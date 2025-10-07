Нинова: С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево

Кризата с наводненията, незаконното строителство и сметища по Черноморието не спира. С 3 мерки може да се реши проблема с наводненията в Несебър и Царево. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
1. За 7 дни да се събори всичко незаконно построено на морето.
2. Разходите да се платят от олигарсите собственици.
3. Подписвалите ПУП- ове и строителни книжа - наказателна отговорност. Ако имаме държава, тя да изсипе цялата си мощ там и да въздаде справедливост.
За съжаление, днес министърът на регионалното развитие и кметове започнаха да си прехвърлят отговорност, да правят комисии, работни групи и някакви бюрократични проверки. Печелят време! Да се забравят жертвите и разрушенията. И така до следващия път. Не можем повече да си затваряме очите, да мълчим и да се примиряваме. Цената на всеки компромис е много висока. Тяхната алчност убива. Корупцията си има конкретни имена. Всички по веригата, които са се облагодетелствали от това строително беззаконие - от общинския чиновник до премиер, трябва да бъдат пометени от вълната на народното недоволство.
1 Николай Бареков бивш евродепутат
Коментиран от #18
17:23 07.10.2025
2 оня с коня
17:25 07.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 няма държава
17:26 07.10.2025
6 оня с коня
До коментар #4 от "град КОЗЛОДУЙ":ама искаш ли преди това да не е мила цял ден ? и да ти люти на очите?
Коментиран от #7
17:27 07.10.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "оня с коня":ами ще си сложа очила, все пак я обичам
17:27 07.10.2025
8 пеев
Коментиран от #12
17:28 07.10.2025
9 ТОЧНО ТАКА!!!
17:29 07.10.2025
10 кури
Коментиран от #16
17:30 07.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Майора
17:34 07.10.2025
14 Експерт
Хайде, другарко, върви и събори къщата на някой олигарх. Почни от твоята.
17:34 07.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тюпек трол,
До коментар #10 от "кури":Когато ти поникне мозък, т. е - - никога
17:35 07.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Неоспоримата истина
17:36 07.10.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":Убивай се и отървай стига рева тука ...Не виждаш ли че никой не те и съжалява!
17:36 07.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Специалист
17:38 07.10.2025
22 Тази
17:39 07.10.2025
23 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":Помня как Петър Стоянов ни лъжеше, че с НАТО ще станем много по-силна армия, отколкото във Варшавския договор. Като погледнем днес, използва се и последната техника от Варшавския договор, а тази стара техника щеше да е подменена много отдавна, ако съществуваше договора. В НАТО, освен че нищо не получихме даром, но главния тартор САЩ ни продаде по-скъпо стария модел Ф16 (с нови радари, да видиш противника малко по-рано, че ще те унищожи) на цената за Ф35.
17:39 07.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ви го сложаФОСТАТА
До коментар #20 от "тъй ли":Когато едни управляващи създават условия на постоянен терор чрез регулации,глоби и разрешителни за всичко,
става въпрос не за управление на държавата, а за чисто мародерство прикрито под УЖ такова управление!
17:41 07.10.2025
27 ти да видиш
До коментар #24 от "само питам":ИСКАЛ даааа искал
17:42 07.10.2025
28 Радио Елто
До коментар #11 от "От Козлодуй и Лом":много сте точен
17:42 07.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гошо
17:45 07.10.2025
31 пешо
17:45 07.10.2025
32 Българинъ
17:47 07.10.2025
33 К.К
17:51 07.10.2025
34 Еврото идва
17:51 07.10.2025
35 Таткото и бабата
17:52 07.10.2025
36 Аман
17:59 07.10.2025
37 оня с коня
Коментиран от #38
18:02 07.10.2025
38 12340
До коментар #37 от "оня с коня":Я качи твоя снимка, теб ще гледаме
18:06 07.10.2025