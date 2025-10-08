Новини
Полиция влезе в Община Несебър, РДНСК и РИОСВ в Бургас

8 Октомври, 2025 15:26, обновена 8 Октомври, 2025 16:50 2 377 42

Изземват се документи и ще се разпитват служители

Мария Атанасова

Полиция влезе в сградите на Община Несебър и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Бургас в сряда.

Според източници от разследването служители на МВР са влезли в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата, за да изземат документи. Те са свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в курортен комплекс Елените. В района на общината се наблюдава засилено присъствие на униформени. По-рано се появи неофициална информация, че се извършва и документна проверка, свързана с изнесени противоречиви данни за строителството в курорта.

По информация на NOVA, подробният устройствен план на Елените не е съгласуван с Басейнова дирекция, а в ДНСК липсват документи за два от имотите - хотел и аквапарк.

Паралелно е започнала проверка и в РДНСК-Бургас. Разследващите са изискали документи и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Началникът на РДНСК-Бургас, инж. Янчо Райков заяви, че все още нищо не е констатирано и се събират документи. Той потвърди, че до момента дирекцията е работила само по една преписка, свързана с курорта.

Предстоят разпити на настоящи и бивши служители на дирекцията.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 15 гласа.
  • 1 Град Симитли

    25 0 Отговор
    Добро начало.

    Коментиран от #5

    15:28 08.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Вчера на кмета на Несебър му дадоха награда Кмет на годината.Без майтап.

    15:30 08.10.2025

  • 3 Боздуган

    62 0 Отговор
    Колко дни им дадохте да прикрият каквото трябва?

    15:30 08.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    43 0 Отговор
    Да внимават да не избяга главният архитект Димов.Той е в дъното на всички далавери.

    15:31 08.10.2025

  • 5 Нищо добро няма

    39 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Симитли":

    Закъсняха, каквото трябваше вече е изнесено. Сега ще го играят хамали, ако може да намажат още нещо.

    15:31 08.10.2025

  • 6 Опааа

    24 3 Отговор
    Марооооо! Мисиркоооооо! Защо пишеш “община” с главна буква ма???

    15:33 08.10.2025

  • 7 Даа!

    41 0 Отговор
    Да не се окаже,че важните папки ги е хванала липсата.За седмица време,може да се разчисти терена " до блясък.Няма хартия,няма проблем.

    15:33 08.10.2025

  • 8 да да

    19 0 Отговор
    Първо да се изритат ,които не са от Несебър в Съвета! .....Стига от София-мофия и други селендури .....Вън!

    Коментиран от #25

    15:36 08.10.2025

  • 9 Амчи то, къде

    8 0 Отговор
    другаде да влезе?

    Коментиран от #29

    15:38 08.10.2025

  • 10 Морския

    33 0 Отговор
    Арестувайте поморийския пияница заемаш поста главен архитект или поне преровете у тях и ще се изненадате... А междувременно може да поогледате и с какво се занимава синчето на кмета и колко сгради построи за последните 5 години

    15:39 08.10.2025

  • 11 колориметър

    14 1 Отговор
    Очаквам от някъде Грета Кукумберг да се появи.

    15:40 08.10.2025

  • 12 Кака Пена

    30 0 Отговор
    Нищо няма да последва. Само прах в очите. Битият си е бит, и т.н......

    15:42 08.10.2025

  • 13 Уса

    22 0 Отговор
    Надайте се...Полицията работи за двете прасета и техните слуги.Влезли са да пият кафе с кмета и вземат каквито документи трябва,за да излезе всичко законно и се построи наново с парите на българите.Аз работеща полиция не съм видял вече 36 години с изключение на някои редови съзнателни полицаи,но са рядкост.Останалите са плъхове и мишоци

    15:50 08.10.2025

  • 14 Бай Георги

    10 0 Отговор
    Дано,този път Ники мазният си намери майстора.

    Коментиран от #17, #31

    15:51 08.10.2025

  • 15 под егидата правим нещо

    11 0 Отговор
    малко цирк

    а нещо документация за общ
    поръчки и фирми бишони нещо

    15:51 08.10.2025

  • 16 Само да питам

    16 0 Отговор
    къде са били природо защитниците защото тази река на времето беше уникална верно камъни но пък беше пълна със змии и други гадинки а заради два смока спряха строежа на магистралата при Симитли значи явно и на тия им плащат.

    15:52 08.10.2025

  • 17 верно ли мазният си намери майстора.

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Георги":

    те се знаят всички дето са на службици
    така е по провинцията

    15:52 08.10.2025

  • 18 1302

    22 0 Отговор
    Всъщност случилото се е резултат от всеобщата простотия, която се е възцарила на територията:
    Едни селски хитреци си харесали терени в коритото на реката. Дали пари където трябва и станали собственици.
    След това отишли при други селски тарикати, дали пари и успели да процедират парцелите.
    След това дошъл друг селско-градски тарикат от София/Пловдив, дал пари, където трябва, приватизирал съседния курорт и изкупил терените. Дал пари където трябва и построил къщи, хотели и други неща за чудо и приказ.
    И всичко било точно. Всички били доволни, щото направили кинти.
    ОБАчЕ - можеш да нарушиш всички закони (ЗУТ, МУТ и каквото там друго се сетите), но не можеш да нарушиш законите на физиката (в случая гравитацията).
    И се оказало, че силата на водата е по-силна от цялата наша простотия.

