгласи с адвокатите на обвиняемите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство

Прекратиха делото за хулигански действия пред сградата на ЕК в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия през февруари в София, съобщи БНР.

Днес се състоя разпоредително заседание по делото. Съдебният състав се съгласи с адвокатите на обвиняемите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство.

На 22 февруари тази година протестиращи хвърлиха червена боя по сградата на ЕК в София. Тогава от СДВР заявиха, че има пострадали полицаи и шестима задържани.


  • 1 БРАВО

    22 10 Отговор
    Не че ЕССР е стока, но първо трябва да палим НС, националния нагласически институт и други институции в България, щото първо от нашите продажници ни идват проблемите!

    Коментиран от #7

    20:16 25.11.2025

  • 2 опаа

    23 9 Отговор
    "Независимият съд" доказа за пореден път какво е менте

    Коментиран от #17

    20:21 25.11.2025

  • 3 Милен

    19 22 Отговор
    Ай стига бе не знаех, че европарламата имал сграда и у нас, а кой ли плаща режийните разходи на тази безмислена сграда, най-вероятно данъкоплатците.

    20:29 25.11.2025

  • 4 Никой

    18 18 Отговор
    Колко да е хулиганско - Хвърлили малко боя.

    Нямаше кръв или насилие.

    Коментиран от #13, #14

    20:35 25.11.2025

  • 5 Да,бе

    15 2 Отговор
    Малко са два милиарда за това правосъдие,трябва да им дадат поне двадесет...Такъв цирк за тия пари е направо безплатен.

    20:41 25.11.2025

  • 6 СПОКО!

    12 4 Отговор
    Щом не са убили куче...,значи няма престъпление...!

    20:49 25.11.2025

  • 7 Видьо Видев

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката,
    ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
    щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #12

    20:49 25.11.2025

  • 8 С парцал на очите

    10 5 Отговор
    Сега обвиняемите да съдят прокуратурата за тормоз, както всъщност стоят нещата. Една година тормоз и гонения.

    20:51 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 123456

    7 6 Отговор
    Е, как бе , Коцето вече пее в хора на парасетаета , как да не го пазим !

    20:59 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коментиращ

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Видьо Видев":

    Как не те е срам да цитираш закона, когато Киселова в прав текст я обявиха от КС, че неправомерно е спряла допитването от президента за референдум?????? Т.е. потъпкала е конституцията, без да й мигне окото???????!!!!!!!

    Как не ви е срам бе продали се центьовци, да продавате и народа си за сребърници???
    Цитирате некво законче, а че председателят на парламента гази конституцията, изобщо не ви дреме?!
    Вие самоопределящите се за демократи, сте против референдумите?!

    Леле мале каква справедливост очаква всеки един продажник и предател от вас!!!!!!!

    21:04 25.11.2025

  • 13 Някой

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Абе я да бяха хвърлили срещу руското посолство, щеше да видиш съвсем друго решение.

    21:07 25.11.2025

  • 14 НЯкой

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    При това доене,дето ни дои Урсула,за да наливаме безспирно в бездънната каца-,,Украйна",пак малко поразии са направили...!
    Даже трябва да им се даде награда за будна гражданска съвест!

    21:12 25.11.2025

  • 15 Крайно време е властите в България

    9 4 Отговор
    да се вземат в ръце и да арестуват националните предатели - русофилите!
    Защото има риск пак да взривят църквата Света Неделя !
    Тогава, през 1925 г. тези русофили бяха обесени публично в София!

    21:27 25.11.2025

  • 16 Ахааа

    4 2 Отговор
    Ясно, да се разбира ГЕРБ-ДПС спасиха двпутсти ит Възраждане от присъди и затвор !
    Ясноооо

    21:31 25.11.2025

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "опаа":

    Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.

    21:41 25.11.2025

  • 18 Цвете

    3 1 Отговор
    Я ВИЖ ТИ. НИЩО НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО? БОЯ, КОЯТО Е ПОЧИСТВАХА ЦЯЛА СЕДМИЦА, СЧУПЕНИ ПРОЗОРЦИ, НО ЯВНО НЯМА ПРОБЛЕМ.? АМИ, АКО БЕШЕ ДРУГА ПАРТИЯ, А НЕ КОПЕЙКИН, ТАКА ЛИ ЩЕШЕ ДА СВЪРШИМ ВСИЧКО? КОЛКО ГЛАДКО И МАЗНО ДЕЙСТВАТ В БЪЛГАРСКИЯТ СЪД. 🤗

    21:51 25.11.2025

  • 19 Що бе,

    0 1 Отговор
    на Хаджигенов и Бабикян да не им направиха нещо, а Асен Генов го оправдаха? Е, Хаджигенката само напъди полицаите, не им скачаха на бой и не трошиха, но пък и тримата сипваха яко боя по паметници и сгради. Не оправдавам рушене на каквото и да е сгради и символи! Който има непоносимост, да ходи на фронта! И в Русия, и в Украйна приемат доброволци.....

    22:58 25.11.2025

  • 20 копейките

    0 0 Отговор
    на ГРЕС!!!

    23:28 25.11.2025

  • 21 Ами да

    1 0 Отговор
    Престъпниците се защитават едни други!

    23:31 25.11.2025

