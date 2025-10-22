Александър Симов: БСП трябва да защити Киселова

БСП решава на Пленум в края на седмицата да подкрепи ли ротацията на постоянния председател на Народното събрание.

"БСП в момента се води от принципа, че този въпрос трябва да бъде решен не през читалищни сценки, а в разговор. БСП е демократична партия и не трябва да отстъпва от Наталия Киселова. Когато се договаряше правителството, имаше разбирането, че Киселова е най-подходящият човек за този пост", каза членът на БСП-Обединена левица" Александър Симов в студиото на "Денят ON AIR".

Той чака отговор на въпроса къде е големият гаф на Киселова и защо ИТН настояват за ротацията.

"Не смятам, че това е въпрос, който ще разруши коалицията или ще постави под въпрос управлението. В политиката трябва да има принципи. Оставането във властта не е самоцел, оставането във властта е самоунищожаване, има граници, които няма да бъдат преминати. Трябват разговори кое е най-добро за държавата, не през ултиматуми", подчерта Симов.

Той разкритикува левицата, че не е застана открито зад Наталия Киселова след нападките към нея.

"Ако това може да свали управлението, това не е стабилно управление. Самата Киселова може сама да реши да се оттегли, за да запази балансите в това управление", предположи Симов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че целта на Борисов е била не да преформатира управлението, а да разшири влиянието на ГЕРБ.

"Борисов е лидер на най-голямата партия в България, водят почти два пъти като резултат на втората партия след тях. Такава стройна организация е трудно да бъде зависима от друг политически лидер. Вярвам, че Борисов си вярва, че може да изкара пълен мандат", каза Александър Симов. Той посочи предстоящите президентски избори като реалистичен срок за работя на правителството. А резултатът от вота ще покаже дали кабинетът ще има пълен мандат.

"Илияна Йотова е един от най-силните кандидати, които БСП може да обсъди. Има качества, тя е естественият кандидат за една голяма, обединена левица. За Радев няма по-естествено от това да подкрепи своя вицепрезидент, която винаги му е била лоялна", каза на финала на разговора Симов.