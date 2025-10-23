Зид се срути върху 11-годишно дете в община Несебър

11-годишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.
Сигнал е подаден около 15,49 ч. вчера в Районно управление в Несебър.
При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица „Апостол войвода“ №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.
По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете.
Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ-Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ама стената полинекоректна и затиснала чавето.
Кр Къ нев да се самосезира.
09:44 23.10.2025
2 надзор
10:05 23.10.2025
3 АЛОООУ
10:09 23.10.2025
4 ШЕФА
10:38 23.10.2025
5 спомен
11:10 23.10.2025
6 Възраждане
11:17 23.10.2025
7 Р Г В
11:18 23.10.2025