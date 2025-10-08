Полиция влезе в Община Несебър, РДНСК и РИОСВ в Бургас

Полиция влезе в сградите на Община Несебър и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Бургас в сряда.

Според източници от разследването служители на МВР са влезли в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата, за да изземат документи. Те са свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в курортен комплекс Елените. В района на общината се наблюдава засилено присъствие на униформени. По-рано се появи неофициална информация, че се извършва и документна проверка, свързана с изнесени противоречиви данни за строителството в курорта.

По информация на NOVA, подробният устройствен план на Елените не е съгласуван с Басейнова дирекция, а в ДНСК липсват документи за два от имотите - хотел и аквапарк.

Паралелно е започнала проверка и в РДНСК-Бургас. Разследващите са изискали документи и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Началникът на РДНСК-Бургас, инж. Янчо Райков заяви, че все още нищо не е констатирано и се събират документи. Той потвърди, че до момента дирекцията е работила само по една преписка, свързана с курорта.

Предстоят разпити на настоящи и бивши служители на дирекцията.