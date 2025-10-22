Новини
България »
Александър Симов: БСП трябва да защити Киселова

Александър Симов: БСП трябва да защити Киселова

22 Октомври, 2025 22:20 602 14

  • александър симов-
  • киселова-
  • бсп

БСП е демократична партия и не трябва да отстъпва от Наталия Киселова

Александър Симов: БСП трябва да защити Киселова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП решава на Пленум в края на седмицата да подкрепи ли ротацията на постоянния председател на Народното събрание.

"БСП в момента се води от принципа, че този въпрос трябва да бъде решен не през читалищни сценки, а в разговор. БСП е демократична партия и не трябва да отстъпва от Наталия Киселова. Когато се договаряше правителството, имаше разбирането, че Киселова е най-подходящият човек за този пост", каза членът на БСП-Обединена левица" Александър Симов в студиото на "Денят ON AIR".

Той чака отговор на въпроса къде е големият гаф на Киселова и защо ИТН настояват за ротацията.

"Не смятам, че това е въпрос, който ще разруши коалицията или ще постави под въпрос управлението. В политиката трябва да има принципи. Оставането във властта не е самоцел, оставането във властта е самоунищожаване, има граници, които няма да бъдат преминати. Трябват разговори кое е най-добро за държавата, не през ултиматуми", подчерта Симов.

Той разкритикува левицата, че не е застана открито зад Наталия Киселова след нападките към нея.

"Ако това може да свали управлението, това не е стабилно управление. Самата Киселова може сама да реши да се оттегли, за да запази балансите в това управление", предположи Симов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че целта на Борисов е била не да преформатира управлението, а да разшири влиянието на ГЕРБ.

"Борисов е лидер на най-голямата партия в България, водят почти два пъти като резултат на втората партия след тях. Такава стройна организация е трудно да бъде зависима от друг политически лидер. Вярвам, че Борисов си вярва, че може да изкара пълен мандат", каза Александър Симов. Той посочи предстоящите президентски избори като реалистичен срок за работя на правителството. А резултатът от вота ще покаже дали кабинетът ще има пълен мандат.

"Илияна Йотова е един от най-силните кандидати, които БСП може да обсъди. Има качества, тя е естественият кандидат за една голяма, обединена левица. За Радев няма по-естествено от това да подкрепи своя вицепрезидент, която винаги му е била лоялна", каза на финала на разговора Симов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Имаме си рускиня Председател на НС!

    Коментиран от #9

    22:22 22.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    ,, Социалната,, партия БСП днес гласува за такса водомер.

    22:24 22.10.2025

  • 3 Да,бе

    11 0 Отговор
    На следващите избори ще правите кушии със СДС,саше...Те в единия,а вие в другият файтон.

    22:25 22.10.2025

  • 4 Едераси

    11 0 Отговор
    Не ме интересува . Кажи защо гласувахте "Такса водмер " . С какво право достъпа до вода със съмнителни качества и от време на време става платен. Инкасатора ще влезе в имота ми за да отчете само ако си плати. Това ли искате за водомери в двора на имот ? Акт 14 и 16 -нищо ли не значат в частта за присъединяване и достъп. Камара пари вземат за да те присъединят, водомера си купуваш и такси за пломбиране. Колко пъти ще грабите народа капитал социалисти събрани във партиите . Основни човешки права за достъп до природни ресурси погазвате за проценти пари и правилно гласуващи служители на ВиК .

    Коментиран от #8, #14

    22:27 22.10.2025

  • 5 Джеф Нипъард 🖖🏻

    4 4 Отговор
    Киселова е трън в очите на Еднокнижника Боко Тиква, защото Радев ще я сложи за служебен премиер.

    22:29 22.10.2025

  • 6 Град Симитли

    3 1 Отговор
    А, не бе!
    ... Кандисайте на ротационен председател, та Хаджи Кодошко или Рая Наделян да стане служебен премиер!
    ... Фред пак ли е в чужбина?!

    22:34 22.10.2025

  • 7 Перо

    5 0 Отговор
    Кой ги бръсне тия патерици от червената буржоазия?

    22:35 22.10.2025

  • 8 12340

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Едераси":

    Забравил си таксата за метропогична проверка на водомера, на всеки 5 години!

    22:37 22.10.2025

  • 9 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Млък бе пшлеменце. Хехе.

    22:45 22.10.2025

  • 10 Мнение

    3 0 Отговор
    Не можете защото сте храносмляни. Не можете и на избори да ходите защото няма кой да гласува за вас. Вие нямате никакви механизми за натиск защото сте аут.

    22:47 22.10.2025

  • 11 те не ходят

    2 1 Отговор
    На работа, търсят работа на рая наделян бойкова?

    22:48 22.10.2025

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Че кои са бъсъпъ бе, драги? Слугинаж! Ако им кажат седни-сядат, като им кажат легни-лягат, като им кажат киселова вън-киселова вън

    23:06 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Едераси":

    Знаеш ли защото,Защото никои от парламентаристите не мисли за избирателите си.Тоест за народа БСП Се присламчи до герб като улична мастия до купичката със храна.Те не са били никога ,,БКП,, Само се обявиха за наследници на народната партия която я обявиха за диктаторска,И преписаха всички беди на нея ето заради това ще плащаме такси и то много такси ,Всичко е Роини разпад Топлофикация ,Водопровод,Токопренисна мрежа стълбовете които ги направихме ние през 70те ги зарязаха без подръжка без пребоядисване ръждясаха и при по голям сняг се огъват като юфка.35 40год само прибираха данъци и такси без никаква подръжка за реинвестиране и да няма това са нашите удавници нищото не става от ТЯХ.

    23:49 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове