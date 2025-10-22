Новини
Експерт за убиеца от мола: Всички предпоставки са били налице това дете да се превърне в престъпник

22 Октомври, 2025 23:11 685 9

  • стефан попов-
  • убийство-
  • мол-
  • софия

По данни на СДВР престъпността в София е намаляла

Експерт за убиеца от мола: Всички предпоставки са били налице това дете да се превърне в престъпник - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаите с дете, ранено с нож в столично училище, и с убийството в търговски център в София разкриват тревожната картина на задълбочаващи се социални проблеми, свързани с деца в риск. Това заяви Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР, в "Интервюто в Новините на NOVA".

По повод инцидента в 94-о училище в столичния квартал "Христо Ботев", при който дете беше намушкано с нож, инспектор Попов уточни, че не става дума за умишлено насилие.

„Касае се за детска игра. Още вчера заявихме, че насилието не е умишлено“, заяви той.

Ножът, с който е станал инцидентът, не е внесен в училището от пострадалото дете, а е донесен предварително от друго дете, което в деня на случката не е било на училище по здравословни причини.

Главен инспектор Попов коментира и случая с убийството в столичен мол, извършено от непълнолетен, чиято първа проява на агресия датира още от 2022 г., когато е бил установен като извършител на кражби.

„Това дете е от семейство с нисък социален статус и живее в много лоши условия. Води скитнически начин на живот от поне две години“, посочи Попов.

Момчето е било настанено в център за настаняване от семеен тип в село Лесново, но според полицията няма реален ефект от тази мярка. То е бягало многократно, като два пъти е било залавяно в Плевен.

„Всички предпоставки бяха налице това дете да се превърне в престъпник. Има сериозен проблем с родителите – те не търсят помощ, не съдействат, не участват в процеса по превенция“, подчерта Попов.

Въпреки отделните тежки случаи, за периода от началото на годината до момента, в сравнение със същия период през 2024 г., престъпленията са спаднали с 20%, посочи експертът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 балчо теслата

    6 0 Отговор
    ами като го знаете пратете го на обучение при бай сандю от пети отряд в централният той ще го управи....карат му млада булка

    23:23 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пал

    1 0 Отговор
    Абе, не всеки престъпник убива в МОЛ.

    23:25 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мда

    2 0 Отговор
    Закарайте го при Бай Cтавpи от централния. Той превъзпитава с kожената палkа. Строг, но справедлив!

    23:40 22.10.2025

  • 8 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    При социализма в циганската ни махала имаше само един циганин старшина квартален и циганите кротуваха!!
    А ако някой се издънеше особено такива циганета като това убиеца го пращаха при един следовател Черният Георги!!
    И той ги респектираше яко с бой!
    Много сигурно и ефективно средство!!

    23:40 22.10.2025

  • 9 А13

    2 0 Отговор
    Евтаназия

    23:42 22.10.2025

