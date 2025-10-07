Новини
Нинова: С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево

7 Октомври, 2025 17:22 855 38

  • наводнения-
  • несебър-
  • царево

За съжаление, днес министърът на регионалното развитие и кметове започнаха да си прехвърлят отговорност, каза още тя

Нинова: С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата с наводненията, незаконното строителство и сметища по Черноморието не спира. С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

1. За 7 дни да се събори всичко незаконно построено на морето.
2. Разходите да се платят от олигарсите собственици.
3. Подписвалите ПУП- ове и строителни книжа - наказателна отговорност. Ако имаме държава, тя да изсипе цялата си мощ там и да въздаде справедливост.

За съжаление, днес министърът на регионалното развитие и кметове започнаха да си прехвърлят отговорност, да правят комисии, работни групи и някакви бюрократични проверки. Печелят време! Да се забравят жертвите и разрушенията. И така до следващия път. Не можем повече да си затваряме очите, да мълчим и да се примиряваме. Цената на всеки компромис е много висока. Тяхната алчност убива. Корупцията си има конкретни имена. Всички по веригата, които са се облагодетелствали от това строително беззаконие - от общинския чиновник до премиер, трябва да бъдат пометени от вълната на народното недоволство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 1 Отговор
    Бойко Борисов ме посрещна в семейната си къща в Банкя където живее усмихнат и сияещ! Когато вижда стар приятел и родственик който не беше виждал от години! Борисов - 3 пъти премиер на република България,бивш главен секретар на МВР, бивш кмет на столицата на България. Борисов,аз Николай Бареков винаги можем да излезем сред обществеността посрещнати радушно. Има един бивш шоумен, бивш чалга изпълнител и бивш провъзгласил се за спасител на нацията!!!! Станислав Тодоров Трифонов родом от с.Учиндол( Плевенско)! Който с години не може да се покаже навън извън палата си! Този който се скри като пингвин когато с дни бяхме пред дома му! Каква драма уважаеми сънародници! "СПАСИТЕЛЯ" не смее да излезе навън! С Борисов сме единодушни за варварския грабеж и кражби в министерствата под контрола на ИТН и предимно в това на транспорта на лицето Йордан Караджов. 100 милиона на месец отчисления от там към таки и ментора им Орлин Алексиев! Но аз ви уверявам- НЯМА ДА ИМ СЕ РАЗМИНЕ! Имате думата ми! Епилога предстои!

    Коментиран от #18

    17:23 07.10.2025

  • 2 оня с коня

    10 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    17:25 07.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 няма държава

    7 2 Отговор
    Точно така можеше да стане ,но само в бяла страна .Тук крадците и мушингерите са на върха в държавата , и за тях законите не важат защото всички държавни структори са подкупни !!

    17:26 07.10.2025

  • 6 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "град КОЗЛОДУЙ":

    ама искаш ли преди това да не е мила цял ден ? и да ти люти на очите?

    Коментиран от #7

    17:27 07.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    ами ще си сложа очила, все пак я обичам

    17:27 07.10.2025

  • 8 пеев

    6 7 Отговор
    само безмислици и лъжи от тази женица.

    Коментиран от #12

    17:28 07.10.2025

  • 9 ТОЧНО ТАКА!!!

    9 3 Отговор
    ...Ама няма държава.Мутрите-олгарси начело с Баш Мутрата и Свинята и близачите им представляват държавата ни днес

    17:29 07.10.2025

  • 10 кури

    5 4 Отговор
    мерки за престъпната приватизация и техноимпекс КОГА??????????????

    Коментиран от #16

    17:30 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Майора

    7 2 Отговор
    Ало Нинче , че олигарсите и мутрите ги създаде бившата ти партия! Така че обърни се към тях и ги постави на място!

