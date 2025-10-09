Новини
Фекални води във водопроводите на Царево и Несебър след наводнението

9 Октомври, 2025 21:06

РЗИ-Бургас отчете влошени показатели на водата в Китен и Свети Влас

Фекални води във водопроводите на Царево и Несебър след наводнението - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на общините Царево и Несебър не трябва да използват водата за питейни нужди заради риск от инфекции. Регионалната здравна инспекция продължава да следи качеството на водата в засегнатите от наводнението райони след опустошителния потоп от миналия петък.

РЗИ-Бургас отчете влошени показатели на водата в Китен и Свети Влас. Очакват се резултатите от контролните проби във всички населени места.

"Фекални води са попаднали във водопровода и има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности," заяви в предаването "Тази сутрин" по bTV проф. Тодор Кантарджиев, вирусолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Затова дезинфекциране на повърхности и задължително водата трябва да се превари, ако ще се консумира. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода," посъветва Кантарджиев.

Експертът подчерта, че опасността идва не само от бактериите, но и от вирусите, които могат да предизвикат сериозни здравни проблеми.

Относно проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите, проф. Кантарджиев каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.

"В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички," посъветва Тодор Кантарджиев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица, които са с 12 процента повече от предишната.

Наводнението на 3 октомври в Царево, Несебър и околните курортни селища причини сериозни щети по водопроводната мрежа и инфраструктурата в региона.


  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Това са проклетите извънземни ! Първо ни ъелепортираха строежи по морето , а сега пращат и полагащите им се фекалии !!! Корумпирани управници неема !!! Това са градски легенди!

    Коментиран от #4

    21:10 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    16 3 Отговор
    България е в тотален разпад, лошите комунисти оставиха една просперираща и мощна държава и за 30 години западна демокрация, цървулите,тиквите и прасетата съсипаха напълно България

    21:12 09.10.2025

  • 4 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И Путин е виновен

    21:12 09.10.2025

  • 5 красота

    2 5 Отговор
    а на софиянци и язовирът им такъв

    21:13 09.10.2025

  • 6 Спецназ

    7 1 Отговор
    КАК са попаднали нЕкой сети ли се да пита??

    имало е "течове" от преди,
    но в малки количества и пак са пили от СУТРЕШНИЯ си тоалет.

    друго обяснение нЕма, Баце!

    21:17 09.10.2025

  • 7 Спецназ

    6 0 Отговор
    Тръбите на свети Влас влизат на 50м в Морето.

    засипани са със големи камъни и изглеждат като
    защита на плажа, АМА НЕ СА!

    4 на брой са, че хотелите са си множко!

    Много плувци плуват до края на тоя "Вълнолом", даже се гмуркат...

    КРАСОТА, Баце!

    21:22 09.10.2025

  • 8 Маааааа....

    3 0 Отговор
    ....ра пак се е иζΠγсΗαΛα !

    21:22 09.10.2025

  • 9 Ха сега де...

    4 1 Отговор
    А защо изобщо пущат такава вода по питейните водопроводи и за каво може да бъде ползвана, само за миене на балкони и тротоари ли? Благодарим за вода по 4 лв. кубика само за миене на тоалетни

    21:23 09.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 обективен

    4 0 Отговор
    Фекалните води ще текнат и от НС като се разтури ,и много ще мирише !

    21:26 09.10.2025

  • 12 Маг Минчо

    3 1 Отговор
    Живеем в приказка! Рецидивисти и гробари ще чистят лицето на държавата- столицата София,а наводнението и фекалните води във водопроводите край морето ни убеждават ,че вилно селище "Елените" е трябвало да го кръстят "Тюлените" !

    21:30 09.10.2025

  • 13 Ама верно ли?

    2 0 Отговор
    Това не може да бъде... не е вярно... на нашето море няма ешехирия коли...

    21:51 09.10.2025

  • 14 След наводнение винаги е така.

    1 2 Отговор
    Навсякъде във всяко малко населено място. Големите градове са с пречиствателни станции, разположени по-ниско от населеното място.

    Следва хлориране, промиване, събиране на три последователни чисти проби и вече ще става за пиене.

    21:54 09.10.2025

  • 15 Буха ха

    3 0 Отговор
    Боко Тиквата сepe в тръбопровода

    22:05 09.10.2025

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    36 години демокрация
    36 години лай на!

    22:07 09.10.2025

  • 17 Име

    1 0 Отговор
    Те по черноморието са свикнали са кафявото!

    22:24 09.10.2025

