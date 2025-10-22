Експерт за убиеца от мола: Всички предпоставки са били налице това дете да се превърне в престъпник

Случаите с дете, ранено с нож в столично училище, и с убийството в търговски център в София разкриват тревожната картина на задълбочаващи се социални проблеми, свързани с деца в риск. Това заяви Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР, в "Интервюто в Новините на NOVA".

По повод инцидента в 94-о училище в столичния квартал "Христо Ботев", при който дете беше намушкано с нож, инспектор Попов уточни, че не става дума за умишлено насилие.

„Касае се за детска игра. Още вчера заявихме, че насилието не е умишлено“, заяви той.

Ножът, с който е станал инцидентът, не е внесен в училището от пострадалото дете, а е донесен предварително от друго дете, което в деня на случката не е било на училище по здравословни причини.

Главен инспектор Попов коментира и случая с убийството в столичен мол, извършено от непълнолетен, чиято първа проява на агресия датира още от 2022 г., когато е бил установен като извършител на кражби.

„Това дете е от семейство с нисък социален статус и живее в много лоши условия. Води скитнически начин на живот от поне две години“, посочи Попов.

Момчето е било настанено в център за настаняване от семеен тип в село Лесново, но според полицията няма реален ефект от тази мярка. То е бягало многократно, като два пъти е било залавяно в Плевен.

„Всички предпоставки бяха налице това дете да се превърне в престъпник. Има сериозен проблем с родителите – те не търсят помощ, не съдействат, не участват в процеса по превенция“, подчерта Попов.

Въпреки отделните тежки случаи, за периода от началото на годината до момента, в сравнение със същия период през 2024 г., престъпленията са спаднали с 20%, посочи експертът.