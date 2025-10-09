Фекални води във водопроводите на Царево и Несебър след наводнението

Жителите на общините Царево и Несебър не трябва да използват водата за питейни нужди заради риск от инфекции. Регионалната здравна инспекция продължава да следи качеството на водата в засегнатите от наводнението райони след опустошителния потоп от миналия петък.
РЗИ-Бургас отчете влошени показатели на водата в Китен и Свети Влас. Очакват се резултатите от контролните проби във всички населени места.
"Фекални води са попаднали във водопровода и има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности," заяви в предаването "Тази сутрин" по bTV проф. Тодор Кантарджиев, вирусолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
"Затова дезинфекциране на повърхности и задължително водата трябва да се превари, ако ще се консумира. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода," посъветва Кантарджиев.
Експертът подчерта, че опасността идва не само от бактериите, но и от вирусите, които могат да предизвикат сериозни здравни проблеми.
Относно проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите, проф. Кантарджиев каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.
"В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички," посъветва Тодор Кантарджиев.
По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица, които са с 12 процента повече от предишната.
Наводнението на 3 октомври в Царево, Несебър и околните курортни селища причини сериозни щети по водопроводната мрежа и инфраструктурата в региона.
