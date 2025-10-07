Нинова: С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево

Кризата с наводненията, незаконното строителство и сметища по Черноморието не спира. С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:



1. За 7 дни да се събори всичко незаконно построено на морето.

2. Разходите да се платят от олигарсите собственици.

3. Подписвалите ПУП- ове и строителни книжа - наказателна отговорност. Ако имаме държава, тя да изсипе цялата си мощ там и да въздаде справедливост.

За съжаление, днес министърът на регионалното развитие и кметове започнаха да си прехвърлят отговорност, да правят комисии, работни групи и някакви бюрократични проверки. Печелят време! Да се забравят жертвите и разрушенията. И така до следващия път. Не можем повече да си затваряме очите, да мълчим и да се примиряваме. Цената на всеки компромис е много висока. Тяхната алчност убива. Корупцията си има конкретни имена. Всички по веригата, които са се облагодетелствали от това строително беззаконие - от общинския чиновник до премиер, трябва да бъдат пометени от вълната на народното недоволство.