    15:53 08.10.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 0 Отговор
    ТЕЗИ НОМЕРА ОТ СЕЛСКИ ВЕЧЕРИНКИ ВЕЧЕ ГИ ЗНАЕМ....
    ДА ОТЧЕТЪТ ДЕЙНОСТ!
    ПАК ПРАВЯТ НАРОДА НА БУНАК.

    15:53 08.10.2025

  • 20 Оруел

    11 0 Отговор
    Трбва да има друг скандал , защото иначе ще се дъвче обяда с Тръмп младши

    15:54 08.10.2025

  • 21 така ли

    8 0 Отговор
    Град Св.Влас-хахаха.....

    15:55 08.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    И какво от това?

    15:59 08.10.2025

  • 23 Павел пенев

    18 0 Отговор
    Кмета и гл.архитект на Несебър трябва да бъдат задържани.

    16:00 08.10.2025

  • 24 Цирк Добрич

    13 0 Отговор
    Пак ще се отчита дейност за пред бунаците визирам нас нормалните хорица.Те минаха пет шест дни те били влезнали. Трябва тоя народ да хване тоягите и ……..

    16:01 08.10.2025

  • 25 Не не

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "да да":

    Ти сложили си бутилката от 10л. с вода пред блока селянино ?
    Ако лятото не дойдат туристи от София, Пловдив и другите меса от България ще почнете да ядете гларуси. Корупцията е 100% при вас местните държащи се към туристите ,че постянови пречат..Не се наплюскахте.

    Коментиран от #35

    16:02 08.10.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Полицията до сега е влизала къде ли не... Да сте чули да е имало осъден?

    Коментиран от #30

    16:03 08.10.2025

  • 27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Влизат в общината и хоп - Митьо Очите вътре. Нали полицаите влязоха на проверка в склад със 100 кг райски газ и не щеш ли - Митьо Очите бил вътре!

    16:04 08.10.2025

  • 28 има решение

    12 0 Отговор
    Мярката е САМО ЕДНА. Малка промяна в Наказателния кодекс, с която наказанията да се удвояват, ако престъплението е извършено от държавен служител по време на работа, или е свързано с работата му.

    Коментиран от #32

    16:05 08.10.2025

  • 30 Еми не ама

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    почерпени излизат, доволни и предоволни

    16:08 08.10.2025

  • 31 Дали беше

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Георги":

    случайно, но в няколко кадъра, по време на тв репортажите от кметството в Несебър камерата наби кадри с пръстен на майсторите зидари, който кмета носеше на дясната си ръка?

    16:09 08.10.2025

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "има решение":

    Ако ще и смъртна присъда да има, важното е да има държава и да щракат механизмите й и да не могат тарикатите да заобикалят закона! Иначе никаква полза!

    Коментиран от #37

    16:14 08.10.2025

  • 33 Да не

    1 0 Отговор
    Пропуснат някоя културна забележителност. Да поразгледат докато са там. Някой арт проект с обърната карта на града, нещо друго... Сигурно ли е, че са влезнали точно в общината? ☺️

    16:20 08.10.2025

  • 34 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Там кметът е ясен...но защо няма инфо относно прокурорът от Несебър прекратил преписката далечната 2009 г.? Искаме инфо,не да скачат пиарски,я някое сигане фанали,я друга глупост,а сега мълчат....Алооо прокуратурата, излезте и се изкажете по темата - има повече от един загинал поради най-малкото престъпна небрежност, като обосновано смятаме,че отказът е бил материално мотивиран....Кога ще се изкажете??? Иначе не можем друг да чуем ....виновен прокурор няма,а????

    16:34 08.10.2025

  • 35 Морския

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не не":

    Ххаахах, за бутилката си 100% прав... за другото на 99%. Батаците по морето са на местно ниво и едно време в ДПС със заменките на ливади във видинско з парцели на първа линия

    16:46 08.10.2025

  • 36 Аматьорска организация

    1 0 Отговор
    И какво от това?

    16:48 08.10.2025

  • 37 решението е лесно

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Механизма е ясен: Държавата да гарантира примерно 8 години ефективно, ако съдия те осъди за корупция. Така ако ще и условно да те осъдят, че си си платил, ще излежиш ефективно държавното наказание. А това ще те накара много да се замислиш преди да посегнеш да си поискаш. Освен това няма на кой да си платиш, за да ти се размине ако сгазиш лука.

    16:53 08.10.2025

  • 38 Този

    0 0 Отговор
    Пушилка.Тия са.илионери.Нищо.

    16:58 08.10.2025

  • 39 А във зайчарника

    1 0 Отговор
    Барса КТБ бул банк булгар табак ""строежа"" грабежа от магистралите кога ще влезнат и изземат!??!?..НИКАГДА.

    Коментиран от #42

    17:08 08.10.2025

  • 40 Да си

    1 0 Отговор
    прехвърлиш селска къща идват кадастри да снимат къща,обори,дръвници и тоалетни да ти наложат яки данъци дори и на празна градина без построики те цакат - данък сгради и такса смет да има за мафията-пари

    17:10 08.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 сам си си отговорил

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "А във зайчарника":

    Всичко приватизирано от Пеевски в момента е директно в руски ръце. Не знам защо так получается.

    17:16 08.10.2025

