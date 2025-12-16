ЕП: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк за разследване на злоупотреба с фондове на ЕС

Европейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. От Европейската прокуратура казват, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.
От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води разследването – дали Европрокуратурата в София, или в Брюксел.
Вчера председателят на ЕП Роберта Мецола съобщи, че имунитетът на Илхан Кючюк е поискан. Според непотвърдена информация разследването е тръгнало след сигнал срещу него за неправомерно разходване на евросредства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам:
16:43 16.12.2025
2 Данко Харсъзина
16:44 16.12.2025
3 Данко Харсъзина
16:44 16.12.2025
4 малкия илханчо
16:45 16.12.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А ДРУГИТЕ????
16:45 16.12.2025
6 Пич
16:46 16.12.2025
7 Евродепутат да краде
И той ли е кътал еврата в чували, като гъркинята?
Или е договарял с СМСи, като фон две Лайън 😂😂😂
Много пара - много кражба. Ама да приемаме талибани и да караме електрички. Това е важното 🤣🤣🤣🤣
16:47 16.12.2025
8 честен ционист
Коментиран от #12
16:48 16.12.2025
9 Сила
Коментиран от #11
16:48 16.12.2025
10 Иван
16:51 16.12.2025
11 Иван
До коментар #9 от "Сила":Резаните карабини може да бъдат отрезани и да се явят на Аллах без резани карабини.
16:54 16.12.2025
12 Иван
До коментар #8 от "честен ционист":Мошета ли им викат?
16:55 16.12.2025
13 Перо
17:03 16.12.2025
14 Илхан Qчек
17:05 16.12.2025
15 Има погледа
17:06 16.12.2025
16 Отдавна аз го подозирах тоя мушмул
17:11 16.12.2025
17 Сам да си дава имунитета
17:12 16.12.2025
18 Фори
17:12 16.12.2025