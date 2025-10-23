Новини
Зид се срути върху 11-годишно дете в община Несебър

23 Октомври, 2025 09:39 1 185 7

  • зид-
  • несебър-
  • гюльовца

Момчето е настанено в УМБАЛ-Бургас

Зид се срути върху 11-годишно дете в община Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

11-годишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Сигнал е подаден около 15,49 ч. вчера в Районно управление в Несебър.

При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица „Апостол войвода“ №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете.

Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ-Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 3 Отговор
    42 годишният дядо на рома е "наел" малолетният си правнук (закона не го лови) да "бере" тухли и джилезо.
    Ама стената полинекоректна и затиснала чавето.

    Кр Къ нев да се самосезира.

    09:44 23.10.2025

  • 2 надзор

    4 2 Отговор
    Всичко строено по селата и малките градове е незаконно.Затова и нямат застраховки.60 те години направиха самолетни снимки колкото да урегулират парцелите.Добре,че няма земетресения.

    10:05 23.10.2025

  • 3 АЛОООУ

    6 1 Отговор
    В този град почна да се разпада новото строителство ... ще си остане само старото

    10:09 23.10.2025

  • 4 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Не е 11 годишно дете,а манг..... паразит,а сега ще го лекуват с осигуровките на българите.

    10:38 23.10.2025

  • 5 спомен

    1 1 Отговор
    Ние на 11 години бяхме ученици.Да проверят това дете учи ли и получават ли помощи родителите му.

    11:10 23.10.2025

  • 6 Възраждане

    0 0 Отговор
    Ще се оправи. Щом неговите родители са твърдо решени да останат да живеят в територията, значи трябва да свиква. Така ще стане по-силен и адаптивен. Това е еволюцията

    11:17 23.10.2025

  • 7 Р Г В

    0 0 Отговор
    Какво се случва в Гер.. крепос... в Южна , Югозападна и Северозападна България от няколко месеца . Убийства , катастрофи с убити и ранени , загинали при свлачища и наводнения,починали деца и родилки в болници,нападения над медицински персонал и т.н в това число и в София . Много натрупани грехо..... от управл... хун..... Но защо трябва да страдат обикновените трудови хора. Срам оттеглете се от власта ако имате морал височайши особи .

    11:18 23.10.2025

