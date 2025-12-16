Новини
ЕП: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк за разследване на злоупотреба с фондове на ЕС

ЕП: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк за разследване на злоупотреба с фондове на ЕС

16 Декември, 2025 16:41 705 18

От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води въпросното разследване – в София или в Брюксел

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. От Европейската прокуратура казват, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.

От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води разследването – дали Европрокуратурата в София, или в Брюксел.

Вчера председателят на ЕП Роберта Мецола съобщи, че имунитетът на Илхан Кючюк е поискан. Според непотвърдена информация разследването е тръгнало след сигнал срещу него за неправомерно разходване на евросредства.


  • 1 Питам:

    9 1 Отговор
    А на Вигенин и на Радан Кънев КОГА????

    16:43 16.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Ще го сцепят като гайда. Лично Шишко се е заел.

    16:44 16.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    Аз съм доста проницателен! И много познавам с един поглед!

    16:44 16.12.2025

  • 4 малкия илханчо

    8 0 Отговор
    и той в дружинката на чекмеджарите

    16:45 16.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 2 Отговор
    Е САМО ТОЙ ЛИ Е..????
    А ДРУГИТЕ????

    16:45 16.12.2025

  • 6 Пич

    12 1 Отговор
    Че то малкото шмекерче си беше отдавна за затвора ! Но тука го скатаваха Догановите !

    16:46 16.12.2025

  • 7 Евродепутат да краде

    9 1 Отговор
    Това е нечувано 😂
    И той ли е кътал еврата в чували, като гъркинята?
    Или е договарял с СМСи, като фон две Лайън 😂😂😂
    Много пара - много кражба. Ама да приемаме талибани и да караме електрички. Това е важното 🤣🤣🤣🤣

    16:47 16.12.2025

  • 8 честен ционист

    6 1 Отговор
    Всички излезли от това Севлиево са банда шмекери.

    Коментиран от #12

    16:48 16.12.2025

  • 9 Сила

    6 0 Отговор
    И с малки фесове ...злоупотреба !!! И с резани карабини ......

    Коментиран от #11

    16:48 16.12.2025

  • 10 Иван

    6 0 Отговор
    Гнусното муслемско животно да бъде убито.

    16:51 16.12.2025

  • 11 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Резаните карабини може да бъдат отрезани и да се явят на Аллах без резани карабини.

    16:54 16.12.2025

  • 12 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Мошета ли им викат?

    16:55 16.12.2025

  • 13 Перо

    4 0 Отговор
    Това мекере беше агент на РСМ в ЕС!

    17:03 16.12.2025

  • 14 Илхан Qчек

    1 0 Отговор
    Герп/дъпъсъ/ново начало са членове на партията на фон Мюнхаузен ЕНП. На хубави работи са се научили в Европарламента.

    17:05 16.12.2025

  • 15 Има погледа

    0 0 Отговор
    На Чарлз Чаплин

    17:06 16.12.2025

  • 16 Отдавна аз го подозирах тоя мушмул

    2 0 Отговор
    Илхан Кючюк че корумпе

    17:11 16.12.2025

  • 17 Сам да си дава имунитета

    1 0 Отговор
    И хич на лудичък да не се прави

    17:12 16.12.2025

  • 18 Фори

    1 0 Отговор
    Има за учител онзи дето разпределяше порциите - Доган.Ктадяха и в българския парламент.Сега крадат в европейския.Наученото от Доган не се забравя лесно.

    17:12 16.12.2025

