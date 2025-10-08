Полиция влезе в Община Несебър, РДНСК и РИОСВ в Бургас

Полиция влезе в сградите на Община Несебър и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Бургас в сряда.
Според източници от разследването служители на МВР са влезли в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата, за да изземат документи. Те са свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в курортен комплекс Елените. В района на общината се наблюдава засилено присъствие на униформени. По-рано се появи неофициална информация, че се извършва и документна проверка, свързана с изнесени противоречиви данни за строителството в курорта.
По информация на NOVA, подробният устройствен план на Елените не е съгласуван с Басейнова дирекция, а в ДНСК липсват документи за два от имотите - хотел и аквапарк.
Паралелно е започнала проверка и в РДНСК-Бургас. Разследващите са изискали документи и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Началникът на РДНСК-Бургас, инж. Янчо Райков заяви, че все още нищо не е констатирано и се събират документи. Той потвърди, че до момента дирекцията е работила само по една преписка, свързана с курорта.
Предстоят разпити на настоящи и бивши служители на дирекцията.
1 Град Симитли
Коментиран от #5
15:28 08.10.2025
2 Последния Софиянец
15:30 08.10.2025
3 Боздуган
15:30 08.10.2025
4 Последния Софиянец
15:31 08.10.2025
5 Нищо добро няма
До коментар #1 от "Град Симитли":Закъсняха, каквото трябваше вече е изнесено. Сега ще го играят хамали, ако може да намажат още нещо.
15:31 08.10.2025
6 Опааа
15:33 08.10.2025
7 Даа!
15:33 08.10.2025
8 да да
Коментиран от #25
15:36 08.10.2025
9 Амчи то, къде
Коментиран от #29
15:38 08.10.2025
10 Морския
15:39 08.10.2025
11 колориметър
15:40 08.10.2025
12 Кака Пена
15:42 08.10.2025
13 Уса
15:50 08.10.2025
14 Бай Георги
Коментиран от #17, #31
15:51 08.10.2025
15 под егидата правим нещо
а нещо документация за общ
поръчки и фирми бишони нещо
15:51 08.10.2025
16 Само да питам
15:52 08.10.2025
17 верно ли мазният си намери майстора.
До коментар #14 от "Бай Георги":те се знаят всички дето са на службици
така е по провинцията
15:52 08.10.2025
18 1302
Едни селски хитреци си харесали терени в коритото на реката. Дали пари където трябва и станали собственици.
След това отишли при други селски тарикати, дали пари и успели да процедират парцелите.
След това дошъл друг селско-градски тарикат от София/Пловдив, дал пари, където трябва, приватизирал съседния курорт и изкупил терените. Дал пари където трябва и построил къщи, хотели и други неща за чудо и приказ.
И всичко било точно. Всички били доволни, щото направили кинти.
ОБАчЕ - можеш да нарушиш всички закони (ЗУТ, МУТ и каквото там друго се сетите), но не можеш да нарушиш законите на физиката (в случая гравитацията).
И се оказало, че силата на водата е по-силна от цялата наша простотия.
15:53 08.10.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА ОТЧЕТЪТ ДЕЙНОСТ!
ПАК ПРАВЯТ НАРОДА НА БУНАК.
15:53 08.10.2025
20 Оруел
15:54 08.10.2025
21 така ли
15:55 08.10.2025
22 Данко Харсъзина
15:59 08.10.2025
23 Павел пенев
16:00 08.10.2025
24 Цирк Добрич
16:01 08.10.2025
25 Не не
До коментар #8 от "да да":Ти сложили си бутилката от 10л. с вода пред блока селянино ?
Ако лятото не дойдат туристи от София, Пловдив и другите меса от България ще почнете да ядете гларуси. Корупцията е 100% при вас местните държащи се към туристите ,че постянови пречат..Не се наплюскахте.
Коментиран от #35
16:02 08.10.2025
26 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
16:03 08.10.2025
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:04 08.10.2025
28 има решение
Коментиран от #32
16:05 08.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Еми не ама
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":почерпени излизат, доволни и предоволни
16:08 08.10.2025
31 Дали беше
До коментар #14 от "Бай Георги":случайно, но в няколко кадъра, по време на тв репортажите от кметството в Несебър камерата наби кадри с пръстен на майсторите зидари, който кмета носеше на дясната си ръка?
16:09 08.10.2025
32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #28 от "има решение":Ако ще и смъртна присъда да има, важното е да има държава и да щракат механизмите й и да не могат тарикатите да заобикалят закона! Иначе никаква полза!
Коментиран от #37
16:14 08.10.2025
33 Да не
16:20 08.10.2025
34 Наивник на средна възраст
16:34 08.10.2025
35 Морския
До коментар #25 от "Не не":Ххаахах, за бутилката си 100% прав... за другото на 99%. Батаците по морето са на местно ниво и едно време в ДПС със заменките на ливади във видинско з парцели на първа линия
16:46 08.10.2025
36 Аматьорска организация
16:48 08.10.2025
37 решението е лесно
До коментар #32 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Механизма е ясен: Държавата да гарантира примерно 8 години ефективно, ако съдия те осъди за корупция. Така ако ще и условно да те осъдят, че си си платил, ще излежиш ефективно държавното наказание. А това ще те накара много да се замислиш преди да посегнеш да си поискаш. Освен това няма на кой да си платиш, за да ти се размине ако сгазиш лука.
16:53 08.10.2025
38 Този
16:58 08.10.2025
39 А във зайчарника
Коментиран от #42
17:08 08.10.2025
40 Да си
17:10 08.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 сам си си отговорил
До коментар #39 от "А във зайчарника":Всичко приватизирано от Пеевски в момента е директно в руски ръце. Не знам защо так получается.
17:16 08.10.2025