    17:34 07.10.2025

  • 14 Експерт

    6 2 Отговор
    Тази чува ли се какво говори? Да не се намира в кръчмата и да тропа с юмрук по масата, на пияна тиква?
    Хайде, другарко, върви и събори къщата на някой олигарх. Почни от твоята.

    17:34 07.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тюпек трол,

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "кури":

    Когато ти поникне мозък, т. е - - никога

    17:35 07.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Неоспоримата истина

    17:36 07.10.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":

    Убивай се и отървай стига рева тука ...Не виждаш ли че никой не те и съжалява!

    17:36 07.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Специалист

    0 2 Отговор
    по всичко,най-вече,закопаване на столетници !

    17:38 07.10.2025

  • 22 Тази

    2 2 Отговор
    Като бе,е във в,аста друга песен пееше

    17:39 07.10.2025

  • 23 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":

    Помня как Петър Стоянов ни лъжеше, че с НАТО ще станем много по-силна армия, отколкото във Варшавския договор. Като погледнем днес, използва се и последната техника от Варшавския договор, а тази стара техника щеше да е подменена много отдавна, ако съществуваше договора. В НАТО, освен че нищо не получихме даром, но главния тартор САЩ ни продаде по-скъпо стария модел Ф16 (с нови радари, да видиш противника малко по-рано, че ще те унищожи) на цената за Ф35.

    17:39 07.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ви го сложаФОСТАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "тъй ли":

    Когато едни управляващи създават условия на постоянен терор чрез регулации,глоби и разрешителни за всичко,
    става въпрос не за управление на държавата, а за чисто мародерство прикрито под УЖ такова управление!

    17:41 07.10.2025

  • 27 ти да видиш

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "само питам":

    ИСКАЛ даааа искал

    17:42 07.10.2025

  • 28 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":

    много сте точен

    17:42 07.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гошо

    1 2 Отговор
    До всички мислещи да гласуват - госпожата казва какво трябва да се направи, не обещава да го направи...

    17:45 07.10.2025

  • 31 пешо

    0 2 Отговор
    нинче и тебе те видяхме не се пени

    17:45 07.10.2025

  • 32 Българинъ

    0 2 Отговор
    Нинова говори така защото е извън властта, но, ако заемаше министерски пост щеше да е същата, когато продаваше оръжие на Украйна, а в същото време говореше че не го прави, и това въпреки видеята от руските канали, където даваха българското оръжие заловено от тях с дата на производство и всичко останало.

    17:47 07.10.2025

  • 33 К.К

    3 1 Отговор
    Не съм фен, но Нинова е абсолютно права. Акж не се взатат спешни, адекватни мерки за прекаленото, престъпно строителство по Черноморието, престъпната сеч на горите и планините, тази трагедия ще се случва непрекъснато. И това се случва с престъпното съдействие на всички отговорни институции и местното общинско управление. Излишни са непрекъснатите оправдания на кметове, архитекти и други отговорни чиновници, вместо да се оправдавате, се хващайте за работа.

    17:51 07.10.2025

  • 34 Еврото идва

    4 0 Отговор
    Ако дойде еврото ,ще гласувам за Нинова,вместо за Костадинов !

    17:51 07.10.2025

  • 35 Таткото и бабата

    0 1 Отговор
    какво казват ?

    17:52 07.10.2025

  • 36 Аман

    1 1 Отговор
    от лузъри в политиката !

    17:59 07.10.2025

  • 37 оня с коня

    0 1 Отговор
    Явно на "Факти" не им пука дали искаме да гледаме това ОБИЛНО РЕТУШИРАНО на Снимка от "Младите години" Лице на ИЗХВЪРЛЕН ОТ ПОЛИТИКАТА Политик,а предпочитат да приберат ПАРСАТА която "Непокорна България" плаща за да бъде "в очите и сърцата на хората"- бъдещи избиратели.

    Коментиран от #38

    18:02 07.10.2025

  • 38 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    Я качи твоя снимка, теб ще гледаме

    18:06 07.10.2025

